Marca nova

Celso Ribeiro, Rony Meisler, CEO AR&Co, Bruno Karra, Alexandre Birman, CEO Arezzo&Co, Lucas Karra e Fernando Frizzatti (foto: Divulgação)

A Arezzo&Co comprou a marca nativa digital de streetwear BAW Clothing, marca de lifestyle jovem que mais cresce no país. Fundadores permanecerão à frente da label e se tornaram acionistas do grupo. Fundada em 2014 pelos irmãos Bruno e Lucas Karra, a BAW, que tem como sócios também Fernando Frizzatti e Celso Ribeiro, se tornou um fenômeno de crescimento por entender, como nenhuma outra marca de seu segmento, o público da geração Z. A transação coroa uma história de empreendedorismo única no ambiente digital brasileiro. Bruno e Lucas são filhos de um empresário do ramo de confecção e, saídos da faculdade, decidiram criar uma marca de camisetas – o que lembra a trajetória da família Birman, fundadora da Arezzo&Co. A própria marca carrega a visão dos fundadores de fazer uma moda genderless. BAW significa Black and White. O faturamento da marca, que dobra a cada ano, deve ser de pelo menos R$ 80 milhões em 2021. Como aconteceu após a aquisição da Reserva, em 2020, os fundadores da BAW se tornam a partir de agora acionistas da Arezzo&Co, com plena liberdade para tocar a marca. A transação é um marco na história da AR&Co, braço de lifestyle e vestuário da Arezzo&CO que é liderado por Rony Meisler, fundador da Reserva.





SPFW

Quatro mineiros





A São Paulo Fashion Week, que começa na próxima quarta-feira (23/06), em São Paulo, será apresentada, pela terceira vez, via on-line, com participação de 43 marcas, quatro delas mineiras: Ronaldo Fraga, Apartamento 03, Led e Ronaldo Silvestre, este último fundador do ITI, em Ipatinga, cujo trabalho é premiado nacionalmente e se apoia na sustentabilidade e responsabilidade social.





ÁFRICA

Moda sem exotismo





O crescimento do estilo inspirado na cultura negra tem mudado a cara da moda brasileira, que passou a valorizar cores e estampas com temática africana. Na próxima São Paulo Fashion Week, o assunto terá até uma programação especial, com o projeto Sankofa. O interessante é que enquanto aqui esse estilo busca as suas raízes puras da África, os estilistas daquele continente estão europeizando sua moda, e fazem sucesso no mercado externo. O objetivo é ampliar suas vendas.





CURSO

Mulher de Valor





A consultora de imagem Simone Lacerda criou o evento Mulher de Valor, que já é um sucesso e se renova, a cada edição, com visões, abordagens e experiências variadas. Dessa vez, será presencial e ocorrerá em 2 de julho, no restaurante O Italiano, abordando quatro temas-chave: valor pessoal, valor espiritual, valor familiar e valor profissional. Consta também da programação um almoço reunindo todas as participantes e sorteio de brindes. O evento será na área aberta do restaurante, com distanciamento social e número limitado de mulheres, cumprindo os protocolos sanitários exigidos.





RETORNO

Clements Ribeiro





A boa notícia que chega de Londres é o relançamento da marca Clements Ribeiro pelos seus proprietários e estilistas, Inácio Ribeiro, o mineiro Papaulo e sua mulher, Suzanne Clements. Após sete anos de hiato, a dupla pretende reaver a importância da grife londrina, que participou de várias temporadas da London Fashion Week e vestiu celebridades como Madonna e Gylweth Paltrow, entre outras pessoas importantes. O carro-chefe da marca sempre foram as criações em cashèmere.





SELO

Evento seguro





Taciana Teodoro está comemorando a obtenção do selo Minas Evento Seguro para a sua empresa, a Top Agency. Ele foi outorgado pela Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais e será importante para a realização dos eventos presenciais programados para o segundo semestre de 2021.





ROBÔ ORTOPÉDICO

primeiro de Minas





Minas Gerais ganha o primeiro robô especializado em cirurgias ortopédicas, e a inovação chega no Hospital São Lucas, que faz parte do Grupo Santa Casa BH. O robô cirurgião é utilizado em procedimentos de substituição total do joelho por próteses. O Rosa, como foi batizado pela empresa desenvolvedora, a multinacional Zimmer Biomet, é o primeiro sistema robótico de Minas especializado em ortopedia, sendo considerada a tecnologia mais avançada do mundo na área. O robô atua de forma colaborativa, já que todo o planejamento é feito pelo médico, no próprio sistema, e o Rosa indica onde serão as incisões, que são feitas pelo cirurgião. Com isso, as intervenções são menos invasivas, o que diminui as dores e as chances de complicações no pós-operatório, além de permitir que o paciente se recupere

mais rapidamente.





