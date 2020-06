Chef Emmanuel Bassoleil abre o coração ao falar sobre gastronomia

Chef Emmanuel Bassoleil participou de live do Fartura On-line, na qual deu dicas de culinária e boas receitas (foto: Hotel Unique/REPRODUÇÃO)

O Festival Fartura, criado pelo mineiro Rodrigo Ferraz, tem feito história – aqui e no exterior. Uma de suas últimas ideias foi a apresentação em live do chef Emmanuel Bassoleil, que participou, no sábado (20), do Festival, primeira edição do evento que aconteceu totalmente digital, com 48 horas de programação. No vídeo divertido, o chef ensinou a receita de salmão roti com sopa de lentilhas, contou histórias, compartilhou sentimentos e projetos.





"A receita nasceu em um momento do ano-novo, quando falávamos sobre sempre comer lentilha na data, aí pensei melhor e fiz uma sopa – cozinhando junto com o peixe – e ficou uma delícia, foi um sucesso", conta.





A tradição de comer lentilha é antiga no Brasil, trazida por imigrantes italianos. A ideia é que não falte dinheiro no ano que chega. E nada melhor que uma receita diferente para seguir mantendo a tradição. Bassoleil não poupou o público de dicas gastronômicas: "As pessoas não sabem que precisamos descascar o aipo! Quase ninguém sabe! Ele tem um fio que precisa ser retirado."





Durante o divertido passo a passo, o chef deu risada falando sobre o calor que estava sentindo enquanto cozinhava e contou sobre o copo de quase 700ml de vitamina que adora tomar de manhã há 25 anos antes de trabalhar – e que geralmente faz com todas as sobras de frutas e verduras.





Bassoleil se emocionou ao mencionar como foi voltar para a cozinha do Hotel Unique neste momento de pequena retomada pós-isolamento social por conta do novo coronavírus. "Mais de dois meses fechado por conta da pandemia, reabrimos para o Dia dos Namorados com quartos reduzidos e seguindo as recomendações da OMS. Entrar na cozinha, sentir os cheiros, os aromas das comidas se misturando no ar, foi uma saudade, ter parte da equipe trabalhando na cozinha. Eu me emocionei de verdade."





Bassoleil também deu mais detalhes sobre sua relação com o chef francês Claude Troisgros, que o incentivou a entrar na gastronomia brasileira: "Ele foi meu primeiro chefe no Brasil, hoje é meu grande amigo e sócio. Meus primeiros 15 anos aqui foram muito legais por causa dele e das muitas coisas que fiz", conta. E arrancou gargalhadas da mulher e do público enquanto, com seu sotaque francês, tentava falar palavras em português como desperdiçar e papel-alumínio. "Mais de 33 anos aqui e não consigo, gente!", revelou.





Ele também falou sobre o novo programa Tem chef em casa, que estreou na sexta-feira (26), no Discovery Home and Health, com apresentação de Carol Fiorentino e traz uma competição gastronômica entre chefs renomados, como Carlos Bertolazzi e Danielle Dahoui; Luiza Hoffmann e Pedro Benoliel; Jiang Pu e Raul Lemos; Estefano Zaquini e Fabrizio Fasano Jr; e Erick Jacquin e Bassoleil. "É um programa muito divertido. Foi todo gravado em casa, neste momento que estamos vivendo, e tenho certeza de que vocês vão aprender bastante", contou.





Emmanuel Bassoleil ainda não deixou de citar o programa Um dia de chef, em parceria com o Food Network, também transmitido no Discovery Home and Health, e que está indo para as gravações da terceira temporada no segundo semestre deste ano.





RECEITA





E para quem que aprender uma criação do chef, a coluna traz a receita de uma sobremesa de maracujá.





Ingredientes:





5 maracujás azedos (1,4kg); 5 gemas (85g); 2 ovos grandes (140g); 4 1/2 colheres (sopa) (50g) de açúcar; 375ml de creme de leite fresco; 125ml de leite integral; 2 2/3 colheres (sopa) (25g) de açúcar mascavo claro;1/2 colher (chá) (2g) de canela em pó.

Modo de fazer:

1) Lave bem os maracujás, corte uma tampa na casca, retire a polpa com uma colher e reserve a polpa e as cascas separadamente.

2) Numa tigela, bata as gemas, os ovos e o açúcar até obter um creme claro e fofo.

3) Junte o creme de leite, o leite integral e a polpa dos maracujás e misture bem.

4) Cubra e leve à geladeira por 12 horas.

5) Então, passe a mistura por uma peneira, recheie os maracujás com ela e coloque algumas sementinhas por cima, para decorar.

6) Disponha os maracujás numa assadeira, cuidando para que não tombem, e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 1 hora. Nesse momento, o recheio terá consistência semelhante à de iogurte.

7) Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 1 hora ou até gelar.

8) Antes de servir, polvilhe os maracujás com o açúcar mascavo misturado à canela e gratine com um maçarico, ou leve ao forno na função grill.