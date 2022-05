Inauguração com emoção

Alexandre Birman (foto: Arezzo&Co/Divulgação)



O CEO do grupo Arezzo Co., o mineiro Alexandre Birman, esteve em Belo Horizonte na última segunda-feira para inaugurar sua primeira loja da marca homônima, durante coquetel muito prestigiado. O que ninguém poderia imaginar é que a tarde fosse tomada por momentos de grande emoção. A matriarca da família Birmam, d. Ruth, foi sem dúvida a convidada de honra, e chegou encantando todos, com seus 97 anos. Foi dela a honra de cortar a fita vermelha, mas não abriu mão de fazer um carinhoso e orgulhoso discurso sobre o neto, que quase foi às lágrimas. Alexandre estava em dupla comemoração, porque no sábado tinha nascido sua filha. A loja, que fica no coração de Lourdes, apresenta o DNA arquitetônico e sofisticado da marca Alexandre Birman e foi pequena para receber e atender todas as convidadas, que, entre conversas e drinques, experimentavam botas e sandálias e saíam com as mãos cheias de sacolas. Não precisamos dizer que a coleção está de tirar o fôlego. Entre as presenças estavam Carol e Duda Recoder, Juliana Vasconcellos, Marcela Menin, Rafaela Nejm, Alessandra Mattar, Carol Valle Faria, Ana Gutierrez, Laura Machado, Juliana Lima Vasconcellos, Ana e Julia Salvador, Naty Vasconcelos, Adriana Vasconcelos Oliveira, Maria Flávia Zech Coelho, Flávia Lanna Valle, Anna Barroso, e muita gente mais. “Estou especialmente honrado em abrir a primeira loja de rua da Alexandre Birman na minha cidade natal. Trazer a melhor experiência de marca, com elegância e excelência para nossa cliente mineira traduz um sonho forte, com uma atmosfera realmente especial e familiar. É um momento único para nós”, disse Alexandre Café Birman.

DE VOLTA

trabalho com artes





Martha Guerra está de volta ao Palácio das Artes. Depois de uma temporada por lá há alguns anos, a profissional saiu e foi atuar no castelo da moda. Agora, retornou e está empolgada com sua atuação à frente da escola do PA. Não mediu elogios ao mais novo produto, a ópera “Aleijadinho”, que estreou em 29 de abril, em Congonhas, e estará no Grande Teatro em 14, 16, 18 e 20 de maio.





ESCLEROSE MúLTIPLA

medicamento pelo SUS





Consulta pública quer ouvir o público, até amanhã, 9, sobre a inclusão de cladribina oral para o tratamento da esclerose múltipla na lista de fornecimento gratuito pelo SUS. A substância é indicada para o tratamento oral de curta duração, com efeito por longo prazo em pacientes adultos com esclerose múltipla remitente recorrente altamente ativa. Qualquer cidadão acima de 18 anos pode contribuir, acessando o site da Conitec, procurando pela consulta pública de número 23/2022 e seguindo as orientações da tela, dando sua opinião sobre a inclusão dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.





HOMENAGEM

mostra de teatro





Armatrux é o homenageado do Tiradentes em Cena, mostra de teatro que acontece de 25 a 28 de maio, na cidade histórica. No Armatrux, o inanimado se humaniza com atores que interagem e constroem personagens pautados pela manipulação de objetos e bonecos a partir da construção de imagens e recursos circenses,

desde 1991.





MULHERES

e suas histórias





O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB BH) recebe, até 30 de maio, o espetáculo “Bordados”, novo projeto do Amok Teatro, que integra o projeto Ciclo das Mulheres, em que o grupo trata de temas universais do ponto de vista feminino. Com texto e direção de Ana Teixeira e Stephane Brodt, a montagem aborda um encontro entre mulheres árabes ao longo de uma sessão de chá. Em torno da bebida, elas desenrolam os fios das suas histórias, tecendo conversas íntimas sobre casamentos, família, revelando sonhos, perdas e conquistas. O texto é uma costura de relatos reais recolhidos entre as centenas de entrevistas reunidas no documentário “7 bilhões de outros”, do francês Yann Arthus-Bertrand. O espetáculo pode ser visto sempre de quinta a segunda, às 19h, no Teatro II do CCBB BH.





