Entrevista na Academia

O escritor e jornalista Carlos Marcelo, diretor de redação do jornal Estado de Minas, foi o entrevistado dessa semana na Academia Mineira de Letras. Ele falou ao presidente da casa, Rogério Faria Tavares, sobre seus livros e sua trajetória literária. O video pode ser assistido no canal da AML no YouTube. O jornalista falou de seu primeiro livro, "Nicolas Behr: eu engoli Brasília"; conta como foi o processo de pesquisa da biografia do cantor e compositor Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, no livro "Renato Russo – O filho da revolução"; e do volume que escreveu junto com Rosualdo Rodrigues: "O fole roncou – Uma história do forró". Comenta também seus dois bem-sucedidos romances, "Presos no paraíso" e o recém-lançado "Planos".





Letícia Malard, professora emérita de literatura brasileira da UFMG e doutora em letras por aquela universidade, lançou na última terça-feira, na Trattoria 158, o livro “A crônica de Lindolfo Paoliello”. A noite de autógrafos integrou as comemorações dos 40 anos de literatura do cronista e reuniu amigos, colegas e familiares da autora e do homenageado. Em sua análise, Letícia Malard afirma que, na crônica de Lindolfo, “a captação do instante, do sentimento e da emoção é realizada numa prosa poética pautada pela síntese, pelo estilo ágil, pelo lirismo moderno e pela força expressiva com que fala de todas as coisas que nos fazem viver”.

Encerram-se nesta terça-feira (26/10), as inscrições para a nova turma do Gerdau Transforma, programa voltado exclusivamente para mulheres empreendedoras de todo o Brasil. A capacitação faz parte das iniciativas da produtora de aço em promover a equidade de gênero e o empoderamento feminino. Mais de cinco mil mulheres já passaram pelo curso on-line e gratuito, que traz aulas e mentoria personalizada para capacitar profissionais liberais de diferentes áreas. Para participar, é preciso se identificar com o gênero feminino, ter mais de 18 anos e já ter frequentado ou estar matriculada em uma escola pública. A formação é totalmente gratuita e foi desenvolvida a partir da metodologia By Necessity®, da Agência Besouro. Mais informações e inscrições no site www.gerdautransforma. com.br.

Em virtude dos protocolos e recolhimento social ainda necessários para evitar a contaminação da COVID 19, a comissão julgadora resolveu adiar para 30 de outubro próximo o prazo final para o recebimento de novas inscrições e indicações à maior premiação ambiental do Brasil, realizada pela revista Ecológico.O tema deste ano – Muito além do Acordo de Paris: Da Era do Carbono ao Imagine”de Bill Gates, homenageia o magnata e filantropo americano fundador da Microsoft, inspirando-se em seu best-seller “Como evitar um desastre climático – As soluções que temos e as inovações necessárias”.

O projeto Teatro em Movimento completa 20 anos e abre a programação de comemoração da data com apresentação presencial, no Sesc Palladium, do show "Tributo a John Lennon com Bruce Gomlevsky ”. Será uma única apresentação, em 6 de novembro, às 20h. No repertório, 25 canções que compõem um significativo painel da obra de John Lennon à frente dos Beatles e em sua carreira solo, permeado por textos da dramaturga Daniela Pereira de Carvalho, escritos a partir de vasta pesquisa realizada em entrevistas, cartas e material biográfico do artista. Os arranjos são de Francisco Eiras e José Wellington, que tocará todas as canções. Produção de BG ArtEntretenimento.





O retorno ao antigo normal vai acontecendo. O circuito de coworkings (espaços compartilhados para trabalho) está se movimentando novamente e até mesmo abrindo novos endereços. É o caso do Sion Co.Work (que, na verdade, fica no Bairro Santa Lúcia), que começa a suas atividades em novembro, abrindo as portas para o evento Coletivo A.Criem. Já neste fim de semana, o já instalado Co.Cria (um dos pioneiros da cidade, dedicado ao povo da moda) realiza atividades intensas com feira, comes & bebes – além de muita animação da turma. Vale a pena dar uma passada por lá.





