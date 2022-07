25 ANOS de sacerdócio do Padre Fernando Lopes

Padre Fernando entre a prima Vanilda e Júnior Braz (foto: Divulgação)

Padre Fernando Lopes é um querido. Simpático, sempre solícito, muito envolvido com causas sociais e bastante dinâmico. Enquanto esteve na Paróquia de Santo Ignácio de Loyola fez uma grande reforma e transformou toda a igreja, criou um excelente salão de festas e o local virou modelo. Há alguns anos, foi transferido para a Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Quem frequentava sabe muito bem estava em péssimo estado. Pois foi só o Padre Fernando chegar que já arregaçou as mangas e começou a agir. Tudo isso sem deixar de lado o cuidado com os fieis, o que continuou fazendo mesmo no período crítico da pandemia. Domingo passado um grupo de mulheres comandado por Rosália Nazareth e Tererê xxx, organizou um almoço para comemorar os 25 anos de sacerdócio do Padre Fernando. O encontro, que se estendeu até o início da noite, foi no salão de festas da paróquia e reuniu mais de 200 pessoas. Tudo muito bem decorado, mas sem ostentação – como pedia a ocasião –, com direito a mesa de antepasto, salgados e canapés volantes, almoço e docinhos variados além de um delicioso bolo – este, presente de Modesto Araújo –, drinques variados e um conjunto excelente que animou a turma que encheu a pista de dança. Mas o que contagiou a todos foi a alegria do Padre Fernando que abraça e agradecia a todos pela presença.

Padre Fernando entre a prima Vanilda e Júnior Braz (foto: Divulgação)



FILARMÔNICA em Portugal

Como parte da celebração dos 200 anos da Independência do Brasil, a Filarmônica de Minas Gerais fará turnês, em setembro, em Portugal, tocando obras consagradas do repertório sinfônico brasileiro. Serão quatro apresentações, sendo três delas nas principais salas de concerto das cidades do Porto (Casa da Música, 6/9), Lisboa, no bairro histórico de Belém (Centro Cultural de Belém, 8/9) e Coimbra (Convento São Francisco, 9/9). No dia 7 de setembro, a apresentação será ao ar livre, no Jardim da Torre de Belém, dentro da programação do festival “Lisboa na Rua”, organizado pela Prefeitura de lá. Todas as apresentações serão dirigidas pelo maestro Fabio Mechetti. O mesmo repertório será apresentado em Belo Horizonte, na Sala Minas Gerais, nos dias 1º e 2 de setembro.





CRÔNICAS DE VIAGEM

lançamento discreto









Maestro Rodrigo Toffol e Diogo Nogueira

Acho que o casal Dirce e Ismael Libânio já viajaram o mundo todo, se não, grande parte dele. Ao longo dessas andanças, durante oito anos escreveram crônicas que foram publicadas em jornais. O material ficou guardado e agora, com apoio e incentivo dos filhos, decidiram reunir tudo em um livro, que acaba de sair do “forno”. Publicado pela Quixote + Do Editoras Associadas, nasceu o “Crônicas de viagem: relatos de tempos atrás”, porque a dupla não atualizou os textos, fez questão de deixar como escreveram na época, por tanto, moedas podem ter sido mudadas e outras coisinhas mais. Mesmo assim, vale a pena viajar com Dirce e Ismael por esse mundo a fora pelas páginas desse livro. Eles optaram em não fazer lançamento, mas o livro pode ser encontrado em livrarias.





EXPOSIÇÃO

dupla combinação





A AM Galeria, de Ângela Martins, apresenta a exposição conjunta “Iluminações do Mundo” com e Delson Uchôa e Luzia Simons. A mostra, que fica aberta a visitação até 30 de julho, conta ainda com o lançamento da primeira NFT (token não fungível) de arte de Minas Gerais. “Iremos oferecer uma obra da Luzia Simons, um vídeo digital tokenizado com direito de compra”, explica Angela. A AM Galeria funciona das 11h às 17h e fica na Rua do Ouro, 136.