PALESTRA VIRTUAL

diversidade

(foto: Fernando-Silveira-FAAP)



Nesta quinta-feira (24/06), às 19h, a Casa Fiat de Cultura convida o estilista brasileiro Lorenzo Merlino para a palestra virtual “Um breve panorama da representação LGBTQIA+”. Lorenzo mora na Inglaterra, é professor da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap-SP), doutorando em história da arte e referência no mundo da moda. A transmissão será ao vivo, gratuita, com inscrições pela Sympla: http://bit.ly/BatePapoLorenzoMerlino.





FILARMÔNICA

concerto virtual ao vivo





Na próxima quinta-feira (24/06), às 20h30, a Filarmônica de Minas Gerais fará concerto na Sala Minas Gerais, com transmissão ao vivo. Um dos nomes mais importantes da música clássica brasileira atual, o pianista Ricardo Castro terá dupla participação: será solista de um dos mais populares concertos para piano de Mozart e regente na magnífica “Grande”, sinfonia de Schubert. Como ainda não pode ter público, a transmissão será pelo canal da Filarmônica no YouTube.





SARAMENHA

concurso de fotografia





A Escola Saramenha Artes e Ofícios, a Fundação Ayres Lage e o Portal Ouro Preto lançaram o 2º Concurso de Fotografia A Arte de Viver Minas Gerais – Edição Cozinhas. Todos os interessados podem participar. O objetivo é destacar a “cozinha, espaço nobre da casa mineira, lugar do fogo, onde, em convívio, visitantes e moradores participam do ritual sagrado de preparação da comida. Calor que transforma a casa em lar e onde as conversas, durante o dia, ou noite adentro, alimentam corpo e alma!”. O foco deverá ser o espaço e as fotos podem ser enviadas até 15 de julho. O edital com as normas e regras estão nas redes escola Instagram: @saramenhaarteseoficios, site: saramenhaarteseoficios.com.br, onde é possível fazer a inscrição. Na primeira edição foram mais de 900 inscritos.





LEILÃO

duas noites de arte





A Errol Flynn Galeria de arte promove nos dias 28 e 29, às 20h, seu leilão de arte on-line. A exposição dos lotes a serem leiloados abre amanhã, e poderá ser visitada até o dia 27, das 9h às 19h. Aceitam-se lances antecipados. Entre as obras tem Antônio Poteiro, Luiz Fernando Borgerth, Jarbas Juarez, Bax, Orlando Castaño, Thomaz Ianelli, Eduardo Sued, Fernando Lucchesi, Olímpia Couto, Diego Mendonça, José Alberto Nemer, Ricardo Ferrari, Emeric Marcier.





FRIO

Batendo o queixo





O frio chegando adiantado neste ano criou situações inusitadas. Uma delas teve como cenário a gelada Serra da Piedade, em cuja ermida estava programado um casamento. Desavisadas, as madrinhas chegavam com tecidos esvoaçantes, fendas, decotes e braços ao vento – e quase trincaram de frio. Enquanto a noiva, esperta, esperava em um BelAir nupcial, antigo e bem quentinho. O mal era visível. Resumo da opera: em véspera de inverno, um casaquinho eventual à mão nunca é demais.





ENERGIA

Menos água, mais sol





Parece mentira, mas é a pura verdade. Em plena iminência de uma séria crise hídrica no país e, portanto, falta de energia elétrica, os lobistas da área em Brasília estão trabalhando a todo vento contra o uso da energia solar. E o resultado tem se mostrado efetivo: as mais recentes deliberações para a área criam dificuldades para as instalações domésticas dos painéis solares e até criam impostos sobre o assunto. Além disso, retiram as poucas facilidades até aqui existentes. É o Brasil na contramão da história.





TEMPEROS

Poesia na cozinha





A chef Bruna Martins está com a bola toda. Além do sucesso das suas receitas em programa de TV, os temperos & panelas têm inspirado boa poesia – escrita pela moça. Sempre adoçando seus quitutes com definições poéticas criativas e envolventes, ela tem elevado a já aplaudida cozinha mineira a um outro nível em termos culturais. O detalhe não tem passado despercebido pelos que frequentam seu Restaurante Birosca – e se deliciam com o tom literário das apresentações dos pratos. Vale lembrar que foi a Bruna, em parceria com o Buffet Célia Soutto Mayor, quem assinou a feijoada do último Feijão Solidário promovido pela Jornada Solidária Estado de Minas.





RANKING

Minas se revela





A recente classificação de cidades mineiras em ranking que mediu melhor ambiente para negócios, desenvolvimento econômico, melhorias sociais e muito mais, surpreendeu muita gente. Além da entrada de Uberaba em um desses itens pela primeira vez e já em posição avançada, desponta na seleção o fato de Belo Horizonte entrar com boa nota em quase todas as classificações. Um feito e tanto do prefeito Alexandre Kalil, considerando que o levantamento foi feito em plena pandemia.





