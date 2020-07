Marca italiana Salvatore Ferragamo lança nova coleção

Quem tem mania de sapatos, como eu já tive, deve conhecer a marca italiana Salvatore Ferragamo. Descobri por acaso, na Itália, e nunca mais abandonei. Além de serem perfeitos, os sapatos são de uma durabilidade incrível, demoram anos e anos para acabar. No ano passado, descobri uma coisa: as lojas que a grife mantém em São Paulo, nos shoppings Iguatemi e Cidade Jardim, vendem seus produtos pela metade do preço que são anunciados em vendas diretas da Itália.





A marca, não podia deixar de ser, nasceu na bela Florença e corre mundo. Dos sapatos, hoje a produção é completa, de acessórios até vestuário. Em 1914, Ferragamo foi para os Estados Unidos para se encontrar com os irmãos, abrindo uma loja em Santa Bárbara, Califórnia, para fabricação de sapatos sob medida. E, em 1923, foi parar em Hollywood, onde em pouco tempo ganhou a preferência das estrelas do cinema. Calçou ícones como Sophia Loren, Carmen Miranda, Greta Garbo, Katharine Hepburn, Marlene Dietrich, Ava Gardner, Gary Cooper e Marilyn Monroe.





Ferragamo foi pioneiro na utilização da cortiça na criação de saltos e plataformas. Só que não ficou muito tempo por lá, não se adaptou muito bem à qualidade da produção. Voltou para a Itália, e a sede da empresa está instalada no Palazzo Spini Feroni, em Florença, onde funciona um museu em homenagem ao mestre calçadista, com fotografias, patentes, rascunhos, livros, revistas e fôrmas em madeira de pés famosos. Além disso, o museu exibe a coleção de mais de 10 mil modelos.





Na semana passada, a Salvatore Ferragamo participou da primeira Semana de Moda Digital de Milão (14-17 de julho de 2020). Este novo capítulo para a marca é um convite para realizar seus sonhos, para pensar no futuro enquanto permanece ligada ao seu passado. A coleção Pre-Spring 2021 da Ferragamo, feminina e masculina, foi apresentada exclusivamente, encapsulada em um vídeo emocionante que traça a história da marca: desde a incrível resiliência e habilidade do fundador em moldar um sonho vestível até o presente, as gerações de hoje, e os desafios e oportunidades do futuro. Esta é uma história que se concentra no aspecto humano da criatividade, sem limitações de tempo, assim como o tempo foi ilimitado e suspenso durante o lockdown em que se viu a criação da coleção PS21.





Micaela le Divelec Lemmi, diretora-executiva da marca, declarou: “A apresentação de nosso vídeo na Milan Design Fashion Week é de grande significado para nós. Em uma época de mudanças profundas como esta, estarmos juntos e fazer parte de um projeto inovador como o Camera Moda é um lugar importante para começar (novamente). Temos o prazer de fazer parte deste evento. Com este vídeo quisemos criar uma visão coletiva do mundo da Ferragamo, afirmar quem somos, nossas raízes, assim como celebrar essas características, como a capacidade de enfrentar com força e talento os desafios trazidos pelo presente, o que tornou nosso fundador tão único. Uma mensagem de força não só para nós, mas para todos".