Peça essencial no guarda-roupa de toda mulher, blazer tem novas opções

Blazer da grife Balmain (foto: CJ Fashion/Divulgação )





Nem consigo me lembrar de como é que o blazer entrou definitivamente no guarda-roupa feminino, uma vez que era peça básica dos ternos masculinos. Transformou-se num abre-te sésamo para todas as ocasiões, compõe estilos, modifica tendências e faz com seja uma peça essencial no guarda-roupa de toda mulher. Sua versatilidade permite que ele seja usado em diversas ocasiões, criando desde produções descoladas até as mais sofisticadas, e sua atemporalidade permite a transição perfeita do formal ao informal. O blazer vem sendo cada vez mais escolhido quando o objetivo é dar um acabamento moderno a qualquer look neutro e casual.





Por causa disso, grifes como Balmain, Isabel Marant, Ines de la Fressange e Brunello Cucinelli, entre outras exclusivas, podem ser encontradas no Shopping Cidade Jardim para quem tem a sorte de viajar para Sampa, ou no e-commerce cjfashion.com., e vêm apostando em diversos modelos e shapes da peça-chave através de opções que podem atender perfeitamente personalidades clássicas sem deixar perder o estilo, principalmente quando combinado com jeans, camisas, sneakers, tops cropped ou até mesmo uma t-shirt descolada.





Do cool ao clássico, o blazer xadrez é um dos que vêm dominando e pode ser facilmente transformado de acordo com suas necessidades. Compondo qualquer look básico, pode ser encontrado nos mais variados tipos de estampas xadrez, como Príncipe de Gales, Tartan e Vichy.





A importância é que, como tem uma modelagem clássica, permanece por tempos e tempos como peça importante, não sai da moda nunca. Nesses tempos de poucos programas e poucas compras, um blazer bem-escolhido pode ser usado sem susto do escritório a uma saída fortuita, fugindo da pandemia.