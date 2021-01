Clássico e versátil, o blazer não pode faltar no guarda-roupa feminino

Juliana Cunha combina blazer com jeans, saia e vestido (foto: MP Press Global)

Mulher que não tem o guarda-roupa cheio de blazers não gosta de ter uma peça chique e prática, que atravessou séculos. Esse paletó de aparência totalmente masculina, salvo algumas versões de cortes mais variados, nasceu no século 19. Ele começou sua trajetória na moda internacional como parte do uniforme de jogadores dos clubes navais ingleses Oxford e Cambridge. Era largo, equivalente aos atuais casacos contra o frio e o vento. Tinha como primeira função proteger os remadores durante treinos e corridas. Mulher que não tem o guarda-roupa cheio de blazers não gosta de ter uma peça chique e prática, que atravessou séculos. Esse paletó de aparência totalmente masculina, salvo algumas versões de cortes mais variados, nasceu no século 19. Ele começou sua trajetória na moda internacional como parte do uniforme de jogadores dos clubes navais ingleses Oxford e Cambridge. Era largo, equivalente aos atuais casacos contra o frio e o vento. Tinha como primeira função proteger os remadores durante treinos e corridas.





Em 1825, membros do clube naval Lady Margareth, da Universidade de Cambridge, usavam um casaco com apenas uma fila de botões, apertado no centro. A peça recebeu o nome blazer devido à cor vermelha, intensa, vibrante, semelhante ao fogo (do inglês blaze, blazing).





A outra versão, de 1837, é ligada ao capitão da fragata HMS Blazer, pertencente à Armada britânica, que ordenou que a tripulação usasse um traje especial para receber a visita da rainha Vitória. Foi criado, então, o casaco de sarja azul, com abotoamento duplo, botões dourados e brasão da fragata.





Os remadores passaram a usar esse blazer no dia a dia, fazendo com que ele tornasse um símbolo de estatuto. Outras modalidades desportivas – equitação, cricket, caça, tênis e vela – rapidamente quiseram adaptar o mesmo estilo.





A peça masculina agradou tanto que, com a influência das guerras mundiais, a moda feminina passou a ser influenciada pelo estilo dos homens. Coco Chanel foi a grande percursora ao recriar o blazer, adaptando-o à silhueta das mulheres.





Na década de 1970, Yves Saint-Laurent apostou na sofisticação e seus blazers se tornaram populares entre as executivas. Armani ficou célebre, nos anos 1980, por repensar o tradicional blazer e transformá-lo numa versão mais descontraída e minimalista. A partir daí, o casaco se manteve como ícone fashion.





A influenciadora de moda Juliana Cunha, também atuante na área jurídica, tem o blazer como uma peça inovadora em suas composições, sejam elas para trabalho ou lazer.





“Devido ao meu trabalho, possuo variados modelos, cores e cortes de blazer. Justamente por isso, busco não limitá-lo a vestimenta corporativa. Eles compõem de combinações para o almoço de família ao look reservado para um jantar ou evento mais chique”, comenta.





Juliana lembra que a peça é “superversátil”. Combina com calça jeans, em look atemporal, e com shorts, parceria casual e confortável. Também vai bem com camisa, saia, camiseta e vestido, por exemplo.