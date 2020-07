Hoje é dia do aniversário de Maria Dalva Couto de Mendonça, a rainha do pão de queijo mineiro, que corre o mundo. Dona Dalva, que tem muitos outros motivos para celebrar, tem outra novidade. Além de estar também comemorando as três décadas da Forno de Minas, ela criou uma receita especial de pão de queijo, com muito mais queijo (curado por mais tempo) que já está presente nos principais supermercados do país: o Pão de Queijo Edição Especial 30 anos. “Trabalhei muito nessa receita. Sou perfeccionista e busco sempre o melhor em tudo que faço. Essa receita traz um sabor de afeto, do pão de queijo caseiro. Caprichei na quantidade de queijo. Para mim, a melhor forma de comemorar e também agradecer é distribuir para o Brasil e para o mundo as minhas receitas especiais, que crio com tanto carinho. Estou feliz com o resultado e espero que a receita leve um gostinho de família, aquele aconchego de ‘feito em casa’ e muita alegria para todos que têm uma história com a nossa Forno de Minas”, comemora a fundadora. Seguem sua carreira os filhos Helder e Hélida Mendonça.

Natália Vasconcelos, Alexandre Machado e Davi (foto: Arquivo Pessoal) BEBÊ a caminho





Quem está sorrindo à toa é o casal Natália Vasconcelos e Alexandre Machado. Eles acabaram de descobrir que terão mais um bebê. O pequeno Davi ganhará um irmãozinho que já tem nome: Daniel está a caminho. Os avós Adriana e Eloi Oliveira, Silvana e José Alberto Machado estão vibrando com a família crescendo.

JORNADA

entrega doações





Durante esta pandemia duas lives beneficiaram Jornada Solidária Estado de Minas. A primeira foi o home show do 14 Bis, transmitido pela TV Alterosa, em homenagem ao Dia das Mães, e o segundo foi a live da dupla Don e Juan. As fotos e vídeo podem ser conferidos no instagram da Jornada Solidária @jornadaem.





>>>





Semana passada as doações foram entregues. O valor arrecadado com o home show do 14 Bis foi revertido em cestas básicas contendo alimentos e produtos de limpeza. Ao todo foram feitas 56 cestas especiais, entregues para a Creche Comunitária Caminhando com Jesus, do Bairro Camargo. A coordenadora da creche, que atende 100 crianças, selecionará as famílias mais necessitadas para fazer a distribuição.





>>>





Já as doações com a live da dupla Don Juan foram destinadas à Creche Comunitária Casinha dos Anjos, no Bairro Jardim Felicidade. Além de móveis para sala de aula das crianças, armários e mesas, doados pela empresa AVA, e a DVL doou fraldas descartáveis, produtos de higiene infantil, e caixas de macarrão instantâneo. A live da dupla foi transformada em quatro programas que estão sendo exibidos aos sábado pela manhã na TV Alterosa.

PRIMEIRA

infância





O UNICEF lançou, na última quinta-feira, o curso gratuito "Infâncias em tempos de COVID-19", que tem como objetivo fortalecer o trabalho de agentes comunitários de saúde, visitadores domiciliares e lideranças comunitárias. O material foi desenvolvido em parceria com o Instituto da Primeira Infância (Iprede) e traz orientações e conhecimentos básicos sobre a pandemia da Covid-19 e seus impactos secundários em crianças menores de 6 anos e suas famílias. O curso traz estratégias e metodologias para que as famílias e os profissionais da primeira infância sigam a rotina de cuidados das crianças nesta faixa etária. O curso também vai abranger temas importantes como pré-natal, amamentação, imunização, saúde mental, entre outros assuntos importantes para o desenvolvimento infantil. Com quatro horas de duração, o material ficará disponível por três meses. Para participar basta

preencher um formulário e criar uma conta ( cursocovid19.unicef.iprede.org.br/).