COQUETEL DE INAUGURAÇÃO

nova casa em lourdes





Ana Luiza Tavares e as filhas Gabriela e Bárbara receberam clientes e amigos na última terça-feira para um coquetel, para apresentar o novo endereço da sua Ana Luiza de Luxe, que se mudou do funcionário para Lourdes. O projeto de decoração da loja foi assinado pela competente Valéria Junqueira. Encontro concorrido e agradável.





PALESTRA

na AML





O escritor português Afonso Cruz fará palestra presencial, dia 9, às 19h30, na sede da Academia Mineira de Letras. O encontro é uma parceria com o Consulado de Portugal e terá como tema “Vamos comprar um poeta”, título de um dos livros de Cruz, e aborda a importância da cultura – e da ficção, em particular. Afonso tem mais de 30 livros publicados entre romances, novelas, teatro, poesia, álbuns ilustrados, ensaio e não-ficção. Recebeu vários prémios pelos seus livros, cujos direitos estão vendidos para mais de vinte línguas.





FESTIVAL CULTURAL

de Paracatu





Até 10 de julho, o Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu vai exaltar a gastronomia e as artes. Já tem muita gente aproveitando as delícias dos sabores nos restaurantes locais. Dia 6 será pra lá de especial porque às 20h30, no Largo do Rosário, Diogo Nogueira se unirá ao maestro e compositor Rodrigo Toffolo e à prestigiada Orquestra Ouro Preto para um show inesquecível. Para o maestro, a combinação entre o suingue do samba e a exuberância do clássico dá o tom desse encontro. No repertório, obras de João Nogueira – pai do Diogo –, e ainda Cazuza, Djavan, Ivan Lins e outros clássicos da música nacional.





CANASTRA

sabor universal





A coluna, que sempre defende o queijo mineiro, ficou pra lá de contente com a notícia de que nosso queijo canastra ficou em primeiro lugar em concurso nos Estados Unidos. Promovido pela plataforma ‘The Taste Atlas’, não apenas apontou o produto mineiro em primeiro lugar, mas ressaltou que ele superou marcas de prestígio internacional como os italianos parmigiano reggiano e pecorino, o português Serra da Estrela, o francês Mont d’Or, entre outros. É a confirmação do que os prêmios anteriores, em vários países, já indicaram sobre a qualidade do nosso produto. Uma conquista e tanto no difícil mercado americano. Só falta o governo federal destravar a sua comercialização e incentivar a exportação.





VERÃO 2023

Sapato & Bolsa





A temporada de lançamentos em sapato bolsas & afins para o verão 2023 começa, nesta semana, em São Paulo, com movimentação de algumas marcas de prestígio. Alguns deles serão no TM Showroom, salão de negócios que o Luciano de Castro realiza no Hotel Pestana (entre os dias 5 e 7), com um grupo de marcas daqui e de outras regiões. Entre as mineiras estão Paula Bahia e Débora Germani. Além delas, estarão lá as bolsas Carmem Dalessandro, Agali e Smart Bag e os calçados Anzetutto, Carrano, Werner e Lorraci. No total, serão 39 marcas. O esquenta para o assunto teve lives na plataforma da feira, com debates sobre os resumos do que virá nas coleções.





VILLAGES

sexo geriátrico





Uma reportagem feita pelo ótimo Pedro Andrade em suas viagens pelo mundo, através da CNN, mostrou uma comunidade de idosos e meio-idosos, na Flórida (chamada Villages ), um paraíso para a terceira idade. No local, tem de tudo para essa faixa etária. De médicos a festas e muitos namoros. Nesse quesito, a surpresa foi que lá se registra um índice considerável de DST (doenças sexualmente transmissíveis). Mas a explicação veio logo: isso não é provocado pela intensidade das atividades, mas pelo costume dessa geração de ‘esquecer’ os preservativos. A energia da turma também surpreendeu o repórter – que até levou uma tacada de golfe de uma enérgica residente de 94 anos.





