Sexta-feira termina o prazo para a retirada dos prêmios da Noite de Prêmios Virtual da Jornada Solidária Estado de Minas. Os presentes estão disponíveis nas lojas Bazzar, no 5ª Avenida; Átmo, em Lourdes; e Chris Gontijo, no Vila da Serra. Informações pelo e-mail jornada@uai.com.br.





PAISAGEM

em foco





Abriu na última quinta-feira, a exposição coletiva “Sob a luz do Campo, Gariglio & Wagner Bottaro”, na Galeria Beatriz Abi-Acl, patrocinada pelo Banco Mercantil do Brasil. A curadoria é dos próprios artistas, que apresentam 56 telas, sendo 28 em óleo de Gariglio e 28 em aquarela de Wagner Bottaro, todas tendo a paisagem de Minas Gerais como foco. A mostra poderá ser visitada até 4 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.









GASTRONOMIA

seminário mineiro





O chef Flávio Trombino promove nesta quarta e quinta-feira, dias 10 e 11, o 1º Seminário de Gastronomia e Turismo ‘Minas de Cabo a Rabo’, que reunirá vários profissionais renomados dos setores de alimentação, no seu restaurante Xapuri, com entrada franca. Entre os participantes, estão os chefs Eduardo Maya, Ivo Faria e Saulo Jenning; Ralf Justino, Vani Pedrosa, Gláucio Peron, Eduardo Girão, Matheus Daniel, presidente da Abrasel-MG; e o presidente da Belotur, Gilberto Castro. Link de

retirada dos ingressos: https://www.sympla.com.br/i-seminario-de-gastronomia-e-turismo-minas-de-cabo -a-rabo_1388860









FESTIVAL

consumo consciente





A 3ª edição do Charles Tanqueray Festival, evento da marca para celebrar as 300 tentativas para chegar na receita de Tanqueray London Dry, será de 19 a 21 de novembro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, e terá como tema central o consumo consciente, propondo discussões e reflexões sobre a relação que as pessoas têm com o que consomem. A programação cultural conta com Francisco Gil, Lysiavani, Jimmy Jay, Tammy, Julia Mestre e Yoún.





SHOW

Piano e Voz





O cantor e compositor mineiro Marcos Catarina realiza show presencial, nesta sexta-feira (12/11), às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec. Com repertório especial, trazendo arranjos para piano e voz, reúne canções que fazem parte de sua trajetória musical, incluindo as autorais “O cais”, “A voz da atriz”, “Logo ali”, e composições de seu irmão, o músico Vander Lee. Marcos será acompanhado pelo músico Tony Moreira, no piano.





cOMEMORAÇÃO

40 anos





Abrindo as comemorações dos 40 anos de carreira no teatro da atriz, autora e diretora Grace Gianoukas, o espetáculo “Grace em revista” chega a Belo Horizonte, dia 15, para única apresentação no Cine Theatro Brasil Valourec. A montagem traça um panorama das principais criações cômicas da atriz, como as personagens Aline Dorel , Santa Paciência, Advogada do Diabo, Adolescente Girassol, Preguiça, Mulher Limão e Cinderela.

CATARINENSES

Gestão compra criação





No circuito da moda, o assunto do momento é comentar o poderio fashion dos catarinenses. Um estado pequeno, mas com uma indústria de moda forte e, atualmente, dona de grande parte das grandes marcas do varejo nacional no setor. O caso mais recente foi a compra da Osklen por uma empresa chamada Grupo Dass – pouco conhecida –, dona das franquias da Umbro %2b Fila e outras. Começou pequena e ganhou porte. O fato lembra uma reunião de empresas catarinenses e mineiras, há alguns anos, aqui em BH, com os visitantes se desculpando por não saberem criar moda como os mineiros, mas assinalando que, pelo menos, sabiam administrar indústrias de moda. Com a criação preterida pela gestão, perdemos terreno.





D. PEDRO II

Família reage





O samba de doido em que se transformou a novela “Nos tempos do imperador” sobre o reinado de D. Pedro II, que está no ar, acabou gerando protesto de integrantes da família imperial, com toda a razão. Sem nenhum apego aos fatos da história, inventam episódios onde costumes, relações sociais e até fatos políticos só seriam possíveis na modernidade, nunca no século 19. Uma ‘licença criativa’ que acaba distorcendo o verdadeiro temperamento do monarca, que era um homem de inteligência aguçada, perspicaz, político habilidoso e por aí afora. Discreto, mas não ingênuo, como querem sugerir.





SPFW

Edição colaborativa





A São Paulo Fashion Week ocorre entre os dias 17 e 21, com várias novidades. Para começar, serão 23 desfiles presenciais entre os 48 programados. Os virtuais serão feitos em filmes e/ou lives das marcas. Serão sete novas grifes a se apresentarem. No plano criativo, a collab entre estilistas e afins gera a maior expectativa. Aí entram os mineiros Ronaldo Fraga, Neka Menna Barreto, Luiz Cláudio e Iza. E ainda terá quase 50 projetos sustentáveis buscados em parcerias ou coletivos, para tratar do enorme espectro que o tema abriga. É a 52ª edição do evento paulista, que será encerrado com desfile da carioca Lenny Niemeyer, em Niterói.









nova galeria

em São Paulo





Olando Lemos, que tem uma das galerias mais cool de Belo Horizonte e um olho clínico para detectar talentos, está celebrando mais uma conquista: a inauguração, ontem, da Belizário Galeria, no Bairro Pinheiros, em São Paulo.

