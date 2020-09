Projeto Fartura ganha data

Maria Helena Botrel, Ana Lúcia Rodarte, Patricia Hermanny e Gislene Lopes (foto: Petrônio Amaral/Divulgação)

Novidades vêm marcando o ano de 2020 para o projeto Fartura – Comidas do Brasil. Depois de realizar com enorme sucesso o primeiro festival gastronômico digital do país, a plataforma se prepara para o 23º Festival Cultura e Gastronomia Pró-Tiradentes. A edição, também digital, será realizada entre os dias 1º e 4 de outubro, com mais de 250 atrações, com o objetivo principal de ajudar na recuperação da cidade, por isso a adição do prefixo "Pró" ao nome. Outra novidade é a dupla Morena Leite e Carolina Daher, que assina as curadorias nacional e regional, respectivamente. Morena Leite é uma das responsáveis por levar a culinária brasileira para vários lugares do mundo à frente do restaurante Capim Santo (Trancoso, São Paulo e Rio de Janeiro) e idealizações solidárias e educacionais. "Esse convite me trouxe a oportunidade de fazer algo que adoro, que é reunir pessoas, amigos. Sou superagregadora, e me sinto como fazendo uma deliciosa receita pensando nos ingredientes. Foi um presente", comentou a chef. A cuidadosa seleção em Minas Gerais fica a cargo da jornalista Carolina Daher, que já passou pelas redações de importantes revistas pelo Brasil. “A curadoria tem uma coisa que eu sempre fiz na vida, não só na profissão, que é ser elo, ser ponte. Aproximar as pessoas que têm a mesma energia, interesses, gostos. É uma coisa muito prazerosa e quero continuar sendo isso, sendo elo”, define. As duas curadoras reuniram chefs nacionais e locais para cozinhar juntos nos tradicionais festins, como uma forma de deixar um legado para ambos. Entre as duplas, Juliana Ferreira, do restaurante Gourmeco, com Bela Gil. Toda a programação está no site farturabrasil.com.br.

FERIADO AGITADO

fim do isolamento?





Impressionante as imagens que recebemos das praias, hotéis e balneários no último fim de semana, feriado prolongado de 7 de Setembro. Tudo lotado. Sem uso de máscaras e nem respeito a distanciamento, porque era tanta gente que foi impossível manter mais de um metro entre as pessoas, que dirá dois, como é pedido. Justiça seja feita, os hotéis respeitaram todo o protocolo. Os funcionários usando máscaras, a higienização dos espaços impecável. Porém, os hóspedes só usavam as máscaras para andar nos corredores. Chegando no restaurante, elas eram retiradas e serviam como apoio de copos. Um casal foi a um restaurante, que respeitava as normas, mas foi chegando tanto cliente que deram adeus ao distanciamento, e ninguém ligou. O que se comenta agora é: “Se daqui a 15 dias não aumentar o número de contaminados é porque a pandemia acabou”. Nesta história toda, quem está mais revoltado são os profissionais de eventos, que até hoje estão impedidos de atuar por não ser permitida aglomeração. Depois desse fim de semana isso, deve ser repensado.





LEILÃO

judicial





Edemar Cid Ferreira, principal dirigente do Banco Santos, que decretou falência fraudulenta em 2005, era grande colecionador de artes. Por decisão judicial, seus bens, como imóveis e obras de arte, foram leiloados para a Massa Falida do Banco Santos. James Lisboa Leiloeiro Oficial venceu o edital do leilão para venda das obras de arte remanescentes. A exposição virtual – que pode ser pré-agendada, das 10h às 18h – começou dia 8 e vai até 20 de setembro. Entre as obras destacam-se pinturas, esculturas e fotografias de Tarsila do Amaral, Amilcar de Castro, Tunga, Mira Schendel, David Hockney e Frank Stella. A principal obra do leilão é do artista norte-americano Frank Stella. A pintura, de 16 metros de comprimento, é também a obra com o lance de maior valor, R$ 3 milhões. O leilão, que começará dia 21 e vai até 2 de outubro, dividido por lotes, será on-line ou por telefone.