CINQUENTENÁRIO

Instituto Mário Penna





Este ano, o Instituto Mário Penna comemora 50 anos com uma trajetória marcada pela incessante busca em salvar vidas e curar pacientes com câncer. Formado pelos hospitais Mário Penna e Luxemburgo, Casa de Apoio Beatriz Ferraz, Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) e Núcleo de Especialidades Oncológicas (NEO), a instituição realiza mais de 260 mil consultas por ano, atendendo pacientes encaminhados de mais de 600 municípios mineiros. O tema desta comemoração de 50 anos é “Uma história de esperança”. A comemoração será na segunda-feira (28/06), às 17h, com uma live do cantor e compositor Flávio Venturini, diretamente do Mineirão, com transmissão pelas redes sociais do Instituto Mário Penna (Instagram: @institutomariopenna; e Youtube.com/InstitutoMarioPenna). Haverá inauguração do Memorial Mário Penna, espaço dentro do Hospital Luxemburgo onde a história da instituição será contada pelas paredes e totens interativos, com acesso a quem passar pelo local. Um vídeo comemorativo especial para a data também está na programação e ficará disponível nas redes sociais. O Espaço de Cultura e Arte (ECA) é o responsável pela produção da live e do vídeo.

(foto: Carlo Dee e Tatiana Gontijo)





POR AÍ





• Uma boa surpresa nesta semana foi a notícia de que a Água de Cheiro vai ampliar sua rede de franquias – com investimentos mais acessíveis aos franqueados. E também que relançará o perfume Absinto, totalmente reciclado e atualizado.

• O estilista Celso Afonso clicou a nova campanha da sua linha de bolsas para o verão 2021/2022. O shooting foi nessa semana, tendo como modelo Julia Amorim, uma das new faces mais bonitas do circuito fashion.

* O ex-ministro Aldo Rebelo acaba de lançar o livro "O quinto movimento: Propostas para uma construção inacabada", pela Jornal JÁ Editora. O livro trata da centralidade da questão nacional a partir da necessidade de uma reflexão sobre o quinto movimento como iniciativa à retomada da construção do Brasil pós-pandemia, posterior a quatro grandes movimentos históricos.

• O mastologista mineiro Henrique Lima Couto, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, está no Reconhece 2021 da Unimed-BH, que qualifica a excelência na prestação de serviço e atendimento dos médicos cooperados. Em uma escala de pontuação de 1 a 10, ele alcançou a média anual 9.8.

• Renata Faria, leia-se grupo Hudson (do bazar), inaugura em julho sua primeira loja física na cidade, no Bairro de Lourdes, com projeto da arquiteta Luciana Garcia. Para a presidente do Grupo Hudson, Renata Faria, a inauguração marca a concretização de um novo caminho para a empresa.





ARTE EM VIDEO

comemoração no PA





A Companhia de Dança Palácio das Artes comemora 50 anos e celebra a data lançando hoje, às 10h, o vídeo "Primeira – Uma poética processual", com direção de Tuca Pinheiro. A obra é inspirada em "Primeirapessoaldoplural", espetáculo criado em 2015 com direção dos coreógrafos convidados Tuca Pinheiro e Jorge Garcia. Transmissão gratuita nas redes sociais do PA e da Fundação Clóvis Salgado (@fcs.palaciodasartes) ou Facebook: (fundacaoclovissalgado). O espetáculo foi gravado integralmente no Teatro João Ceschiatti.





PALESTRA

movimentos literários





O professor, jornalista e poeta Hugo Pontes é o convidado da Academia Mineira de Letras para apresentar a palestra “Os escritores e os movimentos literários no Sul de Minas”, abordando obras e autores do período entre 1970 e 2020. Dia 24/06, às 11h. Transmissão ao vivo no YouTube da AML e o material ficará disponível para posterior acesso.





SEMANA GUIGNARD

programação on-line





A 11ª Semana Guignard promove a obra e o universo artístico do mestre modernista em programação inteiramente on-line, e contará com lives e uma exposição virtual. De 18 a 24 de junho, o evento será dedicado a discutir e promover a obra e o universo artístico de Alberto da Veiga Guignard. Toda a programação pode ser conferida no Instagram @museucasaguignard ou no Facebook/museucasaguignard.mg.





BONECA

sustentável





A Mattel lança a primeira coleção de Barbie feita de plástico reciclado, antes de ser descartado nos oceanos, com a campanha "O futuro do pink é verde". Com isso, engaja crianças na causa de um futuro mais verde, ou seria se adequa ao olhar das crianças, que está mais voltado para a preservação do planeta? O objetivo sustentável da marca é usar apenas plásticos 100% reciclados, recicláveis ou biobaseados em todos os seus produtos até 2030.