HOMENAGEM

à Rosa





Considerado com plena justiça um dos maiores escritores brasileiros do século 20, por ser responsável por um estilo único e sua linguagem inovadora, João Guimarães Rosa será homenageados em mais uma ediçaõ da Semana Rosiana. A promoção é da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), por meio do Museu Casa Guimarães Rosa, localizado em Cordisburgo, em parceria com a Academia Cordisburguense de Letras. A promoção deste ano terá toda a programação

em plataformas digitais (Facebook, Instagram,Youtube,Spotify, plataforma Zoom), em função da pandemia de Covid-19 e do decorrente e necessário distanciamento social.Entre os dias 27 deste mês e 1º de agosto, o público que acessar estes ambientes virtuais poderá assistir a palestras, apresentações musicais, podcasts, performances do Grupo de Contadores de Estórias Miguilim, do Grupo Caminhos do Sertão, e mais um série de outros eventos imperdíveis – todos nas redes sociais do Museu Casa Guimarães Rosa e do Espaço do Conhecimento UFMG.

NOVO

colaborador





A Prada nomeou Christopher Bugg como diretor de Comunicação do grupo a partir deste mês. Em sua função, Chris supervisionará a estratégia de comunicação do grupo e as comunicações entre suas marcas. O profissional tem vasta experiência no fornecimento de estratégias de comunicação em marcas de moda globais como a Louis Vuitton e Calvin Klein, e desempenhará um papel importante na aceleração da transformação digital do grupo, ficando ligado diretamente a Lorenzo Bertelli, chefe de marketing da empresa.





EPÍLOGO

dramático





Com o Ocidente percebendo a alta potencia da China no mundo pós COVID 9, até os pequenos gestos destes ganham importância. A acusação de que o Tik Tok (nova mania juvenil) seria um espião ou o fechamento do consulado chinês (pelos americanos) no Texas, são os capítulos mais recentes. O risco é que a situação piore e chegue ao enfrentamento bélico. Na linha histórica, esse é ‘passaporte’ para qualquer pais consolidar a sua hegemonia política e econômica mundial. Dos persas ao romanos e ingleses, sempre foi assim. Traduzindo: um epílogo, digamos, dramático é quase inevitável.





SORVETES & SAPATOS

verão do norte





Mesmo com menos brilho que antes, o verão chegou ao hemisfério norte lançando suas modas. A mais nova e deliciosa é o sorbet-gourmet, que elevou o simples sorvete à sofisticação de sabores e usos. Há sabor de carvão (isso mesmo, madeira queimada) e mix de sorvetes + salgados. Já nos pés das descoladas voltaram as espadrilles (solado de cordas e pala de sarja), as sandálias de couro cru inspiradas nos nossos modelitos nordestinos (a Prada fez um e virou sucesso), além dos tamancos de madeira.

ANIVERSÁRIO

ecológico





A eterna top model brasileira Gisele Bündchen completou 40 anos na última segunda-feira, e decidiu comemorar a data de uma forma bem diferente. Mundialmente conhecida pela sua carreira de modelo e também por ser uma defensora de causas sociais ligadas a natureza, além de ser embaixadora da boa vontade para o meio ambiente pela ONU, Gisele vai plantar 40 mil árvores na Amazônia Legal. Quem quiser presentear a top também poderá doar árvores através da plataforma para doação "Viva a Vida” (vivaavida.gift). Segundo Bündchen, este ano ela tem refletido bastante sobre tudo que está acontecendo e como pode fazer a sua parte para ajudar. Decidiu retribuir de alguma maneira e agradecer a Mãe Terra por tornar a vida possível. Já avisou a família e amigos que se alguém quiser presenteá-la deve para ajudar a plantar mais árvores. O Instituto Socioambiental (ISA) e a Rede de Sementes do Xingu (ARSX) ajudarão na missão. As árvores serão plantadas em áreas na região das bacias do Rio Xingu e Araguaia. Uma das empresas que patrocinam Gisele, a Pantene, doou mais 40 mil árvores como presente de aniversário à sua garota propaganda mais ilustre.





