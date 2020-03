Nove dicas para ser mais produtivo no home office

É importante reservar um lugar da casa para trabalhar e de preferência que tenha boa luz e pouco barulho (foto: Arquivo Pessoal) Estamos em meio a uma pandemia. O país tomou medidas preventivas para diminuir a disseminação do novo coronavírus, e é fundamental que todos sigam as recomendações. Não vai evitar o contágio, o vírus já está aqui em todos os estados, porém, vai minimizar. É o que se espera.





Temos que fazer a nossa parte. É claro que alguns serviços são indispensáveis e necessitam de pessoas presenciais, mas, atualmente, a maioria dos profissionais estão trabalhando em home office para preservar o bem-estar e saúde dos colaboradores.

Mas como ser produtivo neste novo formato de trabalho desconhecido para a maioria dos brasileiros? Como vivemos em um mundo regido pela comunicação, o que não faltou foram e-mails com dicas a esse respeito. Decidimos fazer um compilado para ajudar quem ainda não conseguiu se organizar em casa. Vamos lá:





1. Mantenha a rotina

É importante criar ou manter uma rotina. O recomendável é que o profissional acorde, e faça tudo como se estivesse se preparando para ir ao trabalho, como tomar café, banho, trocar de roupa, para o cérebro entender que é hora de trabalhar.





2. Estabeleça horários

Crie um cronograma diário com hora para iniciar o trabalho, pausa para o almoço e horário para finalizar as atividades do dia. Isso vai ajudar seu corpo a funcionar de forma como se estivesse na empresa. Cuidado para não trabalhar mais do que o normal, isso não é reco- mendável.





3. Escolha o local

Encontre um local na casa onde poderá trabalhar, com boa luz, temperatura agradável, pouco barulho, confortá- vel. Cuidado com a postura por causa da sua coluna. Informe aos familiares que está para iniciar a jornada e evitar interrupções e distrações.





4. Atenção à qualidade de vida

Em casa, é comum ficar imerso nas atividades, sem pausa. Mas é importante reservar momentos ao longo do dia para tomar água, levantar-se da mesa e caminhar pela casa para manter a saúde e a qualidade de vida.





5. Concentração

Desligue a TV para manter a atenção e a utilize apenas em momentos de descanso. Tenha cuidado para não perder tempo demais em programações que podem tirar o seu foco.





6. Comunicação com o time

Não se isole do restante da sua equipe. Envie mensagens, e-mails, ligações e até mesmo videoconferências.





7. Mantenha o calendário de reuniões

Continue realizando as reuniões agendadas na semana. Neste momento, as conferências e aplicativos como Skype e Hangout são ferramentas bastante úteis.





8. Faça lista de tarefas

Outra prática que pode ajudar neste momento é listar as tarefas do dia. Isso manterá sua determinação e foco em cumprir cada um dos itens.





9. Hora de desconectar

Saber o momento de se desconectar também faz parte do expediente. Estar em casa não significa estar disponível para o trabalho 24 horas por dia, sete dias por semana. Não precisa responder e-mail às 23h pelo celular, deitado na cama.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)