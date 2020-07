Feiras de moda e beleza se reinventam na pandemia

A quarta edição do Brasil Eco Fashion Week (BEFW), evento que se tornou um grande ponto de encontro da moda brasileira sustentável e inovadora, será realizada em 2020 no formato on-line e acontecerá entre 18 e 22 de novembro, com o tema “Conectar para regenerar: moda e planeta”. A programação está sendo planejada para oferecer o máximo de interatividade, contemplando os diferentes pilares do evento: conteúdos (com palestras e workshops); desfiles; mercados de produtos; atividades de empreendedorismo; ações para a internacionalização de marcas; filmes e exposições artísticas.





O edital para inscrição de marcas para desfiles e mercado eco (segmentos de roupas, calçados, acessórios e beleza) acaba de ser lançado no site do evento e estará aberto até 16 de agosto. O valor da inscrição será aberto à contribuição voluntária, como forma de apoio aos empreendedores, devido ao ano comercial atípico em função da quarentena e da pandemia. As marcas inscritas serão avaliadas por uma equipe de curadoria convidada, de acordo com critérios socioambientais e culturais relativos a estratégias de design, modelos de negócios inovadores e fomento à circularidade.





A organização ressalta que a edição on-line será uma experiência totalmente nova. “Vamos testar o modelo e será desafiador executar digitalmente uma semana de moda sustentável com diversas áreas. Vamos manter o propósito do evento de ser acessível e oferecer a maior parte das atividades gratuitamente, além de aproveitar a oportunidade de alcançar um maior público pelo Brasil”, explica Rafael Morais, diretor executivo do BEFW.





Outras oportunidades virão com o novo formato, como reduzir o nível de emissões do evento por deslocamento dos participantes, assim como a geração de resíduos, e o acesso prático ao site ou e-commerce das marcas participantes. Os webinares serão acessíveis por meio de inscrição e será lançado um modelo colaborativo para a sugestão de conteúdos abordados nas palestras, pelo público, em formato a ser divulgado.





O BEFW tem como objetivo estimular as boas práticas socioambientais no mercado e indústria da moda brasileira, fomentando inovações, parcerias, negócios e internacionalização de marcas. Entre os temas estão desenvolvimento do algodão orgânico no Brasil, novas tecnologias têxteis e materiais, a força da moda da Amazônia e soluções para a moda circular. As três primeiras edições receberam 15 mil visitantes de 15 estados brasileiros e sete países.





Já participaram convidados como a ex-senadora Marina Silva, o representante da iniciativa Textile Exchange para a América Latina, Silvio Moraes, o consultor e palestrante André Carvalhal e o diretor de pesquisa da Embrapa Algodão, Gilvan Barbosa. A rede de parcerias, em 2019, contou com com Lojas Renner, Sebrae Nacional, Senai Paraíba, Instituto de Tecnologia Senai. E os apoiadores Ecosimple, Fundação Hermann Hering, Vert, Paulo Alvez, Surya, Natural Cotton Color e Castanhal. Parcerias institucionais foram fechadas com Abest, Abit, Abvtex, FGVces, Senac, Way Carbon e Dinâmica Ambiental.





BELEZA A 16ª edição da Beauty Fair, a maior feira de beleza profissional das Américas, está oficialmente adiada para setembro de 2021. O organizadores aproveitam a mudança para apresentar novidades que a empresa prepara até o final do ano. Serão jornadas gratuitas de capacitação na Beauty Fair Week, uma nova plataforma de educação e entretenimento por assinatura, Beauty Fair On, para trazer cada vez mais conteúdo relevante e atualizado para profissionais do setor, além da realização dos congressos da Beauty Fair de forma virtual.





Em dezembro, ocorrerá a Beauty Fair Estética e o 15º Congresso Científico Internacional de Estética e Cosmetologia, ambos em formato presencial, em São Paulo.





A proposta é reinventar um evento que, no ano passado, recebeu 200 mil visitantes e gerou negócios da ordem de R$ 800 milhões.