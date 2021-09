Jornada solidária reunião virtual

Janice Fortini, Elisabeth Tourinho, Vera Faria, aniversariante de amanhã, e Babi Vasconcelos (foto: marcos vieira/em/d.a press)







Na terça-feira passada, foi dada a largada para a venda dos ingressos para a 20ª Noite de Prêmios da Jornada Solidária Estado de Minas, este ano em versão virtual. As patronesses ficaram sabendo de como será o evento, desde a venda dos convites, a entrega, controle e até mesmo os sorteios dos presentes arrecadados. Este ano, os sorteios serão em lives pelo Instagram da Jornada Solidária (@jornadaem), todas as noites, às 20h, a partir de 15 de setembro. Fotos de todos os presentes serão colocadas no Instagram da Jornada para todos conhecerem tudo que a equipe da Jornada está ganhando para o evento. A coluna Lá & Cá, a partir da próxima semana, terá foco nos presentes de maior valor. As pessoas que quiserem doar podem mandar foto (em alta resolução) do presente para jornada@uai.com.br. Entre as patronesses estão Adriana Valle, Adriana Vasconcelos, Maria Eugênia Couri, Ângela Gutierrez, Maria Clara Duca, Germana Giannetti, Georgiana Mascarenhas, Vera Faria, Cleinha Gontijo, Valéria Januzzi, Giselle Lopes, Carla Machado, Heliane Moreira, Cícera Gontijo, Tânia Salles, Lucinha Guedes, Marta Ramos, Maria Ignez Coutinho, Leda Coimbra, Clarissa Vaz, Gabriela Azevedo, Cláudia Lau, Cristianna Almeida, Patrícia Caires. Na próxima semana, daremos mais nomes de patronesses.

NOITE DE PRÊMIOs

virtual





Já estão à venda os convites para a 20ª Noite de Prêmios Virtual da Jornada Solidária Estado de Minas, que será em 28 de setembro, às 20h. Eles podem ser adquiridos com as patronesses da Jornada ou na loja de classificados do Estado de Minas, que funciona de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30. Cada ingresso dá direito à participação em cinco rodadas, concorrendo em cada uma delas com duas cartelas, mas é possível comprar cartelas extras para cada rodada. O valor do ingresso é R$ 120, e cada par de cartelas extras das quatro primeiras rodadas é de R$ 10, e para a quinta e última rodadas, R$ 15. Cada participante concorrerá também a sorteios de presentes, que serão realizados em lives feitas no Instagram @jornadaem a partir de 15 de setembro, sempre às 20h, de segunda a sexta -feira. Todas as informações estarão disponíveis no Instagram e no Facebook da Jornada Solidária Estado de Minas. Dúvidas podem ser enviadas para jornada@uai.com.br. Entre os prêmios de cartela já foram recebidas joias das joalherias Cibele Andrade, Manoel Bernardes, Rosália Nazareth, Talento. O designer de joias Davi Faria também doou uma peça. Entre os presentes para sorteio estão roupas da Atmo, Bela Pele, Amitee B.Boucle, Bárbara Bela, Marília Pitta, MF Collection, Chris Gontijo, lingerie de Joia Senedese, bolsa de Eliza Atheniense e de Taciana Scalon, cursos e sessões da escola Ponto Equilíbrio, de Maria José Marinho, bijus da Bricolage, broches da Mi Florcita, jogo americano da La Travessa, toalha de lavabo bordada a mão da Bebê Arte, torta de frango com palmito da Sabores da Virgínia, cesta de produtos da Aikka, de Karen Piroli.

SETEMBRO

reflexivo





A programação cultural da primeira quinzena do Memorial Vale está intensa, com espetáculos e apresentações que propõem reflexões sobre o cotidiano e sobre os desafios enfrentados pelas pessoas no processo de superação da pandemia. Fotografia, dança, curtas-metragens, teatro e performances são os temas das atrações selecionadas pelas Convocatórias de Programação do Memorial Vale 2021 e continuam on-line, seguindo o planejamento do #MemorialValeEmCasa, feitas pelo YouTube nas redes sociais do espaço (Facebook e Instagram) e no site. As transmissões feitas pelo YouTube ficam disponíveis permanentemente no canal do Memorial.

SAGAS DE

Agripa de Vasconcelos





O professor e doutor Maurício César Menon falará sobre o escritor Agripa de Vasconcelos, dia 9, às 11h, no YouTube da Academia Mineira e Letras. Agripa é responsável por criar personagens fortes e emblemáticos como Dona Beja e Chica da Silva. Agripa Vasconcelos é um dos grandes nomes da literatura brasileira e tema da próxima palestra da Academia Mineira de Letras. O professor doutor Maurício Menon apresenta “As sagas de Agripa Vasconcelos”. O conteúdo ficará disponível no YouTube da AML a partir de 9 de setembro, às 11h.





