Agência apresenta desfile on-line de moda infantojuvenil

Desfile de moda infantojuvenil será exibido neste sábado, no canal da Top Agency no YouTube (foto: Top Agency/divulgação)

A crise no mercado de moda fez com que muitas marcas se reinventassem buscando um novo espaço ou um nicho mais promissor. O redirecionamento atinge tanto empresas grandes e poderosas quanto as pequenas e vulneráveis, particularmente as grifes que trabalhavam com o segmento festa.





Na ausência de um calendário social, elas se voltaram para a produção de roupas para o dia a dia e ainda tateiam a respeito de qual caminho seguir. Outras passaram a incluir em suas ofertas a linha home, já que a casa ganhou um novo status com a crise sanitária.





O cancelamento dos eventos de moda também gerou prejuízo para as empresas que atuavam na área. No caso de Taciana Teodoro, dona da Top Agency, a pandemia produziu efeito diferente. Em vez de lamentar o prejuízo, ela resolveu partir para a ação e investir em uma nova sede da empresa, no bairro de Lourdes, acreditando que tudo passa e que, quando passar, um ponto na Zona Sul da cidade possibilitará mais chances de negócios.





Localizada na galeria Contorno Plaza, o projeto leva a assinatura da arquiteta Mariana Campos e exibe ambientes contemporâneos e confortáveis para contemplar as diversas frentes de trabalho que a Top quer abarcar. Um dos pontos fortes é o estúdio fotográfico com tecnologia de ponta, que abriga uma passarela para desfiles on-line e está preparado para atender às demandas do mercado publicitário, inclusive para produtos voltados para o e-commerce.





Responsável por produções importantes no calendário da moda mineira, entre elas o Barro Preto Fashion Day e o Mostra Moda Kids e Teen, a Top Agency inovou e criou o primeiro Fashion Web Show, dirigido ao segmento infantojuvenil, no qual é especializada: a agência conta com o maior cast de modelos mirins de Minas Gerais.





O primeiro desfile será neste sábado (3), às 18h. Eles foram gravados em uma sala adaptada e equipada com som, vídeo, iluminação, cenários e painel de LED. O objetivo era criar um clima que remetesse ao real. Levando em conta os cuidados com o protocolo sanitário, cada performance foi registrada individualmente, com posterior edição e compilação do material. A reprodução será feita via YouTube da Top Agency.





Desta vez, as coleções para a primavera-verão de quatro marcas – Have Fun, Amo Pink, Gabriela Aquarela e Digi com Você – ganharão as passarelas. Como o evento tem proposta sustentável e inclusiva, a MF Fashion mostrará suas roupas elaboradas com garrafas PET e a Lalice Atelier Criativo cria bolsas a partir das lonas usadas no Mostra Moda Kids. A instituição Viva Down participa dos desfiles.





Marcela Jardim, que faz parte da nova geração de cantoras do segmento, faz apresentação musical e o grupo cover Pop Ladies se exibe em vídeo. Para completar a programação, especialista dá dicas de turismo, apontando os principais pontos turísticos da cidade, e Taciana Teodoro ministra um minicurso de fotografia.





Traduzido em libras, o Fashion Web Show beneficia o Núcleo Assistencial Novo Céu através de doações por QRcode.