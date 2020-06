LANÇAMENTOS internacionais

Anuar Donato e Eliana Ximenez com Luizi Vavassori (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)







A Federação de Alta-Costura e Moda, órgão responsável pelos desfiles em Paris, anunciou, na semana passada, que a temporada de alta-costura será realizada on-line em julho, de 6 a 8, para exibir as criações do inverno 20/21. Em comunicado à imprensa, a organização afirmou que o evento será estruturado em torno de uma plataforma específica e que o calendário oficial será mantido. “Cada maison será representada na forma de um vídeo criativo. O conteúdo adicional será incluído em uma seção editorial da plataforma. Tudo isso será amplamente compartilhado nas principais redes internacionais de mídia”, informou a federação. Atualmente, não está claro quais grifes participarão do evento, já que um número crescente, incluindo Giorgio Armani, Gucci, Jean Paul Gaultier e Balenciaga, optou por não participar dos desfiles. A Federação já havia anunciado no início de maio que a Semana de Moda Masculina de Paris, programada para 9 a 13 de julho, aconteceria on-line, enquanto os organizadores da London Fashion Week e da Milan Fashion Week também anunciaram que seus desfiles serão digitais, de 12 a 15 deste mês e de 14 a 17 de julho, respectivamente.





FIAT É BOA

de cozinha





Na sua proposta de sempre oferecer culturalmente à cidade, a Casa Fiat de Cultura está promovendo a série “Cultura na Cozinha”, abordando ingredientes essenciais nas culinárias mediterrânea e francesa, consideradas patrimônio imaterial da humanidade pela Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Durante todo o mês de junho, os seguidores poderão assistir a um vídeo por semana, produção realizada em parceria com grandes chefs e especialistas em gastronomia, com curiosidades e dicas valiosas de como usar ingredientes típicos dessas culinárias. A série pode ser vista no YouTube (https://bit.ly/CasaFiatYouTube) e nas redes sociais da Casa Fiat de Cultura. O professor de food design e communications do Istituto Europeo di Design (IED), Alexandre Carvalho, abre a série, com destaque para o azeite, um dos mais importantes ingredientes da culinária mediterrânea. Carvalho ressalta as principais características sobre o sabor do azeite e dá dicas de como consumir e comprar o produto, como a preferência por marcas locais. Outros participantes são os chefs Silvana Watel, do bistrô Au Bon Vivant, que explica a diferença entre os tipos de manteiga, considerada, por muitos especialistas, como a dama da culinária francesa, em pratos doces e salgados. Ainda ao abordar a cozinha francesa, Rodrigo Fonseca, do Taste-vin, destaca as possibilidades do uso das ervas finas, originalmente chamadas de les fines herbs, que conferem sabor e aromas especiais a alimentos crus ou cozidos. Para representar a culinária italiana, Massimo Battaglini, da Osteria Mattiazzi, frisa a importância do tomate em diversas receitas que são “a cara” da Itália, como o molho de massas tradicionais, as sopas e as saladas. O ingrediente tem origem na América Central e percorreu longo caminho até aportar em terras italianas. Desde 2011, a Unesco considera as culinárias mediterrânea (Grécia, Itália, Espanha e Marrocos), francesa e mexicana como patrimônios imateriais da humanidade. Ao ser considerado um bem imaterial classificado como patrimônio, a culinária e o modo de comer de um país ou região passam a ser protegidos, como forma de garantir a continuidade da tradição de um povo.

