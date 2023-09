Governo adia - de novo - programa Voa Brasil

816

Aviões enfileirados em algum Aeroporto brasileiro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Lembra do programa Voa Brasil, que consiste em oferecer passagens aéreas a R$ 200 para servidores públicos, estudantes e aposentados? A ideia foi apresentada em março passado pelo então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, mas jamais decolou. O projeto voltou à tona recentemente com a promessa de estrear em agosto, mas nada aconteceu. Agora, as autoridades dizem que será lançado até o final de setembro. Será? O cu rioso é que a iniciativa sequer anima o setor aéreo. Segundo o Instituto Brasileiro de Aviação (IBA), há o temor de que a medida leve a um efeito colateral indigesto, como o aumento do preço médio das passagens. Algumas companhias aéreas também alegam que não participaram das discussões do projeto, ainda envolto em dúvidas. A ideia do governo é que, na fase inicial, ao menos 50 mil bilhetes sejam oferecidos mensalmente pelo valor promocional. Se a iniciativa vingar, o total de passagens disponíveis poderá ser ampliado.





Viagens corporativas têm melhor resultado desde 2015

No auge da pandemia, quando as reuniões presenciais de trabalho foram substituídas por videoconferências, “especialistas” disseram que o setor de viagens corporativas jamais se recuperaria. Erraram feio. No primeiro semestre de 2023, elas movimentaram no Brasil R$ 52,3 bilhões, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme levantamento da FecomercioSP em parceria com a Alagev, a associação que reúne as empresas do ramo. Foi o melhor resultado desde 2015.

Fundo americano Advent desistiu do Brasil?

A compra da tradicional empresa de varejo de chocolates Kopenhagen pela Nestlé do Brasil reforça o crescente desinteresse do fundo de private equity americano Advent pelo mercado brasileiro. Além de vender a Kopenhagen para a Nestlé, o Advent encerrou no mês passado a sua participação acionária no Carrefour. Não custa lembrar: a Kopenhagen é uma operação lucrativa. Nos últimos dois anos, a empresa lançou um plano agressivo de abertura de lojas, que será mantido em 2023 e 2024.





28%

dos produtores rurais brasileiros estão inadimplentes, segundo pesquisa da Serasa Experian. O índice é inferior à média geral da população, que está em 44%





Com reforma trabalhista, número de processos caiu no Brasil

A reforma trabalhista reduziu de maneira expressiva as disputas litigiosas entre funcionários e empresas. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o número de processos caiu de 2,6 milhões em 2017, quando as novas regras foram estabelecidas, para 1,1 milhão no ano passado. Por esse e outros motivos, o setor produtivo preocupa-se com a pauta retrógrada defendida pelo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Mais de uma vez, Marinho disse que a revisão da reforma trabalhista seria bem-vinda.





“Não é um governo arrogante que escolhe prioridades. É um governo irresponsável que deixa de escolher”





Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido





Rapidinhas

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) vai reunir em Campinas (SP), em 18 e 19 setembro, 1,2 mil empresários do varejo alimentar para debater a reforma administrativa. “É um dos temas que interessa ao setor, pois essa pauta pode contribuir com a redução do IVA em discussão no Congresso”, diz João Galassi, presidente da entidade.





As exportações brasileiras de milho deverão quebrar recordes em setembro. Segundo projeção da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), as vendas ao exterior deverão totalizar 9,6 milhões de toneladas no mês, o que representará um acréscimo de 37% em relação ao mesmo período do ano passado.





O mercado brasileiro de produtos para pets é um dos maiores do mundo, respondendo por 5% do faturamento global do setor e atrás apenas de Estados Unidos e China. Atualmente, mais da metade (56%) dos domicílios têm pelo menos um cão ou gato. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação.





Lançado em 17 de julho, o programa federal de renegociação de dívidas Desenrola já movimentou um volume financeiro de R$ 11,7 milhões, segundo balanço feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O número de pessoas que tiveram seus nomes retirados da lista de “negativados” é de surpreendentes 6 milhões.