LUXO

Cripto chique





Um relatório da Associação Brasileira das Empresas de Luxo informa que as vendas no setor cresceram quase 52%. O principal segmento foi o de cuidados de beleza, com alto consumo de cremes e afins de primeiríssima linha, aqueles com potinhos na casa dos milhares de reais em marcas de prestígio. Depois vieram outros itens, incluindo tanto jatinhos quanto relógios e joias. As roupas, obviamente, também entraram na lista. Mesmo no luxo, o e-commerce também cresceu. A surpresa mesmo é que, entre as localidades onde os artigos de luxo foram mais consumidos (fora de São Paulo, claro) estão Rio, Goiânia e Belo Horizonte.





ANITTA

Receita de sucesso





Surpreendente a entrevista que a cantora Anitta fez na CNN com uma amiga de infância, transformada em apresentadora do canal, a bonita Gabriella Prioli. Realizada no pequeno apartamento da artista, em Miami, ela se revelou uma moça inteligente e realista – o que explica seu sucesso aqui e carreira emergente no EUA. Em resumo, disse que foca em sua meta sem ligar para opiniões alheias, que muito cedo compreendeu que dinheiro é consequência, e não objetivo de qualquer trabalho, e que é melhor curtir o que já foi conquistado do que se angustiar com as incertezas do futuro. Deve ser por isso que ela recebeu R$ 36 milhões para aceitar um lugar no conselho do Nubank, e foi ao no baile do Met a convite de Alexandre Birman. Sucesso.

FREIRE

mineiro em Minas





Além de muita tristeza, a morte do pianista Nelson Freire provocou a busca pela sua biografia. E pouco se falou de sua trajetória em Minas. Um dos que ajudaram na sua carreira foi seu parente e conterrâneo (ambos nasceram em Boa Esperança), o locutor e produtor musical Levy Freire – que atuou por anos no rádio e na TV em BH. Inclusive, surgiram fotos onde o pianista, ainda menino, aparece ao seu lado, inexplicavelmente sem ser identificado. Por outro lado, os novos protocolos sociais foram devidamente enfatizados, assinalando que o artista deixou viúvo o médico Miguel Rosário.





ELIZABETH II

rebelde com louvor





A rainha Elizabeth II tem se revelado uma monarca rebelde (no bom sentido) quando tentam encaixá-la no velho formato de velhinha indefesa e doente. Além de rechaçar o ridículo título de Anciã do Ano, por achar que a idade que se tem é aquela que se sente, não deu a menor bola para as restrições médicas e apareceu, nesta semana, dirigindo, sozinha, seu Jaguar nos jardins do castelo de Windsor. Não é fato novo, pois sempre foi seu lazer favorito. E está certíssima: passou a chatice de ir a reuniões oficiais para o filho e o neto e foi aproveitar o que ainda pode fazer aos 95 anos.

Por aí





O jornalista Merval Pereira lançou o livro “Desafios da democracia” em evento virtual da Academia Mineira de Letras, e foi entrevistado pelo presidente da casa, Rogério Faria Tavares. O vídeo pode ser conferido no canal de Youtube da AML.





***





A 3ª edição da Brazil Jewelry Week, com o tema "Os corpos híbridos, mestiços e latinos", ocorre entre 18 e 25 de novembro, em formato virtual. Dedicado à joalheria contemporânea, terá agenda intensa com palestras, performances, workshops e oficinais e exposição das coleções.





***





A exposição “Festival Hors Pistes Brasil – A ecologia das imagens”, concebida no Centro Pompidou, com curadoria de Géraldine Gomez e realização da Aliança Francesa e do Serviço de Cooperação e Ação Cultural da embaixada da França para o estado de Minas Gerais, está em cartaz no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, até 29 de dezembro.





***





André Rabelo, criador de um dos maiores canais de psicologia do YouTube, acaba de lançar o livro "Ser humano – Manual da usuário", um guia completo sobre a mente e o comportamento humano que busca ajudar o leitor a compreender mais sobre si mesmo e sobre o outro.





COUNTRY

Rodeo Festival





Os fãs de rodeio e show sertanejo podem ficar felizes. A organização do Jaguariúna Rodeo Festival acaba de confirmar a apresentação de João Gomes – cantor mais ouvido no país inteiro e número um nas plataformas digitais –, em 3 de dezembro. O Jaguariúna Rodeo Festival será o primeiro grande evento realizado somente para pessoas com esquema vacinal completo, em 26 e 27 de novembro e 3 e 4 de dezembro, e espera reunir público recorde de 140 mil pessoas. Mais de 80 mil ingressos já foram vendidos até o momento. Na programação, shows de Gusttavo Lima, Felipe Araújo, Marília Mendonça, Jorge & Mateus, entre outros.





estrategista

em marketing





Raquel Patrocínio, filha de Nilso e Iara Farias, que se tornou um dos nomes mais importantes da área de estratégia digital da cidade, fará palestra nesta terça-feira (9/11), às 11h, na sede do Sebrae. O tema será Gestão de marca e a entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível. Apesar de ser solidária, é preciso fazer inscrição prévia.





COP26

Faça o que eu digo





Com o assunto ‘alteração climática’ tomando conta do mundo inteiro por causa da COP26 (em Glasgow), o Brasil ganha relevância, mesmo à sua revelia. Fora os piquetes infantis da inevitável Greta e suas réplicas, o evento conseguiu dos líderes mundiais promessa de aplicar esforços na preservação do planeta. Inclusive por parte do governo brasileiro, que deu uma aparente guinada política e até prometeu reduzir a emissão de gás metano. O problema, agora, é levar isso para a vida prática e ajustar as iniciativas públicas com os interesse do setor privado, principalmente do agronegócio. Traduzindo: algo concreto, só mesmo esperando pra ver.