No pós-carnaval, prefira alimentos que ajudam a combater o cansaço

O carnaval acabou, será que acabou mesmo? Pelo menos na maior parte do Brasil, sim. Aqui em Belo Horizonte, muita gente volta hoje ao batente, depois do meio-dia, mas isso não significa que a folia terminou. Hoje, às 5h e às 8h tem bloco na rua. E, no final e semana, o carnaval continua.





Mas a vida também continua e muita gente tem que pegar no pesado, independentemente do cansaço e da ressaca. Então, veja aí as dicas da especialista em bem estar Liora Bels, do aplicativo Freeletics, que indica alguns alimentos energizantes que afastam a sensação de cansaço:





1. Abacate, que é extremamente energético, sua gordura é saudável e tem ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, que combatem o colesterol ruim, aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro e ajudam o corpo a absorver outros nutrientes.





2. Maçãs são um lanche prático e superenergético, ricas em frutose, fonte preferida de energia do corpo. A fruta vai fornecer uma quantidade constante de energia para o cérebro e corpo por mais tempo.





3. Grãos germinados, ou seja, grãos integrais, como aveia ou trigo sarraceno, que são uma forma de carboidrato que o corpo quebra lentamente para converter em energia, fornecendo assim uma fonte constante, em vez de um pico seguido de uma queda, que traz o sono e o cansaço





4. Macadâmia – e a maioria das nozes e sementes – são alguns dos melhores lanches quando o assunto é vencer o cansaço e combater a fome.





5. Mirtilos são muito energizantes e podem até elevar a função cerebral.





6. Matcha não é só mais um alimento da moda, também é superenergético. É feito a partir de folhas de chá inteiras, que foram moídas em um pó verde fino, contendo assim todos os minerais poderosos, antioxidantes e aminoácidos encontrados dentro da própria folha. É a combinação de cafeína e l-teanina, um aminoácido raro, que resulta em efeitos como o aumento da concentração e da atenção.





7. Couve é uma das fontes de nutrientes mais ricas da terra, repleta de vitaminas e minerais essenciais para o cérebro. Trata-se de uma fonte vegetal de ferro, cujos baixos níveis no corpo podem levar à exaustão e à sensação de cansaço. Para aumentar a absorção de ferro, é ideal consumir a couve juntamente com uma fonte de vitamina C, como o suco de limão, por exemplo. Eles podem combinar em um suco verde, ou em um pesto de couve para temperar diversos pratos.





Para curar a ressaca, nada melhor que um chá de salsaparrilha, erva-cidreira ou chá verde, que são excelentes aliados para eliminar as toxinas. Os chás de boldo ou de folhas de louro ajudam muito a aliviar dores no estômago e no fígado. Comer ovos, brócolis, pimenta, cebolas e gérmen de trigo ajuda a limpar o fígado.





Bananas e kiwi podem ajudar porque são ótimas fontes de potássio, um mineral que você perde quando bebe, devido ao efeito diurético do álcool. E beber muita água, para recuperar o que foi perdido. Segundo os entendidos, usar remédios à base de paracetamol pode ser prejudicial para o fígado, que já trabalhou bastante para metabolizar as doses de álcool ingeridas. O ideal é partir para métodos mais naturais.





Se fizer isso tudo, com certeza aguentará trabalhar neste resto de semana e ainda por cima estará inteiro para encarar mais folia no sábado e no domingo. Haja fôlego. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)