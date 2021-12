Bernadete Mendes sopra velas quarta-feira (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







A Associação Brasileira de Recursos Humanos/Seccional Minas Gerais (ABRH-MG) realizará o Prêmio Ser Humano 2021 na próxima sexta-feira (17/12), às 9h, no Sebrae-MG. O prêmio tem como objetivo premiar empresas de Minas Gerais pelo compromisso com o desenvolvimento profissional e responsabilidade social nas categorias Pandemia (COVID-19), Administração e Desenvolvimento, votados por uma renomada banca constituída por professores da Fundação Dom Cabral (FDC), consultores e profissionais de gestão de pessoas. Entre os homenageados estão Personalidade Empresarial, Categoria Social, Rafael Menin, CEO da MRV; Personalidade de Recursos Humanos, Rúbia Spindola, gerente executiva de DHO no Grupo Hermes Pardini. Os prêmios aos vencedores serão entregues pela atual presidente, Eliane Ramos.





***





No dia 2, a nova diretoria da ABRH-MG tomou posse. Leandro Pinho assumiu como presidente da diretoria executiva, e Carlos Hilário Andrade como presidente do conselho deliberativo. Já Eliane Ramos de Vasconcellos Paes, que presidiou a organização de 2016 a 2021, assumirá a presidência do conselho deliberativo da ABRH Brasil.





***





Por falar em Eliane, no último dia 5, ela comandou, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, a Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, no Estádio Mineirão. A iniciativa integra os “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, uma campanha internacional da ONU de combate à violência contra mulheres e meninas, com o tema “Vida e dignidade para todas”. Segundo Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo, é uma grande mobilização, que coloca nas ruas a voz de todas as pessoas, pedindo um basta aos índices inaceitáveis da violência contra as mulheres.





COLLAB

instantes de Natal





Maria Clara e Bernadete Duca abriram ontem mais uma edição da sua Casa Atmo, uma collab com vários parceiros que seguirá até a véspera do Natal, com sugestões de presentes originais e de muito bom gosto. Entre os participantes estão Célia Leite, com as belas jaquetas jeans bordadas; sabonetes da Perfetto Saboaria; arranjos natalinos da Aza Paisagismos; Raquell Guimarães com peças em crochê; esculturas de Sandra Motta; jogos americanos do artista plástico Fernando Pacheco; bijus da Bricolage e Seven Pedras do Brasil; e as roupas da Atmo com a cápsula Balneário.





TAMBORES

de Natal





Para muitos, os sons de Natal são feitos por sinos, harpas, corais e música clássica. Para outros, essa festa é celebrada com viola, tambores e muita dança e cantoria de casa em casa. Assim será o show “Tambores de Natal”, idealizado por Maurício Tizumba para celebrar o encerramento das atividades híbridas de 2021 do Tambor Mineiro e também os seus 64 anos e o aniversário de Belo Horizonte, cidade que tanto ama. No palco do Teatro Francisco Nunes, sábado (18/12), às 20h, receberá vários convidados, entre eles o cantor, compositor e violeiro Wilson Dias, o percussionista e arte-educador Bruno Messias, a cantora Ivy Mara, com a participação do Bloco Saúde e do Bloco Tambor Mineiro mais alunos do curso de atabaque.

FEIRA

do Memorial





A 9ª edição da Feira do Memorial Vale traz produtos diferenciados para quem busca presentes originais e criativos. Artistas e artesãos de Belo Horizonte e mais quatro associações de outras cidades de Minas participam desta edição. São bijuterias em cerâmica, acrílico, madeira reciclada de prancha de skate e étnicas, cadernos e bolsas artesanais, roupas infantis, bordados, acessórios confeccionados no tradicional tear mineiro, produtos em costura para você e sua casa, fotografias, pinturas, cerâmicas, velas etc. Os produtos são vendidos pelos próprios artistas, uma oportunidade de comprar e valorizar quem faz arte e artesanato. O horário de funcionamento, hoje, último dia do evento, é das 10h às 15h30.

