Duas Perdas sofridas

Nos tempos em que BH tinha vida social, Aloysio e Cléa Dalva Faria em festa no Iate Tênis Clube (foto: Arquivo em)

Outra perda da semana foi do conhecido empresário e banqueiro Aloyzio Faria, que completaria 100 anos no mês de novembro. Faleceu na sua fazenda, em São Paulo, para onde se mudou quando saiu daqui. Exéquias complicadas, por causa de sua importância e das restrições atuais, mas a presença constante das cinco filhas. ***

A coluna se solidariza com a perda de Gabriela e Alexandre Birman, que perderam o filho, Xandinho (Alexandre como o pai). O menino nasceu supersaudável e foi apanhado pela cruel síndrome da morte súbita infantil. Com apenas alguns dias de vida.



O Grupo Contemporâneo de Dança Livre realiza a mostra Move concreto! Videodança pela cidade, até 4 de outubro. Sempre às quintas e sábados, às 18h, serão realizados bate-papos virtuais com os artistas dos 10 trabalhos pré-selecionados. As conversas serão exibidas ao vivo no

canal do YouTube do Grupo (https://bit.ly/3m0YooO), com acesso em libras. Os próximos eventos são: nesta quinta, com Samuel Samways, a videodança Con Tato e Marcus Vieira, da Passinho no Cabana; e no sábado, com Leandro Belilo e Wallison (Culu). Toda a programação é gratuita. As 10 videodanças ficarão disponíveis no site moveconcreto.com durante toda a mostra, assim como a videodança Choro, produzida em espaços públicos de Bogotá (Colômbia) pelo grupo. A mostra conta, ainda, com a estreia internacional da videodança 2mil20 – uma coprodução entre Compagnie Wa·táa (Panamá-França), Grupo Contemporâneo de Dança Livre (Brasil), Daisy Servigna (Costa Rica), em colaboração com Cine Animal (Panamá), e hoje será o

A Fendi acaba de anunciar a nomeação de Kim Jones como diretor artístico de alta-costura, pret-à-porter e coleções de peles femininas. Ele se unirá a Silvia Venturini Fendi, terceira geração da família, que continuará criando as coleções de acessórios e moda masculina. Ele manterá seu papel como diretor artístico da Dior Men. Kim Jones apresentará sua primeira coleção de pret-à-porter Fendi para a temporada outono-inverno 2021/2022 durante a Milan Fashion Week, em fevereiro.





A moda agora entre os famosos é beber água com ouro. O suplemento mineral com partículas de ouro chama a atenção pelo brilho e dizem que traz benefícios para o corpo e a mente. De acordo com um documento do laboratório do Instituto de Química da Unicamp, em Campinas, o ouro é conhecido por propriedades medicinais. O ouro coloidal, a "água com ouro", aumenta a atividade mental e a habilidade de concentração, incluindo aumento no QI e da condutividade entre terminais nervosos no corpo e a superfície do cérebro. A água com ouro está à venda a partir de R$ 72 um kit com quatro garrafas de 510ml cada. A sugestão de uso é de até três garrafas por dia.

O que está mais caro, a água com ouro o arroz?





Nesta quinta-feira, às 20h,

vai ao ar, pelo perfil @teatroemmovimento, o episódio inédito Ser solar, da websérie #Quarentemas, que integra o projeto Teatro EmMov Digital. A atriz Adana Kambeba gravou todas as cenas sem sair de casa, virtualmente. O projeto vai até 21 de janeiro de 2021, sempre às quintas. Ao todo, serão 20 episódios, cada um estrelado por um ator. A direção-geral é de Inês Peixoto (Grupo Galpão); as premissas dramatúrgicas são de Vinicius Calderoni; e a idealização e coordenação de produção é de Tatyana Rubim, criadora do Teatro em Movimento.





O balanço sobre matérias-primas para a indústria têxtil nacional neste reinício pós-pandemia indica um aumento médio de 35% nos fios e fibras. Esse também seria o nível previsto para remarcação nos preços finais do produto fashion, vale dizer, na loja. E não é por causa do preço do algodão nacional, mas sim no acréscimo do que é importado do Oriente – e atualmente significa mais de 70% do tecido usado na indústria de confecção nacional. Estamos nas mãos dos chineses.

Victor Almeida continua com sua brava luta para manter o CEC – Centro de Estudos Cinematográficos vivo. Está empenhado na batalha de alugar um local para o funcionamento do melhor e mais famoso centro de estudos do cinema, que foi criado por Cyro Siqueira. Para tanto, criou um grupo de mantenedores cujo valor mensal mensal mínimo é de R$ 50. Quem quiser participar pode depositar a importância em nome do Instituto Humberto Mauro (CNPJ 17.514.860/0001-46) na conta-corrente 63.425-5, agência 1626-8, Banco do Brasil, por meio de cartão de crédito ou débito ou boleto do sistema PagSeguro, através do link https://pag.ae/7WkWWtRep.





