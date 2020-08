Quem sopra velinhas nesta terça-feira é o homem do turismo Flávio Geo, na foto com sua mulher, Márcia Salvador Geo, Isabel Gangl e Fabiana Luzzi (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)





O primeiro encontro “Lacan na Academia – Conversando com a Literatura” deste ano, programado pela Academia Mineira de Letras em parceria com a Escola Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, será no dia 26, às 20h. Na pauta, a palestra “Medeia e o feminino infamiliar”, com a psicanalista Cristiane Barreto e a professora Tereza Virgínia Barbosa. A transmissão será ao vivo pelos canais do Youtube e Facebook da instituição (Youtube.com/c/AcademiaMineiraDeLetras ou Facebook.com/AcademiaMineira DeLetras). A partir da tragédia Medeia, de Eurípides, as palestrantes vão abordar o feminino no mundo antigo.





CONCURSO

de música





Este ano, a Aliança Francesa completa 135 anos de presença no Brasil, e, apesar de a pandemia ter impedido festividades presenciais, a instituição tem feito várias ações artísticas visuais para comemorar uma vida tão longa e importante entre nós. Uma das atividades de maior sucesso de seu calendário é o Festival da Canção Aliança Francesa, no qual o público tem a oportunidade de compor e interpretar músicas na língua francesa. As inscrições para a 13ª edição são gratuitas e estão abertas até 21 de agosto. O grande vencedor será premiado com duas passagens para Paris, oferecidas pela Air France, e seis dias de hospedagem na cidade. Mias informações

no site oficial do concurso: www.festivaldacancaoaf.com.br.

VAIDADE

masculina





A preocupação com a beleza tem crescido entre os homens. O mercado de beleza e estética está sempre em ascensão, e apesar de o maior consumo ser das mulheres, os homens têm dado uma grande ajuda nesse crescimento, porque eles têm buscado cada vez mais tratamentos e produtos para aumentar o bem-estar e a autoestima. A busca masculina por cuidados aumentou cerca de 39%, segundo estudo realizado pelo Grupo Croma e Netguest. O destaque é para cosméticos como perfumes, xampus e até mesmo produtos para cuidar da barba e da pele.





NOVA LIMA

em alta





Com bares e restaurantes fechados na capital mineira, e as pessoas não aguentando mais ficar em isolamento social, muita gente tem recorrido às cidades vizinhas em busca de lazer. Durante o dia, cachoeiras e trilhas têm sido os programas mais procurados para ver o verde e respirar ar puro. Quem tem casa de campo, sítio e fazenda tem passado mais tempo nesses refúgios do que nas casas e apartamentos da cidade. Porém, quem gosta de movimento está curtindo Nova Lima, que está com vida normal e colada em BH. Muitos dos bares e restaurantes estão abrindo apenas de quinta a domingo, o que já ajuda bastante para quem está recluso há tanto tempo. Com esta pandemia, quem saiu lucrando foi o mercado imobiliário. Nunca se vendeu tanto lote em condomínios afastados para construção de casas de campo. Realmente, as pessoas não gostaram de ficar confinadas em apartamentos.

ESCRITÓRIO

cresce





Ordélio Sette não para. Em plena pandemia, ele está comunicando o ingresso, em seu escritório, de Antônio Negrão, ex-diretor jurídico da Febraban, como sócio da área de direito bancário e financeiro. Ordélio acrescenta que Antônio Negrão vai se somar ao escritório e com certeza muito agregará ao projeto. “Não se trata de crescer na crise por otimismo, mas sim com a confiança de quem já passou por dezenas de crises, nos 53 anos de existência do escritório. Vamos seguindo em frente, com planejamento, passo a passo”, acrescenta o conhecido advogado.

FALA QUEM

entende





O empresário e presidente do Sindijoias, Manoel Bernardes, e a consultora em gestão Morgana Linhares participaram de um bate-papo promovido pelo Minas Trend sobre como o consumidor tem dado pistas para uma nova forma de consumo. O que ele quer, deseja, como quer ser tratado, reconhecido, incluído, e como as empresas devem estar preparadas para esse consumidor. A dupla proporcionou uma aula de empreendedorismo, gestão e estratégia para estes tempos tão adversos pelo qual estamos passando. E engana-se quem pensa que é preciso muita tecnologia e ideias mirabolantes para permanecer no mercado. A lição é praticamente uma só, mas nem todos conseguem executar: atuar com verdade, transparência e propósito. Para tanto, escute seus clientes e colaboradores. Como disse Manoel Bernardes, “o gestor precisa criar um ambiente de confiança para que todos os colaboradores coloquem suas ideias. Errar rapidamente é melhor que errar lentamente”.