DESFILE

saúde com estilo





As patronesses da Paróquia Nossa Senhora de Fátima estão organizando, no dia 22, um desfile para arrecadar verba para as obras sociais da paróquia comandada pelo padre Fernando. Será um evento intimista, no Empório Aikka, de Karen Piroli, que servirá seus deliciosos quitutes orgânicos, e as roupas são da estilista Lisia Bello. Na “passarela” nada de modelos profissionais, mas mulheres de diversas faixas etárias. O ingresso está a R$ 100, e como o espaço é pequeno, a opção foi fazer repeteco do desfile. O primeiro será das 15h às 16h30, depois muda a plateia e as modelos dão um bis, das 17h às 18h30.





Savassi

em alta





Projeto virtual de moda, turismo e gastronomia,o Savassi Fashion Web faz sua estreia de forma virtual no dia 18, no YouTube. Dentro da programação, o painel Moda e Turismo, que tem a participação de Paulo Pereira, consultor de moda belo-horizontino radicado em Paris, que vai contar da experiência da capital francesa, que sabe aproveitar o potencial turístico da moda.

Participam ainda Marcos Boffa (diretor de Promoção da Belotur), Carolina Ladeira (gestora do Mumo – Museu Municipal de Moda) e a jornalista Heloisa Aline.

PARA DANÇAR

alegria do axé





A banda Havayanas Usadas convidou Sarajane, premiada cantora do axé que dominou as paradas de sucesso no fim dos anos 1980, para dividir o palco no show que farão na próxima sexta-feira (10/09), às 20h, com acesso gratuito pelo canal youtube.com/havayanasusadas. O chef Elian Luiz Duarte criará um prato especial para os foliões durante a live. A banda chama a atenção pelo figurino assinado por Ricca Costumes. São saias, cropped, coletes, blusas soltas e com aplicações, adereços de cabelo e ombreiras com fitas coloridas. A ideia foi feita em cima da alegria e da cor do bloco, laranja, para que os integrantes se sintam confortáveis no palco e que dialoguem com a música, com o carnaval e com o público que acompanha. A live integra o edital Quatro Estações, da Belotur, terá tradução simultânea em libras e segue todos os protocolos sanitários municipais de combate à Covid-19.

MUSEUS

da Pampulha





Os três museus municipais públicos da Pampulha estão com exposições abertas ao público. “Marcel Gautherot – Registros modernos da invenção da Pampulha: depois e além”; “Graficografia”; e “Outras habitabilidades” são as mostras em exibição, todas integrantes da programação do Pampulha Território Museus. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico. As exposições reforçam a integração entre o Museu de Arte da Pampulha (MAP), a Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, e o Museu Casa Kubitschek. Eles funcionam de quarta-feira a domingo, das 11h às 18h, mediante agendamento on-line, no site. Toda a programação é gratuita e foi formulada de maneira a atender aos protocolos sanitários de combate à COVID-19 vigentes em Belo Horizonte. Mais informações pelo site www.pampulhaterritoriomuseus.com.br. Curadoria de Marconi Drummond e Carlos M. Teixeira.





PARA CRIANÇAS

e suas famílias





Por meio de atividades lúdicas e interativas, o público infantil poderá aflorar a criatividade e ampliar o conhecimento no CCBB Educativo de setembro, que preparou uma programação superespecial para toda a família. Todos os sábados, às 15h, tem atividades presenciais que estimulam o convívio com as artes e temas da atualidade por meio do Lugar de Criação. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site do CCBB Educativo. A maior parte da programação é digital, porém, no dia 18, as famílias poderão participar da Oficina de histórias presencialmente. E no dia 25, os pequenos poderão comparecer à Oficina de saberes. Encontros de produção de narrativas a partir dos imaginários culturais dos participantes, promovendo um diálogo das culturas locais com as exposições em cartaz.

VOLTA AO MUNDO

pela quarta vez





A família Schurmann partiu de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, domingo passado, para mais uma aventura de dar a volta ao mundo a bordo do veleiro Kat. O capitão Vilfredo e a esposa, Heloísa, ao lado dos filhos Pierre, David e Wilhelm Schurmann – além da tripulação (Alan, Jefferson, Erica e Carmina) deram início à expedição Voz dos Oceanos, que passará por 60 destinos em dois anos, entre o Brasil e a Nova Zelândia, com o foco em alertar sobre a invasão de plásticos no mar, combater a poluição dos oceanos e buscar soluções inovadoras para melhorar esse cenário. A iniciativa tem o apoio global do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), e envolverá cientistas, ambientalistas, empreendedores, iniciativa privada, ONGs e gestores públicos, e são patrocinados pela construtora PZ Empreendimentos.