Frequentadores assíduos do Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes sabem que uma parada obrigatória na cidade é o Tragaluz, que oferece alta gastronomia e ambiente requintado. Sempre presente no festival, em 2020, o restaurante completa 20 anos, que se misturam à história do evento. Em sua trajetória, coleciona chefs premiados, críticas nos melhores guias gastronômicos do mundo e receitas que deixam qualquer um de queixo caído. Na edição digital do Festival de Gastronomia, o público conta com preciosas dicas do chef Fred Trindade, que vai ensinar a fazer legumes cozidos perfeitos, na seção "Dicas do Chef".





Outro célebre estabelecimento também completa bodas neste ano, só que de ouro. O restaurante Padre Toledo, localizado na Rua Direita, no Centro Histórico, comemora seus 50 anos. A construção, de 1722, era o local onde os inconfidentes faziam comércio de ouro e prata na vila. Hoje, até os móveis de jacarandá fazem uma alusão ao século 18 e a comida mineira servida é um verdadeiro banquete. Padre Toledo também faz parte 23° Festival Cultura e Gastronomia PRÓ-Tiradentes, que acontece de 1º a 4 de outubro on-line, pelo site www.farturabrasil.com.br. Quem estiver na cidade histórica poderá provar as tiras de lombo empanado com polenta frita do Padre Toledo.

A estilista uruguaia Gabriela Hearst receberá o prêmio do Conselho de Estilistas de Moda dos Estados Unidos (CFDA) para vestuário feminino, na edição deste ano. Ela fundou sua empresa há apenas cinco anos e se destacou frente a grandes nomes da moda – já que seus rivais eram Brandon Maxwell, Tom Ford, The Row e Marc Jacobs. Ela foi criada no Norte uruguaio e mora em Nova York.





Os resultados da Semana de Nova York ficaram mais nos novos nomes levados à passarela e outros que estão começando a ocupar destaque na cena fashion americana. Um deles é Christopher John Roger – estilista negro que valoriza o glamour e tem entre suas clientes Michelle Obama. O estilo dele, realmente, é bacana.





Discretos e confiantes na sua própria moda, os espanhóis realizaram a Semana de Moda de Madri, quando as atenções do circuito fashion estavam sobre Nova York e Londres. Ou seja, focam nos seus próprios interesses. Deve ser por isso que têm o maior grupo industrial do ramo (Inditex, dono da Zara).

Uma bela conquista do Convento de Macaúbas, em Santa Luzia, o avanço na troca do madeirame antigo consumido por cupins – conforme mostrou esse Estado de Minas durante a semana. Na pauta dos consertos também estão a troca das instalações elétricas e implantação do sistema de prevenção a incêndios. A campanha do Abrace Macaúbas (desempenhada por um grupo de voluntários), ainda precisa de apoios para que tudo continue acontecer a tempo de evitar estragos maiores. Qualquer doação deve ser feita na Caixa Econômica, na conta-poupança 75.403/4, agência 1066, operação 013 e CNPJ 19.538.388/0001-07.





O disse me disse em torno da doação do acervo do arquiteto Paulo Mendes da Rocha para a Casa da Arquitetura, em Portugal, acabou levantando assunto que sempre estamos tratando aqui: o esvaziamento da arquitetura brasileira. A decisão de levar suas quase nove mil peças para uma cidade portuguesa (Matosinhoas, proxima ao Porto) foi pessoal – mas inspirada pelo convite que partiu da instituição lusitana. O grito entre os paulistanos (onde ele fez seu nome profissional) foi geral, assim como de outros colegas dele. Entretanto, parece a decisão certa. Basta olhar o descaso com que muitos outros acervos são tratados aqui, enquanto lá fora são desejados e admirados.

O alerta é para os saudáveis de plantão. Quem acha que está mandando bem na dieta com a ingestão de gelatina, barra de cereal, granola, pão integral e peito de peru, fique esperto. Segundo a nutricionista Gabi Lodewijks, esses alimentos são verdadeiros sabotadores. Eles são falsos saudáveis porque são ricos em gorduras ou substâncias químicas que aumentam a ingestão calórica. O importante é sempre olhar a quantidade de sódio e gordura no rótulo. Não significa que tenha que cortar o consumo, mas administrar a quantidade. Fica a dica.





