Jornais garantia democrática

A coluna sempre tem registrado as mudanças no mercado editorial mundial, inclusive no Brasil, com o avanço da mídia virtual sobre os impressos. Se o crescimento das assinaturas digitais facilita a propagação instantânea das noticías, a força do impresso tem importância vital para a sociedade. Esse ponto de vista é dos suíços, que criaram, no cantão de Vaud, um fundo para atender aos jornais locais com verba inicial de quase US$ 40 milhões. O argumento é que os jornais cumprem um importante papel de diversidade informativa, essencial para a democracia, além de ser contraponto seguro contra as fake news nas redes sociais. Resumo da ópera: o impresso não deve ser avaliado apenas pela técnica de tiragem e entrega publicitária, mas também pelo seu papel político e social.

Inês Maria Neves de Faria (foto: Emmanuel pinheiro/EM/D.A Press)

ANIVERSARIANTES

em família





Quem fez aniversário no início da semana passada foi Andréa Neves, que continua entregue totalmente ao trabalho. A aniversariante de hoje é Inês Maria Neves de Faria, que vai reunir todos na fazenda da família, em São João del-Rei, para uma comemoração bem animada. Para repetir o sucesso e a alegria que foi o Natal em Búzios.





LUXO

para crianças





Os menores desacompanhados em voos da Emirates vão aguardar pelo voo em um lounge especial, dedicado a eles, no aeroporto internacional de Dubai. O espaço fica ao lado do lounge de primeira classe da Emirates, funciona 24 horas por dia, e tem videogames, bebidas e lanches, assentos confortáveis, wi-fi gratuito e banheiros projetados para crianças.





CARREIRAS EM ALTA

vagas no exterior





Neste início de ano, muitas pessoas estão pesquisando as melhores opções de cursos que garantirão sua estabilidade financeira na carreira profissional. Muitos pretendem trabalhar no exterior por não conseguir emprego por aqui. Segundo dados do Atlas das Juventudes (lançado no 1º semestre de 2021) e dos estudos da FGV Social, 47% dos jovens brasileiros querem sair do país. As buscas por profissionais nos cursos de logística, mecânica e montador foi bastante alta este ano (91%, 93% e 66%, respectivamente). Pensando no cenário de carreiras em 2022, Rogério Silva, CEO do Cebrac, cita os países que mais disponibilizam vagas de empregos nessas três áreas: Canadá (média salarial por ano no país varia R$ 27 mil a R$ 51 mil; fonte: BRA Intercâmbio); Estados Unidos (média salarial mensal R$ 15 mil; fonte: Blog Nakata).





CARNAVAL

do Mirante





Com a impossibilidade do carnaval de rua, as festas privadas, liberadas pela Prefeitura de BH, serão a opção do público para se divertir. Uma das folias confirmadas é o Carnaval do Mirante, de 25 a 27, que traz este ano uma cenografia inédita, e muitas atrações para além da música. O Mirante Beagá traz funk, axé, pagode, samba e sertanejo, com shows de Wesley Safadão, Dennis, Pedro Sampaio, Belo, Menos é Mais, Leo Santana, João Gomes, entre outros.

Vendas pelo Sympla.





LANÇAMENTO

O Desenhista





As bandas gospel Preto no Branco e Trilo lançaram na sexta-feira o single e o clipe da primeira música feita em colaboração. Intitulada “O desenhista”, a canção tem uma levada de samba rock e traz uma mensagem de amor falando sobre a importância do acolhimento às diferenças, como diz um trecho da letra: “Deus cria tudo diferente / Usando todas as coisas / Ele não faz nada igual / O desenhista desse universo / Ele é perito em amar o esquisito / N’Ele tudo é mais bonito / É especial”.

Vale a pena conferir.





MULHERES

projeto de acolhimento





O Free Free, instituto que trabalha pela liberdade física, saúde emocional e independência financeira de mulheres, se uniu ao Ministério Público para criar um projeto itinerante de acolhimento. Diante do aumento no número de casos de violência contra a mulher, a iniciativa traz uma ajuda para esse cenário, levando saúde emocional, autoestima e autoconfiança para mulheres

em situação de vulnerabilidade. A primeira ação foi dia 16, na Casa da Mulher Brasileira, com participação da promotora de Justiça Juliana Gentil. O instituto é liderado por Yasmine McDougall Sterea, CEO e fundadora do Free Free, e por Valéria Scarance, promotora de Justiça

e pesquisadora na temática violência contra a mulher e gênero.





