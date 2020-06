Diários Associados preparam uma live-show com a cantora Manu Diniz e Amigos

Para celebrar o Dia do Mídia, profissional tão importante para as agências de publicidade, os Diários Associados prepararam uma live-show com a cantora Manu Diniz e Amigos, hoje, a partir das 16h30, pelo canal do Portal Uai, no YouTube. Manu foi lançada como cantora no ano passado pela Jornada Solidária Estado de Minas, em show no Baretto, bar do Hotel Fasano, e desde então não parou mais de fazer shows, tanto em Minas como em vários estados do Brasil. Nesta live ela reúne os amigos para mais uma apresentação. A banda será formada por Manu Diniz (voz), Fabiano Mexicano (baixo), Júnio Schock (bateria), Léo Costa (guitarra), e Vitor Dieguez (piano). Os convidados que farão dueto com Manu são Play Gerson, JP (Sofranz), Mateus Gontijo, Luks, Maitê Oliveira e Fernanda Hamacek. Manu preparou um repertório especial, com sucessos nacionais e internacionais. Para esta tarde, os músicos se reunirão nos estúdios da RSom e Luz na Pampulha, de onde será feita a transmissão da live-show.

FARTURA

em família





Um tema que reúne a família é a gastronomia, mesmo que a distância. Pensando nisso, o projeto Fartura – Comidas do Brasil, criou uma versão digital do seu famoso Festival Fartura, onde será possível aprender receitas especiais e conferir dicas imperdíveis no site www.farturabrasil.com.br. Hoje, tem um conteúdo voltado para o público infantil, com música, contação de histórias e dicas de chefs para preparar pratos em família. A plataforma também vai disponibilizar um e-book com receitas infantis para colorir, com ilustrações da artista Ana Strumpf e uma publicação especial de Minas Gerais, de Lu Simão.





PASSATEMPO

de quarentena





Não são poucas as pessoas que estão se distraindo nesta época de isolamento social fazendo quebra-cabeças de mais de mil peças. Algumas começaram com mil, passaram para 1.500, 2 mil, 3 mil e até 5 mil peças. As postagens das redes sociais estão sendo feitas a cada desafio vencido. Quem tem espaço está guardando os jogos montados para registar no final da quarentena, e outros pretendem emoldurar como um resumo deste período. Mas a maioria faz o clique depois de pronto o quebra-cabeça, desmonta e troca com amigos. Um bom divertimento.





LUXO

em alta





Pelo visto, nem mesmo a pandemia para o comércio de luxo no mundo. A M Missoni acabou de inaugurar sua primeira loja no Brasil, mais precisamente no JK Iguatemi, em São Paulo. A grife liderada por Margherita Missoni, que tem como mantra "remix, re-use, respect", apesar de todo o isolamento social mundial continuou com os planos e fez a abertura do ponto físico de vendas.





PORTAL

de atacado da moda





Os empresários Flávia Rotondo e Vitorino Campos estão lançando no Brasil uma novidade no mercado da moda: 77 Showroom, o primeiro marketplace B2B digital. O modelo já funciona bem no exterior e trata de um site de vendas para lojistas, isso mesmo, venda de atacado, que já estava em desenvolvimento, mas com o isolamento social foi acelerado para atender ao mercado, que sofreu um grande impacto com a paralisação das vendas. Segundo os criadores, o portal não se mostra apenas um canal de vendas cada vez mais importante, mas também ajuda as empresas a adaptarem estruturas de custos e tornar cada etapa da cadeia mais sustentável, rápida e barata. O 77 Showroom entra no mercado a partir de 1º de julho.





FEIRA DE FLORES

só no ano que vem





A quarentena por causa da Covid-19 está mesmo sem previsão de término. Apesar de a flexibilização já ter começado em várias cidades, ainda não há previsão para liberação de eventos de grande porte. Exatamente por isso, a 39ª Expoflora foi adiada para 2021. Afinal, a feita recebe cerca de 300 mil turistas a casa edição. A Expoflora é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, que ocorre em Holambra, interior de São Paulo. Em seus quase 40 anos de existência, apenas uma vez, em 1988, o evento deixou de ser realizado para que a organização da época pudesse dedicar-se exclusivamente aos festejos dos 40 anos da imigração holandesa.





