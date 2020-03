David e Cláudia Travesso com Ângelo Mendes (foto: isabela teixeira da costa/em/d.a press)







O Corpo de Voluntários da AMR promoveu, semana passada, mais um jantar japonês no Kei, dentro da sua programação Segunda do Bem. Os dois andares da casa ficaram lotados e os convidados foram anfitrionados por Bernadete e Ângelo Mendes e pela proprietária do restaurante, Érica Villaça. Bernadete já avisava a todos que o tradicional chá de mesas decoradas será em 3 de junho.





CASA

nova





Liliane Rebehy foi a anfitriã da semana passada com a inauguração da sua nova maison Coven, em Lourdes. Ela agora ocupa uma casa de dois andares, com direito a jardim de inverno, cozinha para um aconchegante café para as clientes e uma galeria onde terá uma exposição permanente do acervo da marca, mas que vai variar as peças com frequência. As convidadas, a maioria delas clientes cativas, se viam na mostra e comentavam sobre cada roupa exposta.









MICHELLE OBAMA

em Sampa





A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama participará de uma conversa em 16 de abril, no São Paulo Expo. “A Moderated Conversation with Michelle Obama” acontecerá no segundo dia do Vtex Day, o maior evento de inovação digital da América Latina, em 15 e 16 de abril. Nesta edição, o Vtex Day discute a ascensão e a expansão do Brasil nos mercados internacionais, provando que as empresas brasileiras podem ser verdadeiras protagonistas ao redor do mundo. Michelle Robinson Obama foi primeira-dama dos Estados Unidos de 2009 a 2017, transformando o cargo e tornando-se um exemplo de sucesso e inspiração para mulheres, famílias e tantas outras pessoas nos Estados Unidos e pelo mundo afora.

POR AÍ...

Ficaram uma beleza as fotos da coleção invernal da Condotti Village, com produção à altura da qualidade dos produtos da marca criada por Tania Fagundes. O trabalho foi produzido pelo Rick Cavalcante (leia-se Imago Design), com as modelos Jessica Neuhaus e Belen Bergagna (Ford Models).





Os 41 anos da Fundação Hilton Rocha foram marcados com sessão especial na Assembleia Legislativa, com casa lotada. Continua atendendo, inclusive, pelo SUS, média de 800 pessoas por dia. Bacana na solenidade foi o agradecimento da diretora-geral, Ariadna Muniz, ao empreiteiro Carlos Carneiro Costa pela ajuda dada por ele ao instituto, desde o início.





l Com apenas 45 dias de recuperação da cirurgia em que implantou dois stents, Luiz Sternick voltou com carga total em suas funções no Ponteio Lar Shopping. E o melhor: com seu alto-astral de sempre.

A Fuliban realiza jantar beneficente no dia 26, com renda em prol das obras mantidas pela instituição. Comandando o assunto, o presidente Frederico Aburachid. O encontro será

no Restaurante Paris 6, do Shopping Savassi.





A fotógrafa Juliana Lima abre exposição de seus últimos trabalhos no dia 18,

no Teatro Casa de Boneco, em Tiradentes.





TORNEIO

de tênis





O 24º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas, em benefício da Jornada Solidária Estado de Minas, está a todo vapor. Hoje, os jogos estão ocorrendo nas quadras do Minas Tênis Náutico Clube até o fim do dia. As finais serão no próximo domingo (22), com direito a café da manhã para os jogadores, assinado pela Forno de Minas, Buffet Célia Soutto Mayor, Casa Nicolau Café e Café Beloto, além do chope da Krug Bier e água Florença. O torneio tem patrocínio máster do Banco Mercantil do Brasil e do Instituto MRV e copatrocínio da Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Bob's, Bordeaux Peugeot, Canopus, Carmo Couri Engenharia, Castor Construtora, Cerâmicas Braúnas, Hermes Pardini, Jam Engenharia de Ar Condicionado e Patrimar. O evento conta com apoio da Central Press. A coordenação técnica é da Wildmann Tênis, em parceria com a Casalechi. A festa de premiação será na segunda-feira, às 19h, no Salão de Festas do Minas 1.









