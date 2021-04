Estado de Minas ganha prêmio de jornalismo

Marcelo Teixeira da Costa, Luiza Carelos e Everton Andrade (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press.)



O Banco do Nordeste divulgou na última quinta-feira, Dia do Jornalista, os vencedores do Prêmio de Jornalismo de Desenvolvimento Regional 2020. O vencedor do Grande Prêmio Nacional foi "Resilientes – Empresários revelam alternativas que os fizeram se readaptar e seguir em frente mesmo com a pandemia", matéria veiculada em 29 de dezembro do ano passado, no Portal Ideia Positiva On Line, de João Pessoa (PB), de autoria das jornalistas Richelle Bezerra, Josi Simão e Isabelle Vasconcelos. O Prêmio Nacional Mídia Impressa foi para o jornal Estado de Minas com a matéria "Conservação

e uso racional da água: sustentabilidade e renda no semiárido", escrita por Luiz Ribeiro.





MAIS OXIGÊNIO

cervejaria investe na área





A Heineken e o BNDES anunciaram parceria para ajudar no combate à pandemia. A cervejaria destinará parte dos investimentos que seriam para o Rock in Rio, adiado para 2022, para a instalação de quatro usinas de oxigênio, além da compra de cilindros, CPAPs (aparelhos de suporte às vias aéreas) e equipamentos de proteção individuais para profissionais da linha de frente em pelo menos 40 hospitais filantrópicos de todo o país que estão em situação crítica. Ao todo, serão R$ 9 milhões aportados.

CURSO ON-LINE

"viver a maturidade"





Estão abertas as inscrições para a turma on-line do curso superior de extensão da Universidade da Criativa Idade, oferecido pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). As aulas, que terão início em 4 de maio, abordarão o tema Cultura, arte e psicanálise. Criado em Florianópolis, mas agora com alcance global por conta das aulas on-line, o curso foca no exercício da criatividade e no envelhecimento saudável. O curso é dividido em mais outros três grandes módulos: História da arte e do design de interiores, Moda e estilo, e Empreendedorismo criativo. As inscrições podem ser feitas pela internet. Mais informações (48) 99961-3024, com Ana Paula Sohn, coordenadora do curso.





LIVROS

lançamentos em abril





Nesta quinta-feira (15/4), às 19h, o escritor e rabino gaúcho Nilton Bonder conversa com Samuel Seibel sobre o lançamento do quarto livro da série Reflexos e refrações – “Cabala e a arte da apropriação do sexo”, editado pela Rocco e com texto de orelha de Ney Matogrosso. A partir de ensinamentos da cabala, Bonder mostra que o sexo é, antes de tudo, uma experiência de desfrute de si mesmo e de encaixe com um outro, e discorre sobre como pode estar ligado ao divino que habita em cada um. Já no dia 20, terça-feira, às 19h, o escritor José Falero dialoga com Samuel Seibel sobre o seu livro “Os supridores”, publicado pela Todavia Editora. O romance mistura a narração na voz culta do narrador com a oralidade expressiva dos personagens que buscam por melhores condições de vida em situações extremamente precárias. Livraria da Vila no Instagram: @livrariadavila.





A Editora FGV, em parceria com a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV Ebape), lança o livro “O elo perdido: cultura, produtividade e competitividade”, organizado por Carmen Migueles e Marco Tulio Zanini. E a editora também lança o primeiro volume da coleção Uma nova história do Brasil. A obra “Brasil em projetos: História dos sucessos políticos e planos de melhoramento do reino. Da ilustração portuguesa à Independência do Brasil”, do historiador Jurandir Malerba, oferece uma síntese da história do Brasil desde o Reformismo Ilustrado até a Independência, a partir dos projetos traçados para o Brasil.

NFT

virtual com garantia





A prezada leitora ou leitor mais informado já percebeu que o mundo avança em busca da modernidade através de siglas. A mais nova delas é a NFT, que é uma garantia virtual para a turma criativa – seja artista plástico, estilista & similares – no volátil universo da web. Usando a mesma tecnologia das criptomoedas, garante a propriedade de uma obra e legitima os direitos de quem a cria. Resumindo: o artista cria uma arte visual e coloca à venda na internet. Quem compra tem garantia de sua posse exclusiva e sua autenticidade. Até as respeitáveis casas de leilões Sotheby’s e Christie’s entraram na onda. Afinal, já houve lotes de leilões chegando a US$ 500 milhões.