MORDOMO

famoso





Durante 30 anos, Santiago foi mordomo da família Moreira Salles, famosa sobretudo no Rio de Janeiro por sua riqueza, influência e erudição. Um dos membros do clã, o premiado diretor João Moreira Salles (Futebol/1998, Nelson Freire/2003, Entreatos/2014, No Intenso Agora/2017), reconheceu seu potencial como personagem e passou a focar suas lentes para dentro de sua própria casa – que hoje se tornou o Instituto Moreira Salles – para contar sua história. Santiago, que vai ser exibido no Curta! (canal 76) no dia 10 de junho, às 10h30, mostra a história de um homem singular e mira na forma como o próprio Moreira Salles o enxergava. O documentário começou a ser gravado em 1992 e mostra Santiago já aposentado, vivendo em um pequeno apartamento no Bairro do Leblon, colecionando cerca de 30 mil páginas escritas por ele mesmo, sobre famílias nobres e dinastias de diversos lugares do mundo. As gravações foram interrompidas e, apenas em 2005, João Moreira Salles retomou o filme e inseriu nele um olhar crítico diante de sua própria falta de percepção sobre as relações de poder latentes nas cenas da década de 1990 e sobre a estrutura hierárquica construída entre a família e o antigo funcionário. O filme existe em DVD e vale a pena ser visto, é uma história e tanto.

Memorial Vale

em casa





Na semana em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, datado em 5 de junho, o Memorial Vale em Casa apresenta hoje, às 10h, o espetáculo musical infantil Cantos e contos das águas, com a Cia Pé de Moleque. A montagem foi adaptada para o formato digital, em três vídeos que serão exibidos pelo Memorial Vale nos domingos 7, 14 e 21 de junho. Na peça, o universo das águas é cantado e contado através de lendas, contos, poemas e outros repertórios narrativos, que são permeados por canções tradicionais populares e jogos musicais. No repertório, estão canções de autoria da Cia Pé de Moleque e também de domínio público e que permeiam o imaginário de adultos e crianças, como Sereia, O marinheiro, Lenda das areias (história de origem Sufi), Beira mar, O vapor da cachoeira, Peixe vivo, Quem te ensinou a nadar, Sai piaba e Caranguejo.

SAÚDE MENTAL

em crise





Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estudos do Feminino (Ipefem) trouxe um parâmetro de como as pessoas estão reagindo ao período. Foram ouvidas quase 500 pessoas para o estudo, entre homens e mulheres, e um dos dados que mais chamaram a atenção foi que 54% dos entrevistados avaliam seu estado de saúde mental como péssimo, ruim ou regular e 60% responderam que estão muito ansiosos. Dificuldade de concentração, e dores em geral levaram 27,5% deles a fazer uso de algum medicamento. Mesmo com tudo isso, o levantamento mostrou um outro lado: 76% dos entrevistados veem na quarentena uma chance de ficar mais próximos das pessoas que amam, ou seja, o isolamento social tem pontos negativos, mas também tem situações positivas.

Costura para

educadores





A estilista, figurinista e professora de costura Ananda Sette acaba de lançar o curso de costura para arte-educadores on-line. O curso é voltado para educadores infantis, profissionais da costura e pessoas em geral que queiram se conectar com as crianças por meio dos fazeres manuais. Ao todo, são três aulas teóricas; 15 atividades-chave, com passo a passo, por meio de videoaula; arquivos de moldes para baixar; videoaula de conto expressão, com dicas de contos para crianças e como utilizá-los associados a atividades arte-expressivas, além de acompanhamento para tirar dúvidas em tempo real, pelo WhatsApp. Ananda, que ministra aulas de costura para adultos e crianças em seu ateliê e numa escola regular de Belo Horizonte, faz um convite para o aluno aprender uma didática lúdica e funcional (objetiva) para ensinar às crianças a arte da costura. Uma forma de prática manual milenar, que existe desde os primórdios da humanidade, anterior inclusive à tecelagem de pano. “A costura manual e a costura a maquina desenvolvem diversas capacidades importantíssimas para o ser humano, como coordenação motora fina, visão espacial, criatividade, paciência, concentração, autoestima, pensamento lógico e autonomia, entre outras. E são essas capacidades que vamos auxiliar os alunos para passarem às crianças”, explica Ananda Sette. Para mais informações, acesse o site https://anandasette.com/costura-para-arte-educadores/