O Instituto Família Barrichello (IFB), idealizado pelo piloto Rubens Barrichello, completa 15 anos promovendo a educação e o desenvolvimento humano por meio do esporte, atuando em diferentes frentes de trabalho com projetos que abrangem desde as crianças até os idosos para promover o resgate de valores e combater a desigualdade e a exclusão social. Foram mais de 16 mil pessoas beneficiadas que puderam construir um futuro mais digno. Para Rubinho, o balanço dos 15 anos é muito positivo, pois as metas foram superadas. “Se com todo nosso esforço uma vida foi transformada, já estaríamos felizes, mas sabemos que milhares de crianças, jovens e idosos foram alcançados e hoje têm um novo rumo e novos sonhos.”





Em época de isolamento social, a solução foi fazer eventos sociais virtuais. No último dia 12, o BrazilFoundation promoveu o Live Benefit, seu primeiro evento beneficente virtual, que teve como mestres de cerimônia o casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa, com transmissão feita diretamente do OTALAB, estúdio de Otaviano, no Rio de Janeiro. Flávia é embaixadora da organização desde 2016 e vem desenvolvendo uma série de iniciativas de incentivo às campanhas de arrecadação de fundos organizadas pela instituição. O evento contou com a participação especial de Preta Gil, que foi a responsável por apresentar e conduzir o circuito musical do evento, com a participação de Fafá de Belém, Daniela Mercury, Fernanda Abreu, Elba Ramalho, Sandra de Sá e Samantha Schmütz. O tema foi Reset our vision, em uma referência à redefinição da visão da organização para o futuro. O evento marcou também os 20 anos da criação da organização em Nova York.





A segunda edição do Garotas Applicadas já começou e as meninas interessadas ainda podem participar. O projeto gratuito, iniciativa da Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura (Avec), em parceria com a BrazilFoundation, está proporcionando educação tecnológica para meninas matriculadas no ensino médio de escolas públicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Até o final de novembro (28/11), as garotas participam, nas manhãs de sábado, de videoconferências sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, programação e de rodas de conversa com mulheres de trajetórias profissionais inspiradoras. A educação tecnológica é vista como umas das portas para o empoderamento feminino, o grande objetivo desse projeto. Adolescentes interessadas em participar ainda podem se inscrever no site www.avec.mg.org.br.

Manoel Bernades, presidente do Sindijoias, está firme nos projetos e por causa disso promoverá a primeira Trendbijoux, feira virtual de bijuterias e semijoias. "Estamos em um período de mudanças e o Sindijoias Ajomig viu a necessidade de partir em busca de novas soluções para a realização de bons negócios para seus associados. A Plataforma virtual de feiras é uma nova opção para conectarmos as marcas e os compradores”, explica Manoel. Além de promover negócios, o evento contará com palestras diárias com temas como marketing digital e tendências de estilo. A feira virtual acontece entre os dias 13 e 16 de outubro.

Como esta coluna informou, a famosa clínica de cirurgia plástica de Ivo Pitanguy, no Rio, com fama internacional, foi transformada pela incorporadora Bait em um condomínio de alto luxo, que foi aberto para visitação no meio da última semana. O conjunto recebeu o nome IVO e é composto por dois blocos com 39 apartamentos, de 2 ou 4 quartos, coberturas duplex, ajardinamento e outros luxo. As áreas comuns foram decoradas pelo badalado Studio Ro+CA, de Rodrigo Béze e dos irmãos Carlos e Caio Carvalho. O morador terá lounge bar, academia, espaço gourmet, adega e outros deslumbres, como piscinas para adulto, infantil e meia raia, além de controlados lockers. A fachada da clínica, na Rua Dona Mariana, que é tombada, foi mantida intocada.

O assunto do arroz-sem festa permeou não só a semana da economia, mas também do entretenimento. Não houve chargista, humorista que não fizesse alguma gozação em torno do novo ouro da nossa cozinha. Nesse festival de paella à brasileira, surgiram até algumas coisas interessantes. Uma delas foi a ‘descoberta’ de uma salada de arroz gelado com molho pesto e manteiga – que deve ser uma delícia. Mas coisa feia foi aquela apresentadora com um pedaço de pano salpicado de arroz, à guisa de colar precioso. Uma boa ideia para inovar no pano de presépio para 2020.

Por aí





Yves Saint Laurent Beauté anuncia o músico de rock Lenny Kravitz como embaixador e porta-voz da marca. Com seu espírito jovem e sua constante busca pela autorrealização e pronto

para enfrentar qualquer desafio com a mente aberta, Kravitz afirma que foi fã de Saint Laurent e de seu trabalho.





O restaurante Gero, que funciona dentro do Hotel Fasano, reabriu as portas com capacidade e horários reduzidos, seguindo rigorosos protocolos para garantir segurança e bem-estar dos clientes. Agora, ele atende às quartas e quintas, das 12h às 15h, e de sexta a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 22h.