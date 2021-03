As incansáveis Bernadete Mendes e Adriana Belisario com mais uma ação em benefício da AMR (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press.)

Foi marcado para o dia 23 o primeiro evento em benefício da AMR deste ano. Será o tradicional jantar Terça do Bem, em parceria com o restaurante japonês Kay, que, em função da pandemia, será no formato take away. Os ingressos estão sendo vendidos pelas voluntárias e também pelo Sympla, por R$ 150. A retirada será no restaurante, em Lourdes, das 18h30 às 20h30, e no cardápio vem uma entrada, um minicombinado, um prato quente e uma sobremesa.

MOSTrA VIRTUAL

Corpo e Palavra





A coreógrafa, bailarina e professora Aline Bernardi apresenta a mostra virtual “Cartografias sensíveis”, de 17 a 20 de março, pelo canal do Youtube Celeiro Moebius (https://bit.ly/3q9zULp). O evento gratuito vai contar com apresentação de obras de videodança e videoarte, poesia, show, lançamento de livros e conversas sobre o percurso artístico do laboratório Corpo Palavra, curso ministrado por ela desde janeiro.

Homenagem à aniversariante do dia, Samaritana Gontijo, com Maria de Lourdes Godoi e Candida Ferraz (foto: marcos vieira/em/d.a press)





BRÁS

franquia informal





O popular comércio de roupas do Brás, em São Paulo, está estendendo seus tentáculos para todo o país. O fato é que, em várias regiões, estão surgindo espaços de vendas com a bandeira daquele polo de confecções paulistano de moda acessível. Dizem que a iniciativa é de imigrantes vindos, principalmente, da Índia. Para um país cuja base da pirâmide social está se alargando exponencialmente, deve ser um bom negócio vender roupa barata. Na contramão, BH tem boa moda – mas prefere esperar os compradores descerem as nossas montanhas.









CURSOS DE ARTE

em casa





A professora e artista plástica Lúcia Castanheira está com vários cursos on-line ministrados por professores renomados da UFMG e da Escola Guignard. Todos os cursos são virtuais. Para quem gosta do tema pode escolher entre Picasso, Henri Matisse ou Edvard Munch, com o professor Marco Elízio; História da fotografia, com Ícaro Moreno; História da arte contemporânea, com Luiz Flávio; Guimarães Rosa, com Vera Lopes. fale@luciacastanheira.com

Mariangela e Silvinho Ximenes com a filha Gabriela (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





LUXO

pelos correios





As consumidoras brasileiras que podem pagar por um artigo de luxo genuíno estão fazendo o sucesso do marketplace do paulistano Shopping Iguatemi. Como também oferecem marcas internacionais que não estão em suas lojas físicas, viram o crescimento da sua plataforma de vendas virtuais alcançar mais de dois mil municípios – e ter valorização de R$500 milhões. Como a riqueza no interior do país se multiplicou, eles conquistaram esse precioso espaço. O segredo está na oferta de peças exclusivas. De Louboutin a Bulgari – estão todas lá.

As gêmeas Marcela e Carolina Malloy (foto: Leca Novo/Divulgação)

NOVO

estilo





As irmãs e sócias Carolina e Marcela Malloy expandiram a sua grife de festas Arte Sacra depois da pandemia. Com a escassez de festas, ampliaram o portfólio e agora estão com coleção

de roupas casuais. Abriram uma loja no showroom da marca, para vender a varejo, a Arte Sacra Avo.





GUARDA-CHUVA

roupagem nova





Na chamada economia circular, onde tudo se reaproveita, o mais novo foco de reciclagem são sombrinhas e guarda-chuvas. Com produção perto de 100 bilhões de unidades/ano em todo o mundo, é lixo demais. Assim, defensores da sustentabilidade recolhem os objetos nas lixeiras, desmancham e aproveitam o tecido para jaquetas impermeáveis; os protetores das barbatanas viram botões; e os metais viram objetivos variados. Um esforço e tanto.





HARRY & MEG

muito barulho por nada





Sem ter muito o que fazer na Califórnia e um tanto esnobados pela moderna comunidade local, os duques de Sussex acabaram recorrendo ao lugar-comum de entrevistas bombásticas para voltar à mídia. E deu certo. Ao acusarem a família real britânica de racismo, no programa da biliardária apresentadora Oprah Winfrey, o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle ganharam as manchetes do mundo inteiro. Ainda assim, erraram o alvo: na própria Inglaterra, a opinião publica, em sua maioria, ficou a favor da realeza. Aliás, o tamanho diminuto da resposta divulgada pelo Palácio de Buckingham mede a importância que eles deram ao assunto.

