Algumas observações sobre o meu 'banho de TV' de cada dia

Quando Dubai entrou na moda, acho que nos anos 80, começo dos 90, o que mais me chamou a atenção foi a primeira classe da linha aérea – acho que o nome é Qatar Airways –, que tinha chuveiro para o passageiro tomar um bom banho durante a viagem. Achei o máximo, depois de uma boa noite de sono, passar por uma chuveirada em pleno ar. Assuntei daqui e dali, e essa vontade custaria cerca de R$ 15 mil, só a ida. É claro que achei muito melhor usar o chuveiro doméstico.





Mas o país de Mohammed bin Rashi al Maktoum se tornou o sonho de viajação dos deslumbrados porque passou a significar turismo para ricos. Depois que vi o maior e mais caro hotel do mundo num programa de TV, agradeci a prudência de nunca ter sucumbido à curiosidade.





Nunca vi nada mais jeca e tenebroso, com aqueles dourados por tudo quanto é lado e o veludo vermelho completando. Não posso saber como é que uma pessoa nasce num país como o Brasil, com rica descendência portuguesa, conhece Ouro Preto, com todo aquele barroco, nossa riqueza cultural, e pode maravilhar-se com aquela esbanjação de mau gosto.





Realmente, o país é o mais rico do mundo, tudo lá é para maravilhados possuidores de uma grana preta e com muita vontade de maravilhar os patetas. Deslumbramento é isso aí, o mais é bobagem.





Com o aumento da idade, tenho aprendido, a cada dia, que a imaginação deve ser bem cuidada. Como não existe nada mais neste mundo de distração além de ler e ver TV, deixei-me conquistar por um sorvete que o McDonald’s mostra dia e noite para atrair o paladar de quem gosta de sundae. Fiquei mais do que atraída por um deles, que mistura o sabor creme com creme de chocolate e termina com dois biscoitos espetados. O resultado foi igual – mas bem mais barato – ao desejo sufocado de tomar banho de chuveiro em avião para Dubai.





O funcionário que serve o sorvete passa apenas uma camada mequetrefe no copo de plástico, para dar a impressão de creme de chocolate, e enche o recipiente de sorvete de creme comum, sem nenhum sabor. Tolice pura, enganação sem necessidade. Não era melhor compor o sundae com duas quantidades iguais do sorvete? Poderia até custar mais do que os R$ 8 cobrados, mas a gulodice do cliente seria atendida.





Aliás, esse banho de TV que somos obrigados a receber o dia inteiro, nos jornais de todas as emissoras, oferece uma atração extra a quem já se cansou do bate-boca de comadres sobre a vacina contra a praga que está acabando com o mundo. Na programação que registrou os detalhes da cassação de Trump, que não terá o menor efeito prático, passei o tempo avaliando como os deputados norte-americanos vão votar. Os homens ganham de longe das mulheres, alguns de ternos especialmente bem cortados, todos de gravata e cores sóbrias. Elas, coitadas, dão duas lições: de sobrepeso, uma constante daquele país, e de deselegância.





A única deputada que votou bem-vestida, pelo menos na minha discutível avaliação, foi a que apareceu com um perfeito terno safári azul-escuro, que, pela chiqueza, tinha tudo para ser italiano. As mais contidas apareciam de saia ou pantalona e suéter de frio, não pegavam no mau gosto.





Sem sair da TV, é realmente impressionante o mau gosto da maioria das apresentadoras, não sei quem cuida do guarda-roupa delas. A parte inferior é sempre pantalona básica ou cheia de detalhes. O preto é raro, as cores gritantes são as mais escolhidas. A combinação com o top é uma agressão ao mais primário conhecimento, mesmo que a tendência da moda atual seja a agressividade, a quebra de tradições. Usar pantalona verde-maravilha com blusa turquesa não é moda em lugar nenhum do mundo. Mas a combinação não é incomum.