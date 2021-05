Confira pequenos truques domésticos que ajudam a passar o tempo

Dia desses, contei aqui que acredito que, numa família normal, as filhas acabam aprendendo tudo o que sabem com as mães. Só de ver fazer, ajudar, gostar da área. Contei também que tudo o que aprendi para tomar conta de casa foi com minha mãe, ela fazia “de um tudo dentro de casa”. Gostava de tentar. Como aconteceu com o carro de um amigo de minhas irmãs, detonado por dentro, estofamento todo rasgado, um horror. Pois não é que ela conseguiu reformar tudo numa boa? O carro ficou novo por dentro.





Já fui assim, pintava e emassava paredes numa boa. Quando inventei de pintar com tinta a óleo um dos cômodos de minha casa, forrado de seda, as vendedoras da loja acharam que eu estava doida, não ia conseguir nunca, ninguém havia tentado um truque desses. Tentei e deu mais do que certo. A seda recebeu a tinta normalmente e o cômodo ganhou vida nova, sem aquela trabalheira de arrancar forração, emassar e pintar de novo.





Agora minhas tentativas são com essas tintas coloridas vendidas em tubos de pressão, que colorem qualquer coisa. A branca, de óleo fosco, já uso há muitos anos nas geladeiras, que são grandes. Toda dona de casa sabe que, vez ou outra, elas precisam daquela mão de tinta para ficarem novas. Com essas tintas spray, a recuperação do branco é imediata. Não é preciso fazer nada, só usar o spray com mão firme, para não escorrer.





Estes tempos de ficar em casa mais que o habitual criam o que, de brincadeira, costumávamos chamar de “olho de Moscou”, aquele que enxerga tudo. Então, estou em plena ação com ele. Como gosto muito de comprar aquelas hortênsias secas, no Mercado Central, para fazer arranjos, percebi logo que com o passar dos dias, as flores acabam se soltando da base e o arranjo não dura nada.





Aprendi um truque bem simples: vou separando com cuidado os conjuntos de flores e esguicho na base um laquê, que pode ser de cabelo ou comprado para isso. Não pode ser verniz duro, grosso, tem de ser bem leve. Resultado: o spray segura as flores e os arranjos duram muito mais.





Outro uso do spray colorido aprendi por acaso, o de cor verde – eles são encontrados em dois tons, o mais claro e o mais escuro. Comprei um tubo no Natal para colorir já não me lembro mais o quê. Achei que poderia ser usado também em outras ocasiões. Como tenho em meu jardim alguns buxinhos que estão ficando secos, esguichei spray verde neles e ficaram novos. Pelo menos até passar essa escravidão doméstica, eles estão dando conta do visual.





Para quem não sabe, buxinhos são aqueles moldes redondos de plantinhas naturais usadas para cercas vivas ou em vasos. Tinha alguns em minha casa que duraram anos. Comprei de novo, maiores, e em pouco tempo eles foram ficando secos. “Taquei” spray verde, só quem chega perto e repara em tudo percebe a tinta.





Casa é assim, é preciso ter olhos para reparar em detalhes que parecem pequenos, mas acabam fazendo grande diferença. Outro truque, aprendi no aperto de não poder fazer nada na rua. As cúpulas dos apliques de minha varanda estavam ficando feias por causa do local, da luz, muito ar, umidade. Amareladas, enfeiavam os apliques.





Resolvi forrar as cúpulas – mas quem é que consegue? Então, usei a mão de obra diligente: recobri todas elas com filtros de papel para passar café. Como eles são encontrados em vários tamanhos, basta usar o que dá para cobrir a cúpula, deixando-o fechado e cortando a parte mais fina da largura da cúpula de luz. Depois é só passar um pouco de cola na beirada do coador e virar para dentro. Fica perfeito – e praticamente de graça.