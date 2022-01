Isabel Gamboa Gangl, aniversariante de quarta-feira, Andréa Bernardes, Silvéria Castanheira e Dea Malard (foto: AMR/DIVULGACAO) Inspirado na igrejinha da Pampulha, o arquiteto e designer carioca Paulo Sérgio Niemeyer, neto de Oscar Niemeyer, está lançando uma série limitada de azulejos exclusivos que homenageiam os traços e curvas característicos das obras do avô. Após criar a coleção Brasília, acaba de fazer a linha “Pampulha”. Para essa empreitada, Paulo fez parceria com o Stúdio Vetro, de São Paulo, fundado por descendentes de imigrantes de italianos, que trouxeram para o Brasil a tradição da azulejaria européia. Tudo começou em 2018, quando Paulo estava estudando sobre o complexo arquitetônico da Pampulha, uma das mais importantes obras do avô, mas com a pandemia teve que adiar o projeto, que pretende concluir em 2022, ano que Oscar Niemeyer faria 115 anos. SÓ PARA MULHERES cursos gratuitos

A Kenzie Academy, escola de programação com metodologia do Vale do Silício, e a startup Dupla, hrtech especializada no recrutamento e seleção de mulheres para TI (da multimedalhista olímpica Miriam Koga), estão proporcionando para as mulheres um curso de programação 100% gratuito, feito por mulheres para mulheres. São 50 mil vagas para capacitação, com suporte para o encaminhamento ao mercado de trabalho após a sua conclusão. As inscrições estão abertas até 10 de janeiro e o curso será ministrado de 10 a 13 de janeiro, com 30 horas de conteúdo, 10 horas de aulas ao vivo e suporte em tempo real. O objetivo é reduzir a desigualdade de gênero na área de tecnologia. Depois da certificação, a startup ajudará na busca por oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições estão abertas até 10 de janeiro para todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino e podem ser feitas através do link https://swiy.io/ PRDuplaKenzie

BIENAL

Black Brazil Art





Dia 13 começa a 2ª Bienal Black Brazil Art, em formato online e gratuito. A mostra poderá ser visitada até julho e tem como tema Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino: Representação Visual e Afetiva. Pintura, escultura, fotografia, instalação, têxtil, videoarte e performance são algumas das categorias em exibição de criações de artistas contemporâneos individuais e coletivos. Haverá também apresentações, oficinas e talks ao longo dos seis meses do evento. A abertura acontece dia 13, às 19h, pelo YouTube. Todas as atividades são virtuais e gratuitas. A programação está no site bienalblack.com.br.









FESTIVAL

Burn Experience





Já está marcada a 8ª edição do Burn Experience Festival : será dia 29, entre 13 e 20h, na Casa de Retiros São José, localizada no bairro Dom Cabral, um local charmoso, onde foi a última edição. Além do paisagismo incrível em quatro mil metros quadrados de jardins, o espaço é ideal para cumprimento de todos os protocolos de segurança, primando pelo espaçamento entre mesas e distanciamento social. Será uma edição bem legal para marcar o início de 2022, com 30 estações de churrasco apresentando ao público as melhores delicias da brasa. O evento será no formato open bar e open food. Estão inclusos chopes, refrigerantes, sucos e água mineral. Terá firepit, fogo de chão, varais, grelhas e defumadores. Além de muita carne terá também estação vegetariana e doces na brasa. Para entretenimento show de bandas Rock Machine, Texas Rádio, A conhecida Lurex, além dos sertanejos, Marcelinho de Lima e Renan e Rafael. Vendas pelo www.centraldoseventos.com.br ou pela loja física no Empório Santa Isabel. Mais informações no Instagram @burnexperience.

