Liliane Carneiro Costa soprou velas na última quinta-feira, e comemorou a data, em petit comitê, ao lado do namorado, Gustavo Bautista. Em tempos de pandemia e começo de flexibilização, a escolha foi um jantar para seis amigos no restaurante Gero e depois o casal passou a noite na principal suíte do hotel Fasano.

SEMINÁRIO

Acessa BH





De 26 a 30 de outubro, será realizado o primeiro Seminário Acessa BH, que vai abordar a questão da acessibilidade na cidade. Idealizado para ser presencial, devido à pandemia passou para o formato virtual, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube (http://tiny.cc/75otsz) , tradução de libras e acesso gratuito, mas precisa fazer cadastro pelo Sympla. Serão realizados cinco debates, sendo que parte dos convidados são pessoas com deficiência. Entre os temas a serem abordados estão: políticas públicas e legislação vigente que trata da acessibilidade no Brasil; mobilidade urbana, tratando sobre como aplicar seus princípios do desenho universal em busca de uma cidade inclusiva; acessibilidade nas artes, debatendo os modos de acessar a cidadania cultural; o que pode o corpo?, quando, a partir dessa pergunta, artistas com alguma deficiência ou que trabalham com arte e acessibilidade compartilham suas experiências; e audiodescrição, falando sobre a importância e os desafios da acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Entre os participantes estão o escritor Pedro Muriel e a jornalista, escritora e compositora Brisa Marques. De acordo com o Censo 2020, realizado pelo IBGE, estima-se que cerca 24% da população brasileira tenha algum

tipo de deficiência.

ARTE

Solo Negro





A edição do Solo Negro 2020 será apresentada virtualmente, de 22 a 25 de outubro. Idealizado por Maurício Tizumba (Cia Burlantins), o projeto se propõe criar um espaço de difusão do trabalho de artistas negros da cidade com espetáculos que dialoguem com a cultura afro-brasileira contemporânea ou tradicional, e que tenham um formato solo. Na programação estão quatro espetáculos que trazem a diversidade cênica em seus roteiros, incluindo circo, dança e teatro. Os espetáculos serão exibidos no canal youtube.com/ciaburlantins, de quinta a domingo (22 a 25/10), sempre às 20h, gratuito.





HOMENAGEM

Clube da Esquina





Hoje, às 18h, a Banda Equatorial, que tem um repertório voltado para celebrar o Clube da Esquina, vai realizar uma live com o show Dia Equatorial – O som das montanhas, em homenagem ao movimento artístico e cultural nascido em Belo Horizonte, no fim da década de 1960. A transmissão será pelo YouTube e Facebook do Bar do Museu Clube da Esquina, com acesso gratuito. O poeta gaúcho Fabricio Carpinejar, que adotou a capital mineira como sua casa, vai participar e falará sobre a sua relação com as canções do Clube da Esquina.

EXPOSIÇÃO

Com agendamento





A Galeria Celma Albuquerque abre a exposição Natura, com obras de Cláudia Jaguaribe (fotografias) e Mariannita Luzzati (pinturas). Por causa da pandemia, não haverá vernissage, mas a agenda está aberta para agendamento de visitas presenciais, que serão com público limitado. As obras são o resultado de pesquisas feitas pelas artistas relacionadas à natureza, à cultura no contexto do jardim e ao fenômeno da vegetação migrante, tendo como ponto central a diversidade da paisagem brasileira. A mostra, que já passou por Brasília (Casa Albuquerque), sob o comando dos galeristas Flávia e Lúcio Albuquerque, fica em cartaz até 18 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e aos sábados, das 11h às 13h.

ARQUITETURA

liderança feminina





Em momento em que tudo que é feminino vira feminismo, as mulheres têm realmente algo a comemorar pela dimensão da sua recente conquista. Trata-se da escolha de Maria Elisa Baptista para a presidência do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), que, pela primeira vez, terá uma profissional do sexo feminino ocupando a função. E já chega com uma baita responsabilidade, que é a comemoração dos 100 anos da entidade. Além de arquiteta, ela é também urbanista.





