Nova coleção de Cris Barros se inspira nas cores mexicanas

Cris Barros é realmente uma grife que não se deixa abater pelos acontecimentos mundiais. Mesmo com o recesso, suas coleções são lançadas sempre com o maior sucesso. A mais recente é a coleção SS21, que nasceu a partir de uma fotografia retratando uma cena comum de vida no México, capturada pela artista Tina Modotti. O respeito pela realidade sem artifício registrando pessoas, paisagens e a arquitetura de uma forma sutil e genuína, criou uma visão poética e altamente moderna de vivências latino-americanas, inspirando gerações de artistas que continuam transmitindo esses legados artísticos e, muitas vezes, engajados.

(foto: Bruna Castanheira/Divulgação)



O verão SS21 é uma imersão não somente nesses registros de artistas maravilhosas, mas sim de todas nós, marcando o nosso presente, documentando e homenageando, todos os dias, a riqueza das nossas culturas latinas. Dividida em seis grandes capítulos, a nova temporada da marca explora o “mapa das emoções”, redefinindo o continente através das memórias e vivências de viagem mais marcantes da sua própria equipe, que resultou em várias minicápsulas símbolos da variedade e grandeza das nossas culturas latino-americanas.





A Cápsula El Origen del Mundo é marcada pelo tecido cusco, uma mistura de algodão com linho e bordados criados no ateliê da marca, inspirados em desenhos ancestrais inca e cores vibrantes das paisagens de Cafayate. Paisagens que se encontram em vestidos com e sem manga, assim como na bolsa com alça trabalhada. Destaque para o tricô com motivos latinos e um detalhe superespecial: o pingente morototó, pendurado na calça e desenvolvido de forma sustentável na aldeia indígena Mapuera a partir de sementes colorizadas naturalmente com folhas de karayaru.





A Cápsula La Pampa se destaca pelo bordado "antigua" feito de algodão com linho e inspirado pelas paisagens andinas. Vem enriquecer várias peças "conceito" da cápsula, como uma saia e um vestido. Detalhes de minibordados se encontram também nas mangas das camisas como mais referências ao tema da coleção. O moletom ganha ar sofisticado e sustentável, desenvolvido em algodão ecológico com detalhes de bordados multicoloridos. As apostas dos acessórios são os mocassins em cetim pink, as papetes em couro e o trio de brincos feitos de argolas de tamanhos e cores diferentes.