Moda negócio concentrado

Márcia Albergaria, Glória Paladino, Ádria Barbi, Mirele Castro Veado e Cibele Novais (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)



O confinamento, fase roxa, renda baixa e globalização estão fazendo o povo da moda pensar e repensar suas atividades. Por enquanto, muito debate e poucos caminhos a seguir. Mas alguns fatos já se confirmam como definitivos. A saber: quem tem duas ou três lojas ficou com apenas uma ou nenhuma; as vendas por e-commerce não são tão fáceis como parecia no início; o negócio moda caminha para ser assunto menos pulverizado e mais concentrado em quem pode investir pesado. Deus no ajude.

Cristina Rocha e Mario Valadares (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)

GUERRA

pela saúde





A onda roxa da COVID-19, além de estar mais contagiante, tem desafiado os médicos a tratar pacientes mais graves em suas casas pela falta de leito nos hospitais, tanto públicos quanto particulares. Não podemos deixar de fazer dois merecidos elogios. O primeiro vai para a equipe de enfermeiros e atendentes dos postos de saúde do SUS que estão à frente da vacinação. São de um bom humor, educação, delicadeza e gentileza que tem chamado a atenção da população. Parabéns. O segundo vai para o médico pneumologista, especializado em doenças raras, dr. Frederico Thadeu, do Hospital Madre Tereza. Um craque, que tem conseguido verdadeiros milagres com seu tratamento, recuperando pacientes graves de COVID-19.

O pneumologista Frederico Thadeu (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





ARTE ATIVA

leilão virtual





Um dos segmentos que conseguiram se resolver bem durante a pandemia foi o do comércio das artes plásticas, mais especificamente os leilões de arte. No ano passado, foram realizados vários leilões virtuais com sucesso, e eles já foram retomados este ano. A Errol Flynn Galeria de Arte fará este mês duas noites de leilão, nos dias 12 e 13, às 20h30. A exposição pode ser visitada fisicamente, com agendamento, a partir de amanhã (5), até o dia 11. Mas para quem prefere o conforto de sua casa, o catálogo virtual já está disponível. A equipe da galeria aceitará lances prévios até as 18h do dia 12. Entre os lotes, peças de Lazzarini, Sérgio Telles, Jorge dos Anjos, Zizi Sapateiro, Tomie Ohtake, Chanina, Emeric Marcier, Fernando Lucchesi, Marcos Coelho Benjamim, Ricardo Ferrari, Inimá de Paula, Enrico Bianco, Portinari, Paulo Laender, Rubens Gerchman, Ianelli e Amilcar de Castro.





SOLIDARIEDADE

sempre em alta





Vários grupos e empresas, a maioria deles liderado por mulher de Belo Horizonte, se uniram e criaram uma linda campanha para arrecadar verba para envio de cestas básicas para famílias carentes, principalmente da região do Vale do Jequitinhonha. Troque flores por solidariedade! Esse é o mote da campanha que a Verde que te quero Verde, Veiling Holambra, Marias Bonitas e Top Alimentos estão fazendo. O pedido é por uma doação de R$ 100 que será transformada em cesta básica, e o doador receberá em casa um lindo buquê de flor da Verde. O limite serão 500 bouquês, mas, segundo Denise Magalhães, várias pessoas estão fazendo a doação e abrindo mão do buquê, para que a arrecadação aumente. O objetivo é alimentar 500 famílias, mas se ultrapassar o valor, será possível aumentar também o número de famílias a serem atendidas. O que não falta são pessoas passando por necessidades. Mais informações? Envie um e-mail para mariasbonitasdelourdes

@gmail.com.





GENTE NOVA

no comando





A J. Mendes, empresa mineira que há 55 anos atua na extração, beneficiamento, concentração e comercialização de minério de ferro, colocou novo diretor-presidente na última quinta-feira (1º). Quem assumiu o cargo foi Luciano Mendes Nogueira, de 46 anos, que assumirá a responsabilidade de continuar a história de sucesso da empresa. Ele já atua na J. Mendes há 20 anos, e participará ativamente dos temas relacionados à sustentabilidade, meio ambiente e governança corporativa.

