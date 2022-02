TJMG Solidariedade e posse

Desembargador Gilson Soares Lemes (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



A campanha de arrecadação de doações para os desabrigados das chuvas, feita pelo TJMG, arrecadou 744 cestas básicas e 38 mil donativos. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, fez a entrega simbólica. O material será destinado aos municípios de Brumadinho, Juatuba, Mário Campos, Nova Lima (incluindo o distrito de Honório Bicalho), Raposos, Sabará e São Joaquim de Bicas.

*** Os desembargadores recém-eleitos Rui de Almeida Magalhães, Maria Cristina Cunha Carvalhaes, Fábio Torres de Sousa, Danton Soares Martins, Luzia Divina de Paula Peixôto, Cristiano Álvares Valladares do Lago, Âmalin Aziz Sant’Ana e Maria das Graças Rocha Santos tomaram posse no TJMG na última segunda-feira. Integrantes do saudoso Grupo Mineiro de Moda: Georgiana Mascarenhas, Cláudia Magalhães (que faz aniversário amanhã), Liana Fernandes, Mônica Torres, Luiza Magalhães, Nem Campos, Márcia Correia e Renato Loureiro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) RESIDÊNCIA Instituto de Arte

O Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto (IA) oferece quatro programas de residência artística em 2022. Os interessados em participar devem se inscrever no edital, de amanhã (7/2) até 28 de fevereiro, no site www.ia.art.br. A inscrição é gratuita e cada pessoa selecionada será remunerada com uma bolsa de pesquisa. Serão selecionados seis artistas para cada edição do programa de residência. O resultado da convocatória será anunciado em 14 de março. O primeiro programa, com a temática “Extinção”, acontecerá entre 21 de março e 28 de abril. O segundo programa será realizado entre 9 de maio e 21 de junho, com o tema “Ofício”. Em ambos ocorrem encontros virtuais e orientação curatorial e pedagógica. SOMMELIERIA Novos cursos

A Escola Mineira de Sommelieria (EMS) abre as inscrições para a sua 21ª turma do já reconhecido curso de sommelier de Ccervejas, agora em sua sede própria, na Savassi. O curso é ministrado pelo professor Carlos Henrique Faria de Vasconcelos. Novos cursos, como gestão de cervejarias, e abertura e gestão de microcervejarias estão nas grades curriculares da EMS e serão ministrados por Ramon Garcia. CONTEÚDO Academia na ativa

A Academia Mineira de Letras lança, na terça-feira, às 19h30, o catálogo virtual da exposição “Escritos de Minas”, primeira mostra exibida no site da instituição, que inaugurou a Galeria Virtual AML. A transmissão será ao vivo, pelo canal do Youtube da Academia. A obra registra todo o conteúdo da mostra, com texto de apresentação de Rogério Faria Tavares, presidente da AML. No lançamento, terá uma mesa de debate, na forma de webinário, sobre a importância da memória, dos registros e da salvaguarda de documentos, com a participação da professora do Departamento de Organização e Tratamento da Informação da UFMG Ana Paula Meneses Alves, e da bibliotecária da Divisão de Coleções Especiais e Obras Raras da UFMG Diná Marques. A curadora da exposição é Larissa Pena. Diogo Andrade fará a mediação.

UMA GATA

na Casa Branca





O casal presidencial americano finalmente cumpriu uma de suas promessas: ter um gato na Casa Branca. É uma gata tigrada de pelo curto, chamada Willow, informou um porta-voz de Jill Biden, mulher do presidente Joe Biden, na última sexta-feira. As imagens publicadas pela primeira-dama no twitter mostram a mascote de listras cinzas e brancas rondando no esplendor do tapete vermelho da residência presidencial. Esta é uma notícia suave, até afetuosa, que pode ser necessária para a Casa Branca nestes dias de tensão com a Rússia, vertiginosa inflação e contágios pela pandemia da COVID-19. Willow tem habilidades políticas sérias: com dois anos de idade, é uma gata criada em fazenda da Pensilvânia, marco zero da apertada eleição presidencial. Foi vista pela primeira vez em 2020, quando pulou no palco onde a futura primeira-dama estava em campanha. "Willow causou uma grande impressão" no presidente Biden, disse o secretário de Imprensa da primeira-dama, Michael LaRosa. "Ao ver seu vínculo imediato, o dono da fazenda soube que Willow pertencia ao Dr. Biden", completou. E acrescentou: "Willow está se instalando na Casa Branca com seus brinquedos favoritos, guloseimas e muito espaço para cheirar e explorar".

