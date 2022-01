Macaúbas justas homenagens

Regina Porto, Eduarda Recoder e a aniversariante de amanhã, Juliana Recoder (foto: Arquivo pessoal)

Em poucos dias, o histórico Mosteiro de Macaúbas perdeu dois de seus mais antigos e dedicados colaboradores. Atuando ali desde os anos 1960, a educadora Terezinha Mateus faleceu na semana passada, deixando na memória a ajuda que sempre prestou para as religiosas e para a comunidade local, tanto no plano social quanto educacional. Por isso mesmo, a abadessa, madre Maria Imaculada, prestou-lhe bela homenagem na missa dominical rezada na capela barroca da instituição. Durante a liturgia, lamentou também a morte do engenheiro Roberto Lobato e assinalou o trabalho dele ali, principalmente durante as obras de restauração, que acompanhou pessoalmente.

APRENDENDO

nas férias





Até o dia 30, o Memorial Vale oferece oficinas e brincadeiras presenciais gratuitas para crianças no projeto Férias Divertidas. Dias 27 e 28, tem a oficina Como Desenhar Dinossauros, com Val Armanelli. No dia 29, tem a oficina Mobri Brinquedos de Papelão – Casas e Carros, e no dia 30, encerra com as oficinas Origami: Bora Dobrar!, com Kennya Ramalho, e Marcador de Página: Boneca Japonesa. São turmas com horários e faixa etária variados. Informações e inscrições pelo telefone (31) 3343-7317. O Memorial Vale está aberto de terça a sábado, das 10h às 17h30; quinta, das 10h às 21h30; e domingo, das 10h às 15h30. A entrada de visitantes deverá ser realizada com máscaras que cubram o nariz e a boca por completo. Não é permitida a entrada somente

com o face shield.





CONTOS

femininos





O livro de contos “Ave Marias”, da Astrolábio Edições, marca a estreia da comunicadora e consultora de imagem Carol Meyer na literatura. Nascida em Belo Horizonte e radicada no Rio de Janeiro, a escritora traz 12 contos que mesclam realidade e ficção, narrando histórias de diferentes mulheres. “O livro apresenta 12 Marias, histórias críveis e incríveis de mulheres comuns, violentadas física ou emocionalmente, mas que não desistem do amor. Por estarem desiludidas, acabam se contentando com pouca atenção. Aprisionadas por tradições ou relacionamentos, se atrevem a sobreviver, e apenas sonham em sentir o gosto da liberdade”, adianta a autora. O lançamento presencial será na Livraria da Rua, na Savassi, em 12 de fevereiro, sábado, às 12h.





VACINAS

exigência para menores?





Agora que já tem vacina para crianças a partir de 5 anos, vem uma questão: as escolas particulares podem exigir a vacina contra a Covid-19 para menores de idade?. Advogados, instituições de ensino e médicos discutem a legalidade da exigência. Para ter obrigatoriedade é necessária a inclusão da vacina no Plano Nacional de Imunização, porém as instituições de ensino particular têm autonomia para cobrar o cartão de vacinação. Os pais não concordam com a exigência, pois alegam que a vacinação de crianças deve ser uma decisão exclusiva dos responsáveis, não cabendo à escola competência médica para obrigar à vacinação, sob pena de privar os menores do acesso presencial à escola. Por outro lado, os pais estão no direito de não quererem vacinar as crianças, já que é comprovado que nelas a Covid é muito leve e na maioria dos casos não passa de um resfriado. Com certeza, essa será um

longa discussão.





EXPANSÃO

alimentação saudável





Semana passada, os sócios Luiz Gustavo Moreira, da rede mineira de saladerias Horta 31, e Rodrigo Barros, CEO da rede de alimentação saudável Boali, estiveram em Nova York como parte da estratégia de expansão global da marca Boali. Os empresários participaram da NRF Retail's Big Show 2022, onde tiveram acesso às principais tendências globais de aceleração do varejo e do consumo,

além de fazer grande pesquisa de mercado.

QUEIJO

fungo negro

Uma briga internacional por causa de queijo mostra como Minas despreza suas riquezas. O caso é que os suíços estão danados com a Justiça dos EUA, que liberou o uso do termo gruyère de forma genérica, e não apenas para os produtos vindos daquela região helvética. Até o governo entrou na questão. Afinal, foram quatro mil toneladas consumidas pelos americanos. Aqui, é exatamente o contrário: os premiadíssimos queijos mineiros nem podem sair da sua própria região por causa de uma lei burra que proíbe a venda ampla do queijo feito com leite cru. Resumo: assim como a falta de visão cultural, também os lucros ficam restritos a alguns tostões e longe do mercado mundial, apesar do desejo explícito em comprá-los, após seguidas vitórias na França.