ARTE NO MEMORIAL

inscrições abertas





O Memorial Vale abriu o mês com nova programação cultural. Para as crianças, o grupo Quintal da Guegué exibirá o espetáculo “Música para brincar” nos dias 10, 17, 24 e 25 de abril. No dia 24, o projeto Diversidade Periférica traz o artista plástico Pelé para falar da arte produzida por ele nas favelas e ruas de BH. E no dia 25, acontece mais uma edição do Memorial Instrumental, com Camila Rocha Quarteto. As apresentações continuam on-line, seguindo o planejamento do #MemorialValeEmCasa, feitas pelo YouTube, nas redes sociais do espaço (Facebook e Instagram) e no site. As transmissões feitas pelo YouTube ficam disponíveis permanentemente no canal do Memorial.





***





Estão abertas, até o dia 11, as inscrições para as convocatórias do Memorial Vale através das quais serão selecionadas propostas de shows, peças de teatro, dança, apresentações circenses, artes visuais (fotografia e performance), audiovisual (vídeo, curta-metragem) e saraus literários que irão compor a programação do museu ao longo do ano. O link com o edital e formulários de inscrição é o www.memorialvale.com.br/pt/convocatorias/. Podem se inscrever artistas residentes em Minas Gerais, pessoa física ou jurídica. As propostas selecionadas receberão remuneração entre R$ 2.500 e R$ 5.000,00.

VACINA PARA ADOLESCENTES

eficácia comprovada





A Pfizer e a BioNTech divulgaram na última quarta-feira que a sua vacina contra a COVID-19 é 100% eficaz, segura e produziu respostas robustas em adolescentes entre os 12 e os 15 anos, segundo os resultados de um ensaio clínico. Isso abre caminho para buscarem autorização de uso de emergência nos EUA nas próximas semanas. Os laboratórios esperam conseguir liberação para vacinação deste grupo antes do próximo ano letivo, disse Albert Bourla, presidente e CEO da empresa, em comunicado. No Brasil, a vacina da Pfizer/BioNtech já recebeu autorização definitiva para uso em pessoas a partir dos 16 anos. Já nos EUA, o imunizante tem permissão para aplicação emergencial. Um grande passo. O grupo que ainda clama por liberação de vacina são os pais de portadores de síndrome de Down.

PALESTRA

na Academia

Mineira de Letras





Este ano são comemorados os 120 anos de nascimento do escritor mineiro Murilo Mendes. Em sua homenagem, a pesquisadora e escritora Marisa Timponi fará videopalestra nesta quinta-feira (8), às 11h, com transmissão pelo YouTube da AML, intitulada “120 anos da invenção de Murilo Mendes”. A palestra propõe uma discussão da literatura na modernidade, com base na

criação muriliana como marca de vanguarda permanente.





CASO DE SUCESSO

prêmio para o Minas





O Minas Tênis Clube foi o destaque da semana na sessão Conquistas Memoráveis do boletim e site da Confederação Nacional dos Clubes (Fenaclubes), por ter ganhado, em 2019, o Prêmio Fenaclubes, considerado o “Oscar” do segmento clubístico nacional. O Troféu Caso de Sucesso foi na categoria “Presença Digital”, em reconhecimento ao investimento feito pelo clube nas mídias sociais, ampliando os canais de comunicação com os associados e torcedores, além da visibilidade de parceiros e patrocinadores. Na cerimônia de premiação, durante o Congresso Brasileiro de Clubes, em Natal (RN), o troféu foi entregue ao representante do Minas no evento, o diretor Euler

Marques Barbosa.





CRESCEM OS GOLPES

cuidado com seu bolso





Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febrabam), cresceram em 80% as tentativas de fraudes financeiras durante a pandemia do coronavírus. Os golpes envolvendo links maliciosos por e-mail são as principais iscas entre estelionatários. Fiquem espertos. O envio de SMS pedindo para clicar em links que direcionam para páginas falsas, e o envio de e-mails têm sido as formas mais utilizadas pelos fraudadores. Também é comum ocorrerem fraudes pelo telefone, quando os golpistas se passam por funcionários de determinada empresa e solicitam dados pessoais ou até mesmo a senha da conta-corrente. A Febraban sinalizou diversas modalidades de fraudes que cresceram durante a pandemia. O “pishing”, que tenta “fisgar” informações das vítimas por meio de links falsos ou vírus, foi o ataque mais comum e que cresceu 80%. Uma dica valiosa é a de nunca abrir sua conta utilizando wi-fi ou computadores públicos. É um grande risco, porque, se você coloca sua senha em um computador público de algum prédio oficial, algum órgão oficial, esses dados podem ser capturados.