MÚSICA

de qualidade





O Músicos em Casa, projeto do ECA – Espaço de Cultura e Arte, lançou uma nova versão da canção Céu de Santo Amaro, de Flávio Venturini, que tem inspiração na melodia do compositor alemão Johann Sebastian Bach. No vídeo, sob o céu de Belo Horizonte durante a quarentena, estão a soprano Fabíola Protzner, o barítono Pedro Vianna, os músicos Públio Silva, tocando oboé, Cecília Pacheco na harpa e Ricardo Matosinho no piano. Juntos, ele apresentam este clássico da música brasileira em formato erudito. O material pode ser conferido no Facebook e Instagram – @ecabh –, e no canal do YouTube, no link https://bit.ly/30u7HFG . A ideia do Músicos em Casa surgiu para viabilizar financeiramente alguns artistas que estão em casa e, ao mesmo tempo, proporcionar um momento musical diferenciado a quem está em isolamento social devido à Covid-19. A curadoria do repertório e dos artistas é feita pela equipe de músicos do ECA. O projeto tem o patrocínio da Valenet.





CONCURSO

Miss virtual





Mais uma ação inédita: concurso Miss Virtual. Marcado para ocorrer em agora em junho, na Colômbia, o concurso internacional de beleza Miss Emerald Pageant vai ser totalmente on-line. Com isso, desde maio têm ocorrido algumas etapas, e a final está marcada para 10 de julho (às 19h30 nos EUA; 21h30 no Brasil), com direito a desfile das candidatas em tempo real. O foco do concurso é apoiar e promover os povos indígenas das Américas, por isso os jurados estão atentos a como as candidatas à coroa estão abordando o assunto em suas redes sociais. O Brasil tem sua representante, a publicitária mineira Maria Carolina Rodrigues, de 28 anos, que é Miss Brasil Turismo 2019. Ela e as candidatas dos outros 10 países estão participando sem sair de casa. Inclusive, a grande final será assim, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A transmissão será ao vivo e cada miss fará a sua participação de casa, com um cenário comum e traje de gala. Ao todo são 11 candidatas (Brasil, Colômbia, El Salvador, Guiana, México, Paraguai, Peru, Espanha, Uganda, Venezuela e Zimbábue). A ganhadora passará três meses na Colômbia para cumprir compromissos com patrocinadores e realizar atividades relacionadas à promoção da cultura indígena.





ISOLAMENTO

para inglês ver





Pelo que se sabe, o isolamento social aqui em Belo Horizonte está muito menor do que se pensa. Parece que voltamos à época de ações clandestinas. Vários grupos têm se encontrado em locais escondidos, na calada da noite, e fazendo verdadeiras festas, animadíssimas, que varam a madrugada. Não precisa dizer que distância mínima e uso de máscaras são itens totalmente ignorados pelos frequentadores. Esses encontros furtivos têm sido frequentes em todas as turmas, independentemente de idade ou condição financeira, e pelo visto os participantes não estão fazendo muita questão de esconder. Outro dia, fui a um empório comprar mantimentos e a atendente me disse na maior tranquilidade que estava de ressaca da farra da noite anterior.





CONGONHAS

memória e Arte





O Museu de Congonhas segue com programação on-line desde que suspendeu as suas atividades presenciais, devido ao isolamento social. A nova ação da instituição é a exposição colaborativa A sua memória é arte. A iniciativa é um convite para que os internautas produzam as mais diversas expressões artísticas, a partir da sua memória afetiva com o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, uma das maiores festas religiosas do Brasil, que ocorre todos os anos, em Congonhas. O público é convidado a postar uma imagem que represente essa ideia usando as hashtags #McoEmCasa e #ASuaMemóriaÉArte. Desde o dia 15, a instituição está rastreando as tags no Facebook e Instagram e vai repostar as obras mais criativas sobre o tema, a partir de 29 de junho, quando as artes selecionadas vão compor uma galeria virtual no site da instituição.





BELEZA

com sangue





A estética não tem mais o que inventar. A última agora são os tratamentos faciais com o próprio sangue, feitos em casa. Segundo informações, os famosos Kim Kardashian e Luciana Gimenez já experimentaram a técnica. Quem fez recentemente o “Vampire facial” ou lifting de vampiro e postou foto nas redes sociais dando o que falar foi Israel Cassol, apresentador do programa Empire Style. O procedimento, que promete um rejuvenescimento facial, tem dividido opiniões.





>>>





Enquanto uns usam o sangue para se embelezar, o estoque do líquido que salva vidas está baixo no Hemominas, que tem feito campanhas pedindo aos doadores que não deixem de doar sangue, apesar do novo coronavírus. Antes mesmo de a pandemia começar, o Brasil já sofria com a baixa adesão de doadores. Depois do início da quarentena, os estoques dos bancos de sangue caíram drasticamente, principalmente pelo medo do doador de se contaminar. Os bancos de sangue continuam abertos, funcionando com toda a segurança para evitar a contaminação.