CURSO DIGITAL

de teatro





Até amanhã, estarão abertas as inscrições para as 100 vagas de ouvintes da primeira disciplina do curso de formação em teatro digital, que terá início em 24 de agosto. As inscrições para o curso estão encerradas, e a ideia é que a cada início de uma disciplina sejam abertas vagas para ouvintes. A primeira disciplina traz como tema central “A relação entre teatro e a internet” e será conduzida pela professora Mariana Lima Muniz, que também é atriz, diretora teatral e professora da UFMG. Entre as abordagens estão a introdução aos conceitos básicos da Teoria das Mídias, tais como: mediação e remediação, transparência e opacidade midiática, virtual e presencial. Introdução ao conceito de Dubatti (2007) sobre Teatro Matriz e Teatro Liminar; Transteatralização e teatralidade. Estudo crítico de obras que relacionam teatro e internet e o tensionamento da coordenada espaço-temporal entre artistas e público. A carga-horária é de 20 horas/aula. Também amanhã, às 20h, está programada live no Youtube do Teatro em Movimento com todos os professores do curso de formação em teatro digital. Cada um vai apresentar sua disciplina e como isso se conecta com a discussão sobre o teatro digital. O Teatro EmMov Digital tem coordenação geral de Tatyana Rubim, que também divide a coordenação de experiências digitais e formação em teatro digital com a doutora da UFMG Mariana Lima Muniz.

DEMONIZADOS

efeitos do vírus





Com todo mundo dando pitaco sobre o que virá após a pandemia, uma das melhores intervenções foi do publicitário Washington Olivetto (agora morando em Londres). Para ele, os carros e aviões serão os cigarros do século 21 (demonizados), afetando o turismo & afins. Acha que as viagens serão bastante reduzidas. Também vaticinou que os cachorros barulhentos serão prescritos: com o home office crescendo, ninguém quer latidos em casa e muito menos os dos vizinhos. Nisso, ele tem toda a razão.





SOFROLOGIA

respiro no ar





Voar não é coisa natural para humanos e, por isso mesmo, a maioria de nós tem algum receio ao entrar num avião – em menor ou maior escala. Com o perdão do trocadilho, o fato é que em razão desse medo atávico, vários métodos e até novas ciências são criados para minimizar a tensão nas viagens aéreas. É o caso da sofrologia. Embora não seja nova, ganhou importância. Com respiração especial e exercícios leves dos ombros, consegue dispersar a tensão e proporcionar um voo tranquilo.





AZUL

tazanita vence o diamante





Certa vez, uma socialite culta e poderosa falou sobre seu diamante azul – e os fuxiqueiros sem informação da época debocharam, afirmando que tal coisa não existia. Obviamente que existia e ela possuía um dos raros conjuntos de peças existentes no mundo com essas gemas – no caso, da Harry Winston. Pois agora surgiu outra pedra azul com brilho quase tão intenso , mas valor ainda maior. É a tazanita, que só existe na Tanzânia e cujo veio só poderá ser explorado por mais 20 anos. Por isso mesmo, objetivo do desejo dos investidores.

DIET PRADA

dedo-duro fashion





Já apelidado de ‘aplicativo dedo-duro’, o app Diet Prada foi criado por uma dupla de jovens para rastrear as empresas de moda que escorregam no politicamente correto. Ou seja, tem que respeitar as normas do ESG. Assim, questões raciais, exploração de mão de obra, ação poluente ou simples ponto de vista diferente dos seus seguidores é anunciado como algo digno de malhação cerrada. Como isso se reflete nas vendas ( e prestígio), o tal aplicativo virou estrela da moda – inclusive com direito a convites das grandes marcas para desfiles e outros mimos. Resumo: conseguiram seu minuto de alguma importância fashion.