Maria Lúcia Machado, Ana Lamas e Jaqueline Frauches (foto: J. Urias/Divulgação)





GALINHA

invade o pentágono





Uma galinha foi capturada no dia 31 enquanto "farejava a área segura do Pentágono", um dos edifícios mais protegidos do mundo, anunciou uma organização defensora dos direitos dos animais. A Liga de Bem-Estar Animal de Arlington foi chamada para recolher a ave e devolvê-la a um galinheiro, disse a própria organização em sua conta do Facebook. O jornal Military Times também informou sobre a ave. "Se perdeu tentando atravessar a rua? Ou é uma espiã em missão para roubar segredos de Estado? Ela, até o momento, mantém o bico fechado", disse com humor o jornal, especializado em assuntos militares. Os internautas sugeriram chamar a galinha de Ethel Rosenberg, a famosa americana presa e executada por espionar para a União Soviética na década de 1950.





TEMPLO DE

vaidade





A mansão dos Abras, que durante muitos anos representou uma referência de como os ricos moravam, voltou a assumir a tônica de seu passado. Depois de ficar vazia durante vários meses, depois que seu proprietário morreu, acabou sendo alugada pela família para ser transformada num templo de vaidade. O interior foi modificado e lá se instalaram profissionais que cuidam da beleza das mulheres, com salões e consultório. Curiosidade extra: toda a decoração interior da casa foi adquirida por um só comprador. Restaram apenas os vários quadros cusquenhos que eram uma das preferências de seu proprietário.





MAMOGRAFIA

Exames em baixa





Ontem foi o Dia Nacional da Mamografia. A data relembra que o exame é o principal aliado no diagnóstico precoce do câncer de mama, porém um levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (Fidi) aponta que a busca pelo exame na rede pública caiu 35%. Vale lembrar que o câncer de mama é o tumor com maiorincidência e mortalidade

entre as mulheres.

JOGOS

polêmica do azar





É incrível, mas é verdade. A polêmica sobre a liberação dos jogos de azar no Brasil (na verdade, reabertura dos cassinos) ainda inquieta setores importantes do país. A recente manifestação da CNBB sobre o assunto diz tudo. É verdade que poderia levar à miséria os que se tornam viciados, quebram suas finanças, sacrificam suas famílias. Mas é verdade também que gera milhares de empregos, paga impostos. A restrição do assunto a apenas algumas cidades (incentivando o turismo) seria a saída salomônica – e oportuna.





LOVE WINE

No verão





O primeiro Love Wine Opening Season de 2022 será dia 12, das 13h às 22h, em local aberto, no Belvedere. O espaço gastronômico será assinado pelo chef Djalma Victor e entre as atrações terá show da ótima Happy Feet Jazz Band, além de Breno Gontijo, No Label e DJ Nezt. Os ingressos são limitados e já podem ser adquiridos pelo Sympla.

DINHEIRO

fundo do cofre





Os golpistas não perdem tempo e agem mais rápido do que a percepção do cidadão comum. O mais recente crime virtual diz respeito às devoluções de pequenas quantias esquecidas pelos correntistas nos bancos. Como pode ser feita pelo Pix, boatos surgiram de que poderiam ser feitas até pelo WhatsApp. Se o incauto concordar em compartilhar as informações com o boateiro, perde o pouquinho que ainda estava na sua antiga conta de banco. Todo

cuidado e pouco.





CARNAVAL

Em baixa





Com o cancelamento do carnaval na maior parte do país, os hotéis de veraneio e de pontos turísticos do país, como as cataratas de Foz do Iguaçu, prepararam pacotes especiais para atrais pessoas que queiram aproveitar o feriado e curtir uma paisagem diferente.

JOIAS

resgate do prestígio





Quem pode pagar por uma boa joia (algo na casa dos milhares de dólares), deve estar feliz com a decisão de dois designers internacionais de prestígio, que resolveram resgatar a grife Oscar Massin. Ela pertencia ao homem que inventou uma nova técnica de cravação de diamantes, dando-lhes brilho intenso. Com sua morte, na década de 1920, a marca sumiu. Agora, ressurge por obra de uma dupla de designers, uma saída da Cartier e outro da Harry Winston, o que já diz tudo. O detalhe é que todas as joias são inspiradas em modelos do século 19 e início do século 20. Um mimo sedutor.









