FESTANÇA no Rio

Alexandre Birman e Gabriela Verdeja, que se casaram no fim do ano passado, apenas com a presença dos familiares e amigos muito íntimos, já estão mandando o save the date, festa em comemoração que promovem no Rio. Será em 21 de março, no Copacabana Palace, com a presença de convidados locais e internacionais. Alexandre não brinca em serviço.

MULHERES

A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos está comunicando a escolha da empresária Luiza Helena Trajano para receber o Prêmio Personalidade do Ano 2020, a primeira mulher brasileira a receber a homenagem, que será realizada em 14 de maio. Ela é, realmente, um milagre de perseverança e vencimento profissional. Começou como simples vendedora de roupas para mulheres e atualmente dirige uma empresa de âmbito nacional, o Magazine Luiza; é conselheira de 12 diferentes entidades, como Unicef e Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU, e mais, muito mais. A escolha de Luiza Helena Trajano é um reconhecimento pela sua coragem, perseverança e dedicação, transformando uma empresa familiar de varejo em uma das maiores empresas do ramo, utilizando tecnologias a par com as maiores empresas internacionais, que permitem o avanço do comércio eletrônico no Brasil. Seu espírito empreendedor, projetos sociais, dedicação à educação e a busca pela diversidade a conduziram aos padrões éticos e morais mais elevados no ambiente de negócios e promovem grande impacto social, fatores esses que coincidem com os valores defendidos pela Câmara.Luiza Helena Trajano será homenageada durante o jantar de gala no prêmio Personalidade do Ano 2020, no Marriott Marquis, em Nova York. Mais de 1.000 líderes da comunidade empresarial, financeira e diplomática internacional comparecem todos os anos para homenagear os premiados neste evento tradicional.









INVERNO 2020

varejo com palestra





A semana de pré-lançamentos inverno’2020 nos showrooms da cidade correu dentro do previsto. Isso quer dizer que teve compradores vindos de várias regiões, embora o forte das vendas seja ainda em fevereiro e março. O aperitivo fashion foram as palestras que algumas marcas ofereceram aos lojistas-clientes & consultores de moda, mostrando como enfrentar os novos tempos do varejo. Enquanto a Skunk levou Janaina Ortiga para falar no showroom, a Frutacor levou o consultor Xavier Neto para falar no MuMo. Tudo muito profissional – e didático.

POR AÍ...





A turma da moda já está fazendo suas fantasias para prestigiar o desfile da Canto da Alvorada, que presta homenagem ao estilista Ronaldo Fraga no carnaval deste ano. Um grupo de amigos da moda & cultura se organiza para fechar a apresentação na Avenida Afonso Pena.





A modelo trans Lea T. não mora mais em Milão. Pegou suas coisas e foi morar em Nova York.

Mais oportunidades de trabalho. A bonita mineira anda sumida de BH, onde esteve,

há tempos, para desfilar no Minas Trend.





Brasil 2020: a comédia ‘Minha mãe é uma peça 3’ é o filme de maior arrecadação na atual temporada de filmes brasileiros em cartaz. E pior: com apoio de alguns críticos internacionais, pois, segundo eles, seria um tipo de resistência aos tempos reacionários (sic) aqui. Como piada, o argumento é ótimo.

AGENDA

abril fashion





O Minas Trend anunciou, oficialmente, a data entre 21 e 24 de abril para a sua edição de lançamentos para o verão’20/21, no Expominas. Além dessa coincidência do seu início com o dia da Inconfidência Mineira, o calendário indica que abril será o principal mês fashion do primeiro semestre. A saber: além desse evento, a agenda aponta a Vest-Rio (15 a 18), as feiras paulistanas Novo Showroom, Contemporâneo e Casamoda (entre 26 e 30) e, claro, a São Paulo Fashion Week (sem data confirmada). Por aqui, ainda tem o BH-a-Porter, que começa em

23 de março e termina em 3 de abril. Vai

ser um rebuliço total.









PARIS

haute em alta





A semana de alta-costura em Paris teve muitas novidades extrapassarela. A principal delas é que o estilista Jean Paul Gaultier desistiu de desfilar sua moda daqui pra frente, dedicando-se a outros projetos. Ele já vinha se desencantando com seu metiê há tempos. Outro anúncio importante é que a marca Balenciaga volta a desfilar na proxima temporada – depois de 52 anos afastada do vaivém parisiense. E teve a Louis Vuitton lançando linha de make-up. Fora isso, a cena da comediante Marie Botoniel invadindo a passarela da Chanel viralizou mais que as roupas – fato comum nas mídias sociais.









SAG

piadas premiadas





Quem gosta de cinema não tem do que reclamar no mês de janeiro. Com os prêmios variados na indústria americana (ainda a maior do mundo no assunto), a coisa rende. Na semana passada foi a entrega dos prêmios aos artistas escolhidos pelo sindicato dos próprios artistas (SAG, em inglês) – bem diferente do Oscar e outros. Para começar, o tapete é cinza, e não vermelho. E roupas melhores do que no Globo de Ouro. Depois, como foram escolhidos por colegas, as piadas correm soltas. A melhor de todas foi Brad Pitt dizer que a estatueta agora iria enriquecer seu perfil no Tinder (o aplicativo de namoro via internet).









CERVEJAS

restaurando a confiança





A novela das cervejas contaminas na Backer, ao que tudo indica, ainda terá muitos capítulos pela frente. Enquanto o assunto não é totalmente esclarecido, os demais produtores de cervejas artesanais estão lutando para recuperar a confiança do consumidor – seriamente abalada com o episódio. Em documento assinado por 70 marcas artesanais, elas garantem que utilizam apenas produtos com grau alimentar na fabricação, isto é, nada de químicos que coloquem em risco a saúde. Bom começo, mas muito mais terá que ser feito.









CARNES

disputa no mall





Com os shopping-centers transformando-se, cada vez mais, em espaços de entretenimento, o nosso BH Shopping acabou instalando dois espaços de peso em gastronomia no piso Nova Lima – os restaurantes Madero e o Pobre Juan. Com disputa acirrada pela clientela, em tarde de sábado com o Madero lotado para o almoço, a equipe do Juan (com poucos clientes) ouvia do chefe, em pleno corredor do mall, que o ‘nosso diferencial tem que ser o bom atendimento’. Mas, primeiro, é preciso fazer o freguês entrar, claro. E, dizem, vale a pena.









MEGHAN & HARRY

epílogo





A coluna acertou na mosca ao informar que a rainha Elizabeth não se curvaria aos caprichos do netinho maluquinho Harry para atender à vontade da esposa, Meghan. O anúncio do corte de privilégios veio no fim de semana. Agora, terão que cuidar da própria segurança (o governo canadense se recusou a garantir isso), pedir visto permanente como qualquer cidadão (mesmo para quem é da commonwealth, a união de ex-colônias inglesas) e enfrentar muitos outros problemas. Menos o dinheiro, claro, que ambos possuem aos milhões. Chatura maior, nem entre plebeus.