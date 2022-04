Despedida missa da ressurreição

Ana Amelia Faria no seu posto de madrinha da TV Itacolomi, na inauguração da TV, sendo cumprimentada pelo presidente eleito da República, sr. Juscelino Kubitschek, e ao lado do banqueiro Christiano Guimarães e de Assis Chateaubriand (foto: Revista O Cruzeiro/Arquivo EM)



O domingo de Páscoa foi mais triste para a família de Ana Amélia Faria, que partiu aos 94 anos. Sempre ativa na sociedade e uma das grandes patronesses da Jornada Solidária Estado de Minas, Ana Amélia sempre esteve envolvida com o grupo, pois foi convidada por Assis Chateaubriand para ser a madrinha da TV Itacolomi. Amanhã, 25, padre Fernando Lopes celebrará sua Missa de Ressurreição, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Jaqueline Frauches, Cláudia Sabino e Marinela Guimarães (foto: Arquivo pessoal) CASACOR vem ai

O mês de abril marca o início do circuito CasaCor em todo o Brasil. A maior e mais completa mostra das Américas já tem data marcada em vários estados do Brasil, para onde levará o melhor da arquitetura, design, arte e paisagismo aos amantes das tendências do novo morar. Quem abre o calendário é uma das mais charmosas e tradicionais praças, o Rio de Janeiro, que de 27 de abril a 26 de junho, no icônico casarão Brando Barbosa, no coração do Jardim Botânico. Este ano, está confirmada mais uma edição do Janelas CASACOR Tocantins, em maio, além de mais uma CASACOR Bahia Verão, no final do ano. Rio de Janeiro – 27 de abril a 26 de junho; Goiás – 20 de maio a 4 de julho; Tocantins – 20 de maio a 3 de julho; Paraná – 26 de junho a 13 de agosto; São Paulo – 5 de julho a 11 de setembro; Bahia – 15 de julho a 30 de agosto; Rio Grande do Sul – 5 de agosto a 2 de outubro; Minas Gerais – 9 de agosto a 25 de setembro; Brasília – 30 de agosto a 16 de outubro. MINAS TCHÊ feira em BH

Ainda dá tempo de conhecer a 18ª edição da Feira Minas Tchê, que fica até 1º de maio na Serraria Souza Pinto. O evento ficou dois anos sem ser realizado por causa da pandemia e está funcionando de quinta a domingo, das 12h às 23h. Além da tradicional e deliciosa costela de chão, carro-chefe da gastronomia da Minas Tchê, o público poderá ainda degustar o verdadeiro churrasco gaúcho. Tem também as cucas, queijos, salames e vinhos, espaço cervejeiro, chocolates de Gramado, roda de chimarrão. À parte da área de gastronomia tem também moda.

GALERIA FIRENZE

leilão virtual





A Firenze Galeria de Arte marcou para terça-feira, às 20h, o seu leilão de arte virtual. Hoje e amanhã, será possível conhecer todas as obras que serão leiloadas, em um tour virtual de 360 graus, acessando o link https://my.matterport.com/show/m?=zcTJN7zuvJK, mas amanhã, das 10h às 19h, será possível visitar a exposição presencialmente. É possível dar lances prévios nas obras de interesse pelo site https://www.iarremate.

com/firenze/032.





SHOW

on-line





Os músicos Maurício Tizumba, Pereira da Viola e Sérgio Pererê realizam, gratuitamente, shows on-line e ao vivo, direto do Teatro Espanca!, em Belo Horizonte, dia 30, sábado, às 20h. As apresentações de expoentes artistas da música negra mineira integram as ações da campanha para arrecadação de recursos para obras emergenciais na sede do Reinado de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, localizado na região do Barreiro. Todos os participantes da live doaram seus cachês para a campanha intitulada “Ô viva o Reinado do Jatobá!”. A campanha é promovida pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá para a realização de obras emergenciais em sua sede e tem caráter contínuo e nacional. O show é uma das ações de arrecadação. As doações podem ser feitas antes e durante o evento, pela plataforma sympla.com.br/napele ou através da chave PIX i.n.s.r.do.jatoba@gmail.com.





JANTAR

musical





Lilian Furman já programou mais um jantar musical. Será em 5 de maio, na Cantina Provincia de Salerno, com música ao vivo comandada pelo cantor Ênio Bretas. O menu foi preparado pelo chef Marcelo Peluso e conta com couvert, antipasto, prato principal, que pode ser escolhido entre risoto de parma e alho-poró, linguine ao mare, fettuccine gorgonzola com iscas de filé, fettuccine grana Romano ou Stinco di Maiale, uma canela suína e couscous de castanhas e frutas secas. Para sobremesa, salami de chocolato com pistache ou ambrosia.





