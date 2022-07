Festa especial com muito amor e alegria

Eloi e Adriana Vasconcelos Oliveira (foto: Fotos: Bruna Cabral)



Noite linda, estrelada e um cenário lindamente decorado por Mônica Lipiane com folhagens verdes, flores e orquídeas amarelas e muitos, mas muitos limões sicilianos em lindas loucas azuis – coleção da família – da Companhia das Índias, geraram a ambientação e o clima perfeitos para a noite italiana que Adriana Vasconcelos Oliveira queria para comemorar seus 60 anos. Simpática, delicada, alegre e cheia de vida como é, a aniversariante recebeu os convidados ao lado do marido Elói deixando todos bem a vontade. O bufê foi assinado pelo craque Cantídio Lanna que se superou. Aproveitou o fogão de lenha da cozinha gourmet para fazer a sua polenta, que foi servida com cogumelos ou bacalhau, e em outra mesa serviu risoto de camarão, mini ravioles ao sugo e espaguete ao molho de carne de cordeio. O capelete ao brodo circulava quentinho, além de muitos outros finger foods e salgados. Para arrematar, uma sobremesa divina, além da mesa de bombons clássicos. A animação foi um capítulo à parte. O DJ Carlo Dee, amigo de longa data da família, foi o responsável pelas atrações da noite. Primeiro tocou uma banda com o melhor do pop, depois viajou pelo sertanejo e então Carlo Dee assumiu e arrasou. A pista de dança não ficou vazia nenhum minuto sequer. Naty Vasconcelos estava linda como sempre e usava a roupa que Adriana vestiu na sua festa de 15 anos. Entre os convidados foi possível matar a saudade do querido Ildeu Koscky que andava muito sumido e continua como se o tempo não passasse para ele, Sterzinha Negrão de Lima, Myrna Porcaro veio de Miami especialmente para a festa, Maria Helena Botrel (animadíssima) e Sérgio, Patrícia Duque, Luciene e Marco Antônio Ferreira, Cleinha Gontijo – que passou por cirurgia de quadril na segunda e está em ótima recuperação, Dirceu Oliveira que aos 93 anos era dos mais animados na pista, Amanda e Eloi Oliveira Filho, Marina Diniz e Breno Oliveira, Cícera Gontijo e Sérgio Cristo, Rosália Nazareth e Paulo Costa, Valéria Junqueira, Renata Vilhena, Mônica Gonçalves, Tayrone Teixeira, Regina e Werner Rohlfs, Patrícia Nicácio e Sérgio Corrêa Oliveira, Junia Bethônico e Max Valadares, Juliana Boechat e Geraldo Damasceno, Carla Pimentel que na última sexta-feira defendeu sua dissertação de mestrado sobre jardins terapêuticos, Tânia Campos e Bob Oliveira, Márcia Prudente, Carla e Hamilton Machado, Iorane Rabelo e muita, muita gente mais.





PREMIAÇÕES

Arezzo&Co





O grupo mineiro Arezzo&Co, que reúne as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans, TROC, My Shoes, além do marketplace ZZ Mall e do braço de lifestyle, a AR&Co (Reserva, Baw Clothing e Carol Bassi), foi destaque em premiações institucionais realizadas por três veículos de comunicação do país – Exame, Valor Econômico e Estadão. No Melhores do ESG da Exame, a Arezzo&Co foi premiada na categoria Moda e Vestuário; já no Prêmio Broadcast Empresas do Estadão, o grupo esteve entre as 10 empresas de capital aberto que tiveram o melhor desempenho em 2021. No ano, a empresa registrou receita bruta de R$ 3,6 bilhões, crescimento de 80,4% em relação a 2020. Os resultados marcaram a consolidação da estratégia da companhia como uma das maiores “House of Brands” do Brasil. No Valor Econômico, Alexandre Birman foi um dos CEOs homenageados no Executivos de Valor, que reconhece as melhores lideranças do país em 24 categorias.





Alexandre Machado, Naty Vasconcelos, Amanda e Eloi Oliveira Filho, Marina Diniz e Breno Oliveira





PARA ARTISTAS

inscrições abertas





O Memorial Minas Gerais Vale está recebendo inscrições de artistas para ocupação da sua programação, de forma virtual, no ano de 2022, aberto para artistas e produtores de todo o Estado que tenham projetos de música, sarau literário, artes cênicas (teatro, dança, circo), artes visuais (fotografia e performance), audiovisual (vídeo, curta-metragem) voltadas para todas as idades. A outra convocatória é exposição de novos artistas mineiros. Os selecionados participarão de uma exposição coletiva, com duração de dois meses, ainda neste ano. As inscrições para os dois editais devem ser feitas no site www.memorialvale.com.br até 31 de julho.





