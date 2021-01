É importante manter a qualidade de vida dos idosos durante a pandemia

Artesanato, pintura, culinária e jardinagem são opções de lazer para os idosos durante a pandemia (foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press %u2013 19/9/11)

Há quem diga que a juventude é a melhor época da vida. No entanto, a senioridade talvez possa ser considerada a mais almejada. Afinal, quem não quer viver 80, 90 ou até ser centenário? É importante ressaltar, no entanto, a enorme diferença entre viver e sobreviver, o que chamamos de qualidade de vida. Não apenas o Brasil, mas todo o mundo está passando por um processo de envelhecimento populacional. É natural, então, que essa pauta venha cada vez mais à tona. Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado em abril de 2020, os idosos representam 10,53% da população brasileira, aumento de 20% em relação a 2012, quando a proporção de idosos era de 8,8%. Em 2050, esse número será ainda maior. Por isso, garantir uma boa qualidade de vida para essa parcelada da população é tão crucial.





Complementar ao estudo da FGV, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida continuará em ascensão. A informação mais recente é que ela se aproxima dos 80 anos em estados como Santa Catarina (79,1), Espírito Santo (78,2) e São Paulo (78,1), além do Distrito Federal (78,1). No restante do território nacional, também foi registrada alta. À medida que a população se tornar mais idosa, veremos mais pessoas em busca de atividades que promovam autoestima, bem-estar e, claro, felicidade.





Os idosos já viveram o que a sociedade geralmente considera como "anos de ouro" e sabem o que a vida tem a oferecer. E eu garanto que, por trás dos passos atentos e vagarosos, há pessoas que desejam viver o mais ativamente possíveis, ainda que com algumas limitações. Permitir que esses indivíduos tenham qualidade de vida proporciona saúde, tanto física quanto emocional, além de trazer prazer e satisfação.





O “English longitudinal study of aging” (Elsa), maior estudo britânico sobre longevidade, fez uma análise com 3.200 pessoas e constatou que os indivíduos com mais de 60 anos que se sentiam mais satisfeitos com a vida apresentavam menos limitações na realização de suas atividades diárias. Sendo assim, é possível verificar que existem diferentes fatores que proporcionam essa sensação positiva, entre eles ser ativo e se sentir útil, aproveitar a vida, realizar sonhos, socializar com familiares e amigos, fazer planos e investir em qualidade de vida. Para que a pessoa permaneça tão ativa quanto na fase adulta ou, ainda, desenvolva hábitos saudáveis de desenvolvimento social, cognitivo e físico durante a fase idosa, um fator que influencia e muito para a realização de atividades satisfatórias e que geram bem-estar e prazer é incentivo por meio de familiares e de amigos.





A prática constante de atividades físicas, nesse sentido, pode melhorar a mobilidade e aliviar as dores. Além disso, a alimentação adequada garante mais disposição e saúde. Ambos, é claro, sempre guiados pela ajuda de um profissional. Normalmente, quando chega a fase idosa algumas famílias optam por cuidados multidisciplinares para proporcionar cuidado de acordo com as necessidades específicas. A socialização é um fator de extrema importância para uma longevidade agradável e com felicidade, seja a convivência com a família, entre amigos ou em residenciais.





As relações humanas amenizam os sentimentos de solidão e a carência, comuns nessa fase. É evidente, contudo, que a pandemia e a obrigatoriedade de distanciamento social dão outro peso a essa necessidade. Para combater o isolamento, há alternativas como artesanato, pintura, culinária, jardinagem e outras opções de lazer. A tecnologia tem sido uma importante aliada durante esse período. É possível se conectar via telefone, e-mail ou videochamada, amenizando, um pouco, a sensação de isolamento.





Durante a pandemia, muitos idosos descobriram ou estreitaram suas relações com a internet, que, além dos contatos com conhecidos, dá a possibilidade de realizar cursos e estimular aprendizados, que muitos não dominavam anteriormente. É importante atentar-se ao fato de que a qualidade de vida está diretamente ligada às preferências e à rotina de cada um. O que diverte alguns, pode deprimir outros. A chave é ouvir e estar disposto a mostrar opções. Ter a mente vazia pode ser especialmente danoso para os indivíduos com mais de 60 anos, considerando a quantidade de tempo livre disponível. Quando esse tempo envolve muita solidão, pode gerar quadros clínicos de doenças emocionais, como ansiedade, estresse e depressão.





Pesquisa liderada pelo IBGE revelou que a depressão é a doença mais comum nos brasileiros entre 60 e 64 anos. Já um levantamento do Núcleo de Estudos em Saúde Pública e Envelhecimento da Fundação Oswaldo Cruz e da UFMG mostrou que, de 1997 a 2012, o consumo de antidepressivos por idosos passou de 8,3% para 23,6%. Por isso, esses processos de socialização são tão necessários. Sendo assim, é preciso lembrar constantemente que nossos idosos precisam de atenção direcionada, cuidado, carinho e equipe médica especializada. Atentar-se a essas necessidades e buscar a qualidade de vida beneficiam não somente os idosos como seus familiares, pois garante a ambos tranquilidade e bem-estar. (Informações de Ana Catarina Quadrante, geriatra e gerontologista)