O conceito de descolado vai mudando e se distanciando do que até agora era considerado bacana. Dois exemplos recentes disso são as listas de restaurantes e bairros mais bacanas do mundo. O Brasil entrou com apenas uma indicação em cada uma delas, ambas surpreendentes . Em São Paulo, foi escolhida a Casa do Porco, que é maravilha na preparação rara do porquinho, enquanto o bairro brasileiro indicado fica na região da Saúde, no Rio. Felizmente, assim como existem essas indicações para as tribos exóticas, também existem outras listas (mais apuradas) para a turma soft.





A necessidade de ficar bem na fita com os movimentos ecológicos tem provocado situações curiosas na briga pela preservação ambiental. A saber: na Inglaterra, na ansiedade para conseguir notas altas no descarte correto de seu lixo, muitas empresas passaram a exportá-lo para países pobres. Como, tecnicamente, não poluíram o meio ambiente local, conquistaram seu certificado de ambientalista exemplar. Enquanto isso, em Gana (na África), descobriram que as ‘doações’ que recebiam de roupas de países industrializados eram tão volumosas porque, na realidade, eram apenas uma espécie de descarte disfarçado. Como se diz, não existe almoço grátis.

O arquiteto Sergio Viana assina um dos ambientes da CasaCor e tem chamado a atenção pelos recursos avançados de tecnologia com projeções que criam cenas de encher os olhos dos visitantes e abrem novos horizontes na decoração. O profissional vem se destacando. Em 2020, ganhou em São Paulo, o prêmio Popai Brasil com o troféu na categoria Arquitetura e Design de Lojas acima de 500m² pelo arrojado projeto da loja da AvantGarde. O Popaiv– Point-of-Purchase Advertising International, foi criado para reconhecer os mais originais e eficazes projetos voltados para a área comercial. Na AvantGarde, o design totalmente inovador é considerado um marco na arquitetura de experiência e tecnologia. O projeto tem 6 mil metros quadrados. Até o final de novembro, finaliza a obra da primeira loja da grife feminina mineira Lore, de Lorena Lage.





O Memorial Minas Gerais Vale está completando 10 anos com muitas histórias para contar. O museu já recebeu mais de 1,1 milhão de pessoas, de todos os lugares do Brasil e de outros continentes. São mais de 1,6 mil eventos realizados e cerca de 200 mil pessoas em visitas mediadas. É um dos vencedores do Travellers’ Choice Awards do TripAdvisor. E em ano de data especial, a programação não para. Exposições de fotografia: “Entre a fenda e o abismo”, de Bárbara Schall, que poderá ser vista até 5 de novembro; “As coisas não conhecem começo nem fim”, de Júlia Baumfeld, até 15 de novembro. O artista plástico W Mota expõe, até 21 de novembro, “Estudo cartas”.





A semana de lançamentos de novas coleções cápsulas nas top-marcas do atacado em BH foi pra lá de movimentada. Essa efervescência colocou o mês de outubro, de forma definitiva, no calendário fashion da cidade. No entra e sai pelos showrooms bacanas da cidade, puxaram a fila das preferências os modelitos para festa e o casual mais refinado. Verdadeiro fenômeno foram as vendas da marca Amarante (que esgotou o estoque em menos de uma hora, tal a procura) e da B.Fly, que teve a segunda maior fila de compras desde sua criação. Aos

poucos, vamos indo.

Foi inaugurada esta semana, na Celma Albuquerque Galeria de Arte, a exposição “A travessia do desastre”, do artista francês Françoise Andes, que mostra seus trabalhos pela primeira vez em Minas Gerais. Os visitantes verão um conjunto de obras que abordam temas relacionados com a evolução das relações mantidas entre o homem e a natureza. A mostra ficará em cartaz até 12 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 13h.