PRÊMIO

mulheres do Agro





Bayer e Abag abriram inscrições para o Prêmio Mulheres do Agro 2021, que tem como objetivo valorizar produtoras rurais que fazem a diferença no campo. Até 20 de agosto, será possível se inscrever para concorrer ao prêmio que este ano tem como tema gestão inovadora. Serão reconhecidas iniciativas para boas práticas agropecuárias e gestão sustentável, com foco nos pilares econômico, social e ambiental, como uso racional de recursos naturais, aumento da eficiência da produção com gestão inovadora, projetos que permitam o desenvolvimento social da comunidade ou colaboradores da propriedade, bem-estar animal e valorização do capital humano. Serão premiadas as candidatas que ficarem nas três primeiras colocações de cada categoria (pequena, média e grande propriedade). Inscrições pelo site: https://www.premiomulheresdoagro.com.br.









FESTA

Francofonia





A Aliança Francesa continua divulgando a Festa da Francofonia, até o próximo dia 29, com atividades virtuais. A mostra de cinema presencial está suspensa até que a PBH revogue o fechamento da cidade. Trata-se de uma comemoração mundial, e a programação de BH é gratuita e inclui mostras de cinema, clube do livro, ateliê, exposição, palestras e muito mais. A Festa da Francofonia vem para mostrar mais sobre o rico universo francófono, que envolve múltiplas culturas, costumes e grande produção cultural, às vezes desconhecida dos brasileiros. Mais informações no site https://aliancafrancesabh.com.br ou pelo telefone (31) 3291-5187.

PRESIDÊNCIA

interina





Paulo Franco Taitson, presidente do Conselho da Fundação Hospital São Francisco de Assis, em Belo Horizonte – 20º maior hospital do SUS no país –, acaba de assumir, interinamente, a presidência da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida

(SBRA). Vale destacar o trabalho fantástico que este médico

tem feito com doentes de COVID.





HÉLIO FERNANDES

jornalismo de peso





O desaparecimento do jornalista Helio Fernandes (no Rio), aos 100 anos, foi notícia na mídia – o que é compreensivel. O que surpreendeu foi a pobreza das informações sobre ele, restritas à sua passagem por revistas. Na verdade, sua pena teve peso decisivo na política nacional dos anos 1940 e 1950 – à frente do jornal Tribuna da Imprensa –, inclusive influenciando nos bastidores de acontecimentos políticos, na economia e vida social. Algo que os jornalistas políticos atuais (nem de longe) imaginam o que significa.





MULHERES EM

novo tempo





Na última segunda-feira , a ministra do STF Carmen Lúcia participou do evento digital mineiro Mulheres de um Novo Tempo 2021/2031. Na ocasião, a ministra pontuou que nos últimos dois anos houve recuo de mulheres em cargos de liderança e comentou o desafio de conciliar atividades domésticas e profissionais. Falou também sobre o aumento da violência contra a mulher na pandemia e informou que, em alguns estados, o número de feminicídios aumentou cerca de 38%. E nas altas esferas do poder não é diferente. "As mulheres ainda enfrentam uma grande dificuldade para acessar cargos de liderança nos tribunais", afirmou a ministra. O evento foi até a última sexta e contou com a participação de outras importantes mulheres do meio empresarial e político brasileiro, como as mulheres da família Salvador – Márcia, Maria Norma, Renata e Laura, que atuam à frente da Rede Mater Dei de Saúde; Hélida Mendonça, fundadora da Forno de Minas, Ana Gabriela Dias, primeira diretora mulher da história da Usiminas, a empresária Bella Falconi, entre outras.

POR AÍ...





A Associação Mineira das Empresas de Moda (Amem) está com planos bacanas para dar suporte aos seus associados. Um deles pretende promover, semanalmente, debates virtuais com temas de interesse para a turma. O mais recente deles, resultou em uma ótima conversa com o estilista Celso Affonso.





O estilista Eduardo Amarante (que deixou Minas após sair da Skazi), lançou com sucesso a Amarante Brand. Sua mais recente criação foi o vestido de casamento da influencer Virginia

Fonseca – com linhas bem fluidas e orgânicas.

As redes sociais seduziram também as antigas guerreiras da moda brasileira. A saber: são cada vez mais assíduos os posts da Costanza Pacolatto e da Glorinha Kalil. Enquanto uma prefere post-arte, a outra protagoniza cenas domésticas. Com o bom gosto de sempre.