CARNÊ

pizza à inglesa





Acostumados a pagar qualquer coisa em suaves prestações (porém com juros ferozes), os brasileiros adoram quitar até pares de chinelos em três vezes. Os cartões e as fintechs aceleraram ainda mais a coisa. Agora, a ‘novidade’ chegou à Inglaterra e está espantando os súditos da rainha Elizabeth. É que um restaurante está oferecendo pizzas vendidas a prestações. Custo total em torno de 5 libras (R$ 30). O disse me disse gerado sobre riscos para o orçamento familiar só não foi maior do que o das festas do primeiro-ministro Boris Johnson em pleno confinamento de COVID-19.

RESTAURAÇÃO

Museu Padre Toledo





Teve início o processo de restauração das pinturas decorativas da Sala do Torreão do Museu Casa Padre Toledo (MCPT), em Tiradentes, pela UFMG e Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade. O prédio remonta à segunda metade do século 18 e foi residência do padre Carlos Correia de Toledo e Melo, que participou ativamente da Inconfidência Mineira. O edifício integra, atualmente, o Câmpus Cultural UFMG naquela cidade. O objetivo é revelar ao público a beleza das pinturas decorativas da Sala do Torreão. A previsão de conclusão é setembro deste ano, e visitas técnicas podem ser agendadas até lá.

CURSOS

gratuitos





Estão abertas, até 1º de março, as inscrições para o Capacita BH, os cursos de férias EAD ofertados pela Faculdade Pitágoras. São mais de 100 cursos de extensão gratuitos, da modalidade UP, on-line. Libras e educação para surdos, direito de família, engenharia 4.0, Compliance e gestão de riscos, Direito ambiental e Enfermagem do trabalho são algumas das opções. É permitido se inscrever em apenas um curso por CPF. Após a confirmação da inscrição, o usuário recebe no e-mail as instruções para acompanhar as aulas.





***





O Centro Universitário Facens disponibiliza, gratuitamente, um curso de fundamentos do Lean Six Sigma e do Método DMAIC. As inscrições podem ser feitas na plataforma N Cursos e é possível obter certificado de conclusão. Outros cursos de capacitação e extensão também são ofertados.

VIAGENS

seguro-COVID





Com o surto da COVID-19 levando sua sexta onda mundo afora, viajar virou alto risco, tanto sanitário quanto financeiro. O fato é que muita gente é surpreendida com quarentenas e confinamentos inesperados, conforme o país onde chega. E hotel e afins correndo por conta do doente. Por isso mesmo, uma empresa criou o seguro-COVID (chamado Covid Mais), em que o turista pode se garantir com um mínimo para o hotel, o médico, a assistência, taxas aéreas por alteração de voos e outros “gastos surpresas”. Embora com preços um pouco salgados, faz sucesso.





QUEIJO

ganhando terreno





Os produtores mineiros de queijo devem estar mais animados neste ano. É que o deputado federal Domingos Sávio priorizou em sua agenda deste ano projeto de regulamentação para que o produto artesanal possa ser comercializado em qualquer região do país, o que é proibido atualmente. Conforme ele mesmo diz, é um absurdo que algo tão emblemático de Minas possa levar seu produtor até mesmo à prisão caso seja flagrado vendendo-o fora de seu município. É o ouro mineiro ganhando sua liberdade.

Por aí





A família Máximo está comemorando. Depois de uma longa luta contra um câncer, Jacob recebeu a notícia que o tratamento deu certo e o tumor desapareceu. Agora, é só recuperar e celebrar. Semana passada, os amigos já foram almoçar com ele no Automóvel Clube.





Carol Meyer estreia na literatura com o lançamento do livro de contos “Ave Marias” (Astrolábio Edições), dia 12, às 12h, na Livraria da Rua, na Savassi.





AngloGold Ashanti inaugura ecotrilha na mata atlântica, em uma das reservas da empresa, em Nova Lima, e convida público para escolher o nome. Para isso, faz um concurso para votação de nomes pré-selecionados. As pessoas que votarem no nome vencedor concorrerão ao sorteio de três câmeras instantâneas.