LUXO

em queda





Estudo da empresa de consultoria Bain & Company mostra que a pandemia da Covid-19 apresenta uma crise sem precedentes para o mercado de luxo no mundo. Diante do colapso global causado pelos lockdowns e pela paralisação do turismo em todos os principais mercados, a indústria do luxo enfrenta um desafio sem paralelo na história. Depois de cair em cerca de 25% no primeiro trimestre deste ano, a desaceleração deve aumentar no segundo trimestre e pode levar a uma contração estimada entre 20% a 35% ao longo do ano. A China começou a liderar o caminho para uma recuperação. As compras de luxo feitas on-line aumentaram e podem representar até 30% do mercado até 2025. Haverá uma recuperação, mas o setor terá que pensar de forma mais criativa e inovar rapidamente para atender às novas demandas dos consumidores e restrições de canal. Maneiras criativas de atrair clientes para a loja ou de levar o produto ao cliente farão a diferença. A categoria de relógios foi a que mais caiu por dificuldade de vendas on-line. Segundo a consultoria, a recuperação da queda, que começou em 2019, não ocorrerá até 2022 ou 2023.

FEIRA

on-line





A Felinju, principal evento do ramo da moda íntima de Minas Gerais, que envolve os produtores do polo de Juruaia e teve sua edição presencial cancelada, conseguiu viabilizar sua realização totalmente virtual, graças aos recursos tecnológicos e união das marcas participantes. A cidade recebia milhares de pessoas do país e do exterior, e a Associação Comercial e Industrial de Juruaia (Aciju), promotora do evento, com o apoio dos grupos de negócios, entidades representativas e do poder público municipal, conseguiu viabilizar a 23ª edição da Felinju, nesta última semana, totalmente virtual. Agora, é esperar para ver o resultado econômico.

VOTAÇÃO POPULAR

concurso de fotos





O Albanos acaba de lançar a 2ª edição do concurso fotográfico "Click Cervejeiro" com o tema especial Dia dos Namorados. As fotos já estão no Instagram para votação popular, que poderá ser feita até as 19h do dia 10, quarta-feira. Com a temática “Mostre seu amor e a cerveja”, qualquer pessoa que more em Belo Horizonte e que tenha um perfil no Instagram pode participar, desde que mostre sua paixão por cerveja. A postagem deve ser no feed do participante no Instagram e é necessário marcar o perfil da cervejaria (@cervejariaalbanos) e colocar a hashtag #cliqueemcasaAlbanos. Dessa forma, a cervejaria é capaz de ter acesso a todas as fotos, conferir se cumprem os requisitos e selecionar as seis fotografias finalistas que irão para o site do Albanos, para votação do público. Serão três premiados: o 1º lugar ganhará 24 caixas de cerveja com mix de produtos Albanos, uma serenata e um jantar para dois; o 2º colocado ganhará 12 caixas de cerveja com mix de produtos Albanos e um jantar para duas pessoas; e o 3º lugar leva para casa seis caixas de cerveja. Os vencedores receberão os prêmios em casa.





ACADEMIAS

Programação para retomada





Com a flexibilização do isolamento social, vários segmentos já se preparam para voltar às atividades, claro que tomando todas as medidas de segurança necessárias. Entre eles estão as academias, que têm driblado a quarentena oferecendo aulas de estilos variados on-line. Algumas academias menores não pararam de receber um cliente por vez com personal treinner, principalmente aqueles que precisam do exercício como atividade fundamental para controlar problemas de saúde. É bom ressaltar que todas as medidas estão alinhadas às normas da Associação Brasileira de Academias e Organização Mundial da Saúde, aguardando a autorização da prefeitura. As grandes companhias da cidade – BodyTech e Cia Athletica – já estão com tudo pronto para a retomada das atividades. O atendimento será com hora marcada e capacidade reduzida, respeitando o distanciamento. A mudança começa na entrada, com tapete para limpeza dos calçados, medição de temperatura com termômetro digital, suspensão da leitura digital, instalação de totens com álcool em gel 70% (com funcionamento automático por aproximação). Para higienização dos equipamentos, serão disponibilizados totens personalizados com lenços umedecidos, posicionados em pontos estratégicos das salas. Para desinfecção e higienização, será utilizado o método de nebulização em todos os ambientes das academias. O nebulizador (ou atomizador) alcança 11 metros, portanto, é indicado para ambientes maiores, sejam eles internos ou externos. O uso de máscaras será obrigatório para funcionários, personal trainers e terceirizados.