CIDADE

inteligente





Segundo o Ranking Connected Smart Cities 2020, Belo Horizonte é a 10ª colocada no estudo de cidades do país como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil. A capital mineira também se classificou em 3º lugar nos indicadores de saúde, além da 6ª posição no ranking Região Sudeste. O evento virtual foi semana passada. São Paulo ficou com o primeiro lugar, seguida por Florianópolis e depois Curitiba.





BOLSAS

novidades on-line





Os planos do estilista Cellso Afonso nas redes sociais vão muito além de postar fotos das suas criações. Ele criou um aplicativo com todos os seus lançamentos, incluindo bolsas, carteiras & afins, e, assim, entrou com tudo na era do e-commerce. O interessante é que ele criou também o design da interface (ele é arquiteto) e buscou a parceria de profissional de alto nível para viabilizar o assunto. O resultado é algo prático e objetivo, com o número de acessos crescente, curtidas em torno das novidades – e boas vendas.

CONGRESSO EM

novembro





Já estão abertas as inscrições para o maior Congresso Mineiro de Endocrinologia e Metabologia – 18º Congremem –, que ocorrerá em 21 e 22 de novembro. Totalmente on-line, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Minas Gerais (SBEM-MG) inova no formato do evento, permitindo a participação de especialistas de todo o Brasil e trazendo renomados palestrantes. As inscrições são gratuitas para sócios adimplentes da SBEM de qualquer regional. Mas as vagas são limitadas. Acesse congremem.com.br e fique por dentro do maior evento de endocrinologia de Minas Gerais.

POR AÍ..





A estilista e empresária de moda Regina Salomão (uma das mais estimadas do circuito fashion mineiro) passou o feriadão em sua casa de Escarpas do Lago. Com ela, a filha Cristina – sua parceira de sempre no dia adia na confecção.





O estilista Victor Dzenk baixou no Rio para fotografar sua coleção cápsula de

alto-verão. O cenário foi a praia de São Conrado. Ele já retornou ao batente na fábrica, em Lagoa Santa, onde está morando numa bela casa à beira do lago.

MINEIRO

em NYC





Quem manda notícias de Nova York é Caiwo Carvalho, que ganhou espaço na Big Apple atuando como engenheiro de gravação e mixagem e produtor musical em importantes estúdios da cidade. O músico é filho dos estilistas Inez Ribeiro e Carlos Carvalho e tem tido a oportunidade de trabalhar constantemente com grandes nomes da música mundial e de participar ativamente da cena de NYC.





TRISTE

realidade





A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus provocou o fechamento de 135 mil estabelecimentos comerciais no país no segundo trimestre deste ano, segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Desse montante, 34,5 mil foram lojas de vestuário, tecidos, calçados e acessórios que encerraram as atividades.





NOVAS

lojas





Enquanto isto, a Vans, marca original de action sports, que é distribuída no Brasil exclusivamente pela Arezzo&Co, anuncia a inauguração de duas lojas próprias no BH Shopping e no Pátio Savassi,

em Belo Horizonte.





MALLS

meia boca





O retorno da vida cotidiana dentro do ‘novo normal’ está cada vez mais longe do antigo normal. Um passeio pelos recém-reabertos shoppings centers da cidade mostrou número muito elevado de lojas fechadas definitivamente, pouca gente nos corredores, cardápios dos restaurantes reduzidos em até 70% e os preços duplicados. Com o cinema fechado (algo inexplicável) e até o estacionamento restrito, a animação para ir aos malls sumiu. A pandemia + comércio virtual fizeram seus estragos ali.

DESFILE

de retrospectiva





O estilista Alexandre Herchcovitch, que está participando como consultor do reality show Born to fashion, do E! Entertainment, anunciou no episódio da última quinta-feira como será a final do reality. Uma retrospectiva da carreira do estilista, que visitará os mais diversos e memoráveis momentos em um desfile com 21 looks com as participantes do programa e a apresentadora da atração, a top Lais Ribeiro. A final está marcada para 15 de outubro.





