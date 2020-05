ANIVERSÁRIO em tempos de isolamento

Muitos aniversariantes estão passando a data em brancas nuvens por causa da quarentena, mas a criatividade e afetividade do brasileiro não deixariam ficar assim por muito tempo. Mesmo sem poder ter contato físico, os amigos começaram a marcar festas virtuais por meio de aplicativos de reuniões, como o Zoom, por exemplo. Porém, muita gente não ficou satisfeita, porque as pessoas falam ao mesmo tempo e ninguém entende nada. Rapidinho inventaram mais duas “modalidades” de comemoração. A primeira é sair uma carreata pelo bairro fazendo buzinaço – cada um em seu carro, usando máscaras, é claro. E param em frente da casa do aniversariante, descem e cantam os parabéns, como se fosse uma serenata. O outro formato é ir silenciosamente até a casa do aniversariante – mais uma vez vale reforçar que todos de máscara e resguardando distância – com uma caixa de som, o porteiro chama o homenageado, pedindo para buscar algo na portaria, e quando a pessoa chega estão os amigos com bolo, velas, balões e o Parabéns para você. Nada de abraços, mas pelo menos as pessoas se veem um pouco, entregam presentes e trocam olhares e fazem seus desejos de felicidades. É um afago e uma boa surpresa.

Em tempos de isolamento, pensamentos e revivemos muitas coisas. Relembrando as festas em benefício da Jornada Solidária, lembramos o Showçaite e o reencontro da turma, realizado em 2012, no Automóvel Clube. Na foto, Sérgio Melo, Valeria Farinha, Mirian e Renato Andrade (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)

CORONAVÍRUS em alta





Até o dia de fechamento desta coluna, o balanço da COVID-19 no país não era bom, porque registrou um número de mortes maior que o da China: 5.466, e 78.162 casos da doença. As informações foram atualizadas pelas secretarias estaduais de Saúde até as 14h da última quarta-feira (29). Dos mais de 78 mil casos confirmados, 34.132 estão recuperados (44%) e 38.564 em acompanhamento. Estamos com uma média de 6 mil novos casos por dia e mais de 440 óbitos. Como era previsto, com a queda da temperatura no país, haveria um crescimento da doença. São Paulo continua sendo o estado com maior número de casos, seguido pelo Rio de Janeiro.

No mesmo encontro, Carlos Mesquita, Flávia Simão, Marcus Nasser e Roberto Calvo (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)









FLEXIBILIZAÇÃO

em estudo





Paralelo ao crescimento, a Câmara Municipal de Belo Horizonte instituiu um grupo de trabalho junto com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Sindicato do Comércio Lojista de BH (Sindilojas) e a Associação de Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/MG) para avaliar e planejar a reabertura gradual e segura dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito durante reunião especial realizada na manhã da última quarta-feira (29), em que foram discutidos protocolos e sugestões

para a reabertura do

comércio na cidade.









APRENDIZ

de cozinheiro





O isolamento social tem feito muita gente se aventurar na cozinha, porém, nem todos dominam esta arte e o repertório fica limitado. Pensando em ajudar esta turma, a GNT criou a série Chef responde, do canal NHAC GNT, no YouTube, para responder às dúvidas recebidas através das redes sociais do canal. No “elenco” estão figuras conhecidas da casa, como Thiago Castanho, João Diamante, Bela Gil e Claude Troisgros.









ESTOUROS

Bolsas & panelas





Com o atual tsunami econômico, a moda vai retomando seu papel de inspirar design & desejo e não apenas ser mais uma commodity no mercado. Os lançamentos de ações nas bolsas de valores pelas marcas mais poderosas, a fabricação de roupas em larga escala e a supervalorização artificial de objetos cotidianos (uma bolsa de grife chegando a US$ 50 mil) ficaram para trás – e estourou uma bolha perniciosa e destrutiva. Segundo os experts, a próxima bolha a perder força seria da gastronomia, cuja turma, de fato, anda muito pedante. Tudo ficou gourmetizado. A volta repentina dos realities shows com cozinheiros na TV é um indicador disso.

DENGUE

casos se multiplicam





Enquanto a luta contra o coronavírus assume estágio próximo ao da paranoia, outras epidemias quase tão graves e mais próximas da gente vão passando despercebidas. A dengue é um exemplo. Nos últimos dias, vem assustando a quantidade de gente na região metropolitana que contraiu a doença provocada pelo mosquitinho. Poucos são aqueles que não tiveram notícia de alguém próximo ou conhecido atingino pela doença. Todo cuidado é pouco.