PATRIMÔNIO

poeira legal





Com a velocidade dos fatos correndo na mesma intensidade com que se esquecem tragédias e dramas, o desabamento do casarão em Ouro Preto (por causa das chuvas) já parece distante. Mas, ao contrário, é algo bem presente e lamentável em quase todas as cidades históricas de Minas – que testemunham seu rico patrimônio virar pó em razão das leis burras e descuido crônico. Pode ser em Ouro Preto, Sabará, Diamantina, Santa Luzia, Serro ou qualquer outra – lá estão uma dezena de casarões prestes a ruir, mesmo sem chuva. Resumo da ópera: enquanto o tombamento legal não chegar acompanhado de transferência do imóvel para o poder público, com verba para a sua restauração, a história arquitetônica e cultural de Minas, invariavelmente, irá para o chão.





BOLETOS

perigo via web





Os bandidos cibernéticos aperfeiçoam cada vez mais seus métodos de roubar o internauta desavisado ou um distraído. É o caso dos associados da Unimed BH que tentaram baixar os boletos de pagamento da mensalidade do plano de saúde, via internet. Levados a uma página-espelho falsa da instituição, acabam imprimindo algo que beneficia uma quadrilha, e não a quem de direito. Alguns, mais atentos, já perceberam a falha antes de efetuar o pagamento e comunicaram o fato à cooperativa. Já os mais distraídos acabaram perdendo o valor.





FILARMÔNICA

prazo para assinantes





Termina na quinta-feira (27/1) o prazo para aquisição, com descontos, do passaporte de assinatura que dá direito a ingressos para os concertos do ano da orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O pacote de ingressos é

vendido pela internet (fil.mg/assine) ou na bilheteria da Sala

Minas Gerais. As séries disponíveis para assinatura são Presto e Allegro, às quintas-feiras; Vivace e Veloce, às sextas-feiras; e Fora de Série, aos sábados, totalizando 57 concertos ao longo do ano. O público pode comprar pacotes de 9, 12, 21, 24 ou 33 concertos. Os preços variam de R$ 405 a inteira (R$ 202,50 meia-entrada), a R$ 3.985,80 a inteira (R$ 1.992,90 meia-entrada) para 33 concertos no balcão principal.









BOLSA DE ESTUDOS

mineira vai para a Austrália





O Rotary Peace Fellowship selecionou, pela primeira vez, uma mineira para o mestrado em estudos de paz e conflitos na University of Queensland, na cidade de Brisbane, na Austrália. Isadora Darwich, durante o seu trabalho voluntário com refugiados, em Boa Vista, na fronteira do Brasil com a Venezuela, criou o curso Força, mulheres, focado na integração das refugiadas venezuelanas na sociedade e no mercado de trabalho brasileiro. Isadora ajudou pessoas que caminhavam mais de cinco dias, descalças, para uma oportunidade de recomeçar em um novo país, deixando família, amigos e toda uma vida para trás. Desde o lançamento do programa, em 2002, mais de 1,4 mil pessoas se formaram nos Centros Rotary, e estão trabalhando em cerca de 115 países na área educacional, policial e militar, em governos, ONGs, ONU e Banco Mundial. Os interessados em participar desse programa podem se inscrever pelos sites https://my.rotary.org/pt/peace-fellowship-application ou https://www.rotary.org/pt/our-programs/peace-fellowships.

PROGRAMAÇÃO

na Academia





A Academia Mineira de Letras está com atividade intensa. No dia 27, o médico e professor Evaldo D'Assumpção lança seu livro "Crônicas à beira-mar", pela Editora Del Rey, em entrevista especial ao presidente da Academia, , Rogério Faria Tavares, que estará disponível no canal de YouTube da AML a partir das 11h. Ele falará também sobre tanatologia, o “estudo da morte”, quando na realidade o que se faz é um “estudo da vida, pela ótica da morte”, procurando melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com perdas, utilizando tudo aquilo que se aprende com a morte e o morrer. Corajoso, o entrevistado enfrentou pontos considerados tabus, como o medo de morrer, a eutanásia e a autanásia, além de comentar sobre a importância de viver o luto.





