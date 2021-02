Um livro de sucessos

Família Salvador Silva, fundadora da Rede Mater Dei, que compelta 40 anos: Felipe Salvador Ligório, Maria Norma Salvador Ligório, José Salvador Silva, Norma Salvador, Henrique Moraes Salvador, Anna Salvador, Lívia, Marcia e Lara Salvador Geo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Não podia merecer comemoração maior os 40 anos da Rede Mater Dei de Saúde do que o livro com a história dos hospitais. Relata com sabedoria, e até um pouco de modéstia, a história do maior e mais importante prestador de serviços da saúde mineira. Mas abre, junto, a tenacidade de um médico mineiro que nasceu no interior, colocou uma ideia na cabeça e seguiu com ela firmemente, levando a família dentro do mesmo projeto de excelência e tenacidade. Esse exemplo raro de uma família unida em um mesmo ideal dignifica e aumenta o valor da rede hospitalar, que usa com seus pacientes serviços de saúde de excelência e de forma humanizada. A caminhada que José Salvador Silva iniciou em Pirapama e compartilhou com a mulher, Norma, mostrou que a tenacidade cercada pelo conhecimento profissional e a visão empresarial, somadas à humanização nos serviços de saúde, são uma base sólida para o sucesso da rede. O clima da família Salvador é também exemplo de uma caminhada compartilhada com amor e compreensão. O alentado volume da história dos 40 anos da Rede de Saúde Mater Dei é também uma história da unidade familiar. E da valorização dos colaboradores, prestada ao longo dos tempos. Henrique Salvador, que ocupa o lugar do pai, segue o mesmo trajeto de busca pela excelência e valorização do corpo de profissionais das várias disciplinas que oferecem a maior atenção e o melhor serviço para os pacientes.

Valentina Carvalho e Fátima Cândido (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)

Padaria

com assinatura





A tradicional padaria Pedro Padeiro deu um grande passo rumo à modernidade. Criou a Pão em Casa, um site de serviço de assinatura de pães, que pode ser feita para entrega diária ou dentro da periodicidade desejada.





APLICATIVO

para gestão de pessoas





Mario Sergio Cortella lançou o APP PSIT Prof. Cortella, de desenvolvimento humano, em parceria com a HSD Recursos Humanos. É uma nova plataforma digital que oferece solução digital de mapeamento de percepções, que a partir da interação entre as pessoas e as equipes impulsiona o indivíduo ao autodesenvolvimento por meio da Psicologia Positiva. Tanto os temas, subdivididos em dimensões e fatores, quanto a pergunta mobilizadora e principalmente as reflexões ou feedfowards são de autoria do Cortella.





GENTE NOVA

na equipe





Nicolas Baretzki, CEO da Montblanc, contratou como diretor criativo da marca Marco Tomasetta, ex-diretor de design criativo masculino e feminino de couro na Givenchy, com passagens também por Prada, Chloe e Louis Vuitton. Ele assume

o cargo amanhã.

Milah Coutinho e Geovana Metzger (foto: Letícia Raquel)





NOVOS

cursos





Dentro do novo modelo de pós-graduação que a Newton Paiva inaugura, amplia seu portfólio e lança novos cursos nas áreas de negócios, saúde, direito e exatas. Quem se matricular hoje ganha 10% de desconto nas mensalidades. Entre os novos cursos estão: MBAs em marketing digital e suprimentos e logística; especializações em ciência de dados e big data; em inteligência artificial aplicada (machine learning); e em BIM, transformação digital e o futuro das construções; especialização em direito digital: novas tecnologias e inteligência artificial; cursos de cosmetologia

estética e clínica.





A.CRIEM

associação oficializada





Os estilistas que formam a diretoria da Associação dos Criadores de Moda Estilistas de Minas – A.Criem tomaram posse em reunião realizada no Sindivest-MG, durante a semana. Uma live mostrou tudo em tempo real. Entre os temas da primeira reunião, um local para a entidade se instalar (falou-se até em área no Mercado Novo, xodó dos criativos da cidade) e no plano para atrair novos associados. A iniciativa é bacana para a criação fashion mineira, a melhor do país. Se bem cuidada e valorizada, vale mais que minério – podem acreditar. O presidente é estilista Antonio Diniz.









POESIAS

póstumas





Reunindo poesias escritas ao longo da sua trajetória de vida e militância, o livro “Poemícidios e outras mortes”, organizado por Marcus Vinicius de Oliveira, será agora publicado a partir de iniciativa da família, em parceria com a Hucitec Editora. Dividido em sete capítulos temáticos, que passam pelas suas origens, pelo amor e pelos laços sociais, tem prefácio escrito pelo diretor de cinema mineiro Joel Zito Araújo. O lançamento da campanha de financiamento coletivo será marcado por uma celebração virtual da vida e obra de Marcus Vinicius, transmitida pelo YouTube do Instituto Silvia Lane, do qual foi fundador, e estará no ar a partir de 4 de março, às 19h, quando ele completaria 64 anos. Conhecido como Matraga, Vinícius foi professor de psicologia da UFBA, defensor incansável dos direitos humanos, militante da reforma psiquiátrica e da saúde mental no Brasil. Em 2016, foi assassinado no sítio onde vivia, em Pirajuía, na contracosta do Recôncavo Baiano. A publicação faz parte de um movimento da família para resgatar a produção intelectual do professor.

TEATRO

virtual





As atrizes Geovana Metzger e Milah Coutinho estreiam, sábado (6/3), temporada virtual do espetáculo “O jogo”. O texto premiado da autora venezuelana Mariela Romero discute em cena temas como a opressão feminina e as relações abusivas. Terá debate com as atrizes depois de todas as apresentações, que serão aos sábados e domingos, às 20h, com ingressos pelo Sympla (www.sympla.com.br/o-jogo__1133300).





