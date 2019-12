Feira de calçados e artigos de couro já tem data marcada

(foto: Palomita/Divulgação) Passado o tempo da euforia da “gastação”, é hora de começar a se preocupar com o que vem por aí. No geral, o que se nota entre os que não são radicais é que o ano que está para começar daqui a seis dias traga alívio aos brasileiros do tanto aperto dos últimos anos. Há quem goste de difamar o nosso presidente, que considero muito bem-intencionado. Só prevenir e cercar a tradição da roubalheira institucionalizada já lhe dá um raro valor, não registrado em Brasília nos últimos anos. E a moda, que é uma das ocupações profissionais mais rendosas do país, que vai dos criadores aos que trabalham no chão de fábrica, dará a partida dessa esperança já em janeiro, em São Paulo.





A Couromoda, a mais importante feira de calçados e artigos de couro da América Latina, e a São Paulo Prêt-à-Porter – Feira Internacional de Negócios para Indústria de Moda, Confecções e Acessórios (que não tem nada a ver com a São Paulo Fashion Week) já estão de data marcada para seu funcionamento. Será entre 13 e 15 de janeiro, no Expo Center Norte e, como parte da programação, realizam mais uma edição do Fórum Couromoda + São Paulo Prêt-à-Porter, com conteúdo para todos os visitantes, apresentado no Palco Couromoda (Boulevard 8/36).





Organizado em parceria com o novo Comitê Couromoda de Varejo, criado para esta edição e integrado pela Fecomercio-SP, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), Laboratório de Finanças e Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de Administração (Labfin.Provar/Fia) , Associação Brasileira On-line to Off-line (ABO2O) e Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo (Abiesv), a programação do Fórum Couromoda repete a fórmula de sucesso dos anos anteriores e será realizada nos três dias, nos mesmos horários e com os mesmos temas, permitindo ao lojista ver as conferências sem prejuízo da visitação aos estandes.





Já a programação São Paulo Prêt-à-Porter feita em parceria com IED traz nos três dias de evento assuntos que impactam diretamente nos empreendimentos da área de confecções e moda, como a relação com influenciadores e o impacto das redes sociais no lifestyle e na comunicação de moda. “Buscamos trazer em todas as edições palestras de profissionais de destaque em suas áreas, com o objetivo de levar aos visitantes conteúdo atualizado e de qualidade, escolhido e pensado para auxiliar na gestão de seus negócios”, afirma Jeferson Santos, diretor-geral da Couromoda. A programação 2020 conta com assuntos, como integração do varejo on e off-line, a lei geral de proteção de dados, programas de fidelidade para clientes e estratégias e ferramentas para aprimorar atendimento em loja. E, somente no dia 14, um dos principais nomes do mercado em assessoria jurídica e trabalhista, Eduardo Pastore, fala sobre como evitar problemas trabalhistas na indústria da moda.





Vale dizer que esse programa paulista que agita janeiro e toma o pulso do setor chegou com força para os mineiros. Muitas marcas daqui, que raramente se apresentam em feiras locais, já estão se programado para participar. A indústria do couro em Minas tem como incentivo e exemplo máximo o sucesso da Arezzo, que começou com uma pequena indústria local e atualmente tem pontos de venda e corners em algumas das principais capitais mundiais. Resultado de um bom produto, com preços competitivos e com coragem para enfrentar a área internacional.