A dotART galeria, de Leila Gontijo, abriu esta semana sua primeira exposição presencial desde o início da pandemia, com obras da artista Carolina Ponte. A mostra individual “Caleidoscópio” teve visitas guiadas pela artista, e poderá ser vista até 4 de dezembro, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h. É a estreia da artista na capital mineira e também sua primeira exposição somente de cerâmicas inéditas. São obras em médio e grande portes, com muitas cores e detalhes.





A Galeria de Arte Errol Flynn faz leilão virtual amanhã, às 20h30, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Serão aceitos lances prévios, por escrito, enviados até as 18h. Os interessados poderão ver os lotes na exposição hoje, das 10h às 20h, na galeria, localizada no Bairro de Lourdes.





Fátima Pena abriu exposição de seus trabalhos, intitulada “Flores inexatas, esquinas de sombras”, com curadoria de Marconi Drumond, na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH (leia-se Minas Tênis Clube). A mostra poderá ser visitada até 23 de janeiro, de terça a sexta, das 10h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 18h.





A ONG Onçafari, projeto de conservação da vida selvagem e da biodiversidade no Brasil, está lançando seu primeiro concurso de fotografia "O futuro do meio ambiente em nossas mãos", comemorando 10 anos do projeto. Fotógrafos, profissionais e amadores de todo o Brasil apaixonados pela natureza podem se inscrever através do site www.concurso10anos.com.br. Terão duas premiações: uma por votação pública e outra por um time de jurados consagrados na fotografia brasileira (João Farkas, Érico Hiller, Adriano Gambarini e João Marcos Rosa). Os ganhadores visitarão a sede do Onçafari no Refúgio Caiman, no Pantanal. As inscrições gratuitas já estão abertas no site, até 14 de novembro.

Um dos mercados mais impactados com a pandemia da COVID-19 foi, sem dúvida, o de eventos. Muitos segmentos tiveram que se reinventar, e nessa área nasceu o Wedoo, solução encontrada por três empresas de assessoria – Boutique de 3, Roberto Cohen e Rockstage Produções, da mineira Paloma Horta – para continuar conectando o fornecedor ao cliente final. Trata-se de um marketplace onde as empresas de eventos vendem seus produtos e serviços de forma prática e rápida. É um aplicativo em que o cliente entra, busca pelo tipo de produto ou serviço que precisa para seu perfil, como bolo, doce, DJ, bufê, bar, e encontra diversos fornecedores para atendê-lo. A plataforma foi pensada para eventos e para quem gosta de receber em casa. Toda a parte burocrática e de pagamentos será feita pelo aplicativo, que terá abrangência nacional. O lançamento começa por São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, cidades dos sócios da empresa, que juntos somam mais de 50 anos de experiência no mercado de eventos.

A candidatura da atriz Fernanda Montenegro para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras movimentou o circuito cultural – em razão da sua grande popularidade nesse circuito e, obviamente, junto ao público em geral. É a segunda vez que ela se candidata – mas, na vez anterior, retirou seu nome antes da votação. A questão levantada é que, assim, o L de letras da ABL deverá, em breve, ser ampliado com um C de cênicas & afins – já se que tem notícias de intérpretes musicais também cotados para outras vagas em aberto. Mas o ponto-chave desse assunto é que o fato simboliza a aproximação entre a literatura pura e o entretenimento popular, cada vez maior.





Um novo coletivo surge no circuito fashion, chamado Muda.BR, liderado pelo produtor Rodrigo Cezário e pelo designer Junior Costa. O primeiro projeto deles é o Regeneração, com oficinas discutindo sobre os temas design têxtil, gestão de resíduos, tinturaria botânica e estamparia artesanal. Os encontros (virtuais) ocorrerão entre 20 de novembro e 4 de dezembro, com os participantes. A essência do projeto é divulgar, informar e estimular a chamada economia circular e produção sustentável – ensinando técnicas de reaproveitamento de material, estamparia natural e otimização de reúso de resíduos. Inscrições pelo Sympla.