lll





No dia 29, Maria Esther Maciel é a convidada da AML e do Ponteio Lar Shopping no projeto Encontro com a Literatura, que será presencial, às 17h, no 1º piso do mall. A acadêmica falará sobre suas obras e lançamentos durante entrevista feita pela jornalista Daniella Zupo focando nos livros “Pequena enciclopédia de seres comuns” (Editora Todavia, 2021), volume sobre plantas e animais de diferentes espécies; o “Longe, aqui. Poesia incompleta”

(1998-2019, Quixote +Do / Tlön Edições, 2020); “O livro de

Zenóbia” e “Triz e outros poemas” (1998-2001).





PROFISSIONALIZAÇÃO

Academia para cabeleireiros





A Truss, marca profissional de produtos para cabelo, inaugurou um espaço presencial que conecta educação e arte e que tem como objetivo oferecer os melhores conteúdos educacionais, desenvolver e capacitar profissionais cabeleireiros do Brasil e do mundo por meio de treinamentos práticos e teóricos, uma verdadeira academia de capacitação técnica. A Transcend Hair Art Academy foi elaborada por cabeleireiros renomados e tem como CEO Manuella Bossa, e está instalada no interior de São Paulo.





LEILÃO

beneficente





Louis Vuitton e a Sotheby’s, principal casa de leilão de arte e luxo do mundo, realizarão um leilão beneficente de 200 pares, com cases, da edição especial de sneakers Louis Vuitton e Nike Air Force 1, por Virgil Abloh. A renda será revertida para o fundo The Virgil Abloh™ Post-Modern Scholarship Fund, que, em parceria com o Fashion Scholarship Fund, apoia estudantes negros nos Estados Unidos, seguindo o desejo do designer. Este é o primeiro lançamento do Air Force 1, sneaker criado por Virgil Abloh em colaboração com a Louis Vuitton e a Nike para a coleção masculina Louis Vuitton Men’ Primavera-verão 2022. Antes de seu falecimento, em novembro do ano passado, o diretor artístico das linhas masculinas da Maison esteve diretamente envolvido na organização do leilão. O lance inicial é de US$ 2 mil, começam na quarta-feira (26/1) e vão até 8 de fevereiro pelo site Sothebys.com. Cada par será leiloado com uma exclusiva case laranja.

VELHO CHICO

águas livres





Quem chega do norte de Minas conta que os reflexos das cheias nos rios daqui (Paraopeba e Velhas) só agora começam a afetar os ribeirinhos do rio São Francisco. Com a represa de Três Marias alcançando quase 100% de sua capacidade, as comportas abertas provocam inundações nas cidades a jusante. E há também risco para a própria represa (construída nos anos 1950), já fragilizada por anos de níveis baixos no paredão de contenção e sofrendo longas secas nos últimos anos. O mesmo perigo ronda a represa de Sobradinho, alguns quilômetros abaixo.

MÁSCARAS

criativas





A confirmação dos desfiles de escolas de samba pelos cariocas e paulistas, com máscaras sanitárias, gerou certa expectativa. De fato, liberar o batuque com a turma mascarada é correto, mas abre o risco de ficar ridículo. Porém, lembrando que a combinação carnaval e máscaras artísticas é tradicional nesses festejos (basta citar o Momo, em Veneza), por aqui o limão pode virar limonada. A ideia de alguns artistas é preservar a proteção de nariz e boca com um adorno mais alegre e menos ‘sanitário’ do que um simples pedaço de pano cobrindo metade do rosto. Isso pode salvar a saúde, o bom gosto e a alegria e até criar um estilo para a nossa folia. Quando fevereiro acabar, saberemos.









POR AÍ...





A semana de lançamentos do inverno’2022, em São Paulo, para sapato e bolsa, na Couromoda e afins, ocorreu dentro do esperado. A avaliação é do presidente do Sindibolsas-MG, Cellso Afonso, que aponta a chegada da variante Ômicron para maior cautela do comprador.

Mas os resultados foram bem melhores que na edição passada.





***





A marca mineira Patricia Bonaldi faz nova participação na Semana de Moda de Nova York, em fevereiro. A agenda nova-iorquina mistura desfiles presenciais e virtuais, além de apresentações em pequenos eventos. E muito frio, diga-se.