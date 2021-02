Pandemia muda a cultura familiar e traz outro sofrimento: a falta de apoio

Família grande é fogo. E a minha, graças a Deus, não tem tamanho. Dizer que tenho sobrinhos na geladíssima Finlândia e no geladíssimo Canadá, em São Paulo, no Rio e espalhados por outros estados é pouco. Em tempo de comemoração é ótimo, principalmente quando todos se reúnem – alguns até para se conhecer, a pouca convivência familiar é um dos predicados dos tempos modernos. Família grande é fogo. E a minha, graças a Deus, não tem tamanho. Dizer que tenho sobrinhos na geladíssima Finlândia e no geladíssimo Canadá, em São Paulo, no Rio e espalhados por outros estados é pouco. Em tempo de comemoração é ótimo, principalmente quando todos se reúnem – alguns até para se conhecer, a pouca convivência familiar é um dos predicados dos tempos modernos.





Cresci numa época em que as portas familiares eram como as domésticas: podiam ser abertas sem a menor cerimônia, na capital ou em Santa Luzia. Minha irmã, a última dos 10 filhos que minha mãe teve, diz que não compreende como é que eu furava todas as casas sem a menor cerimônia. Almoçava aqui, lanchava ali, dormia acolá, pertencia a todos os ambientes, conhecia todos os primos – próximos ou afastados. A receptividade era sempre a mesma, carinhosa e informal, um prato a mais na mesa não era desgaste ou surpresa para ninguém.





Como tinha muitas primas acima das minhas irmãs, moças de todas as idades, as tardes de domingo em minha casa eram o ponto certo do encontro. Como minha mãe era uma artista natural, saíam de lá as fantasias para o carnaval e vestidos de festa para os shows internacionais no Cassino da Pampulha. Morávamos, então, na Rua Piauí, as moças atraíam os estudantes da Escola de Medicina, que era próxima, em Santa Efigênia. Como carros eram raros, eles chegavam entre uma aula e outra, a pé, para filar um lanche e até mesmo uma refeição.





Nunca me esqueço de uma fantasia de havaiana, bloco formado pelas moças da família. Não sei de onde minha mãe tirou a ideia: tiras e mais tiras de corda de bacalhau, daquelas bem tradicionais, eram colocadas dentro da banheira cheia de água para ficar retas. Depois, eram presas na base que ficava na cintura, recebiam muitas flores e as havaianas se transformaram numa atração do carnaval belo-horizontino.





Essa desgraça que desabou sobre o mundo modificou totalmente a cultura familiar, transformada no meio de tanto sofrimento e preocupação. Já contei aqui o caso de um dos meus sobrinhos mais velhos, que foi salvo pelo tratamento feito no Hospital Mater Dei. Não contei que depois de totalmente recuperado, já trabalhando em meio expediente, dirigindo e até jantando em restaurantes, ele teve de voltar para lá para se tratar da sequela inesperada: pneumonia, com uma tosse desesperada.





Enquanto ele se recuperava aqui, cercado pela família, outro sobrinho, que mora sozinho no Rio, afastado da ex-mulher, foi parar no hospital para se tratar. Achou que estava com COVID-19, tomou banho, fez a mala e se dirigiu para lá para se internar. Foi direto para a ala reservada aos pacientes da doença, ficou 20 dias de cama. No princípio, estava legal, teve uma recaída brusca e quando estava para sair por lá ficou. No último domingo, me ligou contando que estava indo para o quarto fazer fisioterapia. Depois de tanto tempo de cama, os músculos da perna não obedeciam à cabeça. Falava com ele todos os dias, porque estava com o celular, mas ele não podia receber nem a visita do filho.





No meio desse processo de sofrimento, minha última cunhada, que morava com acompanhante – tem dois filhos, mas queria ficar sozinha –, foi se internar pela segunda vez no Madre Tereza e lá morreu. Da primeira vez, estava de pneumonia – ficou na ala de isolamento – e na segunda também. Medicamente falando, era pneumonia, mas, numa avaliação mais consistente, também tinha COVID.





Resultado: a família não pôde ir ao velório, o caixão ficou fechado e os poucos que puderam comparecer ao sepultamento não eram nem 10 parentes. O resultado da dedicação do filho mais novo foi “herdar” a praga. Está em casa, porque a carga é leve, separado da família e se tratando com os remédios recomendados pelos médicos.