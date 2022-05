Casamento de Ludmila Carneiro Costa Hermeto e Matheus Thusek

Ludmila Carneiro Costa Hermeto e Matheus Thusek (foto: Edy Fernandes/Divulgação)



Ludmila Carneiro Costa Hermeto e Matheus Thusek se casaram ontem, em cerimônia íntima na Igrejinha da Pampulha, e depois receberam seus amigos para uma festa no Deck da Lagoa do Clube do Ipê Amarelo. Nada de amigos dos pais, só mesmo os amigos dos noivos. Ludmila é filha de Liliane Carneiro Costa e Eduardo Dias Hermeto Filho e Matheus, de Cacilda Nacur Lorentz e Josef Antin Thusek. Na quarta-feira, dia 27, foi o casamento civil, com direito a almoço em família para um brinde especial.

DA FAZENDA

queijo exclusivo





Chris Gontijo e o marido Gustavo Abijaodi nunca foram chegados ao campo, apesar de conviverem de perto com o principal negócio do pai de Gustavo, uma fazenda fornecedora de leite para a Itambé. Com a morte prematura de Carlos Eduardo, vítima da COVID-19, o casal teve que assumir o negócio, mas como fazer o filho de 11 anos aceitar passar os fins de semana em um local sem TV e internet e ainda assim ser muito feliz? Retomaram uma antiga ideia do avô, ensinar o neto a fazer queijo, e o jovem Bernardo tomou gosto pela coisa. Passou a produzir queijo frescal, que chamou de B.Abijaodi, e vender o produto no condomínio onde moram. Começou com 10 unidades e hoje chegou na sua capacidade máxima de 30. Todo domingo de tarde ele faz a entrega de bicicleta. A lista de espera já está grande. Nasceu um produtor e empreendedor. E o queijo é uma delícia.





ANIVERSÁRIO

gêmeos no pedaço





Quem está toda feliz, comemorando muito, é Martinha Ramos. Seus netinhos gêmeos, Eugênio e Eduardo, filhos mais novos do Betinho Freitas Ramos e de Larissa Viotti, fizeram um aninho e receberam uma grande festa na casa de campo dos pais, no condomínio Miguelão.





ÚLTIMO DIA

"tal lugar de BH"





Hoje é o último dia para a votação popular para indicar os melhores endereços da gastronomia na cidade. Esta é uma ação da plataforma Tal Lugar, que vai listar os 30 estabelecimentos mais indicados, que participarão de uma votação que "premiará" os 10 melhores lugares da capital mineira. Depois de Cidade Criativa da Gastronomia, título que BH recebeu da Unesco, o Tal Lugar segue para outras cidades do país e vai virar um guia nacional com dicas quentes de onde comer bem por aí. Votação pelo site tallugar.com.br.

Mariele Amorim e Maria Tereza Bittar Nolli (foto: Dani Braga/divulgação)





PARCERIA e PROPÓSITOS

mesmos ideais





A Verde-si, ateliê de plantas e cafeteria no jardim, tem como missão levar o verde e o benefício do convívio com a natureza para a vida das pessoas. A Kept, plataforma de negócios de cafés especiais, tem como missão impactar positivamente milhares de famílias produtoras de café ao redor do mundo. As duas se uniram e, agora, além de desfrutar de uma deliciosa experiência no jardim da cafeteria, o cliente contribuirá na missão da Kept Cofee, porque 30% de todo o café vendido volta para os pequenos produtores de café. Uma simples xícara de café tem o poder de conectar pessoas e transformar vidas.





“O passarinho amarelo”

versão original





A Aliança Francesa de Belo Horizonte e o Sesc Palladium apresentam o projeto de cinema Version Originale, envolvendo o público infantil. A primeira edição será dia 5, quinta-feira, com a exibição do filme “O passarinho amarelo”, às 19h, com entrada gratuita. Não terá legendas em português, a ideia é que mais pessoas, incluindo os pequenos, possam se familiarizar com o idioma francês.





INVERNO

malhas e tricô





Depois de dois anos sem eventos presenciais por causa da pandemia, a cidade volta a se agitar com força total, e agora, sem a necessidade do uso de máscaras. Quem está feliz da vida são os fabricantes de roupa de frio do Sul do estado. Começa, nesta sexta-feira, a Feira de Malhas e Tricô Sul de Minas, reabrindo os eventos no MinasCentro. A feira vai funcionar até o dia 15,

sempre das 13h às 20h.