Quarentena

dolorosa





A flexibililzação das medidas para conter o coronavirus na Europa, está animando quem trabalha com a chamada economia do verão – que começa agora por lá. Na orla do Mediterrâneo, quase todas as praias mantêm apenas pequenas restrições. Já bares e restaurantes abriram em quase todo o continente – para felicidade geral. Uma esperança para um julho/agosto mais alegre por aqui também. Afinal, quem vive em BH sabe a falta que eles fazem no cotidiano de muita gente – principalmente os que não podem almoçar em casa. Mas, como é questão de saúde, não há muito o que fazer.





JUNINAS

gourmetização urbana





Enquanto o ato de cozinhar no dia a dia caminha para a desgourmetização, as comidas típicas de festas juninas iniciam fase exatamente oposta. A saber: para inovar no assunto, algumas quituteiras estão oferecendo cardápios juninos com o assunto servido em copinhos transparentes e decoração bacaninha. Vale canjica coroada com farofa de amendoim, doce de abóbora com queijo cremoso em camadas formando listras, pamonha com cobertura de goiabada quente – e muito mais. É a festa ‘junina urbana’.





RANDOMIZAÇÃO

acasos do idioma





A nossa língua falada vai ganhando uma dinâmica cada vez mais acelerada, paradoxalmente no momento em que as redes sociais encurtam mais as palavras. Agora, o termo ‘randomizar’ conquistou espaços vários – desde relatórios de economia, analises políticas e até dever de casa universitário. Traduzido como algo aleatório ou imprevisível , a randomização se autojustifica e pousa sua extensão polissilábica até nas mensagens de internautas, que trocam você por vc e beleza por blz.





CAIXEIRO-VIAJANTE

o velho com formato novo





As sacoleiras da moda, que um dia já foram o motor das pequenas confecções aqui e em todo lugar, voltaram com força total no período da pandemia covid-19. Só que com muito mais tecnologia. O fato é que donas de lojas saíram a campo para levar seus produtos na casa das clientes, algumas retomando a profissão na qual começaram a vida profissional. Agora, as ofertas são feitas pela internet e as entregas levadas em malas bacanas – inclusive com mimos tais como perfumes, acessórios variados e mais. A maioria nem vai retornar aos seus pontos de vendas, porque ficaram livres dos altos custos que o comércio tradicional implica.





RECEITA

Proteção contra o vírus





Na tentativa de se proteger contra o coronavirus, vários remédios ‘milagrosos’ apareceram. Um deles levou ao modismo da cúrcuma, agora consumida in natura (é uma raiz amarela, parecida com gengibre), em pó ou diluída em temperos variados. Dizem os entendidos que é realmente poderosa. Mas para que tenha seu potencial utilizado pelo organismo humano, é preciso de dois condutores: algo picante, como a pimenta-do-reino, e algum graxo – como azeite, manteiga & afins. Sem eles, a eficácia passa a ser mínima. Fica o aviso.

POR AÍ...





Cândida Ferraz com vários trabalhos de decoração na prancheta no estúdio que montou em belo prédio da Raja Gabaglia, no terreno que pertencia à sua família. O lugar é supercool, com coworking abrigando startups, mineradoras e muito mais.





Em meio à turbulência do caso George Floyd, os milionários americanos só comentam a retirada da Kylie Jenner (famosa por ser da família Kardashian) da lista de bilionários da revista Forbes. Descobriu-se que a ‘pobrezinha’ possui um pouco menos de um bilhão de dólares na conta. Que pena!