O Instituto Nacional do Câncer (Inca) alerta: essa doença é o principal problema de saúde pública do mundo. Todos nós temos mais conhecidos que já morreram de câncer que de COVID-19. Na maioria dos países, ela está entre as principais causas da morte antes dos 70 anos.









Gosto dessas estatísticas porque já fiz parte de duas delas: câncer de mama (o que mais mata) e do reto, que também não é brincadeira. Como já passei dos 70, acredito que já esteja vacinada.





A coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras, Bruna Carvalho, explica que as causas da doença são variadas. “Os motivos podem ser externos, como ambiente, costumes ou hábitos, ou internos, como características genéticas. Para que ocorra a diminuição considerável de casos, é necessário incentivar o acesso a políticas públicas de saúde e promover ações de conscientização sobre aspectos que o indivíduo pode controlar, como, por exemplo a pressão para seguir padrões estéticos sem considerar a qualidade da saúde”, afirma.





Segundo Bruna, o grande desafio é fazer com que a população seja estimulada a adotar hábitos mais saudáveis. “É preciso criar a rotina positiva de comportamentos, como se fosse uma troca, entender como aquele costume foi adquirido e o quanto ele está interferindo para que a pessoa tenha um estilo de vida saudável. É fundamental estabelecer uma frequência e repetir essa ação até que ela se torne tão natural quanto as consultas periódicas que visem ao diagnóstico precoce, muito importante para a cura”, afirma.





O fato de a expectativa de vida ter aumentado nos últimos anos é benéfico, observa Bruna Carvalho. “Isso demonstra que algo vem mudando na forma como as pessoas têm cuidado da própria saúde, dos membros da família e até mesmo da comunidade. Essa mudança de direcionamento se deve à crescente preocupação com alimentação, a prática de atividades físicas e com a busca por lazer”, diz.





De acordo com a profissional da saúde, pontos fundamentais devem ser considerados. Não fumar está no topo da lista. Essa é a regra mais importante para prevenir o câncer, principalmente de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago.





Amamentar é outra recomendação. O aleitamento materno é a primeira ação de alimentação saudável, protegendo as mães do câncer de mama e as crianças da obesidade infantil.





Mulheres devem fazer o exame preventivo do câncer do colo do útero a cada três anos, a partir do início da vida sexual. Já a mamografia deve ser anual, a partir dos 40 anos, ou antes, se houver caso de câncer de mama na família.





Evite a exposição ao sol das 10h às 16h. Use protetor solar diariamente para se prevenir contra os raios UVA e UVB, vilões do câncer de pele.





A vacina é muito importante. Vacine contra o HPV as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14. Vacine-se contra a hepatite B para se prevenir contra o câncer do fígado.