HABR-GAMA

mulher coragem





Brasileira cujo trabalho ajudou muito a medicina mundial, a médica Angelita Habr-Gama recebeu agora o reconhecimento da Universidade de Stanford (EUA) pela sua contribuição ao setor. Está entre os 2% de cientistas mais influentes do planeta. E, realmente, é uma mulher muito especial. Recentemente, em ótima entrevista e do alto dos seus 89 anos, recém-saída da COVID, disse que continuava como sempre: curtindo cada momento, desde uma simples caminhada até assistir a um filme ou degustar um sorvete. A vida está aí para isso, disse. Mas acrescentou que, também, é preciso coragem para dizer muitos nãos: quando descobriu que apenas 30% dos casos de câncer no cólon exigiam cirurgias, foi xingada por meio mundo científico, mas os dados confirmaram suas afirmações após 30 anos de pesquisas.

DIA DAs MÃES

VENDAS DE BILHÕES





Apesar da inflação e do disse me disse político agitando o cotidiano, a esperança dos comerciantes para o próximo Dia das Mães é grande. Segundo as entidades do setor, as vendas devem alcançar cerca de R$ 28 bilhões – bem acima do ano passado. O mais interessante é que as pesquisas indicam o desejo dos filhos de comprarem presentes um pouco mais caros do que simples lembrancinhas. Um cenário animador e que confirma a lenda, segundo a qual o Dia das Mães é o Natal do primeiro semestre – para os lojistas.

DMAIS DESIGN

novo formato





Atualmente no vaivém entre BH e Rio, o dinâmico Renato Tomasi desenvolve novo formato para sua DMais Design (exposição dos novos designs que se destacam nas diversas áreas, que expõem nas grandes capitais, em lojas de decoração que são referência), cuja próxima edição será em 2023. Entre as novidades, o evento de arte & design terá um perfil mais de negócio, revelando os novos talentos das artes plásticas e os avanços do design brasileiro. Antes disso, no segundo semestre deste ano, promove exposição do tema em vários endereços de Belo Horizonte – uma espécie de degustação do que teremos no ano que vem.

CARNAVAL

rainha virou rei





O carnaval que rolou em São Paulo e no Rio, no último fim de semana com feriado prolongado, chegou com muitas novidades; a primeira, ser pós-quaresma. Em algumas escolas de samba cariocas, as famosas e esculturais rainhas de bateria foram substituídas por homens, representantes do LGBTQIA+ igualmente esculturais, mas ótimos no samba nos pés. Não eram trans, nem travas, mas foliões exuberantes. As três primeiras escolas que lançaram a novidade são do grupo Série Ouro, que desfilou na quarta-feira.

EXPO FAVELA

festa na laje





Com movimentação financeira que beira os R$ 190 bilhões /ano, o universo das favelas brasileiras está cada vez mais na mira de empreendedores e comércio em geral. Os números avassaladores foram revelados no Expô Favela, feira realizada no World Trade Center, em São Paulo, com 330 expositores. Muitos debates e revelações: três milhões dos residentes nessas áreas querem comprar eletrodomésticos ou um carro zero, enquanto seis milhões querem ser donos do próprio negócio. Com tanta potência, o assunto acabou levando para debater no evento desde Luiza Trajano (Magalu) até os inevitáveis Alok e Emicida. Uma festa na laje, digo, nos terraços da feira.

SEMANA SANTA

ritos periféricos





As transmissões das cerimônias da semana santa, neste ano, mostraram uma mudança radical no foco dado ao assunto pelas emissoras. O fato é que deixaram de mostrar as procissões e ritos habituais apenas nas ruas principais das cidades históricas para acompanhá-las, também, nas periferias dessas cidades. É a imagem do novo Brasil, onde as áreas urbanas mais pobres se ampliaram e deixaram de ser ‘invisíveis’ – na mesma medida em que a sua fé no Divino transformou-se na esperança de uma vida melhor. Devidamente registrada, ao vivo.

CARTÕES CHUPADOS

PROTEÇÃO CULINÁRIA





As novidades eletrônicas chegam, a todo momento, em nossas vidas – a maioria com um quê de desconfiança inicial. Algumas delas, realmente, representam um risco considerável para os usuários – caso dos cartões de crédito por aproximação e das chaves eletrônicas para abrir os automóveis. Os golpes nesses assuntos se multiplicam. Mas o brasileiro sempre dá um jeitinho e descobriu que envolver o cartão ou a chave eletrônica com papel-alumínio (que toda cozinha tem para proteger assados e alimentos congelados), impede que o criminoso copie seu código. Fica a dica.

TWITTER

venda movimenta mercado





O início da semana foi agitado no mercado financeiro e nas redes sociais. O Twitter oficializou a venda da empresa por US$ 44 bilhões, cerca de R$ 215 bilhões, para o empresário Elon Musk. Atualmente, Musk é o homem mais rico do mundo, de acordo com ranking da Bloomberg. Algumas mudanças podem ser esperadas com a nova gestão, entre elas o fechamento do capital da empresa, tweets com maior número de caracteres, liberação do código fonte do site para acompanhar como funciona o engajamento da plataforma e o fim da censura em posts considerados ofensivos ou agressivos, já que Musk acredita e defende a liberdade de expressão na rede social.





