Temperatura cai e peso sobe? Saiba como evitar o ganho na balança

Café da manhã equilibrado, com boas fontes de proteína, ajuda a conter a fome durante o dia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O ganho de peso durante o inverno é um problema comum. Não é preciso dizer que todos nos sentimos muito menos motivados a ir à academia e que preferimos comer alimentos como massas, molhos cremosos, beber vinho tinto, etc. Além disso, muitas outras razões podem contribuir para o ganho de peso, como mudança de apetite, carência de vitaminas, baixa temperatura corporal e ambiente familiar, entre outros. Manter-se saudável durante estes meses pode ser difícil, pois os dias são mais curtos, nublados e sombrios. Com a luz solar reduzida, pode causar desequilíbrios de substâncias químicas cerebrais chamadas neurotransmissores (serotonina), que afetam o humor, sono e disposição. Essa queda nos níveis de serotonina também pode desencadear o Transtorno Afetivo Sazonal, resultando em desejo por alimentos com alto teor de açúcares e gordura (comfort food).





Além disso, à medida que a temperatura cai, nosso metabolismo aumenta, a fim estabilizar a temperatura do corpo e permanecer aquecido, o que significa que precisamos de mais alimentos para as demandas extras de energia. No entanto, isso não significa que devemos comer mais alimentos calóricos. O ideal é manter uma alimentação rica em nutrientes e pobre em calorias. Outro fator é a falta de vitamina D. Pesquisas indicam que a deficiência desta vitamina desencadeia ganho de peso. Nos meses de verão, 90% da vitamina D é sintetizada pela exposição solar, essa taxa é muito baixa no inverno devido à ausência de sol.





Quando olhamos para as principais razões do ganho de peso, vemos que consumimos mais energia do que gastamos: é importante acompanhar quanto comer e o que comer. Avalie a sua fome e fique atento ao tamanho das porções. Quando o estômago está vazio, ele pode conter cerca de uma xícara de chá de comida e é capaz de esticar para acomodar quatro ou mais. Mas apenas porque seu estômago pode se adaptar com mais quantidades, não significa que você precise. Familiarizar-se com o tamanho das porções é um bom ponto de partida para controlar o peso; É possível ajustar sua ingestão para mais ou para menos, com base nas suas necessidades pessoais e fome.





Pensem nessas três perguntas: estou com fome ou com sede? Estou com fome ou entediado? Estou com fome ou apenas cansado dos dias escuros de inverno? A mudança da estação não significa que sua alimentação deve ser baseada em carboidratos, açúcares e gorduras. Sopas de abóbora e de feijão, legumes assados e proteínas magras grelhadas são boas opções. Experimente um chocolate quente sem açúcar e com leite magro. Um café da manhã equilibrado e com boas fontes de proteína (ovos e queijo branco) ajuda a conter a fome durante o dia.





Evite pular refeições. Sempre que possível, tome sol. Como em outras épocas do ano, é importante manter a prática de exercícios físicos diários. Tente encontrar uma atividade de que goste para ter maior probabilidade de permanecer ativo durante os meses de inverno. Não beber água pode ser outro problema. Estar um pouco desidratado pode imitar a sensação de fome, fazendo com que você procure comida quando realmente é água que seu corpo precisa. Mas o baixo consumo de água não causa apenas ganho de peso, como também provoca fadiga.





Beba mais chá verde, pois os polifenóis, especialmente as catequinas, podem estimular a produção e a atividade de células específicas associadas ao combate aos vírus, comuns nesta estação. Encontre outras fontes de conforto para quando estiver estressado que não envolvam comida: converse com um amigo ou beba uma xícara de chá.