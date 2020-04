Lindas lembranças

Casamento de Ana Gutierrez e Dhiego Lima, na Pousada Estrela d%u2019Água, em Trancoso, em 1º de setembro de 2012. O local foi escolhido por ter sido uma das primeiras viagens do casal e ser um lugar mágico para a noiva, que tem uma ligação muito forte com a Bahia (foto: Vanessa kohler/Divulgacao)



Uma das consequências desse período de isolamento social são os cancelamentos de casamentos marcados. Afinal, ninguém quer fazer uma cerimônia e celebrar um momento tão especial apenas entre noivos, pais e irmãos. A não ser, claro, quem já tinha programado isso desde o início. Para sair um pouco do tema coronavírus e alegrar o astral dos nossos leitores, que tal relembrarmos lindos casamentos, que continuam felizes até hoje? A maioria deles já está com filhos. Resgatamos algumas fotos e queremos ressaltar que o destaque não levou em conta a grandiosidade da produção do casamento. Claro que tem casamentos grandiosos, sim, mas se estão aqui é porque o bem maior ali, sem dúvida, é o amor.

Os noivos Raquel Mattar e Clemente Faria Junior entre seus pais Greyce Giordano e Eugenio Mattar e Vitoria Faria e a avó Ana Amelia Faria, no seu casamento na Ilha Turks and Caicos, em 11 de abril de 2015 (foto: Vanessa Kohler/Divulgacao)

Casamento de Barbara Dutra e Henrique Chaves, em 8 de julho de 2017, nas ruínas da Fazenda Jaguara Velha, em Matozinhos (foto: Aloha Fotografia/Divulgação)

Casamento de Renata Couri e Pedro Araújo Pena, em 8 de outubro de 2004. O religioso foi na paróquia Nossa Senhora Rainha, com recepção no Mix Garden, no Jardim Canadá (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Bruna Geo e Felipe Ventura se casaram no Haras Santa Esmeralda, de propriedade da família (foto: Vanessa Gori/divulgação)

Vitoria Rabello Nolli Granato e Pedro Granato se casaram na Fazenda São Sebastião, em Lagoa Santa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Casamento de Marina Diniz e Breno Oliveira, com cerimônia e festa no Far East, no Jardim Canadá, em 20 de maio de 2012 (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/ d.a press)

Casamento de Laura Veiga e Fernando Salles, em 2 de setembro de 2012, com recepção no Ilustríssimo (foto: Eugenio Gurgel/Esp EM )

BARULHINHOS

Home Office





A ansiedade de quem fica em casa cumprindo a quarentena obrigatória não atinge apenas os chamados grupos de riscos. Também quem teve que optar pelo trabalho em home office sofre com a falta do burburinho do escritório. Desde o clique do mouse no computador do colega ao lado, passando pela sonoplastia do salto alto da fashionista no corredor e até o borbulhar da bolha de ar no bebedouro da firma fazem falta. Para solucionar isso, uma empresa suíça inventou aplicativo onde essa, digamos, ambientação pode ser levada para casa. Em época de crise, criatividade.





DELIVERY

fashion





A turma da moda está aplicando a sua energia na tentativa de visualizar o cenário do setor no pós-coronavírus. Como em toda a economia, mudanças estruturais são esperadas. Uma delas seria a redução do número de lançamentos de coleções pelas grifes. Outra iniciativa pode ser a racionalização das datas para os lançamentos que forem mantidos. Exemplo radical na área já foi anunciado pela Reserva, cujo dono avisou que pretende garantir suas vendas com sistema similar ao da Natura. Só que com muita tecnologia.





O SOPRO

do dragão





Que a China é o pais que sairá mais forte dessa crise, todo mundo já sabe. Basta citar que nas previsões de crescimento do Banco Mundial, é o único com índice positivo, em detrimento do resto com seu PIB despencando. O movimento visto na reabertura de uma loja da Hermès naquele pais, na semana passada, com vendas de quase US$ 3 milhões em apenas um dia, é uma pequena mostra dessa realidade. Mas, dizem os experts, a cereja do bolo seria a implementação de uma versão chinesa do Plano Marshall (só que em nível global) para restaurar a economia – e vender mais seus produtos.





LIVES

Assuntos filtrados





Na semana passada, falamos da explosão das lives durante a quarentena. Parece que a coisa se multiplicou, com os convites para debates e conferências virtuais chegando às centenas. A novidade é que os assuntos ficaram mais sofisticados – e realmente objetivos. Os destaques da semana foram para as conferências sobre o varejo no pós-coronavírus (algo que está deixando os comerciantes sem dormir), as formas de comercializar neste futuro próximo (quebra da loja física e expansão do e-commerce) e as explicações dos especialistas em finanças sobre meios de evitar grandes perdas na poupança suada de cada um. Fora, claro, as incansáveis teorias sobre os remédios milagrosos para evitar o vírus.

FAVORITA

em casa





Fernando Motta – leia-se Restaurante A Favorita – avisa que

estão atendendo pedidos para delivery, às sextas e sábados,

para almoço e jantar, das 11h às 22h e aos domingos apenas para almoço, das 11h, às 15h. Uma boa pedida para se ter um descanso

da cozinha e apreciar o tempero gostoso de um dos

restaurante tradicionais e mais premiados da cidade. O menu

está reduzido, com os mais pedidos da casa.





CARDÁPIO

repaginado





Patrícia Soutto Mayor reformulou todo o esquema do Buffet Célia Soutto Mayor para atender os clientes neste tempo de isolamento social. Mudou o formato de trabalho e lançou um cardápio, com almoços especiais, variados, que chegam quentinhos na casa do cliente. Quando o pedido é feito para duas pessoas ou mais, a entrega é gratuita. O melhor de tudo: o preço é pra lá de especial. Paralelo a este serviço, a casa incrementou seu serviço de congelados, aumentando bastante as opções de oferta, tanto de pratos quanto de salgados e sugestões para lanches e doces.





POR AI





Um das lives mais interessantes da semana foi a do presidente da Renner, Fabio Adegas Faccio, falando sobre o futuro do varejo. Assim como outros líderes do setor, propôs mudanças radicais na relação do consumidor para que o negócio continue evoluindo.





Depois de junho, o mês de setembro passou a ser o novo referencial para os eventos adiados e que seriam realizados em março, abril e maio. É uma sinalização de que alguns estão mais otimistas quanto ao fim desse primeiro ciclo do vírus. Os mais realistas, no entanto, apostam suas fichas só para 2021.





FARTURA

Em casa





O projeto Fartura – Comidas do Brasil agora vai chegar ao vivo pelo Instagram. A curadora gastronômica Luiza Fecarotta fará em 21 e 28 de abril transmissões ao vivo com profissionais da gastronomia sob o tema “Vida, cozinha e quarentena”. Encontro marcado para as 18h. No dia 21, o convidado é o chef André Saburó, há 34 anos na Quina do Futuro, uma taberna japonesa em Recife. É um dos maiores especialistas em atum no Brasil e faz o aproveitamento quase total do peixe. Para o dia 28, a convidada é a chef Ariani Malouf, responsável por um dos 50 melhores restaurantes do país, o Mahalo Cozinha Criativa (www.instagram.com/farturabrasil).