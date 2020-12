Jornada Solidária Natal em casa

(foto: Marcos Vieira/em/d.a press)

Jornada Solidária Estado de Minas não fará a sua tradicional Festa de Natal para as crianças das creches beneficiadas, por causa da pandemia.



A solução encontrada foi fazer uma campanha para comprar brinquedos padronizados, que serão enviados para as creches.



Apesar de não estarem com aulas presenciais, alguns funcionários estão indo às creches e eles acionarão as famílias, que buscarão os presentes. Alguns voluntários da Jornada estão embrulhando os presentes, que serão entregues esta semana. As famílias receberão cestas básicas. A campanha já arrecadou mais de R$ 75 mil. Empresas e pessoas interessadas em contribuir podem enviar e-mail para jornada@uai.com.br.





DE NOVA YORK

para o mundo





Andressa Furletti, filha de Gina Furletti e Sebastião Bomfim, mora há anos em Nova York e fundou por lá, com alguns amigos, o Grupo Dot Br (Grupo Ponto Br) de teatro. Já ganhou prêmios e tem se destacado cada dia mais no cenário das artes. Com a pandemia e o uso da tecnologia, o mais recente trabalho da turma está disponível para o público, pelo Youtube, até 20 de dezembro. Trata-se do espetáculo Dentro do coração selvagem, uma experiência imersiva baseada na obra de Clarice Lispector, com transmissão do Gather Town. Andressa é escritora, diretora e atriz do espetáculo. Apesar de exibida em NY, a maior parte é em português com legendas em inglês. O trabalho está bem interessante, com encenação em diversos andares, e cada cômodo conta uma

história. Vale a pena conferir. Para acessar www.group.br.com/dentro-do-coracao-selvagem





MÉDICO

de família





O Vera Cruz Hospital inaugurou na última terça-feira o espaço Cuidado Integrado, focado no programa de Atenção Primária à Saúde (APS), trazendo a figura do médico de família na saúde suplementar. Segundo Daniela Osório, gestora de Inovação, o médico de família é capaz de resolver até 92% dos problemas de saúde e, junto com uma equipe multiprofissional, realiza um plano terapêutico personalizado para cada paciente. A grande diferença da equipe da Atenção Primária é que ela retira a doença do centro do cuidado e coloca a pessoa, dando atenção ao que importa para adquirir uma vida saudável e feliz. Como 50% das causas de doenças são originárias dos hábitos de vida, o programa conta com uma equipe multiprofissional, capaz de cuidar da saúde de forma geral.









HOMENAGEM

merecida





A renomada projetista mineira de ar-condicionado e acústica, a engenheira mecânica Sandra Botrel, foi homenageada na última quinta-feira, durante a 59ª Noite do Pinguim. A festa é a tradicional confraternização dos profissionais do setor, promovida pela Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), realizada anualmente em São Paulo. Por causa da pandemia, a grande festa não ocorreu, mas os profissionais não abriram mão de fazer a homenagem anual, destacando o profissional nacional de maior reconhecimento. A entrega da placa foi durante reunião da diretoria, transmitida virtualmente, com direito a música ao vivo e brinde.

CABELOS

em alta





Nesta quarta, dia 9, o ator e empresário Malvino Salvador estará em BH inaugurando uma unidade da Mais Cabello, da qual é sócio. A clínica, que é referência em transplante capilar, já está com mais de 50 agendamentos antes mesmo de abrir as portas. Implante de cabelos é o terceiro procedimento estético mais procurado pelos homens, perdendo apenas para rinoplastia e lipoaspiração.

Somos

Comunidade





O projeto Somos Comunidade, idealizado pelo Instituto Unimed-BH e produzido pela Coreto Cultural, se transforma em programa de cultura e educação, passando a ter uma participação maior dos moradores da Comunidade do Morro das Pedras, onde é desenvolvido desde 2007. Com o cenário trazido pela pandemia, o programa vai funcionar de formato híbrido, mesclando intervenções artísticas presenciais ao lado de atividades virtuais e está sendo desenvolvido em cinco etapas: Mapa Afetivo, HackaCom, Formação, E-Festival e Morro Talks. A partir das soluções propostas pela própria comunidade, o programa, que teve início em setembro, será finalizado em junho de 2021. “O Somos Comunidade materializa um dos pilares da Unimed-BH e do Instituto Unimed-BH, que é o cuidado com a comunidade e o fomento da economia criativa, reafirmando-se não somente como um produto cultural, mas como um instrumento de transformação social”, avalia a diretora Institucional do Instituto Unimed-BH, Maria das Mercês Fróes. Todos os detalhes estão no site oficial www.somoscomunidade.com.br .

