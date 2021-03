Gosta de açafrão? Benefícios do tempero vai além do sabor e beneficia saúde

Quem gosta de cozinhar e oferecer aos amigos um sabor especial e exótico, em pratos que muitas vezes podem ser considerados banais, conhece a força do açafrão, que é tempero tradicional na culinária indiana. Mas não só seu sabor é que é importante. O tempero vai além. Entre nós, ele é também conhecido como açafrão-da-terra, tem um número elevado de propriedades anti-inflamatórias. A principal responsável por essa ação é a curcumina, o pigmento que dá a cor amarelo-ouro à cúrcuma. "Essa especiaria também atua como medicamento natural e fitoterápico, um poderoso suplemento alimentar e dietético", diz a endocrinologista e nutróloga Gabriela Abdo Camargo, da Clínica Leger.





A médica também garante que o açafrão traz benefícios à saúde no suporte ao tratamento de inúmeras doenças clínicas e crônicas, como artrite, diabetes, colesterol, hepatite e até malária. "Um dos seus principais compostos ativos é a curcumina. O seu mecanismo de ação anti-inflamatória age na cascata do ácido araquidônico, também conhecida como cascata da inflamação, inibindo as moléculas envolvidas no processo inflamatório. Essa inibição se dá de forma modular e envolve diversos fenômenos biológicos que interferem nas ativações celulares e nos sinalizadores moleculares, denominando a atividade terapêutica anti-inflamatória", completa.





Se você ainda não se convenceu do poder desta rica especiaria, Gabriela Camargo lista os principais benefícios do açafrão para a dieta e saúde, e como incluí-lo no cardápio:





• Reduz a inflamação no organismo – Usado na culinária indiana, o extrato de cúrcuma (ou açafrão-da-terra) é um tempero com propriedades anti-inflamatórias. Estudos mostram que essa substância aumenta a resistência das células aos danos oxidativos, além de reduzir os processos inflamatórios no organismo. O consumo desse extrato ainda inibe o crescimento de bactérias, parasitas e fungos, que provocam doenças.





• Protege o coração – O açafrão evita o acúmulo de colesterol "ruim", o que protege o coração e evita que você tenha um ataque cardíaco ou derrame. Além disso, a ciência descobriu que a curcumina reduz o risco de insuficiência cardíaca.





• Evita envelhecimento precoce – Muitos estudos indicam que essas propriedades encontradas no açafrão são atribuídas principalmente aos carotenoides (crocina e safranal), com propriedades antioxidantes e coletores seletivos de radicais livres.





• Evita o diabetes – Essa poderosa substância também pode prevenir o diabetes em desenvolvimento. Estudo feito com pré-diabéticos incluiu o extrato de curcumina na dieta por nove meses. Um grupo realmente consumia o açafrão e o outro não. Ao final da pesquisa, nenhum dos indivíduos que recebeu as doses de curcumina desenvolveu o diabetes tipo 2.





• Como incluir o açafrão no cardápio – "Na dieta, use o tempero em pó à vontade em sopas, pães, bolos, biscoitos, omeletes, tapiocas, e também em aves, carnes e cozidos, legumes, arroz, feijão, ervilha, etc. A versão em pó também pode ser utilizada em sucos e polvilhada em saladas e sopas. Mas vale lembrar que o açafrão é contraindicado durante a gravidez, lactação e para crianças menores que 4 anos de idade", finaliza a médica.