SIMPLIFICA DIREITO

novo livro





Termos do mundo do direito, o chamado “juridiquês”, complexos para a grande maioria da população, compõem o novo livro do juiz Renato Zupo: “Simplifica direito, o direito sem as partes chatas”. A obra, elaborada para descomplicar o mundo jurídico, tem a pretensão de simplificar o direito, tornando-o popular a todos os cidadãos. A noite de autógrafos será nesta quarta-feira, 27, às 19h, na Livraria Leitura do BH Shopping.





jantar

musical





ALEIJADINHO

Ópera inédita





A Fundação Clovis Salgado faz estreia mundial da sua 90ª produção operística: “Aleijadinho”, dia 29. A encenação será ao ar livre, em Ouro Preto, onde nasceu e viveu Aleijadinho, e terá como cenário a Igreja São Francisco de Assis, onde se encontram alguns dos principais acervos de suas criações. Essa obra inédita baseia-se em fatos da vida do mestre Antônio Francisco Lisboa, reconhecido internacionalmente como referência do Barroco mineiro, cujas obras se encontram em diferentes cidades do estado, especialmente em Ouro Preto e Congonhas. Após a estreia, a montagem cumpre temporada no Palácio das Artes, em 14, 16, 18 e 20 de maio de 2022. A ópera foi composta por Ernani Aguiar, com libreto escrito por André Cardoso. A regência é de Silvio Viegas e a direção cênica de Julianna Santos. A montagem conta com as participações da Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de Minas Gerais, da Cia. de Dança Palácio das Artes e dos Solistas convidados: Johnny França / Aleijadinho; Mar Oliveira / Manuel Francisco; Guilherme Moreira / Tomás Antônio Gonzaga; Pedro Vianna / Alvarenga Peixoto; Lício Bruno / Lobo de Mesquita; Luanda Siqueira / Joana e Mauro Chantal / Vicente Ferreira.

FARTURA

em Inhotim





Este ano, a plataforma Fartura retoma o evento presencial com grandes novidades. O Fartura Gastronomia será no Instituto Inhotim, em Brumadinho, em 29, 30 de abril e 1º de maio, com a presença dos cinco embaixadores gastronômicos do Itamaraty, um de cada região do país: Morena Leite, Janaina Rueda, Manu Buffara, Saulo Jennings e Paulo Machado. Com mediação de Claude Troisgros, eles reúnem-se para discutir a internacionalização da gastronomia brasileira e, é claro, cozinhar. “Assim como o Fartura, o Inhotim tem a inovação como forte pilar. É uma referência de vanguarda no mundo. Enquanto o Itamaraty é um parceiro importantíssimo para dar visibilidade à gastronomia brasileira fora do país. Estamos unindo grandes forças para este projeto em torno da nossa maior missão, que é disseminar a cultura gastronômica brasileira cada vez mais”, afirma Rodrigo Ferraz, diretor da plataforma. O Fartura Gastronomia conta, ainda, com a participação de chefs de Belo Horizonte e Brumadinho em cozinhas ao vivo, almoços, jantares, além de mercearia de produtores e apresentações artísticas. O evento será aberto ao público mediante acesso ao Inhotim e sujeito à lotação, de acordo com as normas vigentes do local.





MINAS AO LUAR

sem lua





Vai entender. Depois de dois anos parado por causa da pandemia, o projeto Minas ao Luar, do Sesc em Minas, volta e faz apresentação hoje, na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, marcando a abertura da Semana Nacional do Choro. Porém, ao contrário do que seu nome sugere e de como sempre foi feito, em vez de ser de noite, sob o luar, será de manhã, das 9h às 13h. Podemos chamar, provisoriamente de Minas ao Sol.





MERCADO PET

fatura R$ 51,7 bilhões





A adoção de bichos de estimação dobrou no país durante a pandemia. Com isso, o Brasil se tornou o terceiro principal mercado pet do mundo (segundo o Instituto Pet Brasil, IPB). Isso fez o mercado disparar, chegando ao faturamento de mais de R$ 50 bilhões, o que o torna um dos melhores nichos para se investir no país. Vale lembrar que isso envolve não apenas ração, medicamentos, como também brinquedos, camas, roupas, sapatinhos, coleiras e até florais para acalmar, etc. E ainda tem a linha luxo, com joias, sofás e por aí vai. Podem colocar a imaginação para funcionar que ainda assim não conseguirão descobrir a que ponto os produtores chegam.

ACADEMIA

palestra e posse





O ministro Ibrahim Abi Ackel toma posse na cadeira 17 da Academia Mineira de Letras, em cerimônia dia 6 de maio, sexta-feira, às 20h, restrita a convidados. O discurso de recepção será feito pelo acadêmico Amilcar Martins Filho.





***





A Academia Mineira de Letras e o Ponteio Lar Shopping realizam mais uma edição do projeto Encontro com a Literatura, com a acadêmica Maria Esther Maciel, dia 30, às 18h, no primeiro piso do shopping. Na ocasião, a jornalista Daniella Zupo entrevista a autora sobre duas de suas obras, “Pequena enciclopédia de seres comuns” e “Longe, aqui”.

RESTAURANTE PALADINO

aniversário com baile





O tradicional Restaurante Paladino, localizado na Pampulha, dá início às comemorações dos 20 anos de fundação e fará, no próximo sábado, 29, um grande baile, a partir das 19h. A festa será open food, com várias estações de comidas. “É motivo de orgulho e alegria para nós chegar a 20 anos de estrada, pois nos mostra que estamos no caminho certo, de buscar sempre oferecer uma experiência especial e diferenciada aos nossos clientes. Procuramos sempre melhorar, oferecer opções diferentes, tanto na gastronomia, quanto na vivência do espaço”, diz o chef Marcelo Haddad, um dos proprietários. O baile terá abertura com DJ, mas a atração principal será o Baile da Dri, comandado por Adrianna, cantora e ex-backing vocal do Jota Quest, a banda apresenta um repertório selecionado, com sucessos nacionais e internacionais, com muita energia e alegria, que animam o ambiente e deixam a noite ainda mais gostosa e especial.