MAIS NOVIDADE

no Mater Dei





Reforçando o compromisso com a qualidade pela vida, o Serviço de Hemodinâmica da Rede Mater Dei passou por uma revitalização completa que abrange não apenas a reforma de sua estrutura física, que oferece ao paciente ainda mais conforto e praticidade, mas também a aquisição de equipamentos com novas tecnologias. Mantendo o pioneirismo e sua missão em oferecer maior segurança nos tratamentos de seus pacientes, a Rede Mater Dei de Saúde, em parceria com a Canon Medical Systems do Brasil, trouxe para o Brasil o primeiro equipamento HI-Definition de intervenção minimamente invasiva de alta definição, para tratamentos cardiológicos, neurológicos, vasculares e radiologia intervencionista. Para o presidente da Rede Mater Dei, Henrique Salvador, a nova estrutura reforça ainda mais o comprometimento da organização com a saúde. “Com a inauguração da nova hemodinâmica, demonstramos uma vez mais o nosso cuidado em oferecer o melhor tratamento aos nossos clientes, com segurança e qualidade”, destaca o presidente.

MÚSICA CLÁSSICA

apreciada por jovens





A música clássica é geralmente percebida como algo inacessível, ligado à classe alta e idades mais avançadas, mas isso tem mudado. Segundo o estudo musical "Classical revival" da Deezer, em parceria com a BPI e a Royal Philharmonic Orchestra (RPO), jovens entre 18 e 25 anos correspondem a um terço (34%) dos ouvintes de música clássica em todo o mundo, e essa audiência cresceu consideravelmente durante a pandemia. Pensando nisso, a plataforma convidou pianistas contemporâneos mundialmente famosos, como Chilly Gonzales, Sofiane Pamart e Chloe Flower, para celebrar os 250 anos de Beethoven. "Beethoven recomposed'' está disponível exclusivamente no Beethoven Channel de Deezer (http://www.deezer.

com/br/offers).









PARA LOUVAR

nova música





O conhecido compositor e cantor gospel Davi Sacer lançou, semana passada, clipe da inédita “Tudo podes” com roupagem pop-contemporânea, pela Som Livre. Já disponível nas plataformas digitais, a faixa chega também com o videoclipe correspondente no canal do artista no YouTube. O videoclipe traz uma mensagem de fé e esperança.

NOVA ACADÊMICA

AML elege escritora





Semana passada, a Academia Mineira de Letras elegeu com unanimidade a professora e escritora Maria Esther Maciel para ocupar a cadeira de número 15, cujo fundador foi Dilermando Cruz e o patrono é Bernardo Guimarães. Sua posse ocorrerá somente quando houver condições sanitárias para tal. Maria Esther é professora titular de teoria da literatura e literatura comparada da Faculdade de Letras da UFMG, professora colaboradora da pós-graduação em teoria e história literária da Unicamp. Tem mestrado, doutorado, e dois pós-doutorados em cinema pela Universidade de Londres e em literatura comparada pela Universidade de São Paulo. Já publicou 15 livros autorais em diferentes gêneros literários. Foi colunista do caderno Cultura do jornal Estado de Minas.









WebSÉRIE

“Farol de Neblina”





O CCBB mantém disponível a websérie “Farol de neblina” até 30 de junho. O roteiro combina elementos de suspense e thriller psicológico, mostrando o misterioso encontro de um casal – Diego (Leonardo Fernandes) e Sofia (Fafá Rennó), em uma casa sem vizinhos ao longo de uma noite fria e encoberta pela neblina. A direção é de Clarissa Campolina e Yara de Novaes. “Farol de neblina” tem quatro episódios, com acesso gratuito, sempre das 20h de sexta-feira até as 23h59 de segunda-feira. A retirada de ingressos é feita pelo site www.espetaculoneblina.com.br ou pelas redes sociais do CCBB. Na página, basta acessar o sistema de reservas e selecionar o episódio que quer assistir. Há também opção em audiodescrição e libras. Cada episódio tem um ingresso distinto. A websérie “Farol de neblina” é apresentada pelo Ministério do Turismo, o Banco do Brasil apresenta e patrocina e a Livelo copatrocina a websérie com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.