NA MODA

Ponto a ponto





Gláucia Fróes mergulhada no trabalho da sua Plural para garantir a produção de máscaras antivírus. Elas serão doadas ao programa ‘1 milhão de máscaras’, que a turma fashion está desenvolvendo na cidade para entregar a várias entidades.





Em plena corrida contra a pandemia, a rede fast fashion H&M teve seu momento de alegria e relax: ganhou o prêmio mundial de transparência na moda. Concorreu com 250 empresas de peso do ramo.





Demorou, mas aconteceu: carregamento de máscaras com grifes falsificadas foi apreendido – revelando a ganância de alguns em pleno desespero de muito. Nos produtos, assinaturas como Lacoste, Gucci e outros – tudo fake.

BLOGUEIRA

inferno astral





O sempre polêmico colunista de TV Leo Dias saiu a campo, na semana passada, para criticar a desconexão das blogueiras com a vida real. Para ilustrar o que chamou de momento da verdade, citou a tal de Thassia de Uberlândia. À certa altura, ele diz que a moça, que é muito rica, tem apoio da ‘aristocracia mineira’. Aí o rapaz errou feio – pois o seu circuito social de origem restringe-se à região do Triângulo.





AVIÕES

poltronas cápsulas





Na semana passada, falamos aqui dos restaurantes com mesas cápsulas, criados na Europa como modo de garantir o isolamento dos clientes para um jantar ou almoço mais tranquilo. Agora, a ideia foi parar nos aviões, através de propostas de uma empresa italiana de design sugerindo poltronas com ‘orelhas’ de acrílico. Inclusive com a odiada poltrona do meio, virada ao contrário. Já na classe executiva, as disposições seriam invertidas em sua totalidade. Ideia boa, mas não prática.

CULTURA

para download





A Casa Fiat de Cultura acaba de lançar catálogos virtuais para download de suas principais exposições internacionais e mostras temáticas, como Arte italiana do Masp (2006), Speed: A arte da velocidade (2007), A arte nos mapas (2008), Tarsila e o Brasil dos modernistas (2011), Olhar e ser visto: a figura humana da Renascença ao contemporâneo (2011), De Chirico: O sentimento da arquitetura (2012), Caravaggio e seus seguidores (2012), Barroco Itália Brasil: Ouro e prata (2014) e São Francisco na arte de mestres italianos (2018). Os catálogos podem ser baixados, gratuitamente, no site www.casafiatdecultura.com.br. Vale destacar que a exposição São Francisco na arte de mestres italianos, realizada em 2018, foi eleita, pela publicação inglesa The art newspaper, como uma das 100 mais visitadas no mundo, na categoria old masters. O catálogo da mostra está esgotado desde o término da exposição, que, além de Belo Horizonte, passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo.





MULHERES

à loucura





A arte sempre teve o papel e o poder de comunicar com a alma do público e transmitir mensagens muito além da linguagem escrita e falada. A premiada fotógrafa Roberta Montagnini, especialista na fotografia criada de acordo com a visão do artista fotógrafo, lançou através de sua arte um válido questionamento sobre o posicionamento da mulher na sociedade moderna e a forma como a quarentena está levando mulheres do mundo todo ao limite e à loucura. A obra de arte, uma das 20 melhores imagens da fotógrafa no Portrait Masters, com milhares de inscrições, trouxe à vida um conceito inspirado em Kali, a deusa hindu da morte, utilizando a imagem para reforçar a multitarefa que as mulheres têm que realizar.





SALÕES DE MODA

retorno em julho





Angustiados com a longa quarentena e ansiosos para retornar ao trabalho, os paulistas da moda saíram na frente e remarcaram seus principais salões de moda para o mês de julho. A saber: o salão Novo Showroom será entre os dias 6 e 10, no Espaço Vila Verico, enquanto o salão Casamoda vai ao ar de 7 a 10, no Hotel Unique. O detalhe no assunto é que o número de marcas mineiras, nos dois eventos, será expressivo, como sempre. A esperança é que esse primeiro teste de vendas (por atacado) após o pico do coronavírus dê bom resultado. Nas araras, o verão’2021.





NOVO TEMPO

verdade valiosa





Todo o mundo já sabe que nada será como antes da pandemia. Mas no quesito estilo de vida, a superficialidade que tomava conta de tudo parece que caiu por terra. O episódio da blogueira Pugliese, criticada por mostrar festinha em casa para seus quatro milhões de seguidores, em plena crise do coronavírus, ilustra bem esse novo tempo. A pressão foi tanta que perdeu patrocínios milionários e acabou retirando seu perfil do ar. O susto com o vírus está fazendo o mundo valorizar o que de fato, importa na vida.