INSTITUTO SUPERAÇÃO

formação pelo esporte





A Escola Estadual Professor José Mesquita de Carvalho, no Bairro Vila Paris, recebeu novo espaço esportivo. É a quinta escola do eixo São Paulo-Minas que tem a quadra revitalizada pelo projeto Virando o Jogo, que beneficiará mais de 4 mil alunos. O evento contou com a presença da diretora-geral do Instituto Superação, Joana Miraglia; do CEO da MRV, Eduardo Fischer; do superintendente de Programas Esportivos, Frederico Oliveira Motta Pessoa; e da subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Izabella Cavalcante Martins. A ação é fruto de uma parceria entre o Instituto MRV e o Instituto Superação: Formação pelo Esporte (ISFE), organização não governamental (ONG) que atua em 30 escolas do eixo São Paulo-Minas, proporcionando educação e desenvolvimento humano por intermédio do esporte.

LANÇAMENTO

Instituto Cirurgia Plástica





Nesta quinta-feira, às 17h, será o coquetel de inauguração do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica (IMCP), criado para se tornar referência de atendimento humanizado em cirurgia plástica no estado. Atualmente, 50% dos pacientes da equipe não moram no Brasil. O evento, exclusivo para convidados, terá pocket show da cantora Gabi Martins. Os idealizadores do complexo de beleza e bem-estar são o cirurgião plástico Leandro Gontijo e a gestora Pollyana Gontijo, que atuam ao lado de uma equipe de quase 20 médicos de diversas especialidades, entre cirurgiões, dermatologistas, anestesistas especializados em cirurgia plástica e até mesmo infectologista e otorrino.

SAVASSI

CÓRREGO DO MENDONÇA





A ótima iniciativa da artista Isabela Prado, com seu projeto Sobre Rios, para sinalizar os córregos existentes na área central de BH, leva a descobertas interessantes. É o caso do Córrego do Mendonça, que passa na Savassi e cuja nascente fica sob o Mackenzie, serpenteia a rua Levindo Lopes, passa pelas ruas Alagoas, Santa Rita Durão e Pernambuco, e deságua no Córrego Acaba Mundo. O pequeno curso d’água foi ‘esquecido’ pelos planejadores da capital, para economizar em gastos com sua urbanização. Mas as cheias em tempos de chuvas obrigaram à sua posterior canalização e desvios – e ele acabou ‘sumindo do mapa’. Vale a pena observar as 230 placas brancas com letras azuis que identificam os relegados ao esquecimento – todos no perímetro da Av. do Contorno. Bem que poderia haver apoio para estender a ideia para outras regiões.

TELEVISÃO

usos & costumes





No limite do absurdo que o ‘politicamente correto’ atingiu, os programas antigos de TV, agora reexibidos, revelam o patamar do ridículo em que a coisa chegou. Para não virar vidraça dos desocupados, antes de ir ao ar colocam tarja avisando que a obra de ficção a ser veiculada reflete usos e costumes da época de sua elaboração. Usos e costumes tão ‘graves’, atualmente, como a esposa se dedicando somente a cuidar da casa e da família, o pai exigindo notas melhores dos filhos na escola, dando uma bronca no filho arruaceiro e não concordando com a filha pré-adolescente levar namorado em casa. Se ficção não fosse, nos dias atuais esses papais e mamães seriam até processados na Justiça.





BRASILEIRA

mesa e colher





Como a coluna comentou aqui, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) baixou as prometidas regulamentações para a indústria de confecção nacional de vestuário. Simplificando, ficou assim: em vez de tamanhos P, M, G ou GG e por aí afora, as peças terão que ter os centímetros dos quadris, cintura e tórax. Isso porque constataram que os dois principais biótipos da brasileira são o retangular e o ‘colher’ (estreita no tórax e larga nos quadris), ambos difíceis de se encaixar apenas pelo tamanho. Para as confecções, será um trabalhão danado, mas um alívio para as clientes.