LEILÃO VIRTUAL

beneficente





Dois leilões virtuais estão sendo organizados para este mês, com renda revertida para projetos da ARCAH, que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade social, na rua. O MakeUp Your Heart, em São Paulo, chega a esta edição com mais de 60 artistas, arquitetos e estilistas renomados, que emprestaram seu talento na elaboração das obras de arte em formato de coração. Neste ano, será feita uma homenagem especial a Tarsila do Amaral, com a curadoria de sua sobrinha-neta, que tem o mesmo nome. As artistas especializadas em Street Art – Crica Monteiro, Katia Lombardo, Lau Guimarães, Mag Magrela e Simone Siss –, convidadas por Tarsilinha do Amaral, participam da ação com telas inspiradas na vida e obra da pintora modernista. Para participar do leilão virtual basta solicitar o cadastro no site www.ornare.com/makeupyourheart.

FASHION WEB

Show





A Top Agency promove, em 19 de setembro e 3 de outubro, o Fashion Web Show, o primeiro desfile digital infantil de Minas Gerais. O evento será apresentado nas plataformas das redes sociais instagram e facebook e no youtube, e a produção seguiu os protocolos sanitários do momento. A performance de cada modelo foi registrada individualmente com posterior edição e compilação do material. As crianças vestem looks de marcas mineiras e de outros estados e o objetivo é aquecer os mercados do varejo e do atacado.

BATOM

que emagrece





Com a obrigatoriedade do uso de máscaras, quem perdeu mercado foram os fabricantes de batons. O item era indispensável nas bolsas e bocas das mulheres, e agora caiu em desuso, porque ninguém vê e suja as máscaras. Mas a indústria, que não é boba, já conseguiu lançar o ex-queridinho com um apelo irresistível: efeito emagrecedor. Ele é um suplemento nutracêutico capaz de reduzir medidas, gordura corporal e inibir o apetite. Com o alto índice de obesidade no mundo e a dificuldade em manter uma dieta equilibrada, toda ajuda é bem-vinda. O Lip4Slim foi desenvolvido pelo laboratório VS LAB, e criado pela jovem empresária Viviane Salvetti, depois de quase nove anos de estudos e pesquisas.

BRASIL DIGITAL

Fashion Week





De 21 a 25 de setembro, será realizada, em formato virtual, a Brasil Digital Fashion Week, a primeira plataforma de evento de moda on-line nacional, que vai reunir negócios, desfiles e conteúdos. Grandes marcas nacionais de moda apresentam suas coleções por meio de fotos e vídeos, com interação via chatbots, para varejistas. Já o público em geral poderá conferir os desfiles e também os conteúdos de entrevistas, painéis e palestras, de forma totalmente gratuita. Entre as marcas confirmadas no line up da BDFW estão SClub, Victor Dzenk, Claudia Marisguia Bijoux, Frutacor, Maracujá, Thays Temponi, 613, Marcia Morais, Elizabeth Marques, Cleo, Decote, SIS, Cerra D'Ouro, Desirèe, Rogério Costa, Push Pull, Lazara Design, Strass, Fantástica Fábrica Ateliê, Regina Salomão, Lume, Eliane Matos, Condotti, M.Rodarte, S&B e Lore.





BRASIL

dinheiro verde





Há dias um dos herdeiros da Chanel, David Wertheimer ,passou por nosso país e disse que o Brasil está na mira positiva da moda sustentável. E mais: disse que um fundo com mais de 1 bilhão de reais procura áreas com essa pegada verde em sua produção (no caso brasileiro estão de olho no bagaço da cana-de-açúcar para substituir o plástico) para realizar pesados investimentos. Nesta semana, a coisa ficou ainda mais séria, quando o Larry Finck (um dos maiores gestores de investidores do mundo) disse que o Brasil pode liderar a luta mundial pelo futuro sustentável, pois é o que tem maior ‘capital natural’. E isso, disse, é uma garantia de grande retorno financeiro. É o dinheiro verde se mostrando e valorizando.