Nesta quarentena, exercite-se dentro de casa

A coluna de hoje é entregue a Tomás Camargo, fundador da Vik, startup que oferece programa de saúde gamificado para empresas.





“A vontade de mudar de vida para melhorar a saúde está sempre na lista de metas da maioria das pessoas. E agora, com a pandemia da COVID-19, a situação ficou desafiadora. O problema é que, muitas vezes, exercícios e cuidados com a alimentação ficavam em segundo plano por conta da correria e dos obstáculos que enfrentamos no dia a dia – trânsito, trabalho e estresse, por exemplo.





Nesta quarentena, o desafio é fazer atividades físicas dentro de casa. Para se ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, quase metade da população brasileira (47%) não pratica o mínimo de exercícios para manter o corpo saudável. O recomendado pela instituição é cerca de 150 minutos semanais. Diante desse panorama, o país lidera o ranking de sedentarismo na América Latina e é o quinto mais sedentário do mundo.





Mesmo com esse cenário não tão positivo, o mercado de atividades físicas segue em crescimento e, com o fechamento das academias de ginástica, a população precisa encontrar formas domésticas de se exercitar, com a ajuda de vídeos de aulas de profissionais disponíveis na internet. Outra opção é usar dispositivos como os gadgets esportivos, que trazem informações importantes sobre o treino. Há vários modelos no mercado.





Para ajudar as pessoas a não perderem o foco e não deixar a saúde de lado durante a quarentena, listo algumas dicas para a prática de atividades físicas em casa:





Tenha uma boa noite de sono. Assim como praticar atividades físicas com frequência, manter uma boa rotina de sono contribui muito para a boa saúde, pois auxilia na diminuição do estresse e da ansiedade, além de ser fundamental no processo de recuperação do corpo pós-exercícios, ainda mais em época de quarentena. Minhas dicas são: procure técnicas de meditação e relaxamento no final do dia, defina um horário para desligar os eletrônicos e, claro, atividade física sempre. Sono também se melhora com disciplina.





Aposte em diversas modalidades. Nestes tempos de quarentena, não é possível fazer aeróbico e musculação na academia. Mesmo em nossa rotina normal, nem sempre gostamos dessas atividades. A atividade física é muito mais efetiva quando é prazerosa. Como agora passamos muito tempo em casa, podemos aproveitar para descobrir uma nova paixão esportiva. Pratique um pouco de ioga, pilates, balé, luta, sempre com moderação e respeitando os seus limites.





Motivação e responsabilidade. Nem sempre temos disposição para malhar, ainda mais neste momento em que não contamos com aquele amigo para nos incentivar, pelo menos presencialmente. É importante pensar que devemos nos manter ativos para não ficar ansiosos, em pânico ou depressivos. A atividade física, além de proporcionar felicidade, ajuda na imunidade do corpo.





Inclua os exercícios em suas atividades diárias. Por isso, não pare. Adapte-se.”