MODELOS

acusações & polêmicas





Vira e mexe um assunto polêmico ligado à vida profissional das modelos de moda ganha o noticiário. Desta vez, foi em dose dupla. Primeiro, uma acusação saída de Londres diz que algumas agências transformam os seus investimentos nas carreiras das meninas em dívidas para as aspirantes. Ou seja, se não fizer sucesso tem que pagar os gastos – embora isso não fique claro no contrato inicial. Depois, ex-modelos (algumas já idosas) entraram na Justiça francesa acusando seu antigo agente de assediá-las quando eram jovens. Resumo da ópera: culpar alguém pelas derrapagens juvenis começa a render dinheiro na aposentadoria.

PALESTRA

especial





A trajetória pessoal e profissional do ex-presidente Pedro Aleixo será tema da palestra desta terça-feira, dia 6, na Academia Mineira de Letras. O acadêmico padre José Carlos Brandi Aleixo será o palestrante, que falará da vida e obra do 16º governante da República do Brasil. O conteúdo pode ser assistido no canal de YouTube da AML (youtube.com/c/Academia MineiraDeLetras), a partir das 11h.





PRÊMIO

UBC 2020





O prêmio anual da União Brasileira de Compositores terá programação especial on-line até 9 de outubro. Herbert Vianna foi o vencedor e ganha documentário sobre sua obra, que será lançado quarta-feira (7), Dia do Compositor Brasileiro. "A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê." Os versos de Alagados, escritos por Herbert Vianna, não poderiam soar mais atuais, especialmente em tempos de pandemia. Para assistir à programação do prêmio basta entrar em http://www.youtube.com/UBCMusica. A direção é de Daniel Ferro.

SUCESSO

em Portugal





A modelo Ana Grebler, filha da estilista Liana Fernandes, mudou-se recentemente para Portugal em busca de oportunidades de trabalho e já foi convidada para atuar em algumas campanhas. Por aqui, a mãe está lançando mais uma coleção cápsula da sua marca, a Liana Atelier, conhecida por seu estilo atemporal e por seguir o modelo slow fashion.





ECOLOGIA

jardins da discórdia





A falta de conexão entre o idealizado e o realizado chegou aos chamados jardins verticais – a duvidosa solução para aumentar os espaços verdes em alguns ambientes. A festejada instalação de um deles em uma parede nua de prédio paulistano resultou em plantas secas e xingamentos dos moradores do condomínio que abrigava – por causa da umidade e dos insetos entrando nos apartamentos. Quem conhece jardins, sabe bem desses ‘efeitos colaterais’. Não é fato novo: a maioria dos ecológicos teóricospouco sabe ou entende de natureza.

PRADA

Leilão pela educação





Prada e Sotheby’s revelam itens únicos do leilão Tools of Memory, que tem como principal missão arrecadar fundos para a ONU, Unesco e seus esforços para a educação ao redor do mundo face à perturbação sem precedentes causada pelo COVID-19. A Prada doará os lucros arrecadados para beneficiar especificamente a nova campanha da Unesco, intitulada Keeping girls in the picture, e a Flagship de Gênero da Global Education Coalition. A venda inclui 72 lotes no total e está aberta para licitação no site da Sotheby’s até 15 de outubro.





GALA

Jantar virtual





Em 27 de outubro, o Instituto Ronald McDonald promoverá jantar de gala virtual para arrecadação de recursos em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil. A edição especial deste ano terá o formato virtual, com transmissão exclusiva de cerimônia e show para convidados por plataforma de streaming, a partir das 19h30, e reunirá empresas de diversos segmentos. O evento será conduzido pelo apresentador Celso Zucatelli, com a participação especial da atriz Thais Fersoza e show exclusivo do cantor Michel Teló. O jantar será assinado pelo restaurante Maremonti Trattoria, em São Paulo, e Rubayat, no Rio de Janeiro, que, por meio de seu serviço de delivery, entregará o menu na residência dos convidados.





BOTÂNICA

em foco





Inhotim está com nova mostra: a exposição botânica das plantas da família Araceae (antúrio, copo-de-leite, taioba, inhame, costela-de-adão, etc.). São mais de 3 mil espécies que compõem a exposição virtual do Instituto no Google Arts and Culture.