HAMBÚRGUERES

guerra do catchup





Depois da guerra do chocolate, agora é a guerra dos hambúrgueres que toma conta da cidade. A batalha que decide o assunto está na disputa pela localização próxima entre o McDonalds e o Burguer King, a mais nova no Bairro Buritis – onde o King vai se instalar em terreno da faculdade UNA, a 50 metros do concorrente. Sem contar que a corrida inclui o Subway, Bob’s e outros (menos potentes) sempre rondando por perto. Caso especial é do Madero, que está fazendo muita gente boa se derreter com carne & catchup no BH Shopping.

PAPA FRANCISCO

É craque





Não custa divulgar que em 5 deste mês, a Arquidiocese de São Paulo anunciou a criação de um sistema de notificação de abusos sexuais por integrantes da Igreja Católica. A iniciativa cumpre determinação do papa Francisco, que deu prazo até o fim de maio deste ano para que todas as dioceses criem serviços de queixa e resposta para relatos de violência sexual e assédio. O sistema deve facilitar o papel da imprensa, que encontra entraves burocráticos na própria Igreja, que será obrigada a admitir, por documentos apresentados, que sabia dos casos, mas que não só falhou em tomar providências punitivas como continuou a permitir que o sacerdote denunciado continuasse a trabalhar com crianças no catecismo. Uma estação de TV paga mostrou, na semana que passou, um fantástico documentário com o papa Francisco, em que ele mostra não só sua fé como também seu poder de fazer graça com os fatos comuns dos fiéis.





SOCIeDADE

em Tiradentes





Casamento que vai levar muita gente conhecida a Tiradentes, no dia 4 do próximo mês, é o de Bruna e Victor. A noiva é filha de Haroldo Cançado Rohfls e Ana Maria Guimarães Figueiredo, e o noivo, de Cláudio Siqueira Ribeiro e Lilian Abras. A cerimônia está marcada para as 16h (civil, o religioso será em BH), na Pousada Villa Paolucci. O noivo é neto de Josefina Veloso.





Boate

do Pic





Tereka Araújo e Eduardo Aun convidam para Festa Vip, dia 21 de março, às 21h. Bauxita, banda Stratégia e Dj Eduardo Aun, Open bar e Open Food. Convites: (31) 99970-6412.





CASÓRIO

badalado





É Dorita Moraes Barros quem convida para o casamento de sua filha Gabriela com Alexandre Birman. Será no sábado (21), no Copacabana Palace, Rio. E o convite avisa que o dress code é black tie. É claro que a noite vai ter uma invasão de nomes nacionais e internacionais conhecidos. Xande Birman não brinca em serviço.





PORTUGAL

moda com restrições





A pane do coronavírus, que mexe com a agenda mundial, quase pegou o vaivém das modelos na LisboaModa, evento realizado na semana passada. Com presença dos nomes mais brilhantes da cena fashion lusitana (destaque para o Luis Buchinho), a semana de moda da capital portuguesa vem mostrando que o país cresce em matéria em moda & estilo. Já a semana de moda do Porto teve que ser cancelada, em razão de suspensão de todos os eventos públicos na cidade por causa do novo vírus.

BORBOLETAS

o novo mercado









A turma de descolados que revitalizou o Mercado Novo deve estar feliz. O fato é que a revitalização comercial daquele prédio (praticamente esquecido num canto da Avenida Olegário Maciel,) com barzinhos ocupando as lojas, acabou atraindo outros tipos de comércio – e ganhou o nome de Mercado das Borboletas. Quem circula por lá, encontra alfaiataria renovada, mantas artesanais de Resende Costa, galeria de arte, estúdio fotográfico tipo anos 50, objetos antigos e muito mais. Até os bares melhoraram, com wine bar + piano, fritada espanhola, massa fresca com molhos bacanas. Nos fins de semana, o movimento é, praticamente, direto a partir de sexta-feira. Tudo com em clima underground & cool.

Elle

retorno virtual





Uma surpresa a notícia de que a revista francesa Elle voltará a circular por aqui, após dois anos de ausência. Surpresa maior é que virá, principalmente, através de podcasts, vídeos e outros conteúdos virtuais – ficando o impresso como produto premium e publicado apenas quatro vezes ao ano. Faz sentido, já que será comandada por uma produtora de audiovisuais, a Papaki. No início da circulação da edição brasileira da revista, a mineira Bethy Lagardère trouxe um punhado de vips para a festa de lançamento, no Rio. Na nova fase, a primeira veiculação será em maio. O grupo Lagardère (dono do título) licenciou a nova versão por cinco anos.