Na posse de Maria Ether Maciel, a oitava mulher a ser eleita para a Academia Mineira de Letras: Wander Melo Miranda, Luís Giffoni, Patrus Ananias, J.D.Vital, Amilcar Martins Filho e Rogério Faria Tavares. Antonieta Cunha, Olavo Romano, Maria Esther Maciel, Jacyntho Lins Brandão e Caio Boschi (foto: Bárbara Gê)





TEATRO

comemoração





Vera Fischer celebra 45 anos de carreira com retorno aos palcos após quatro anos longe do teatro, com a comédia “Quando eu for mãe quero amar desse jeito”, e se apresentará em Belo Horizonte, nos dias 22, 23 e 24 , no Grande Teatro do Sesc Palladium. A atriz é dona Dulce Carmona, uma septuagenária que recebe a notícia de que seu único filho vai se casar com uma mulher que ela não conhece, e entra em guerra com o casal para manter a imagem da família. O espetáculo traz, ainda, dois grandes nomes do teatro e da televisão brasileira: Larissa Maciel, conhecida por interpretar a cantora Maysa na minissérie "Maysa, quando fala o coração”, e o ator Mouhamed Harfouch.





CERVEJOTA

geladinha no bar





O verão daqui a pouco chega e já é anunciado com a boa notícia para os cervejeiros de plantão, revelada pelo mineiro Paulo Solmucci, presidente da Abrasel. A informação é que a cerveja no bar e no restaurante subiu menos que no supermercado, pouco mais 5% no buteco e mais de 9% no mercado. O lado ruim da notícia é que, para diminuir os preços, os supermercados devem diminuir a oferta de cerveja premium e ficar apenas com as marcas conhecidas e de alta produção. Seja lá como for, a geladinha sempre cai bem – mesmo com inflação.





Regina Teixeira da Costa e Luisa Carnevali





CAMPANHA

para hospital Sofia Feldman





A Liga Acadêmica de Saúde Mental (LASM) da Estácio Belo Horizonte, presidida pela aluna Jéssica Damas, promoveu sua primeira campanha solidária com apoio da instituição. Coordenada pela professora do curso de Enfermagem, Gleicimara Amorim Rangel, a ação contou com o empenho dos alunos de todos os cursos de saúde das unidades Floresta, Prado e Venda Nova, que arrecadaram em um mês fraldas e produtos de higiene pessoal para o Hospital Sofia Feldman.





FESTIVAL

Tudo é Jazz





A 20ª edição do Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto - Tudo é Jazz, pioneiro em Minas Gerais, vai se expandir para Belo Horizonte, com programação intensa no MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, de 13 a 30 de julho, reunindo música, exposição e debates literários com temática musical. Eleito entre os 10 melhores festivais de jazz do mundo pelo selo de qualidade da prestigiada revista norte-americana Down Beat, o Tudo é Jazz deste ano fará homenagem à sua idealizadora, Maria Alice Martins e tributo a Frank Sinatra. Assina a curadoria do festival, o pianista e compositor Tulio Mourão e a direção geral é de Rud Carvalho. A programação será de terça a domingo, das 12 às 18h, e às quintas-feiras, das 12 às 22h.





GASTRONOMIA

Semana Mineira





Este fim de semana foi escolhido para celebrar o Dia da Gastronomia Mineira em homenagem ao nascimento do escritor Eduardo Frieiro, professor da UFMG, fundador da Biblioteca Luiz de Bessa e autor do livro “Angu, Feijão e Couve”. A 8ª Edição da Semana da Gastronomia Mineira, coordenada pelo chef Edson Puiati será das 12h às 19h, no Além das Gerais, no Odara Café e Ofícios, que reunirá seis cozinhas que unem a gastronomia mineira e a mundial, com pratos típicos de quatro países: Chile, Venezuela, Portugal e Congo, além de quitutes do Pará e da Bahia. A entrada para o Além das Gerais é gratuita mas, devido à capacidade do Odara, os ingressos precisam ser retirados no Sympla, no link https://www.sympla.com.br/alem-das-gerais__1634152 .





INDÚSTRIA

Sucata política





Os números parecem indicar que todos os esforços para industrializar o Brasil (desde Getúlio Vargas, passando por JK e até o inicio do século 21) foram por água abaixo. Os últimos dados informam que, atualmente, o percentual do setor industrial no PIB é de pouco mais de 20%, enquanto ultrapassava os 30% em 1947. O ápice teria sido na década de 1970 – ainda como reflexo do Plano Quinquenal de JK, desenvolvido no final dos anos 1950. Agora, voltamos a ser o país mambembe da era agrícola. Resumo: agro é bom, mas não é tudo.