GISCARD

modernidade à francesa





A morte de Giscard d’Estaing, aos 94 anos, levou um dos representantes mais importantes do período decisivo para definir o futuro da França, a chamada V República. Colocado pela História entre a conturbada a fase comandada pelo general De Gaulle e a proposta utopista do socialismo de Miterrand, investiu na modernidade & modernização para reformar o país. Com essa atitude, criou o ambiente para os franceses prosseguirem em sua tradição democrática, sem comprometer o desenvolvimento e preservar os seus principais avanços sociais. Foi o mais jovem presidente francês até então - eleito aos 48 anos.

EXPOMINAS

retorno artesanal





A realização do primeiro evento presencial no Expominas, após quase um ano parado em razão da pandemia, causou rebuliço maior do que esperado. Realmente, a 31ª Feira Nacional de Artesanato levou até lá compradores daqui e de outras regiões do pais. Os arranjos natalinos com pegada cultural brasileira foram os de maior sucesso. Para uma promoção que, na realidade, foi uma espécie de recomeço do pavilhão (após servir de hospital, pouco utilizado), esteve pra lá de bom.

Rosely, Luciano e Fernanda Rogério de Castro (foto: Divulgação)

COM GOSTO DE

quero mais





Desde a última sexta-feira, Luciano Rogério de Castro mergulha em novo projeto, depois de trafegar por vários empreendimentos. Agora, resolveu apostar no sorvete. A ideia surgiu quando ele e Rosely ficaram conhecendo, no Rio, o Toutsie Brasil, um sanduíche de sorvete. Acabam de abrir no Boulevard Shopping uma loja da gostosura,junto com a filha dele, Fernanda. A novidade une macaron, o clássico doce francês, com uma bela fatia de sorvete, misturando texturas e sabores. A novidade está correndo vários estados e os criadores foram Rodrigo Wanderleu e Fernanda Quintanilla. Vale mais do que a pena experimentar.

DEZEMBRO

virando a página





Finalmente o mês de dezembro chegou, marcando os últimos dias do pior ano para o mundo no pós-Guerra. A pandemia do COVID-19 mudou tudo, desde o modo de convivência humana ao surgimento de novos sistemas de comércio e muito mais. Por isso mesmo, as mensagens de Natal (que chegam via internet, claro) enfatizam, em sua maioria, a esperança em recomeçar tudo em 2021. Amém!

As irmãs Daniela e Claudia Fagundes (foto: Gadyston Rodrigues/em/d.a press)





PERSONALIDADE DO ANO

França-Brasil





Thierry Fournier, CEO Brasil e Latam da Saint-Gobain, foi eleito a personalidade do ano de 2020 da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP). A homenagem foi anunciada durante o evento on-line de comemoração dos 120 anos da Câmara Francesa no Brasil. O Grupo é conhecido pelas soluções voltadas ao mercado da construção, com materiais com foco na construção sustentável e preservação dos recursos do planeta.









PALESTRA

na AML





O poeta mais interrogativo da língua portuguesa é um mineiro e será tema da palestra de amanhã na Academia Mineira de Letras. “Emílio Moura: itinerário em dúvida” será apresentado pelo professor Sérgio Alcides. O vídeo estará disponível no YouTube da AML, a

partir das 11h.

MATER DEI NA

luta anual - gratuita





No último sábado, 28/11, aconteceu a 10° edição da campanha Mater Dei na Luta Contra o Câncer, uma iniciativa da Rede Mater Dei de Saúde para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, os dois tipos que mais acometem mulheres e homens, respectivamente. Assim como nos anos anteriores, foram disponibilizados 100 exames de mamografia para as mulheres e 100 exames PSA (exame de sangue para detectar alteração na próstata) e toque retal, caso necessário, para homens. Além disso, foram realizadas consultas com médicos para avaliação do resultado. Pacientes que tiveram alguma suspeita irão realizar consulta de retorno e remarcações de exames complementares, para posterior encaminhamento. “Mesmo em tempos de pandemia, exames de rotina e preventivos não podem esperar, por isso mantivemos a campanha e atendemos, com toda segurança, as 200 pessoas inscritas. Mais uma ação social importante da Rede Mater Dei de Saúde, que contou com o apoio da comunidade Mater Dei. Obrigado a todos os colaboradores e médicos que se engajaram na campanha, voluntariamente”, destaca Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei. Para esta edição, realizada em meio à pandemia, foram seguidos protocolos de atendimento para garantir a segurança assistencial de participantes, das equipes de apoio e também de clientes em atendimento, com fluxos de entrada e saída diferenciados e equipamentos de proteção individual para todos. Para o coordenador do Hospital Integrado do Câncer Mater Dei, Enaldo Melo, foi preciso realizar algumas adaptações para que essa edição ocorresse sem prejudicar o atendimento aos participantes. “Usamos um modelo um pouco diferente do usado nos anos anteriores: por conta da pandemia seguimos um modelo de atendimento mais rápido. Fizemos um mutirão de atendimento para avaliar os exames de mamografia e de PSA e mais uma vez conseguimos realizar uma grande campanha.”A iniciativa Mater Dei na Luta Contra o Câncer faz parte do programa “Pra você ficar bem”, que reúne as ações socioambientais da Rede e é uma ação integrada com a participação voluntária das equipes da mastologia, mamografia, anatomia patológica, oncologia, urologia e ultrassonografia, laboratório de análises clínicas, além das equipes de apoio da Rede.