LOJA

100% digital





A Arezzo inaugurou em São Paulo sua primeira loja 100% digital. O projeto arquitetônico assinado por Bel Lobo é baseado em uma experiência de compra diferenciada com conceito inovador de "Store in store", com espaços dedicados apenas para bolsas - o Leather Goods - e para o portfólio de tênis da marca - o ZZMOV, além de produtos exclusivos que poderão ser encontrados apenas nesta loja. O espaço contará com ZZ Station e vendedoras digitais, que poderão fazer as vendas via link, garantindo a segurança das clientes para evitar o contato com a máquina de cartão. Como um verdadeiro espaço de experimentação e troca de experiências que integram o mundo físico e digital, a loja contará com sistemas de entregue/retire com área exclusiva sinalizada, prateleira infinita, que possibilita a compra do produto pelo e-commerce, na loja, caso não tenha a cor ou o tamanho desejado, além de checkout 100% móvel e pagamentos sem contato. A inauguração, que também foi um evento 100% digital contou com a atriz Mônica Martelli como mestre de cerimônia e teve a presença do CEO do grupo, Alexandre Birman.









REVISTA SEGUE

tendências





A mais antiga revista de moda do mundo, a Harper's Bazaar que acaba de completar 153 anos – foi fundado em 1867 – acaba de anunciar a escolha de Samira Nasr como sua redatora chefe. Ela já foi editora de moda de outra revista americana, a Vanity Fair e é a primeira afro-americana a ocupar esse lugar na história da publicação

DINHEIRO

poderes seculares





O crescimento incrível da XP Investimentos, lembra um pouco a trajetória dos grandes bancos brasileiros no século 20. Agora, anunciaram até uma sede monumental no interior de São Paulo. Aliás, segundo os experts , a financeira está cada vez mais entrando na área bancária, caso dos seus cartões para transações. Seu momento lembra a série americana ‘Billions’, onde o um poderoso trader da bolsa de valores tenta transformar sua empresa em banco - mas enfrenta a resistência férrea dos banqueiros tradicionais. A vida imita a arte.

HOMENAGEM

artística





O Theatro Municipal de São Paulo fez uma homenagem aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19, com um clipe com uma das músicas da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. O clipe reuniu a Orquestra e o Coro Lírico da casa, e doze solistas convidados, entre eles o barítono Paulo Szot, brasileiro radicado nos EUA, o tenor Fernando Portari e a mezzo soprano Luisa Francesconi na interpretação de ‘Brindisi’, uma das melodias de ópera mais conhecidas; vídeo gravado pelos artistas de suas casas já está disponível no YouTube (youtube.com/theatromunicipalsp). A regência é do maestro Roberto Minczuk, diretor musical e maestro titular da Sinfônica.

POR AÍ...





A empresária Sonia Moura Rocha (leia-se Ima Têxtil) comemorou seu aniversário, neste sábado, discretamente. Uma comemoração dupla, pois recebeu a noticia de que sua filha, Raquel Sebastião, está à espera de um novo membro para a família.





A pergunta que deixamos no ar, aqui, sobre a mudança de datas no carnaval Belô 2021 parece que já tem uma resposta: seria em julho. Mas ainda é provisória.





A quem interessar possa: a nova bolsa-fetiche (também conhecida como it bag) da Dior, custa por aqui em torno de 18 mil reais (a menor), mas tem a opção de 25 mil reais (um pouquinho maior). A inspiração foi o cachorrinho Bobby, preferido de Christian Dior. Sem comentários.





E, por falar em datas, a maior fadista portuguesa de todos os tempos, Amália Rodrigues, completaria 100 anos por esses dias. Felizmente, em Portugal a síndrome da ‘memória raivosa’ ainda não chegou e , mesmo tendo sua imagem atrelada à ditadura Salazar, as homenagens (merecidas) aconteceram.

Christine Boerger, Simone Arcuri, Gisele Lopes e Rosana Horta (foto: marcos vieira/em/d.a press)