IMAGEM

claro e escuro





No garimpo dos estragos que a negação da diversidade produziu em sua longa história, o mais novo foco está nas câmeras fotográficas. O argumento é que, desde sua invenção, as maquininhas foram testadas somente para captar peles claras. Algo que, nos tempos atuais, é um pecado imperdoável – e que já está sendo corrigido pelas marcas mais importantes. O fato é que o aparelho é uma invenção europeia, criada para os mercados europeu e americano – que podiam pagar por elas. Com sua popularização, também africanos, latinos e orientais entraram no seu foco – mas não nos testes de luminosidade.

brilhos & paetês





O circuito da moda em BH, na pronta entrega por atacado, teve que se virar, nos últimos dias, para atender aos pedidos de roupas para festas de fim de ano. As marcas que trabalham com o assunto esgotaram seu estoque de modelos com brilhos & paetês. O pior é que nem encontram matéria-prima para elaborar nova safra em tempo hábil para as vendas. De olho na próxima estação, a turma enfrenta, agora, problemas para montar as coleções casuais para o inverno 2022 – cujos pedidos para os lojistas já se iniciam em fevereiro.

COLEÇÃO

Réveillon





Bruno Gomide Nunes recebeu, ontem, amigos e clientes para o lançamento da coleção de réveillon da sua Zak. Em um ano em que faltou ar para todos nós, essa foi a inspiração para os criativos

da marca e o que deu nome à coleção: Ar, que teve como mote o respirar, abraçar, estar e beijar. A proposta é que todos possam, neste ano, sair e celebrar.





COVID

vírus político





A COVID-19, como se esperava, acabou virando palanque na corrida presidencial e cartão de visitas para políticos do baixo clero no Congresso. No primeiro caso, os bate-bocas da senadora Simone Tebet na CPI da COVID acabaram dando-lhe cacife para sair pré-candidata do MDB. Já o senador Randolfe Rodrigues, estrela emergente por causa da CPI, abocanhou a medalha da Légion d’Honneur, enviada solenemente pelo presidente Emmanuel Macron. Nesse caso, o pretexto de o Amapá (estado do senador) delinear a maior extensão de fronteira da França com outro país (Brasil/Guiana Francesa, quase mil quilômetros ) caiu feito luva. O vírus é mesmo poderoso.





HOTÉIS

novela MAKSOUD





O patético fim de linha do (outrora) prestigiado Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, mostra bem como o setor se ressentiu da crise sanitária provocada pela COVID-19. Mas a expulsão dos últimos hóspedes (um casal de Curitiba), sem aviso prévio, é algo quase inacreditável e deu tom de novelão ao assunto, com vários capítulos anteriores na briga entre ex-donos e os novos proprietários do imóvel. Por aqui, também são muitos os exemplos de hotéis que já fizeram história e também implodiram. O Othon Palace é o caso mais visível. Consta que outros já estão na mesma fila.

POR AÍ...





O consultor de moda Francisco Santoro já com as malas prontas para uma temporada na Suíça, logo após o Natal. Mesmo com passaporte europeu (tem cidadania italiana), teve que cumprir um roteiro enorme de exigências, por causa das restrições sanitárias de lá. Vai aproveitar a ocasião e dar uma esticada na França.





A influenciadora Sílvia Braz foi além da moda e mostrou prestígio entre outros produtos de luxo. A saber: foi convidada e já está atuando como embaixadora dos automóveis Audi. Lançamento do assunto foi em São Paulo.





O estilista Victor Dzenk cumpriu mais um roteiro de lançamentos regionais e foi a Natal, no Rio Grande do Norte, onde fez desfile no Iate Clube local – com direito a luz do pôr do sol mais oriental das Américas. Recebendo ali sua coleção Acqua a loja Guilhermina – um dos endereços mais prestigiados de lá.





Passou para o dia 14 a abertura da primeira loja física da Lore em um charmoso bairro de Nova Lima. O espaço tem projeto assinado pelo arquiteto Sérgio Viana.