Concerto

para as mães





O Coral Cidade dos Profetas, de Congonhas, realiza um concerto especial para o Dia das Mães, em 8 de maio, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, às 16h30. O repertório é inspirado no Dia das Mães e na devoção à Virgem Maria, com composições como a “Antiphona de Nossa Senhora”, tradicionalmente conhecida como “Salve Rainha”. A apresentação integra a turnê do projeto Coral Cidade dos Profetas e as Grandes Celebrações Coloniais, que visa resgatar a música colonial, que foi um importante instrumento para a formação de uma sensibilidade barroca única em Minas Gerais. A orientação participativa e altamente emotiva das festas coloniais e a devoção a Nossa Senhora, cujo legado se mantém presente nas celebrações religiosas de cidades históricas do estado, também são motivação para a seleção dos repertórios do projeto, que passou por Congonhas, chega agora a Belo Horizonte e chegará ainda a Ouro Preto, São João del-Rei e Diamantina. A programação conta também com workshops, palestras e ainda sessões comentadas do documentário sobre o trabalho de preservação da música colonial mineira realizado pelo grupo. Informações pelo perfil @coralcidadedosprofetas.





CINEMA

ironias críticas





Um filme norueguês com o estranho nome de “A pior pessoa do mundo” (está em cartaz no Ponteio) expõe de forma crítica o exagero de movimentos como o #MeToo e a ditadura do politicamente correto. A ironia do título refere-se à protagonista da obra, uma mulher jovem, inteligente e livre que não dá a mínima bola para esses movimentos e deixa claro seu horror a ter filhos, mostra que gosta de ser paquerada por um homem e acha insuportável as reuniões familiares com crianças irritando todo mundo. Tem muito mais, mas ficamos por aqui.





DOMÉSTICAS

sem wi-fi, nem pensar





Uma delícia o caso relatado por amiga da coluna ao contratar nova empregada para cuidar da casa e, vez ou outra, fazer o almoço para a família. Feitos os acertos habituais de horários, salários, condições de descanso e tal, a candidata impôs exigência final e definitiva: tinha que ter wi-fi livre para seu celular. Sem isso, nem pensar em trabalhar ali. E foi logo explicando: além de fuxicar com amigas nos momentos de folga, também serviria para aprimorar as receitas com os vídeos disponíveis nas redes. E o melhor é que era pura verdade: o upgrade no cardápio da casa foi incrível.





TERCEIRA IDADE

FORÇA DE MERCADO





Os blogues e sites dirigidos à chamada terceira idade estão se multiplicando. Além do aspecto mais visível, que é a moda, também os objetos utilitários para quem tem acima de 60 anos são cada vez mais criativos e interessantes. Também vendem bem o estilo de vida ajustado às suas limitações. No quesito fashion, até os jovens estão copiando o visual mais descontraído e sem compromissos formais dos mais velhos. E tudo isso tem razão de ser: segundo os mais recentes dados, consumidores nessa faixa, no Brasil, movimentam R$ 1,8 trilhão por ano. E mais: quem tem mais de 55 anos, consome três vezes mais do que aqueles entre 18 e 54 anos.





UNIVERSIDADE

SíMBOLO DE BRASíLIA





Como acontece todo ano, em 21 de abril fala-se de Tiradentes e do aniversário de Brasília. Neste ano, o destaque na capital federal foi para os 60 anos da criação da Universidade de Brasília – um marco da então nova capital. O que poucos sabem é que a instituição educacional só entrou no projeto por insistência de Clóvis Salgado. O fato é que JK achava que isso poderia vir depois. Como intelectual, Salgado discordou veementemente. Quase virou briga pessoal. Depois, o homem símbolo da instituição acabou sendo Darcy Ribeiro (mineiro de Montes Claros), que, de fato, concretizou a ideia – também lutando contra muita gente boa.

POR AÍ...





• A grife mineira Cila inovou na comunicação digital com suas clientes, mostrando algumas funcionárias integrantes do processo de produção das

suas linhas fitness e beachwear. Desde o criativo comandado porTetê Vasconcellos até o final, no controle de qualidade e distribuição. Ótima iniciativa.





• Dia 4, tem o animado jantar de mulheres do Clube

da Joia, promovido por Joia Senedese.





• Dia 5, é a vez de Lilian Furman reunir os amigos no jantar musical, na Cantina Provincia de Salerno, com muitos sorteios de produtos da Suggar.