MAIS UMA

porta fechada





Mais uma baixa comercial na cidade: a Meniax, marca especializada em underwear e roupas para homens descolados, fechou as portas . Revelação no mercado, foi uma das participantes do projeto Ready do Go, chancelado pelo Sindivest-MG, no Minas Trend, e ganhou a admiração dos jurados do concurso, ficando com o primeiro lugar. A pandemia tornou o negócio inviável.

CURSO

Poder do estilo





Ana Letícia Mattos, que divide o ofício de advogada com a administração e conteúdo do site Anita Bem Criada, lança o curso O poder do estilo em plataforma on-line. Estarão em evidência temas como imagem, tipo físico, o poder das cores, guarda-roupa inteligente, técnicas e ferramentas de styling e produções de moda, entre outros. Ana Letícia se tornou estudiosa do assunto e atua há 10 anos nesse mercado.

PRó- TIRADENTES

final feliz





O Festival de Gastronomia Tiradentes, que acaba hoje (4), este ano teve um propósito bem definido: ajudar na recuperação da cidade que o recebe de braços abertos há mais de 20 anos. Por isso, adotou o prefixo "Pró" ao seu nome. E além de se chamar 23º Festival Cultura e Gastronomia PRÓ-Tiradentes, ações efetivas foram feitas na cidade, como a renda da venda de todos os pratos revertidas integralmente aos restaurantes. Além disso, o projeto Fartura de Amor teve continuidade com distribuição de mais de 2.500 pratos em Tiradentes e BH e mais de mil cobertores a entidades carentes. Na ação deste domingo (4), os chefs Marcelo Hadadd (restaurante Paladino, BH), Vicente Teixeira (restaurante Estalagem do Sabor, Tiradentes) e João Lombardi (restaurante Ora Pro Nobis, Tiradentes) se reúnem para preparar um delicioso arroz com legumes e sobrecoxa de frango que será servido na Região do Campo das Vertentes.





AZUL

voos atlânticos





Quem se arriscou a curtir o verão europeu com um giro em Portugal, passou aperto na volta de lá. O fato é que , com a TAP em situação periclitante, a Azul tornou-se a única empresa aérea partindo de Lisboa ou Porto diretamente para o Brasil. Mas além dos seus próprios clientes, tem que absorver os passageiros da empresa portuguesa e também pegar alguns que fazem triangulação (vindos dos Estados Unidos) pela United, já que esta reduziu seus voos para cá. Resultado: aviões lotados e longa espera para um assento.





Mood

Festival de moda





Ao que tudo indica, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, apesar dos empecilhos do ano eleitoral, está interessada em viabilizar a segunda edição do Mood – Festival de Moda de Belo Horizonte, em dezembro. Programado para maio, o evento não ocorreu devido à pandemia. Na semana passada, representantes da Frente da Moda Mineira estiveram em conversa com a secretaria, para a qual apresentaram um projeto. Uma das áreas mais atingidas pela crise sanitária, a moda está vivendo um dos seus piores momentos econômicos, levando em conta que todos os eventos de comercialização de coleções em Belo Horizonte foram cancelados em 2020.

POR AÍ...





A Alfazema, que está no mercado há quase 40 anos, entra em fase nova com a coleção de verão 2021, lançada nesta semana, sob a direção de Julia Dias e Flávio Costa – cuja família é também do ramo. Criada por Beth Atheniense e Acila Mara Campos Pires, nos tempos recentes estava sob comando desta última e sua nora, Jacqueline Gianetti. A coleção está muito bacana e respeita o DNA da grife, isto é, um estilo clássico moderno com visual mais leve e atual. No varejo, continua atuando no endereço do bairro Santo Antônio.





A Fundação Libanesa entregou a Medalha do Mérito Líbano-Brasileiro ao juiz Elias Charbil Abdou Obeid. Solenidade presidida pelo presidente da Fuliban, Frederico Aburachid, foi via internet – já que as aglomerações continuam proibidas. Ele destacou o exemplo profissional do homenageado para a comunidade oriunda daquele país.





Com lives e palestras variadas, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) comemorou seus 80 anos de fundação. O momento não poderia ser mais adequado: nunca a cadeia produtiva da moda precisou tanto buscar apoios – trabalho essencial da entidade.





Para quem está com viagem marcada para Paris, o programa da vez é visitar o Museu da Moda, totalmente remodelado. O fato está sendo marcado por uma megaexpô sobre a trajetória de Chanel. Imperdível.