MINAS TREND

edição dirigida





A mais recente aposta para a Minas Trend inclui nova formatação em uma edição da feira prevista para junho próximo (se o vírus der uma trégua) com as restrições que a pandemia exige. O local será o hotel anexo à antiga sede da promotora do evento e com menos de 200 expositores. Quanto ao público, a cartela objetiva atrair os principais compradores de moda do país, solenemente convidados para o assunto. Isto é, os que ainda sobraram ou vendem pelo e-commerce.





MODISMOS

acessórios virtuais





A nova mina descoberta pela moda mundial para lucrar mais são os acessórios virtuais. Campeã no assunto, a Gucci está vendendo agora tênis virtuais (R$ 50) – uma espécie de filtro baixado no celular que transforma seu sapato no tal tênis quando o freguês aponta o aparelho para o seu pé. Vendido aos milhões, gera lucros incríveis. A peça é apresentada em cores neón. Ainda bem que é apenas virtual: pulveriza logo.





GHOSHN

o rico abandonado





O empresário Carlos Ghoshn, ex-mandachuva da Nissan/Renault, resolveu colocar a boca no trombone – indo à TV divulgar as razões de sua fuga espetacular do Japão para o Líbano. Fora o enredo cinematográfico da ação e das razões meramente empresariais para as acusações, apontadas por ele, impressiona o que disse sobre a simbiose entre a Justiça japonesa e governo local para condenar alguém que fere os interesses nipônicos. Disse que 99,4% dos acusados são condenados. Pelo lado francês, se sentiu abandonado pelo governo Macron. Como se vê, a linguagem dos altos cifrões é implacável em qualquer idioma.









POR AÍ..





Na relação de salões de moda progrmados para maio, em São Paulo, também entra a feira Contemporâneo. Assim como os salões Casamoda e o NovoShowroom, acontece entre 17 e 21 daquele mês.





A marca Tufi Duek lança nova coleção-cápsula na próxima semana. Se a onda roxa continuar, tudo pelo virtual. Caso contrário, haverá esforço para trazer compradoras aqui. Como se sabe, o showroom da marca paulista se instalou em BH desde o início do ano.





O Grupo Soma, que tem Animale e outras marcas de peso, mira agora o popular – comprando marcas de preços mais acessíveis. Uma longa entrevista dos proprietários explicou a mudança de rumos nos seus investimentos – considerando a nova realidade pós-virus que o país enfrentará.

GUERRA DO 5G

politica x técnica





A implantação do sistema 5G no pais já causou muito quiproquó no governo, mostrando que não é um assunto simples. Afinal, tudo que envolve bilhões não é mesmo simples. Se o último imbróglio 5G acabou derrubando o esquisito ministro das Relações Exteriores, parece que o próximo problema será técnico. Dizem os entendidos que o sistema de refrigeração do equipamento atende aos países de clima frio e que, por aqui, seriam exigidos o dobro ou o triplo de geradores para suportar a carga tropical. Sem isso, os apagões seriam inevitáveis. Traduzindo: investimentos muito maiores.

CHUMBO

nuvens de março





A bomba prometida pela saída do ministro das Relações Exteriores, no início da semana, virou um traque diante da ‘fusão nuclear’ provocada pela movimentação militar do presidente Bolsonaro. Como se diz, política é como uma nuvem: muda de forma a todo momento. O detalhe é que quando essas nuvens são muito densas e em tons de chumbo, podem se transformar em tormenta avassaladora. A meteorologia política já provou isso, várias vezes, em nossa história.

SAUDADES

portuguesas









Nelva e Renato Nogueira continuam em Portugal, mas as

saudades não faltam, como ele conta nesta poesia que acabou

de mandar para a coluna:





Quanta saudade de ti minha Minas querida,

País amado de tão boas lembranças!

Carrego-te no coração, inconfidente que sou,

confiante em meu breve regresso deste desterro sofrido.

Ó minha venerada Minas, da mais terna poesia,

da mais rica melodia, dos milhares de encantos, talentos e deleites:

apenas e tão somente tu tens o dom

de fazer minar-me água aos olhos enquanto por ti clamo,

aspiro e suspiro em vibrantes estertores do mais lúdico, extasiante devaneio, embalado pelo

melodioso som de tuas belíssimas cantatas vespertinas!





n Renato Nogueira