PRÊMIO PARA MINAS

laboratório é destaque





Realizado pela 100 Open Startups, a 13ª edição do Open Innovation Week (Oiweek) realizou na semana passada a divulgação do ranking Top 100 Open Corps, premiando as empresas que mais se destacaram com o conceito de inovação aberta. Além dessas, também foram premiadas as Top 5 corporações em 25 setores do mercado. Na categoria Serviços de saúde, ganharam destaque: Unimed, DASA, Grupo Fleury, Albert Einstein e o laboratório mineiríssimo Hermes Pardini. Essas cinco empresas foram responsáveis por 49% dos relacionamentos registrados de open innovation com startups no setor. Um orgulho para nosso estado e para a família Pardini.





ENCONTRO

de tradutores





Mais de 20 convidados participam da 10ª edição do Transfusão – Encontro de Tradutores da Casa Guilherme de Almeida , entre eles Fernanda Machado, artista plástica, atriz e poeta surda; Julie Dorrico, do povo macuxi, doutora em teoria da literatura pela PUC-RS; Ivete Miranda Previtalli, doutora em antropologia pela PUC-SP; e Jess Oliveira, doutoranda em literatura e cultura pela UFBA. As inscrições, gratuitas, estão abertas para participação no encontro, que será de 8 a 12 de setembro. O Transfusão destaca o Brasil multilíngue e terá debates, palestras e apresentações centrados no tema da diversidade e dos direitos linguísticos, com o objetivo de lembrar que o Brasil é um país multilíngue, no qual o português convive com 274 línguas indígenas, "línguas especiais" remanescentes de idiomas africanos e com a língua brasileira de sinais (Libras).





CENTENÁRIO de

Clarice Lispector





Paulo Roberto Brandão promove uma exposição coletiva para homenagear o centenário da escritora Clarice Lispector. A mostra será aberta no próximo dia 15, na Esquina de Arte (Rua Grão Mogol, 450), com os protocolos de praxe contra a pandemia.

POR AÍ...





Com um brunch em Lourdes, a Arca Garden Móveis abriu sua nova loja. No vaivém dos convidados para conferir os lançamentos, também foram ao ar cliques para a Olho Magazine.





Um coquetel animado abriu a mostra de decoração Morar Mais –instalada em casarão na região do Bairro Cidade Jardim. A exposição vai até outubro e, como sempre, tem ambientes baseados na criatividade e no upcycling. Como diz o bordão, é o chique que sai barato.





A turma fashionista está em polvorosa. É que a Disney anunciou filme contando a vida do estilista Karl Lagerfeld. Alguns fatos picantes, cuidadosamente escondidos por ele, deverão vir à tona na

série ‘Kaiser Karl’. Dizem que o recente sucesso da série ‘Halston’ impulsionou a empresa a mergulhar no rico filão da moda como inspiração & negócios.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Amarante do Brasil





Com uma agenda cada dia mais movimentada, o estilista Eduardo Amarante comemora mais um importante passo em sua carreira: a expansão da Amarante do Brasil. A marca chega aos Estados Unidos, Dubai, Austrália, Colômbia e Porto Rico em lojas multimarcas. O estilista também foi surpreendido com o pedido da apresentadora e atriz Sofia Vegara para criar um look para ela. Sofia foi classificada como a 32ª mulher mais poderosa do mundo pela Forbes, em 2014. Amarante acaba de atingir um milhão de seguidores no Instagram e se diz surpreso com a rápida aceitação da marca. Eduardo acaba de lançar a nova cápsula ELA e continua com o trabalho de desenvolver peças exclusivas.





SALÕES

retorno cuidadoso





As feiras de moda, aos poucos, vão retornando. Recentemente, em São Paulo, um grupo mineiro da área de calçados e bolsas esteve na TM Showroom e gostou dos resultados. Por aqui, o salão aberto BH-à-Porter foi um sucesso. Já nesta semana, o vaivém do povo fashion foi no salão Casamoda, realizado em São Paulo. Além do endereço novo (saiu do Unique Hotel e foi para o Grand Mercure Vila Olimpia), também teve presença mineira expressiva – entre esses, Vitor Dzenk. Enquanto isso, o salão Novo Showroom está programado para novembro – também em São Paulo. No Sul, uma feira têxtil em Santa Catarina foi bem animada.