ARTISTAS

oitentões em ação





Na semana passada, a morte de Danuza Leão provocou quilômetros de artigos sobre sua vida desafiadora e produtiva – inclusive aqui. Nesta semana, a intensa vida artística de Gilberto Gil foi o foco de jornais, sites e TVs por ele ter completado 80 anos. De fato, o baiano tem uma trajetória única dentro da MPB, pois entrou até na Academia Brasileira de Letras – premiando o que ele chama de ‘poesia cantada’. Com seus amigos de jornada também chegando as oito décadas de vida (leia-se Caetano Velloso – em agosto – e Milton Nascimento – em outubro), ainda vamos ter bastante auê pelo resto ano. Amém!





FESTA

nacional





A Revolução Francesa é celebrada anualmente, em vários países, com a Festa Nacional Francesa. Em Belo Horizonte, o Serviço de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França em Minas Gerais, o Consulado Honorário da França e a Aliança Francesa de Belo Horizonte, realizam o Festival Liberté. A programação comemorativa será durante todo o mês de julho com muitos shows, concertos, exposição, conferência, etc. Dia 16 será a Festa Francesa, para celebrar a Queda da Bastilha, na Praça José Mendes Júnior, próxima à Praça da Liberdade, com shows e várias atrações, além de comidas típicas. Confira toda a programação no site www./aliancafrancesabh.com.br/





FEIRA DE MALHAS

de volta a BH





Por causa do grande sucesso da última edição, mês passado, no próximo dia 8 a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas estará de volta à cidade, com as coleções de inverno dos produtores de Jacutinga, Monte Sião e Andrada. Ficam até o dia 17 no Minascentro, de segunda a sexta, das 13h às 20, e sábados e domingos, das 12h às 20h.





INDEPENDÊNCIA

ou praticidade?





O número de mulheres que adotam o sobrenome do marido no casamento caiu 24% nos últimos 20 anos, segundo dados da Associação Nacional dos Registros de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Para a do RECIVIL e INDIC, a mulher da atual ainda reproduz comportamentos e papéis de desvalorização e subordinação ao assumir sobrenome do marido. Resta saber se a história é essa mesma, ou se é apenas praticidade. Afinal, quando o casal se divorcia (só em 2021 foram registrados mais de 80 mil divórcios no país) dá a maior trabalheira trocar toda a documentação para voltar ao nome de solteira.





POR AÍ...





Hoje, das 10h30 às 11h30, tem música na Praça Aristóteles Atheniense, no Mangabeiras, com Lino e Matheus no violino e sax.

Amanhã, 4, às 20h20, terá Leilão de Arte On-Line da Errol Flynn Galeria de Arte, com mais de 200 obras dos mais renomados artistas brasileiros. Os lotes podem ser visitados agora https://errol.com.br/jul22/ e aceitam lances prévios.

Lilian Furman adiou para o dia 14 de julho seu jantar porque pegou Covid.

Teve autoria mineira o look junino de Neymar e namorada, Bruna Biancardi, na festa que o jogador promoveu em sua casa de praia, em Mangaratiba, perto do Rio. Quem assinou as peças foi o estilista Eduardo Amarante – que já havia vestido a irmã do atleta, Rafaela, anteriormente. A escolha mostra o prestigio de Amarante, pois o jogador do PSG é disputado pelas marcas internacionais de moda para usar seus produtos.

A live com o Jackson Araújo e o estilista Walter Rodrigues (dentro do projeto do Universo Fashion) foi mediada por Rodrigo Cezário – já refeito da pandemia e feliz da vida, instalado no Rio Grande do Norte. A promoção é dos irmãos Daniel e Lais Viral, com apoio da Lei Municipal de Cultura de BH e tem vários outras iniciativas.