BAILE DO MET

Marilyn remodelada





E o tal baile do Met (em Nova York) aconteceu mais uma vez. O ápice fashion da festa foi o longo (com 6 mil cristais) que Marilyn Monroe usou no aniversário de John Kennedy, na famosa cena em que canta “Happy birthday” para ele e deixa claro ser sua amante. O vestido foi parar em um museu (arrematado por US$ 5 milhões) e, agora, resgatado para ser usado por Kim Kardashian. Usou apenas na entrada e depois o substituiu no salão, onde havia três réplicas de reserva. Para se ajustar à peça vintage, a moça teve que se remodelar com três semanas de dieta. Tudo isso bancado pela sua marca Skims, que produz cintas modeladoras e vale US$ 3,2 bilhões. Resumo: cumpriu o propósito do baile, que é fazer marketing.

URBANIDADES

Táxi desbanca Uber





A dificuldade para conseguir um carro por aplicativo, somada ao preço cada vez mais alto cobrado pelas corridas, está trazendo de volta os táxis como opção de deslocamento urbano rápido. Além da disponibilidade dos antigos branquinhos com placas vermelhas continuar firme e forte, em alguns casos consegui-los tornou-se mais fácil e barato. Isso mesmo: fazendo comparação do Uber com um táxi, num mesmo trajeto e dependendo do horário, o táxi está saindo mais em conta. Façam o teste.





ECOSSUSTENTÁVEL

roupas a quilo





As vendas de roupas por quilo deixaram de ser apenas para peças infantis e chegaram, forte, na linha feminina em geral. Não apenas por aqui, mas em quase todo o país pipocam os anúncios de vendas de roupas a quilo. A novidade é que, agora, a freguesia não é mais apenas o atacado (para revender), mas também a cliente de varejo. Com o detalhe de que ela pode garimpar as peças, antes. E não são de reúso, mas novinhas. Resumo: com a linha festa em alta, o casual caiu na liquidação.

PRÊMIO SESC

artes cênicas





Como forma de incentivar o setor cultural em todo o país, o Sesc lançou uma premiação para estimular a produção de espetáculos teatrais em todos os estados. O Prêmio Sesc de Artes Cênicas vai selecionar trabalhos inéditos de artistas, produtores e coletivos de teatro, dança, circo e outras modalidades de manifestações cênicas, que receberão recursos destinados ao apoio da montagem. Serão distribuídos R$ 340 mil entre as várias categorias e as inscrições terminam hoje, pelo site www.sesc.com.br/premiodeartescenicas.

POR AÍ...





O desfile de lançamento da nova coleção do estilista Eduardo Amarante, em São Paulo, com tema homenageando aquela cidade, teve novidade extrapassarela. É que sua grife – Amarante do Brasil, em parceria com o grupo La Moda, agora leva apenas a assinatura do próprio fashion designer. Segundo ele, transformá-la em Eduardo Amarante reforçou seu etilo e o conceito da marca.





***





Em período invernal, no qual várias estrelas do antigo jet-set (como se dizia) vão se apagando, quem deixou este mundo foi Régine Choukroun – dona da noite elegante internacional no eixo Paris/Nova York/Rio nos anos 1970/1980. No balneário carioca, sua boate, Regine’s, atraía os jovens ricos e celebs da época, para horror dos nomes tradicionais, que não entendiam aquele mix feérico.

POUSO

nova casa





Inaugurado há poucos meses, o Studio Carlos Penna abriu as portas para seu primeiro ‘Pouso’, um showcase temporário que vai apresentar marcas de moda independentes, algumas de Curitiba, como as Reptilia e Minú, e as mineiras, já mais conhecias por aqui, Liana Fernandes, Molett e P.o.r. Até 15 de maio.