PROJETO

é diário





Afonso Borges, criador do Sempre um Papo e do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), realiza, diariamente, mais um projeto. É o "10 minutos de Papo", sempre em seu perfil no Instagram (@afonsoborges1) . De segunda a sexta-feira, às 14h, ele conversa com o sociólogo e jornalista Sérgio Abranches sobre temas atuais e que tenham relevância política, social, econômica e cultural. Em seguida, também de segunda a sexta, às 14h15, o papo é com um dos mais renomados nomes da infectologia no Brasil e integrante do Comitê de Combate à Covid-19 em Belo Horizonte, Dr. Carlos Starling, com o objetivo de trazer à tona, principalmente, assuntos ligados à saúde. A literatura e o incentivo ao hábito da leitura, que são o cerne do trabalho de Afonso Borges, estão sempre presentes.





LITERATURA

em casa





Assim como a maioria dos projetos que antes se realizavam presencialmente, o Sempre um Papo também teve que se adaptar para a versão virtual. Dessa forma, a cada semana, geralmente às terças, quartas e quintas-feira, às 18h, Afonso Borges recebe escritores, intelectuais e/ou artistas para bate-papos com transmissão ao vivo no Youtube, Instagram e Facebook do Projeto. É o #SempreUmPapoEmCasa, sequência de atividades que tem o patrocínio da Cemig, Itaú e Mater Dei, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo. E o patrocínio da Cemig, com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Os próximos convidados do projeto neste mês são Alberto Villas e Miguel Paiva, dia 18; Pierre André Ruprest e Marcelo Tas, dia 19; Washington Olivetto e Seu Jorge, dia 20; Marta Góes e Regina Braga, dia 25; e Ailton Krenak no dia 27. A programação está no site www.sempreumpapo.com.br e nas redes sociais do projeto.

VAREJO

fashion saraus





Com as lojas reabrindo ( aos poucos), o varejo do circuito fashion está se desdobrando para atrair novamente a sua clientela. Com o e-commerce comendo pelas beiradas, todo mundo tem que se virar. Algumas estão abrindo espaços para reuniões pequenas (as normas para o isolamento social prosseguem), para gerar vendas. Enquanto isso, as marcas também se esforçam para entregar ao varejo algo novo. Um exemplo são os tênis diferenciados. Os bordados fazem sucesso. Segundo os especialistas, a moda agora deixará de se inspirar nas ruas para se inspirar em coisas do próprio lar.

SERENO

vale das ilusões





Uma matéria da revista Veja sobre Nova Lima abrigar o maior numero de ricos do país (em relação ao numero de habitantes), está dando o que falar. O fato é que a maioria dos condomínios de alta classe do município está a quilômetros da sede municipal e tem sua vida cotidiana ligada a BH. O comércio chique & afins também. A antiga Seis Pistas é um exemplo: fica em um, mas vive do outro. Critérios de pesquisas restritos aos números e mapas acabam ocultando dados subjetivos – e ferindo a realidade.

DE VOLTA

à luta





O supermédico endocrinologista Walter Caixeta Braga, que cuida do meu diabetes há mais de 30 anos, está de volta ao consultório. Atende normalmente, com aquelas precauções recomendadas pela pandemia.





Outro famoso que também está de volta é Fernando Trindade, famoso mundialmente por suas cirurgias de catarata. Na verdade, os médicos já não podem ficar longe de seus pacientes.





No segmento distração, a CVC, que transporta multidões em férias, já está veiculando seus programas de fim de ano para os que acreditam que o mal vai passar.

n Os fuxicos da moda nas últimas semanas giraram em torno da modelo mineira Maryel Uchida (nascida em Ipatinga). A nipo-brasileira desfilou para a Dior, na Itália, e, inclusive, puxou a fila no final do vaivém. Além disso, ela foi o rosto da Yves Saint-Laurent Beauty

no ano passado.





n A Companhia Industrial Cataguases continua se reinventando: está fabricando tecidos (algodão) com fios antivírus – um achado para as máscaras e para a vestimenta também. Fez parceria com a catarinense Dalila Têxtil, que já usa a fórmula para a malharia. A base é uma tecnologia italiana.