HOME OFFICE

coleções camarão





Um desses vídeos espalhados pelas redes sociais, está lançando coleções de roupas especialmente criadas para trabalhar em home office – porém, com um toque de humor ácido. Em um deles, mostra uma grife masculina lançando apenas o paletó e gravata, já que a parte de baixo não aparece na telinha. No mesmo ritmo, uma mulher aparece de camisola, porém com a gola e pala trabalhadas como camisa chique – mas que mantém o clima de lingerie busto abaixo, esvoaçante e confortável. Melhor mesmo é o pijama, também travestido de camisa social acima do peito. Pode ir da mesa de trabalho direto para a cama. Será que alguma grife se habilita à novidade?

BH-À-PORTER

inverno em março

O mês de março vai começar animado para o pessoal da moda, com a realização do salão de negócios BH-à-Porter (entre 7 e 11), com as marcas recebendo (em sua maioria) em seus próprios showrooms. No total, serão 82 grifes, sendo que 20 delas atenderão os clientes em espaço bacana do Hotel Garden In (Avenida Prudente de Morais). Todas elas com o inverno 2022 (em pronta-entrega) e vendas exclusivas para o atacado, isto é, lojistas. São esperados 120 compradores, convidados pela Coopermoda – promotora do evento. À frente da organização, a presidente Ivete Dantas Linhares e a diretoria da entidade.

POSSE

nova diretoria





A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) deu posse à diretoria eleita para o período 2022/2023. O novo presidente é o cirurgião vascular Julio Cesar Peclat de Oliveira, que terá como foco principal da gestão a defesa profissional do médico angiologista e do cirurgião vascular, combinada ao maior protagonismo da entidade em temas de interesse da população. Dois mineiros compõem a equipe: Mateus Alves Borges Cristino, diretor de publicações; e. Francesco Evangelista Botelho, vice-diretor de defesa profissional.

PRÊMIO ANUAL

administrador hospitalar





Já estão abertas as inscrições de trabalhos científicos da área da saúde para seleção da 19ª edição do Prêmio Anual Administrador Hospitalar Américo Ventura. Com o objetivo de promover e incentivar pesquisas no âmbito administrativo e colaborar com a busca da excelência nos processos de gestão nas instituições de saúde, a premiação, instituída em 2003 pelo São Cristóvão Saúde, pretende premiar os cinco melhores projetos, de acordo com a classificação. Podem participar todos os profissionais de saúde, incluindo médicos e colaboradores de outras instituições. As inscrições devem ser feitas no portal São Cristóvão Saúde, até 7 de outubro, e a premiação soma R$ 60 mil.

SUSTENTABILIDADE

propósito & significado





O consultor de projetos de moda Rodrigo Cezário está em plena atividade com suas propostas em torno da sustentabilidade no setor. Entre os trabalhos que está desenvolvendo consta a ecocoleção da marca Inniy, de Roraima, valorizando a arte e produção sustentável daquela região amazônica. Também com o viés da Moda Circular (movimento que evita desperdícios e poluição), desenvolve projetos para a Sintecal. Outra novidade na sua agenda, é uma nova edição do worksop imersivo realizado para o Sebrae em Minas e Piauí. Há 17 anos no mercado, o rapaz está a todo vapor.

#ME TOO

bobagem renegada





Uma minissérie lançada pela Netflix, chamada “Inventando Anna”, conta a história (verdadeira) de uma repórter da New York Magazine que lutou com seus chefes de redação para fazer um artigo mostrando que a condenação de uma imigrante europeia (que se fez passar por socialite nos EUA) escondia fatos muito mais graves que uma simples farsa. O interessante mesmo é o motivo da briga da jornalista com sua chefia: ela achou humilhante ser designada para cobrir o movimento #Me Too, algo que achava uma bobagem. A moça tinha tanta razão que seu argumento vingou, realizou uma matéria brilhante e o caso virou série de TV.

PASSEIO

das misses





As misses de todo o Brasil passaram o fim de semana passado no 300 Cosmo Beach Club, em Santa Catarina, a convite do resort. Entre as presenças estavam a Miss Brasil Teresa Santos,

que representou o país no ano passado e participou este ano do New York Fashion Week, e Natália Guimarães, Miss Brasil 2007 e vice Miss Universo 2007).





LIVRO

escrita a três





Três autoras brasileiras que moram em países diferentes se conectaram na pandemia para traduzir o livro de poesias “Fio de corte”. Angela Brandão, Ilana Eleá e Lucelena Ferreira falam de sexualidade, amor, família, sobrecarga das mulheres, maturidade e confinamento. As autoras, que moram no Chile, Suécia e Brasil, respectivamente, contam que os textos foram apresentados e transformados em conjunto, via internet, na pandemia, e foi lançado no site da editora 7Letras.





