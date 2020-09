Gente nova Na família

Deinha e Mário Tamm de Lima (foto: marcos vieira/EM/D.A PRESS)

Quem ganhou ânimo novo nesta prolongada quarentena foram Deinha Tamm de Lima e Lúcia Engler, que ganharam seu primeiro bisneto. Nasceu Noa, filho de Natasha No e Engler Tamm. E é claro que os novos vovós, Rosana e Helvécio Tamm de Lima Filho, também estão babando com o novo membro da família.





PODCAST

Justiça merecida





Foi lançado em 12 de setembro o primeiro capítulo do podcast Praia dos Ossos, produzido pela rádio Novelo, de Branca Vianna Salles, do Rio de Janeiro, com uma extensa e meticulosa pesquisa de mais de dois anos feita por Flora Thompson. Trata-se do assassinato de Ângela Diniz, que foi tratado de forma tão machista na época. Neste trabalho, o relato da época e os áudios do julgamento só comprovam isso. Pela primeira vez na história, uma reportagem está mostrando o absurdo de como um crime tão violento foi tratado, transformando a vítima em culpada. A cada sábado é lançado um capítulo, e no de ontem foi o episódio no qual falaram da vida de Ângela, com vários depoimentos de pessoas de Belo Horizonte que a conheceram. Vale a pena ouvir. Para acompanhar a série e

ouvir desde o primeiro episódio é só entrar no link www.radionovelo.com.br/ praiadosossos. Lá também tem imagens da época.





MENINAS

empreendedoras





A segunda edição do Garotas Applicadas, iniciativa da Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura (Avec) com o apoio da BrazilFoundation, está proporcionando educação tecnológica, gratuita, para meninas do ensino médio de escolas públicas de Belo Horizonte e região. Estão sendo realizados encontros com os temas programação, desenvolvimento pessoal, liderança, negócios e empreendedorismo. Quem tiver interesse ainda pode se inscrever pelo formulário disponível no site da Avec – avecmg.org.br. As atividades são gratuitas e realizadas aos sábados, às 10h, até 28 de novembro.





CONTRAORDEM

vamos aglomerar?





Popularizado a partir das novas regras impostas pela pandemia, o verbo aglomerar virou sinônimo de reunião. Só que uma reunião festiva, exatamente no sentido contrário ao significado entendido pelos sanitaristas. O novo código entre os jovens é ‘vamos aglomerar?’, isto é, vamos fazer exatamente o contrário do que estão mandando. E, assim, abre-se mais uma brecha na luta contra o vírus.

BAZAR

Paróquia de Fátima





Padre Fernando marcou para 8 de outubro o bazar anual da Paróquia de Fátima, para arrecadar fundos que são investidos nas obras sociais da igreja: Vida nova sem drogas, Obras Pavonianas, Gestantes Cidadãs, Casa de Apoio dos Moradores de Rua, Sopão, Casa Santa Zita de Idosas Carentes. Para isso, está pedindo doações de roupas, calçados, bijuterias, roupas de cama, mesa e banho, móveis, adornos,utensilios de cozinha, eletro-eletrônicos, livros, etc. Informações e doações na paróquia pelos telefones (31) 3291-5053, 99904-8639.





CIRCULANDO

pelas artes





A Casa Jota abre no dia 1º e vai até 31 de outubro a exposição Mascararte, uma coletiva de 41 artistas e designers que interferiram em máscaras de proteção brancas para mostrar que por mais pesado e triste o momento que passamos, existe também o cuidado e o amor ao próximo na prevenção, e que essas práticas devem ser exaltadas com alegria. A curadoria e expografia das peças são dos artistas plásticos Rafael Abreu e Marcos Esteves. As máscaras para a ação foram produzidas pelo designer Rafael Medeiros, da grife Bird of Prey. Entre os artistas estão Monica Mendes, Isabel Galéry e Cláudia Guerra. A mostra estará disponível virtualmente no site www.libertascoletivode artes.com.br.





***





O ateliê e escola de arte de Lúcia Castanheira está com turmas abertas para os cursos História da arte contemporânea, com o professor Luiz Flávio; Hstória da fotografia, com Ícaro Moreno; e Picasso e Matisse, com Marcelo Elizio.





***





O Cine Clube virtual Bande à Part, realizado pela Aliança Francesa, traz filmes do diretor Jean Vigo, com o tema "Vigo em movimento". O público pode assistir aos filmes À propos de Nice (1930), Taris, roi de l'eau (1931), Zero de conduta (1933), e O atalante (1934), gratuitamente e on-line. No dia 30, às 18h, haverá um encontro virtual para um bate-papo sobre o diretor, que viveu apenas 29 anos, e criou, no início da década de 1930, filmes que marcaram o desenvolvimento do cinema francês e influenciaram a Nouvelle Vague. Incrições no site cultura@aliancafrancesabh.org.