MULHERES E

videodança





O Grupo Contemporâneo de Dança Livre realiza a mostra “Move concreto! Mulheres e videodança”, de 16 a 25 deste mês, apresentando 25 obras de videodança, de artistas de 10 estados brasileiros. Na programação, além das videodanças, estão ações formativas e bate-papos para discutir os processos de criação. O evento é virtual e gratuito, com acessibilidade em audiodescrição e libras em determinadas atividades. Todas as informações referentes à programação e acesso estão disponíveis em moveconcreto.com. Os trabalhos foram selecionados por meio de edital aberto nacionalmente. Foram recebidas cerca de 700 inscrições, de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal, de artistas de 120 cidades diferentes. A curadoria é das artistas mineiras Flaviane Lopes e Luisa Machala, com assistência de curadoria de Duna Dias, uma das idealizadoras da mostra. A mostra “Move concreto! Mulheres e videodança” é realizada com o patrocínio da Lei Aldir Blanc, viabilizada por meio da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, contemplada pelo Edital 16/2020 – Edital de seleção de propostas de mostras e festivais artísticos e culturais.

BANCOS

retorno de Minas





O sucesso das fintechs, inevitavelmente, acabou repercutindo na lista dos mais ricos do país. O mais recentemente levantamento da Forbes mostra que entre os novos ricos brasileiros alguns enriqueceram com o assunto. Mas, mesmo com a velocidade dos bites, a competência dos criadores ainda é essencial por trás desse crescimento. Um exemplo é o mineiro Inter, que passou de 10 milhões de clientes em pouco tempo – número alcançado pelos bancões somente após muitos anos de existência. Com isso, a família Menin restaura a antiga tradição de Minas ser o berço de bancos de peso.

ARTES

roubos virtuais





É incrível o número de artistas, estilistas, empresários de moda & afins que têm reclamado de invasão de hackers em seus perfis nas redes sociais. Desde clonagem de telefone com o WhatsApp para solicitar doações falsas, passando por roubo de informações para ações criminosas, até mesmo para revender os perfis com maior número de seguidores. Foi o que ocorreu com a grife mineira Ultima Hora Premium, cujas proprietárias tiveram que recomeçar tudo do zero – depois de que seu Instagram foi hackeado.

PODCAST

radinhos de pilha





As conversinhas em áudio sobre qualquer assunto para serem ouvidas nas redes sociais (sob demanda) viraram a mais nova onda do modismo insaciável. Impulsionadas pelo app Clubhouse (uma espécie de WhatsApp somente de áudios), os chamados podcasts tornaram-se ferramentas promocionais importantes e elemento catalisador de fidelidade das marcas junto ao cliente. A moda, claro, entrou na onda – com quase todas as grifes de peso mundial criando suas conversas com seu consumidor. Traduzindo: os sofisticados smartphones viraram radinhos de pilha.

POR AÍ...





O presidente da Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban), Frederico Aburachid, marcou um belo tento nesta semana levando o ex-presidente Michel Temer para uma live bem interessante. Ali ele falou de sua origem libanesa e o esforço para aproximar as culturas de Brasil e Líbano em sua extensa trajetória política.





O saboroso espaço que a Du Pain possui no Mercado Central vai ser duplicado brevemente. Seus proprietários, Raquel Brandão e Raul de Souza, vão abrir uma segunda boulangerie em outro local da cidade. Uma música para quem aprecia os deliciosos croissants e pães artesanais que eles fazem.





Com a ousadia e criatividade de sempre, a Skazi enfrenta a onda pandêmica atual com novas ferramentas de aproximação com a clientela. Seu novo aplicativo é bem mais dinâmico, interativo e com alta tecnologia ancorada.





O Circuito Elegante, associação que chancela a qualidade de hotéis, resorts e pousadas em todo o país, lançou campanha de apoio aos profissionais da saúde à frente das medidas anti-covid-19. Além de oferecer 40% de desconto em sua rede para eles, também criou o selo Safe & Clean – garantindo rígidos protocolos de segurança nos estabelecimentos.