BARRAS DE OURO

sorteio no Inter





O banco digital Inter, em parceria com a Mastercard, lançou a promoção Inter Conectados, que vai sortear prêmios aos clientes que usam os cartões de crédito da instituição. Serão mais de 400 itens sorteados, incluindo três certificados em barras de ouro no valor de R$ 77 mil cada, centenas de Alexa Smart Speakers Echo Dot, e vários smartphones e notebooks. A participação na promoção vai até 24 de abril. Clientes Inter com limites pré-aprovados nos cartões Gold, Platinum, Black ou Win, com bandeira Mastercard, precisam se inscrever na promoção pelo site do Inter Conectados.

FMM COM FOCO

no varejo





A Frente da Moda Mineira retoma suas reuniões presenciais na próxima terça-feira (22/2), abrindo os trabalhos deste ano. O encontro será na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL/BH (Avenida João Pinheiro, 485), com apresentação do calendário de 2022 e tem como ponto alto a palestra de Adriana Vidal sobre as mais importantes tendências detectadas na NRF, o maior evento voltado para o varejo no mundo. Em sua curadoria, a especialista, que é diretora da Flourish Inteligência em Pessoas, destacará as 10 principais trends apontadas na feira, realizada mês passado, em Nova York, entre elas as palestras sobre liderança e sustentabilidade. A reunião é aberta à comunidade da moda e ocorrerá das 18h30 às 21h30, com exigência do uso de máscara e de demais medidas sanitárias em vigor.

ARTES

Brasil em Paris





O galerista Ricardo Fernandes (mineiro radicado em Paris) vai comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e o bicentenário da Independência do Brasil com exposições de peso na capital francesa. Uma é a expô da artista Livia Melzi com a instalação “Tupi or not Tupi”, com referencias aos mantos de índios tupinambás levados para a Europa a partir do século 17. Será montada no Palais de Tokyo. A outra é a “Klaxon Mania” , com uma seleção de artistas contemporâneos brasileiros, programada para a embaixada do Brasil. Há, ainda, a expô do artista José Diniz, inspirada na exploração e uso do pau-brasil, e da fotógrafa Lita Cerqueira (no final do ano) tratando da questão da negritude.

Jajá Jácome, Lilian Furman e Franklin Bethônico (foto: Arquivo pessoal)

ESPECIAL

jantar no Província





Lilian Furman fará seu primeiro jantar do ano com um tema muito especial: homenagem ao chef Remo Peluso, seu grande amigo que faleceu mês passado. O encontro será no restaurante Cantina Provincia de Salerno, que está sob a batuta de Marcelo Peluso, que há alguns anos já estava como chef da casa. Será no dia 10, às 20h. No cardápio, a tradicional melanzana ripiena, e quatro opções de prato principal: risotto, linguini, fettuccine ou braciola. A sobremesa é um salami di chocolato com farofa de pistache. A música ao vivo será de Enio Bretas, e para fechar em grande estilo haverá sorteio de vários presentes da Suggar, doados por Lúcio e Leandro Costa.

POR AÍ...





Boa ideia teve o comunicador Bruno Barroso ao criar a plataforma boraexperiencias.com.br, na qual os maiores de 50 anos podem encontrar opções adequadas ao seu momento de vida – que vão da gastronomia até oportunidades de vivências de lazer e bem-estar. Segundo dados de pesquisa recente, o Brasil tem, atualmente, mais de 54 milhões de pessoas nessa faixa etária.





A turma do café está feliz da vida com a eleição de Vanusia Nogueira para diretora-executiva da Organização Internacional do Café. Um posto de prestígio e que mostra a importância de Minas no setor, em que o Brasil desponta como maior produtor mundial. A empresária é de Santa Rita do Sapucaí.





Em virtude das fortes chuvas e do avanço da Ômicron, que dificultaram a produção das gravações, o anúncio dos vencedores do 12º Prêmio Hugo Werneck de Meio Ambiente, Sustentabilidade

& Amor à Natureza foi adiado. Segundo o jornalista Hiram Firmino, coordenador do evento, a nova data da cerimônia on-line da maior premiação ambiental do Brasil será nesta terça-feira, às 20h, com transmissão simultânea pelo canal da Revista Ecológico no YouTube.





Semana passada, Patrícia Bonaldi desfilou sua coleção outono-inverno 2022 na Nova York Fashion Week, no The Atrium – Surrogate’s Court, que marcou a entrada da estilista como a primeira brasileira a figurar no calendário do Council Of Fashion Designers of America. Na plateia, um grupo de vips famosos, entre eles Jordanna Maia, Alexandre Birman, Kadu Dantas, Olivia Palermo, Camila Coelho, Leonie Hanne e Nicky Hilton.