MUDANÇA

de rota





A Família Schurmann, que está em sua quarta expedição mundial, agora com o projeto Voz dos Oceanos, a caba de desembarcar em Fernando de Noronha, que deveria ser a última parada no Brasil. Diante da nova cepa da COVID-19, Ômicron, a tripulação altera a rota e amplia a presença no território nacional. Após passar Natal e Réveillon no arquipélago, os velejadores seguirão para o Rio Grande do Norte, navegarão pelo litoral maranhense com passagem pela Ilha dos Lençóis, de onde partirão para Belém, no Pará. Com a alteração, a expedição permanece por mais 50 dias no Brasil, cobrindo praticamente toda a costa do país. Voz dos Oceanos teve início em agosto deste ano e passará por mais de 60 pontos no mundo, até desembarcar na Nova Zelândia em 2023. A iniciativa, que recebe apoio global do Programa da ONU para o Meio Ambiente, visa conscientizar a população mundial a respeito do lixo plástico nos oceanos, buscando e dando visibilidade a soluções que estão sendo desenvolvidas, no país e no exterior, para combater este problema.

CALENDÁRIO

Solidário





Ludmilla Araújo lançou a edição 2022 do seu Calendário Solidário, que reúne

nomes de pessoas da sociedade mineira, empresários e idosos convidados que participaram de ensaio fotográfico assinado pela competente Leca Novo. As fotos ficam em exposição no BH Shopping até 13 de janeiro e depois seguem para o DiamondMall. A renda arrecada vai para as instituições República de Idosos Nossa Senhora da Abadia, Lar de Idosos Recanto da Saudade e Lar Sempre Vivas.

TECNOLOGIA

irritação eletrônica





Uma delícia a cena na TV (quase um meme), da velhota apelando com uma dessas geringonças que ajudam a apagar a luz, ligar a televisão, desligar o forno e desempenhar outras tarefas eletrônicas domésticas. Encarregada de ‘avisar’ sobre horário de remédios da referida senhora, a maquininha o fez repetidamente, até a exaustão. Como a usuária não tomou os medicamentos, seus sensores perceberam e insistiam no aviso. O problema é que a ‘doente’ não estava a fim de se entupir de medicamentos naquele dia e, assim, arremessou a ‘auxiliar eletrônica’ pela janela. Foi seu dia de liberdade eletrônica. Tecnologia demais, às vezes, faz mesmo a gente perder a paciência.

LOLITAS MORTAIS

o golpe das incapazes





A presunção de que todo adolescente é incapaz e, portanto, não deve receber punição pelas suas ações, continua a bater de frente com a realidade. Nem estamos falando de ‘crianças’ já papais e mamães aos 14 anos de idade e nem de ‘incapazes’ com 15 ou 16 anos com vários assassinatos nas costas, mas de meninotas aplicando um novo golpe sexual nos marmanjos. Nessa nova modalidade, as ‘adolescentes inocentes’ enviam vídeos picantes para incautos, marcam encontro e, chegando lá, avisam que é um golpe e exigem dinheiro para não denunciá-los. Mas, um deles parou o carro próximo a uma delegacia (com desculpa de ir buscar o dinheiro exigido), relatou o ocorrido e ela foi retida. Logo depois, viu a caloteira ‘incapaz’ sair livre. E se não fosse o bom senso dos plantonistas ali, ele é que estaria trancafiado por assediar uma vigarista, digo, pobre menina indefesa.

INAUGURAÇÃO

clínica estética





No último dia 16, o cirurgião plástico Leandro Gontijo e sua esposa Pollyana Gontijo receberam colegas, clientes e amigos durante um coquetel para a inauguração do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica (IMCP), que contou com um pocket

show da cantora Gabi Martins. A arquitetura do novo

espaço foi assinada por Junior Piacesi.





CONE SUL

tragédia anunciada





Os ventos políticos que agitam, novamente, a América do Sul, acabaram levando para o fundo do balaio o último país do continente a seguir alguma lógica econômica. Realmente, a eleição de um jovem ex-líder estudantil, com as ilusões e imaturidades inerentes, para a presidência do Chile, é algo relevante. O temor é tão grande, que algumas viagens de empresários marcadas para aquele país em 2022 já foram canceladas, workshops com startups que pretendiam parceria por lá viram os inscritos desaparecerem, e por aí afora. Ainda assim, o nosso país está em situação mais dramática: já experimentamos todos os matizes ideológicos e, quase todos, foram decepcionantes – para não dizer trágicos. Chegamos a um beco sem saída.