JABUTICABA

sabor de Minas





O movimento feito em Sabará para valorizar a nossa jabuticaba vai dando bons resultados – alguns deles surpreendentes. Mesmo com as restrições sanitárias que levaram a ultima edição do festival sabarense ser vitual, os subprodutos da frutinha deliciosa ganham espaços. Assim, nos supermercados de prestígio, já podem ser encontrados vinagre balsâmico, mostarda frutada, geléias, molhos e muito mais – todos com o sabor de jabuticaba. Sem contar os docinhos, balas, trufas, etc. Um sucesso de marketing que poderia servir para tantos outros produtos mineiros – que ficam escondidos nos quintais do interior .

ANASTASIA

politica maiúscula





Sempre antenado na cena política do país, o senador Antonio Anastasia postou em seu Instagram mensagem parabenizando os prefeitos eleitos no último dia 15. Em seu texto assinalou, especialmente, o prefeito da capital, Alexandre Kalil, assinalando sua votação expressiva e campanha sem ataques aos concorrentes. Outra homenagem bacana feita pelo senador foi dirigida às prefeitas eleitas – com destaque para aquelas que venceram no segundo turno, vale dizer, nas cidades mais populosas do estado – fora a capital. Há de se frisar, ainda, que a recente conquista de Anastasia em relação à Lei Kandir é uma das medidas mais importantes para a economia mineira.

APLICATIVOS

uber em queda





Após pipocarem rumores aqui e ali em relação às dificuldades de operação do aplicativo Uber, parece que a coisa tomou vulto maior do que esperado. O fato é que em várias regiões do país, principalmente nas capitais, são inúmeras as reclamações sobre cancelamentos sucessivos de corridas já aceitas e aplicação de taxas na conta dos usuários por falhas cometidas pelo próprio aplicativo. Mas a gota que fez o copo transbordar foi o sumiço dos carros – deixando o usuário esperar até 20 minutos. Alguma coisa deve estar muito errada nisso tudo.

EXPOSIÇÃO

"Conversas Diplomáticas"





Os galeristas Flávia e Lúcio Albuquerque são mesmo ousados e dinâmicos. Ao mesmo tempo em que se ocupam da Casa Albuquerque, em Brasília, se debruçam de corpo e alma no calendário de exposições da Celma Albuquerque Galeria de Arte, aqui de Belo Horizonte. A mais nova exposição é a "Conversas Diplomáticas", que conta com a participação de vários artistas representados pela Galeria. Entre telas, esculturas e instalações, a mostra dá início a uma série de exposições coletivas relacionadas que têm como base a "conversa" entre os artistas. A ideia central do projeto é a aproximação entre os trabalhos dos artistas participantes, seja por semelhanças ou diferenças, sempre na busca pelas reverberações dialéticas. A mostra poderá ser visitada até 12 de dezembro.

POR AÍ...





A Merci Whit Love, marca mineira de acessórios premium feitos em couro, abriu loja no Shopping Cidade Jardim (São Paulo) com absoluto sucesso. O espaço é lindo e fica ao lado da Montblanc. Para o Natal, a grife criou kits especiais - além de manter sua linha personalizada.





O tremendo susto que Valéria Prates e Marco Túlio Miranda levaram com o incêndio no espaço do Mariângela Buffet, felizmente, ficou nos prejuízos materiais. Mas há de se dizer que esses foram consideráveis, com perda total do que lá estava. Batalhador, o casal de empresários continua o seu trabalho com a dedicação de sempre.





A temporada de bazares natalinos começou com força total. Além da feira na Galeria da Fiemg, que foi ao ar nesta semana com marcas mineiras de moda (entre elas, as bolsas de Cellso Afonso), também a Quermesse da Mary vai ao ar no antigo espaço da Mary Design, na Serra. Funciona nos fins de semana de dezembro, a partir das quintas-feiras.





A turma do sapato & bolsa prepara seus lançamentos para inverno 2021, durante a Couromoda – que acontece (em janeiro) no Expor Center Norte . Paralemente, vai ao ar a Nova Serrana Feira e Moda – SP, entre os dias 11 e 13, no Anhembi. Obviamente se o lockdown (por causa da covid-19) não voltar até lá.