EXPOSIÇÃO

Prix Photo





A 10ª edição do concurso de fotografia Prix Photo Aliança Francesa, realizado em 2021, teve a participação de 680 fotógrafos inscritos. Agora, o público poder ver o trabalho de dois dos cinco artistas, selecionados em uma mostra, de 12 de maio a 12 de junho, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, no Minas Tênis Clube. A entrada é gratuita. Os fotógrafos foram selecionados por um júri composto por grandes profissionais da fotografia e da cultura, como Benoit Capponi, Erika Negrel, Erika Tambke, Eugênio Sávio, João Kúlcsar, Marina Alves, Nicolas Henry. Os fotógrafos são José Roberto Bassul e Luiz Baltar.





DETRAN

fios chamuscados





Um assunto repetitivo, nos últimos dias, foi o roubo de cabos no Detran – deixando a turma trabalhando à luz de velas. Mas o sistema da entidade já devia estar mesmo avariado. A saber: a coluna ouviu de conhecidos, vários casos de exigências (nas blitze que pipocam pela cidade) de documentos impossíveis de serem exibidos. Um exemplo grosseiro: um agente exigiu comprovante de pagamento de taxas de 2019 de um carro fabricado em 2020. Houve apreensão do carro, levado para o pátio do Detran. Todo mundo sabe o prejuízo e a dor de cabeça que isso significa, além da compreensível indignação. Surrealismo total.





CONCERTO

para as mães





O Coral Cidade dos Profetas traz para Belo Horizonte novo projeto: “Coral Cidade dos Profetas e as grandes celebrações coloniais”, com um concerto especial em homenagem às mães e inspirado na devoção à Virgem Maria, com participação especial da meio-soprano Aline Lobão. A apresentação gratuita será hoje, às 16h30, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, com interpretação de música sacra antiga.

REFUGIADOS

síndrome da distância





A dolorosa realidade de quem sofre com uma guerra, na maioria das vezes, é mais dura do que parece. Quem assistiu à chegada do novo grupo de refugiados ucranianos a pisar por aqui, constatou que, além do idioma, clima e país desconhecidos, eles deixam escapar também a profunda tristeza de estar muito longe de casa. A maioria queria ficar na Europa. O consolo é que em situações semelhantes (como no caso dos refugiados sírios, agora já bem estabelecidos aqui) acabam conhecendo melhor nossos costumes e, no final, agradecendo a Deus por terem vindo para cá. E ajudando a construir seu novo país.

ENCONTRO

agradável





Carla e Adilson Machado receberam amigos e parentes para um lanche, semana passada, para celebrar a retomada do convívio social, com a flexibilização depois do controle da pandemia. Carla convidou um grupo de amigas mais chegadas, mas fez questão de ter ao seu lado o núcleo famílar.

Luxo e

elegância





O coquetel de abertura da loja Alexandre Birman, em Lourdes, acabou se transformando no grande acontecimento feminino da temporada. Todos os rostos jovens da cidade estavam lá, e o que se viu foi um grande cuidado em escolher vestuário e joias. Realmente, o que apareceu em brilhantes não é comum, desde navetes clássicas, até brincos, anéis , pulseiras. E as esmeraldas não ficaram de fora, foram uma atração especial em alguns braços. Outro lance muito notado foi como muitas das mulheres presentes aproveitaram a pandemia para dar um retoque nas figuras. Alguns rostos foram tão retocados que suas donas se tornaram quase irreconhecíveis, precisavam se identificar.

COVID

espreita silenciosa





O aumento de COVID-19 na cidade voltou a ser observado por quem trabalha com o assunto – o que nem chega a ser novidade, depois da liberação geral. Mas, o que assusta é o ritmo. Embora cifras de mortes e ocupações de leitos funcionem como parâmetro oficial, no dia a dia, os que profissionais que fazem os testes (notadamente particulares) têm observado aumento enorme de casos com o resultado positivo dos testes – 50% a 60% em algumas áreas da cidade. Com isso, e a China dando sinais claros de retorno da epidemia, não dá para relaxar.