MODEST FASHION

hijab de luxo





Um dos movimentos de moda que começavam a se destacar (em nível mundial) antes da pandemia era o modest fashion. Para quem não sabe, é um tipo de moda para atender a culturas onde o corpo da mulher não pode ser exposto (as islâmicas, por exemplo) e que vinha conquistando até nomes de peso da agenda mundial. Embora aconteça na Europa e na Ásía, seu ápice é a temporada de Dubai, onde o dinheiro jorra das fontes. E por usar muito tecido, brilhos e bordados preciosos, as peças custam uma fortuna. Obviamente suspensa em 2020, está sendo remarcada para março do ano que vem.

ETARISMO

homem pode, mulher não





Chamadas de etarismo, as críticas ao namoro assumido entre personalidades mais velhas com pessoas mais novas vão potencializando a luta entre gêneros. No caso, quando se trata de mulheres mais velhas. A briga das feministas é porque no caso dos homens com mulheres o fato é aceito plenamente. E ainda tem o tal de sugardaddy, cuja função é ‘proteger’ mulheres escolhidas por homens ricos entre jovens com determinados talentos. Quando o ‘patrocinador’ é mulher, a história é outra.





DEMOCRATIZAÇÃO

haute-couture na Amazon





O disse me disse na moda internacional foi o início das vendas da chamada alta-moda pela Amazon. Tida e havida como algo muito exclusivo, a sua disponibilização no maior marktplace do planeta causou tremendo bafafá entre as ricas. A primeira marca a aderir foi a americana Oscar de la

Renta. Ele deve estar se revirando no túmulo.





POR AÍ...





Quem passou pela cidade foi o pernambucano Heráclito Diniz, dono de um dos endereços de moda mais prestigiados do Recife. Ajudando o empresário nas compras dos showrooms, o consultor

Francisco Santoro.





Aproveitando a janela de flexibilização da pandemia no comércio da cidade, o mago das orquídeas Milton Pedrosa e o empresário Ricardo Pimenta deram giro pelo Pátio Savassi – para ver as novidades e fazer algumas comprinhas. Com máscaras fashion e tudo a que têm direito.





A Brazil Digital Fashion Week, feira virtual de moda realizada semana passada em BH, contabilizou boas adesões em sua primeira edição. Na programação, fizeram sucesso as lives de especialistas como o Carlos Ferreirinha e Breno Koscky. Ambos deram boas dicas para o varejo fashion em fase de

expansão on-line.

BOA MESA

em Tiradentes





Ao longo desses 23 anos de história do Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes, grandes chefs mostraram o que há de melhor na culinária brasileira e de todo o mundo, trouxeram inovações em técnicas e ingredientes, mas também revisitaram culturas ancestrais que, muitas vezes, estavam esquecidas. Mas, um chef de cozinha merece um destaque especial na história do evento: Ivo Faria, do restaurante Vecchio Sogno, em BH. Ele foi o anfitrião do primeiro almoço da primeira edição do festival, em 1998. Requintado desde a época, Ivo serviu sfogliatina di capesante como entrada, agnello brasato com raviolini di formaggio caprino no prato principal e panna cotta com coulis di fragolena para a sobremesa. Cada prato harmonizado com o vinho perfeito. Desde então, o chef não faltou a uma edição. É um dos únicos – senão o único – que participou das 22 edições do tradicional evento. Para celebrar o 23º Festival Cultura e Gastronomia PRÓ-Tiradentes, uma edição de recomeço e retorno às raízes, Ivo foi convidado para abrir os festins. O festival será

digital, de 1º a 4 de outubro, todo transmitido pelo site (farturabrasil.com.br), mas quem estiver em Tiradentes e em BH poderá pedir, em casa, os pratos do chef.





***





“É muito interessante ver um festival nascendo. Imagina assistir ao primeiro grande festival do Brasil surgir? Era pequeno, mas já naquele momento trouxe chefs importantes, fez sucesso e pensava grande. Não existia festival assim no Brasil, o Festival de Gastronomia de Tiradentes foi precursor de um modelo que unia o conhecimento de chefs. A gente não se conhecia e se encontrava nesse evento, aprendia um com o outro. Foi arrojado nesse sentido e qualquer um que já participou se sente honrado. Eu tenho a felicidade de ter feito a abertura da primeira edição. Esse festival abriu as portas pra mim, para outros chefs e para outros festivais no Brasil, levou o nome da cidade de Tiradentes pro mundo, me sinto muito honrado em fazer parte dessa história”, conta Ivo.