CARNE CULTIVADA

boi sem pasto





O projeto Scale Up in Brazil, desenvolvido pela Apex em 2020 e concluído no final de 2021, promoveu parcerias entre startups daqui e de Israel. Embora tenha contemplado 16 segmentos, a produção de carne em laboratório foi o que mais chamou a atenção, em razão da liderança do Brasil na produção da carne de boi criado em pasto. Tecnologia desenvolvida por empresas israelenses, nesse programa a selecionada foi a Aleph Farms. A nova carne não requer criações extensivas e nem abate de animas, sendo ‘fabricadas’ a partir de poucas células-base. Com as novas parcerias, vamos ficar bem na fita, mesmo quando a imagem de zebus e guzerás comendo capim for coisa do passado.

INGLESES

trono renovado





A possibilidade da rainha Elizabeth II renunciar em favor do seu neto, William, é cada vez mais crescente. Na opinião dos especialistas, a apresentação dos finalistas do prêmio Earthshot (soluções para o futuro do planeta) pelo príncipe e a canja da esposa dele, Kate Middleton, tocando piano na TV, no fim de ano, teriam objetivo de consolidar a imagem, à já excelente cotação do jovem casal junto aos súditos. Consta que o rapaz tem estofo suficiente para ocupar o trono. Por sua vez, os piadistas dizem que se fosse para agradar aos adeptos do politicamente correto, o principe Harry

venceria o páreo, com folga.

neurologista Francisco Cardoso (foto: arquivo pessoal)

SINDROME

DA época





Informações sobre amigos, mais comuns nos últimos tempos, é estarem sofrendo de Parkison, aquele mal onde tudo treme – da vida às mãos. Por causa disso é bom saber que mora em BH o presidente da Sociedade Interamericana de Parkison do Movimento Involuntário, o neurologista Francisco Cardoso (foto).

POR AÍ...





Ideia interessante tiveram 27 artistas do Libertas Coletivo de Arte, comemorando o fim de ano com exposição cuja temática foi o conhecido ‘copo Lagoinha’ (fora de BH chamam de copo americano), o campeão das mesas de bar. Uma forma alegre e bacana de encerrar mais um período difícil nesse ciclo do vírus. O happening foi ao ar no Agosto Butiquim, de Lucas Brandão e Joana Castro, que já abrigou mais de cem exposições de novos talentos. Nem precisa dizer que a cerveja correu solta nos copinhos multifacetados.





Na semana passada fizemos aqui um roteiro das praias mais quentes para comemorar a virada no ano. Pois na lista ficou faltando o local mais disputado pelos descolados atuais, que é São Miguel do Gostoso, que fica a 120 km de Natal (RN). Dizem que tem o clima de Trancoso há 40 anos, ou de Morro de São Paulo, há 30. Traduzindo: gente bacana, praias bonitas e sossego com um toque de rusticidade glamourosa.





Em razão do sucesso da decoração do Natal na praça da Liberdade, o festival natalino foi prorrogado até o Dia de Reis, 6 de janeiro. O uso criativo das luzes realmente valorizou o trabalho e destacou os prédios históricos da região. Porém, as chuvas mais insistentes na capital seguraram muita gente em casa, que, agora, poderá aproveitar o fim das festas e dar um passeio por lá. Vale apena.





A São Paulo Fashion Week aproxima seu formato aos dos salões de negócios, só que de forma bem mais direta, quase um marketplace. É que (alguns) de seus lançamentos passaram a ser disponibilizados na plataforma da Amazon Brasil, exatamente na loja da SPFW. Um avanço enorme e inevitável.