CRESCIMENTO

na pandemia





Grupo Patrimar anunciou um crescimento de 88,4% em 2020, quando comparado a 2019, com aumento dos indicadores financeiros de forma expressiva: o lucro bruto foi de R$ 168 milhões e o lucro líquido alcançou R$ 94 milhões. Em relação ao volume de lançamentos no ano passado, a empresa conquistou um valor superior a R$ 730 milhões, o que dá uma perspectiva de crescimento para este ano. Segundo Alex Veiga, CEO do grupo, as obras não pararam, conseguiram realizar os lançamentos previstos e as vendas aumentaram.





VAIDADE

haute masculina





Os desfiles de alta-costura no ultimo mês de janeiro acabaram tendo um belo efeito colateral. Vistos em sua maioria através de vídeos, acabaram sendo assistidos também por muitos homens que desejaram encomendar roupas tão exclusivas para o seu armário. O resultado é que muitas marcas com propostas exclusivamente femininas já planejam incluir alguns modelitos masculinos na próxima edição da haute (em julho). E tem um detalhe: não fazem economia de gastos. Para as marcas, é o céu na terra.

FUNCIONALIDADE

supermercados ocultos





Um solução sonhada por muitas donas de casa, acabou se concretizando em razão da pandemia. A saber: com os pedidos virtuais chegando aos supermercado aos borbotões, algumas empresas montaram espaços só para atender ao que chega pela internet. Mais simples e com disposição funcional, parecem mais um depósito – mas cumprem seu papel. Lá fora, são conhecidos como Dark Store, e por aqui já começam a ser chamados de ‘supermercados ocultos’. Dizem os experts que a tendência é que os hiper e supermercados no modelo atual irão desaparecendo aos poucos.





CONFORTO

foco nos pés





A nova onda de conforto em casa para enfrentar o confinamento não alcançou apenas o vestuário com suas roupas de moletom e vestidos bem soltos. Também os pés ganharam o foco dos estilistas do estilo Comfy, desde o caríssimo Christian Louboutin até a popularíssima Usaflex. Pois foi essa empresa brasileira que alçou voo alto nesta temporada, já que sua marca registrada é o calçado confortável. Só que agora não apenas para usuários acima dos 50 anos, pois vai ampliar a linha para os mais jovens. Com isso, pretende ultrapassar R$ 1 bilhão em vendas – já em 2023.





Música

no hospital





Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, o projeto “Música no Hospital”, idealizado pelo Instituto Mário Penna e Espaço de Cultura e Arte (ECA), realiza o show “Dengo”, com Flávia Ellen, cantora, compositora e ativista cultural, que vem acompanhada da baixista Larissa Horta e da pianista Glaw Nader. “Dengo é um pedido de aconchego no outro em meio ao duro cotidiano. É um show de acolhimento ao público em um momento tão difícil para todos nós. Com muita música brasileira, feita por mulheres, as artistas vão levar às pessoas que estão no ambiente hospitalar, em especial às mulheres, nesta data significativa, letras e melodias bonitas e conhecidas, um carinho no coração”, adianta Ricardo Matosinho, curador do “Música no Hospital” e diretor do ECA. A apresentação será segunda-feira, às 10h30, no jardim do Hospital Luxemburgo, com transmissão pelo Instagram e Facebook do ECA (@ecabh) e do Instituto Mário Penna: Instituto Mário Penna (YouTube e Facebook) e Instagram (@institutomariopenna). A proposta do “Música no Hospital” é contribuir na recuperação dos pacientes e na humanização do ambiente hospitalar. O projeto é destinado para aqueles que estão internados, seus familiares, visitantes e toda a equipe técnica do hospital.

O GRITO coisa de louco O circuito mundial das artes ainda está surpreso com a constatação de pesquisadores, segundo os quais a frase ‘só pode ter sido pintado por um louco’, encontrada no quadro “O grito”, do norueguês Gustav Munch, é do próprio autor. Tida como obra-prima do então nascente movimento expressionista, sempre inquietou pela aura de terror saída de suas pinceladas. Famoso, o quadro teve uma versão pastel vendida por US$ 120 milhões (o número é esse mesmo) e virou até emoji no WhatsApp. Moral da história: os avanços da arte são mesmo coisas de loucos. VACINA números de picadas No já cansativo noticiário sobre a COVID-19, um dos pontos mais focados é o sucesso de Israel em vacinar toda a sua população. De fato, mais de 50% de sua população (9 milhões de habitantes) já recebeu até a segunda dose. Para ilustrar o assunto, assinalam que isso significa mais de 5 milhões de pessoas. Mas o fato é que o Brasil também já chegou aos 5 milhões, embora apenas na primeira dose. Mas esse dado é reforçado negativamente, indicando que isso não representa 3% da população – cerca de 200 milhões de pessoas. Resumo: se para nós é o começo, para eles é o fim das picadas.

POR AÍ... l A Ima Textil promove mais um Café com Estilo mostrando seus lançamentos, em 9 de março, às 19h30. Como manda o figurino atual, tudo será através de uma live – que terá palestra da Denise Morais (com o tema Amor, frescor e euforia) e coordenação da Ana Luiza Moura Rocha. Com direito a intervenções dos internautas. l Uma das revistas mais influentes do circuito mundial de estilo apontou a cantora Anitta como uma das 100 figuras mais influentes no assunto nos próximos anos. Deve ser por isso que muita gente está deixando o assunto – já poluído por influencers, cancelamentos, restrições & afins.