LEHMAN

vista da favela





A imagem do bilionário brasileiro Paulo Lehmann visitando uma favela, digo, comunidade, na cidade paulista de São José do Rio Preto, mostra como a grave situação social, com distorções astronômicas entre ricos e pobres, está preocupando a todos. Lá fora, nomes como os também bilionários Bill Gates ou Warren Buffet, tem defendido até a taxação das grandes fortunas para um compartilhamento econômico mais justo. Por aqui, a atitude do Lehmann pode ser o inicio de novo posicionamento dos ricaços – atraindo outros nomes poderosos para a campanha.





PETS

luxo na coleira





Os ganhos no setor pet em nosso país, crescem cada vez mais. Depois de ultrapassar a barreira dos 50 bilhões de reais no faturamento/ano, os endereços dedicados ao assunto se multiplicaram. O fenômeno dos bichos amenizando a solidão dos desgarrados ou no papel de simpáticos mascotes das famílias, também chegou ao mercado de luxo. A mais recente marca a aderir plenamente ao assunto foi a Gucci, com uma linha inteira – que vai de roupinhas a enxovais de cama e banho, mobiliário e até joias para enfeitar lulus e miaus. Outras grifes já tinham entrado na onda, embora com itens experimentais. Agora, mergulharam de vez.





ESCRITÓRIO

Ampliado





Bebel Schmidt, neta de Tancredo Neves, é carioca, formada em moda e com 25 anos de experiência no mercado. Foi lojista por mais de uma década e agora ampliou seu escritório criativo passando a atender marcas de vários segmentos e tamanhos por meio do Bebel Schmidt Office Criativo. Ela já dá consultoria para Andreza Chagas, Claudia Arbex, Isla, Paula Torres, Toah e Casa Costa, entre outras, além, é claro, da sua marca B.Label Beachwear, que faz couture com mão de obra 100% feminina.





25 ANOS DE FESTIVAL

Cultura e Gastronomia de Tiradentes





Será de 19 a 28 de agosto a 25ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, produzido pelo Fartura Gastronomia, a maior plataforma de conteúdo gastronômico do país. Depois de uma edição virtual e uma híbrida, o primeiro e mais tradicional evento de gastronomia do Brasil comemora 25 anos ocupando novamente as históricas ruas Tiradentes. Às vésperas do bicentenário da Independência do Brasil, o festival se inspira no movimento libertário liderado por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, para uma grande celebração com convidados de todo o Brasil em torno da cultura e da cozinha de Minas Gerais.





ELAS

em pauta





Com o tema “O corpo como revolução”, o ELAS Festival realiza sua 3ª edição, dia 23, das 14h às 22h, com atrações presenciais e híbridas além de uma novidade na programação: apresentações teatrais. Será na Funarte, com entrada gratuita, shows com Clara x Sofia, Azzula e Sagrada Profana, Duelo de Vogue, Mostra de Fotografia, três peças teatrais adultas e uma infantil, Mostra de Empreendedoras e roda de conversa “Papo com ELAS”. Além disso, há cursos e oficinas online e presenciais com o Sebrae Delas, a partir do dia 25. No dia 30, a partir das 14h, o Festival inaugura a Galeria Delas, com a sua primeira Mostra de Artes Visuais, na Casa Botanicar.





JANTAR

musical





A querida Lilian Furman remarcou para quinta-feira, 14, às 20h30, o seu jantar musical, na Cantina Provinvia de Salerno.





O encontro seria no último dia 30, mas Lilian pegou Covid e teve que suspender a festança. O menu está renovado e desta fez foi assinado Bruno Peluso, mais um chef que desponta na querida família italiana. Além do couvert e da entrada, são quatro opção de prato principal para escolher. A animação da noite, ficará por conta do cantor Enio Bretas que atenderá pedidos.





POR AÍ...





O estilista Cellso Afonso foi um dos participantes da Mercado Trop, realizado neste fim de semana que reuniu turma da arte, moda, música & gastronomia na região do bairro Anchieta. Ele levou a coleção de outono-inverno das suas bolsas Um sucesso!

A Coopermoda realiza seu 2º. Arraiá Intercooperativo, que acontecerá no espaço do CREA\MG, no próximo dia 16 de julho, à tarde. A renda será dirigida para a Apae\BH. A entidade (que reúne vários consultores de moda da cidade) também participa do Dia C, dentro do Movimento Fraternal Coop. Quem puder ajudar, é só adquirir os ingressos via internet, pelo Sympla.

Por causa das férias escolares, o Instituto Inhotim vai abrir, também, às terças-feiras no mês de julho, e preparou um roteiro especial com a lista as obras preferidas das crianças.